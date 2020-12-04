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Кошти на підтримку бізнесу виплачуватимуть із Фонду боротьби з COVID-19, - нардепка "Голосу" Васильченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кошти на підтримку бізнесу виплачуватимуть із Фонду боротьби з COVID-19, - нардепка

Кошти на підтримку бізнесу в зв'язку з введенням карантину планують виплачувати з Фонду боротьби з коронавірусом.

Про це розповіла в коментарі журналістам нардепка "Голосу" Галина Васильченко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Передбачається виплата цих коштів з ковідного фонду. За нашою інформацією, з ковідного фонду не використані станом на зараз 25 млрд грн", - сказала Васильченко.

Нардепка зазначила, що побоюється, чи зможе за три тижні до Нового року уряд здійснити ці виплати підприємцям.

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Автор: Анастасія Потіха
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на дороги, на потдержку, на оман Средства на поддержку бизнеса будут выплачивать из Фонда по борьбе с COVID-19, - нардеп "Голоса" Васильченко - Цензор.НЕТ 6449
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04.12.2020 13:05 Відповісти
реальная поддержка бизнесу - ночной клуб нарушил все что можно, куча людей заразились разнесли по офисам других бизнесов заразу, ночной клуб закрывают и выплачивают компенсацию на пол года вперед?
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04.12.2020 13:08 Відповісти
Умно по зеленский.. Дебилы..
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04.12.2020 13:50 Відповісти
 
 