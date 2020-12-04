Затримано чоловіка, який розгулював вулицями Попасної з гранатою і запалом, - Держприкордонслужба. ФОТО

Учора, 3 грудня, в Попасній на Луганщині оперативні співробітники Держприкордонслужби затримали чоловіка, який потрапив до поля зору співробітників Головного оперативно-розшукового підрозділу Луганського прикордонного загону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Оперативникам надійшла інформація про можливу причетність жителя міста до незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

Підозри правоохоронців виявилися обґрунтованими. Прикордонники зі співробітниками Нацполіції зупинили цього чоловіка на одній з вулиць міста для перевірки. В одній із кишень куртки правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій з осколкової гранати (боєприпасу до гранатомета ВОГ-17) із запалом УЗРГМ (уніфікований запал ручної гранати модернізований. - Ред).

Небезпечні предмети вилучили співробітники Національної поліції для проведення необхідних експертиз. Звідки затриманий взяв цей предмет та як збирався його використати, він буде пояснювати уже під час проведення слідчих дій, оскільки за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

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