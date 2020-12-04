Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський
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У рамках цього кримінального провадження вже пройшли обшуки в Укрспецекспорті.
Про це повідомив нардеп "Європейської Солідарності" Михайло Забродський, передає Цензор.НЕТ.
"Життя саме продовжує пропонувати теми для обговорення. І знову однією із важливих є питання закупівлі САУ Дана-М2. Одразу зазначу для фахівців із вімирювання довжини ствола в калібрах і експертів із рівня підготовки курсантів-артілерістів радянського розливу - мова сьогодні не про технічні переваги чеської САУ і не про артилерію, як рід військ взагалі. Сьогоднішня тема - ознаки банальної корупції під час намаганнь заполучити такий смачний чеський контракт.
Минулого тижня ми чимало говорили про фактичний зрив програми розвитку вітчизняної артилерії. Всім добре відомо про те, як з незрозумілих причин усі кошти, виділені на закупівлю артсистем планувалося направити на сумнівний контракт із закупівлі Дана-М2 за ціною 1,29 мільйона євро за одиницю.
Саме в ціні і криється сама цікава родзинка цієї проблемної угоди. Ще два роки назад, у 2018-му, чеська збройна компанія Excaliburarmy пропонувала ці САУ за 812 тисяч євро! Судячи з усього торгівля йшла не дуже. Декілька країн закупили певну кількість одиниць. І, о диво! З’являється перспектива українського контракту на 26 одиниць. І ціна САУ, яка найбільш успішно за останні роки продається саме на пострадянському просторі (грає роль калібр !), злітає в півтора рази!
Нижче наведений документ - комерційна пропозиція чеської компанії від 2018 року. Нехай нікого не бентежить найменування Дана М1-М, мова йде саме про Дана М2, той же самий зразок. Але експортувалася до інших країн всі ці роки саме Дана М1-М і лише вона теоретично може бути закуплена відповідно до 345 Постанови Кабміну України.
Що це може означати? А не народилася Дана М2 саме під перспективу контракту з Україною, з метою хоч як би пояснити зростання ціни в 1, 5 рази? І які ще питання можуть виникнути під час детального розгляду цієї оборудки?...
Відповідна реакція правоохоронних органів не примусила себе довго чекати. Наприкінці листопада СБУ відкрито кримінальне впровадження по зазначених фактах, по статті 111 КК України - державна зрада! Ну а нещодавні обшуки в Укрспецекспорті - яскраве підтвердження активних слідчих дій по цьому впровадженню.
Впевнений, що осторонь зазначеного питання не залишиться і наш Комітет ВР України, який в черговий раз не погодивши зміну до ДОЗу стосовно сумнівної оборудки, вже продемонстрував принципову позицію щодо спроб нагріти руки на забезпеченні обороноздатності держави", - заявив Забродський.
Раніше "слуга народу" Копитін заявив, що Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії. Він пояснив це рішення так: "Ціна закупівлі - дуже висока. Викликає здивування, що Міноборони знову повертається до цього проєкту, який вже не раз був відхилений".
Нагадаємо, докладно про ситуацію із закупівлею гаубиць "Дана" писав у своїй статті главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов: "Україна не робить висновків з війни в Карабасі: Міноборони уклало контракт на закупівлю застарілих гаубиць "Дана" калібру 152 мм замість гармат за стандартами НАТО".
Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні в Україні розгортається повномасштабний корупційний скандал, який матиме наслідки не лише у внутрішньо українській площині, а й в геополітичному вимірі для цілого регіону.
НАБУ, розслідуючи корупційну справу Микитася та колишнього керівника Нацгвардії Алпєрова, «вийшла» на заступника голови Офісу Президента - Олега Татарова.
Олег Татаров - це чільний функціонер режиму Януковича та соратник Портнова, якого інкорпорувала команда Зеленського. Його функціонал, враховуючи політичне минуле і сьогоднішні зв'язки з реваншистами з команди Януковича, був очевидний із самого початку. Це структурування силової вертикалі під політичні переслідування будь-якої опозиції до чинної влади. І друге - руйнування фундаменту підтримки України західними союзниками.
