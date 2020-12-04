УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13425 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономікаЗдоров'я Коронавірус і карантин
592 14
вакцина (3523) карантин (16073) Степанов Максим (2011) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

На вакцинацію проти COVID-19 у бюджеті необхідно закласти 15,1 млрд грн, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка Здоров'я

На вакцинацію проти COVID-19 у бюджеті необхідно закласти 15,1 млрд грн, - Степанов

Процес закупівлі вакцини проти коронавірусу буде здійснюватися через державне підприємство "Медичні закупівлі України".

У державному бюджеті на вакцинацію населення проти коронавірусної хвороби потрібно закласти 15,1 млрд гривень. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Згідно з розрахунками та попередніми домовленостями, ми отримаємо вакцину у кількості 8 млн доз. Усі закупівлі будуть проводитися через державне підприємство "Медичні закупівлі України". Згідно з розрахунками МОЗ, необхідна сума, яка має бути закладена у бюджеті на вакцинацію населення проти COVID-19, становить 15,1 млрд гривень. Ці розрахунки прозорі та зрозумілі. Ми маємо попередню вартість вакцини, кількість людей, яку ми маємо вакцинувати за кошти державного бюджету", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нема про що говорити, - Степанов щодо можливості використання російської вакцини

Він зазначив, що вакцинувати проти COVID-19 за державні кошти потрібно насамперед людей, які перебувають у групі ризику за професійною ознакою, а саме: медичні працівники, працівники освіти та працівники Нацполіціїї, а також люди від 60-ти та із супутніми захворюваннями.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
"Где деньги,Зин??" !!!)))
показати весь коментар
04.12.2020 12:48
+2
Степанова потрібно змінити негайно, і призначити якогось тимчасово виконуючого обов'язки міністра, бо цю маячню Степанова слухати немає нервів. Чому весь світ має глузувати з України, через міністра-ідіота?
показати весь коментар
04.12.2020 12:50
+2
У зеленої плісняви інших немає!! Серед ідіотів ,адекватна людина виглядає потворою !!!))
показати весь коментар
04.12.2020 12:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Где деньги,Зин??" !!!)))
показати весь коментар
04.12.2020 12:48 Відповісти
Степанова потрібно змінити негайно, і призначити якогось тимчасово виконуючого обов'язки міністра, бо цю маячню Степанова слухати немає нервів. Чому весь світ має глузувати з України, через міністра-ідіота?
показати весь коментар
04.12.2020 12:50 Відповісти
У зеленої плісняви інших немає!! Серед ідіотів ,адекватна людина виглядає потворою !!!))
показати весь коментар
04.12.2020 12:53 Відповісти
так, згоден, капець нам буде якщо зелену наволоч не скинемо...
показати весь коментар
04.12.2020 13:28 Відповісти
Дебіли, вам же Європа виділила на Ковід більший бюджет ніж кому-небудь.
показати весь коментар
04.12.2020 12:56 Відповісти
срок дествия вакцины - до 3х месяцев , срок иммунитета человека также до 3х месяцев, кто будет выявлять болезни, при которых вакцинация не может быть проведена, сколько будет побочек и да, заложить надо в 4 раза больше, ибо вакцинировать прийдется 4 раза в год минимум
показати весь коментар
04.12.2020 12:58 Відповісти
ШТА?

На вакцинацію проти COVID-19 у бюджеті необхідно закласти 15,1 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 900
показати весь коментар
04.12.2020 13:00 Відповісти
Спершу фонд Ковід роздерибанили через мін.інфраструктури, тепер будуть трусити народ, типу на благе діло, затягнути ремені і т.д.
показати весь коментар
04.12.2020 12:59 Відповісти
"На вакцинацию от COVID-19 в бюджете необходимо заложить 15,1 млрд грн, - Степанов" - ещё не известно сколько вакцина будет стоить, а он уже миллиарды закладывает. Может над нами, как самыми бедными и обворованными в Европе, сжалятся и вакцину бесплатно дадут.
показати весь коментар
04.12.2020 13:23 Відповісти
а где взять еще 20 ? или, своим хватит?
показати весь коментар
04.12.2020 13:26 Відповісти
Не 8 мільйонів привілейованих, а 100% населення України мусять мати доступ до безкоштовної вакцинації проти SARS-CoV-2. Інші формати вакцинації не зупинять пандемічної хвилі. Пропозиції Степанова - це фактично викинуті на смітник наші гроші і порятунок виключно иліти.
показати весь коментар
04.12.2020 13:27 Відповісти
Скрізь мова в них йде лише про 8 млн. доз, а на вакцинацію 1 людини потрібно 2 дози. За щеплення від корони решти 30-35 мільйонів населення взагалі тиша від Степанова з урядом.
показати весь коментар
04.12.2020 13:34 Відповісти
только качественные фонарные столбы , хорошие джутовые веревки и мыло в ассортименты могут как то поправить ситуацию и в укрмозе тоже.
показати весь коментар
04.12.2020 16:49 Відповісти
 
 