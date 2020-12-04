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граната (742) Луганщина (4423) Дежржпродспоживслужба (224)

Затримано чоловіка, який розгулював вулицями Попасної з гранатою і запалом, - Держприкордонслужба. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Затримано чоловіка, який розгулював вулицями Попасної з гранатою і запалом, - Держприкордонслужба. ФОТО

Учора, 3 грудня, в Попасній на Луганщині оперативні співробітники Держприкордонслужби затримали чоловіка, який потрапив до поля зору співробітників Головного оперативно-розшукового підрозділу Луганського прикордонного загону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Оперативникам надійшла інформація про можливу причетність жителя міста до незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

Підозри правоохоронців виявилися обґрунтованими. Прикордонники зі співробітниками Нацполіції зупинили цього чоловіка на одній з вулиць міста для перевірки. В одній із кишень куртки правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій з осколкової гранати (боєприпасу до гранатомета ВОГ-17) із запалом УЗРГМ (уніфікований запал ручної гранати модернізований. - Ред).

Небезпечні предмети вилучили співробітники Національної поліції для проведення необхідних експертиз. Звідки затриманий взяв цей предмет та як збирався його використати, він буде пояснювати уже під час проведення слідчих дій, оскільки за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

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Затримано чоловіка, який розгулював вулицями Попасної з гранатою і запалом, - Держприкордонслужба 01

Автор: Наталя Джума
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Он что, решил внимания привлечь? Скучно стало видать.
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04.12.2020 13:13 Відповісти
Да дело не в скуке!!!Возможно мужичёк так самоутверждается или повышает в себе адреналин!!! Затримано чоловіка, який розгулював вулицями Попасної з гранатою і запалом, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7416 Писалось что даже при ссср,многие парни и девчёнки(и после войны и при Брежневе)..."ловили адреналин"-носили(по очереди) в карманах или сумках ,гранату или пистолет(ПМ,ТТ)!!!
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04.12.2020 14:56 Відповісти
Брехня. Зброя на землі не валялась. До злочинців вона потрапляла після нападів на військових, міліціонерів, працівників ВОХР, інкасаторів, або викрадалась наградна. У мальчонков і девчонков саме більше був самопал.
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04.12.2020 17:00 Відповісти
дурной ватный лугандончик
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04.12.2020 13:17 Відповісти
Мутіво. Набій один, запал інший. Прикордонники??? Навіщо такі кулібінські вибрики коли до сепарського блокпосту 150 метрів. Да и музчина з виду два шварцнегера.
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04.12.2020 13:26 Відповісти
 
 