Останнє є особливо небезпечним для України враховуючи російську агресію. В чому полягає загроза руйнування міжнародної підтримки? Відповідь очевидна - атака та знищення антикорупційної реформи.
Почалось все з рішень КСУ по НАБУ та електронного декларування і продовжилось особистими атаками Татарова на керівництво НАБУ декілька днів тому. Зруйнувавши цю реформу, Україна втратить підтримку Заходу, а враховуючи економічне становище України єдиною країною, де можна буде отримати допомогу буде Росія. На умовах Путіна звичайно.
Але як виявилось, в справу втягнуте все керівництво країни. Спочатку головний редактор «Цензору» Юрій Бутусов з посиланням на свої джерела повідомляє, що Зеленський та Генпрокурор Венедиктова роблять все, щоб вберегти Татарова від затримання по корупційній справі Микитася. А вже під кінець дня з офіційною заявою виступило НАБУ.
Суть звинувачення проста - Офіс Генпрокурора зірвав операцію по затримання Татарова співробітниками НАБУ. Венедиктова без законних на це підстав змінила всю групу прокурорів САП, які вели справу. До цього Татарова особисто обороняв Президент Зеленський перед звинуваченнями з боку журналістів, експертів, опозиції. Більше того Зеленський продовжував заступатись за Татарова знаючи, що НАБУ підозрює його в корупційних злочинах і не звільнив Татарова з посади після його заяв про голову НАБУ Ситника.
Не можна допустити руйнування антикорупційної реформи та втрати підтримки з боку ЄС та США. Не можна толерувати корупцію на найвищих щаблях влади. Особливо, коли влада подає себе як «чесних» хлопців, які не крадуть. Як виявилось - не лише крадуть, а й за старою звичкою часів Януковича, ще й своїх «покривають» з особливим цинізмом ігноруючи як громадську думку, так і діюче законодавство.
Потрібно зробити все, щоб зберегти незалежність НАБУ та інших антикорупційних установ. Не залежно від того, як ми оцінюємо їхню роботу, вони повинні залишатись незалежними.
У відставку мають негайно піти Венедиктова, Татаров та Єрмак. Зеленському не вдасться втекти і не уникнути політичної та кримінальної відповідальності за руйнування основ державності.
Об'єднуємось і працюємо. Часу мало, роботи багато. Вистачить на всіх.
Рух опору капітуляції
зеЛю в тюрягу!
Достаточно написать - в службе вооружения, возглавляемого Ф.И.О., произошло вопиющее антигосударственное и коррупционное действо... Виноватых тогда отыщут в течение часа!
І скільки таких вже проведено...через прокладки та накрутки.
А Міноборони в суді на своє виправдання скаже: "Так всі ворують у Зе владі, а нам що не можна ?"
Источник: https://censor.net/ru/n3235023
Гулять,-так гулять !
ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
ЗСУ поставлені автоцистерни від дилера МАЗ на 2,5 млн дорожче, ніж пропозиції від "КрАЗ" та "Богдан" (фото)
А Забродский знает, что разная комплектация техники предполагает и разную ее стоимость?
Одно дело Даны 30-летней давности, совсем иное - новые со всеми необходимыми модернизациями.
Для этого надо быть как минимум Дилетантом!!!
По
т.к. сейчас настолько увлекся политикой, что порет очевидную херню
и тем самым и себе кретином выставляет, и армию (в которой были такие дегенералы) плохо показывает... а уж какими придурками он выставляет тех кто верит в его бредни...
Ты, срань подзаборная, пуговицы таких людей не стоишь.
Заткни свой поганый рот и варнякай, когда тебя спросят, быдло кацапердевое!
И готовь твой ротешник для каДырки, он таких сладких, как ты, любит
разговор вообще не про это
когда задашь правильный вопрос - тогда и будет рвзговор, не раньше
Каких артсистем? Отечественных тупо нет. Есть только Дана.
І якшо не реагувати, - воно поглине країну.
Это как надо ненавидить народ и армию?, что бы откат составлял 80%, что бы народ не заработал на заказах от своих налогов, все крадут под себя, просто бездари,воры вредители и сепары в одном лице.
Ось тільки після виконання цих положень можна починати переговори про деокупацію сходу України та Криму.