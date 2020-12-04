На вакцинацію проти COVID-19 у бюджеті необхідно закласти 15,1 млрд грн, - Степанов

Процес закупівлі вакцини проти коронавірусу буде здійснюватися через державне підприємство "Медичні закупівлі України".

У державному бюджеті на вакцинацію населення проти коронавірусної хвороби потрібно закласти 15,1 млрд гривень. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Згідно з розрахунками та попередніми домовленостями, ми отримаємо вакцину у кількості 8 млн доз. Усі закупівлі будуть проводитися через державне підприємство "Медичні закупівлі України". Згідно з розрахунками МОЗ, необхідна сума, яка має бути закладена у бюджеті на вакцинацію населення проти COVID-19, становить 15,1 млрд гривень. Ці розрахунки прозорі та зрозумілі. Ми маємо попередню вартість вакцини, кількість людей, яку ми маємо вакцинувати за кошти державного бюджету", - сказав Степанов.

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Він зазначив, що вакцинувати проти COVID-19 за державні кошти потрібно насамперед людей, які перебувають у групі ризику за професійною ознакою, а саме: медичні працівники, працівники освіти та працівники Нацполіціїї, а також люди від 60-ти та із супутніми захворюваннями.