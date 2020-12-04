Кошти на підтримку бізнесу виплачуватимуть із Фонду боротьби з COVID-19, - нардепка "Голосу" Васильченко

Кошти на підтримку бізнесу в зв'язку з введенням карантину планують виплачувати з Фонду боротьби з коронавірусом.

Про це розповіла в коментарі журналістам нардепка "Голосу" Галина Васильченко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Передбачається виплата цих коштів з ковідного фонду. За нашою інформацією, з ковідного фонду не використані станом на зараз 25 млрд грн", - сказала Васильченко.

Нардепка зазначила, що побоюється, чи зможе за три тижні до Нового року уряд здійснити ці виплати підприємцям.

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