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держзакупівлі (333) корупція (4055) Міноборони (5323) оборона (1231) зброя (5764) Укрспецекспорт (47) Чехія (1005) Забродський (64)

Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міноборони планувало купити САУ

У рамках цього кримінального провадження вже пройшли обшуки в Укрспецекспорті.

Про це повідомив нардеп "Європейської Солідарності" Михайло Забродський, передає Цензор.НЕТ.

"Життя саме продовжує пропонувати теми для обговорення. І знову однією із важливих є питання закупівлі САУ Дана-М2. Одразу зазначу для фахівців із вімирювання довжини ствола в калібрах і експертів із рівня підготовки курсантів-артілерістів радянського розливу - мова сьогодні не про технічні переваги чеської САУ і не про артилерію, як рід військ взагалі. Сьогоднішня тема - ознаки банальної корупції під час намаганнь заполучити такий смачний чеський контракт.

Минулого тижня ми чимало говорили про фактичний зрив програми розвитку вітчизняної артилерії. Всім добре відомо про те, як з незрозумілих причин усі кошти, виділені на закупівлю артсистем планувалося направити на сумнівний контракт із закупівлі Дана-М2 за ціною 1,29 мільйона євро за одиницю.

Читайте: Ймовірна діяльність чиновників в інтересах країни з Південної Азії. Збиток для України - близько 100 млн доларів, - СБУ підтверджує обшуки в "Укроборонпромі" і "Укрспецекспорті"

Саме в ціні і криється сама цікава родзинка цієї проблемної угоди. Ще два роки назад, у 2018-му, чеська збройна компанія Excaliburarmy пропонувала ці САУ за 812 тисяч євро! Судячи з усього торгівля йшла не дуже. Декілька країн закупили певну кількість одиниць. І, о диво! З’являється перспектива українського контракту на 26 одиниць. І ціна САУ, яка найбільш успішно за останні роки продається саме на пострадянському просторі (грає роль калібр !), злітає в півтора рази!

Нижче наведений документ - комерційна пропозиція чеської компанії від 2018 року. Нехай нікого не бентежить найменування Дана М1-М, мова йде саме про Дана М2, той же самий зразок. Але експортувалася до інших країн всі ці роки саме Дана М1-М і лише вона теоретично може бути закуплена відповідно до 345 Постанови Кабміну України.

Що це може означати? А не народилася Дана М2 саме під перспективу контракту з Україною, з метою хоч як би пояснити зростання ціни в 1, 5 рази? І які ще питання можуть виникнути під час детального розгляду цієї оборудки?...

Відповідна реакція правоохоронних органів не примусила себе довго чекати. Наприкінці листопада СБУ відкрито кримінальне впровадження по зазначених фактах, по статті 111 КК України - державна зрада! Ну а нещодавні обшуки в Укрспецекспорті - яскраве підтвердження активних слідчих дій по цьому впровадженню.

Впевнений, що осторонь зазначеного питання не залишиться і наш Комітет ВР України, який в черговий раз не погодивши зміну до ДОЗу стосовно сумнівної оборудки, вже продемонстрував принципову позицію щодо спроб нагріти руки на забезпеченні обороноздатності держави", - заявив Забродський.

Також читайте: Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський

Раніше "слуга народу" Копитін заявив, що Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії. Він пояснив це рішення так: "Ціна закупівлі - дуже висока. Викликає здивування, що Міноборони знову повертається до цього проєкту, який вже не раз був відхилений".

Нагадаємо, докладно про ситуацію із закупівлею гаубиць "Дана" писав у своїй статті главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов: "Україна не робить висновків з війни в Карабасі: Міноборони уклало контракт на закупівлю застарілих гаубиць "Дана" калібру 152 мм замість гармат за стандартами НАТО".

Міноборони планувало купити САУ Дана по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею держзрада, - нардеп ЄС Забродський 01
Міноборони планувало купити САУ Дана по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею держзрада, - нардеп ЄС Забродський 02
Міноборони планувало купити САУ Дана по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею держзрада, - нардеп ЄС Забродський 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+52
Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 6952
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04.12.2020 13:18
+47
37% відкату - це почерк зелених які працюють під 40%.
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04.12.2020 13:13
+41
ЗЕленые барыги на крови Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 471
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04.12.2020 13:17
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Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 1054
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04.12.2020 13:57 Відповісти
Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 4836
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04.12.2020 14:07 Відповісти
Какие ножки у Шмаркли!!!
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04.12.2020 14:20 Відповісти
Мєнтовський тиловий батальйон-земляцтво.В ньому й Тумгоєв хотів індульгенцію отримати.(а що то за печать в посвідченні така цікава ?)
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04.12.2020 20:31 Відповісти
Шо там петушиный куточек еще расскажет нам за Свинарчука?
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04.12.2020 14:07 Відповісти
кацапы блокируют закупки вооружения через обвинения в коррупции Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 7419
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04.12.2020 14:14 Відповісти
Где то в Москве фсбешник получает медаль за уничтожение-срыв поставок 26 самоходных гаубиц, 2 арт дивизиона одним залпом
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04.12.2020 14:50 Відповісти
Где то в Москве фсбешник получает медаль за уничтожение отечественной програмы по созданию гаубицы.
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04.12.2020 15:01 Відповісти
Именно программы по созданию , а тут не проект, а уже готовая система. Да и кто мешает разрабатывать дальше "Богдану", что покупка "Даны" сьест весь оборонный бюджет страны?
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04.12.2020 15:10 Відповісти
26 гаубиць це навіть на пітора дивізіона не потягне
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04.12.2020 15:31 Відповісти
Штатный состав дивизиона редко дотягивает до 100 %
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04.12.2020 16:33 Відповісти
Обыски в Укрспецэкспорте, но заказчик ведь Минобороны. И никаких вопросов ни к Тарану, ни к Хомчаку? Про верховного главнокомандующего упоминать даже не будем. Что это чмо вообще понимает в обороне государства кроме того как записывать видосики.
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04.12.2020 14:19 Відповісти
Такої корупції, як при ЗЕленому ублюдку, ще не було ніколи

Сьогодні в Україні розгортається повномасштабний корупційний скандал, який матиме наслідки не лише у внутрішньо українській площині, а й в геополітичному вимірі для цілого регіону.
НАБУ, розслідуючи корупційну справу Микитася та колишнього керівника Нацгвардії Алпєрова, «вийшла» на заступника голови Офісу Президента - Олега Татарова.
Олег Татаров - це чільний функціонер режиму Януковича та соратник Портнова, якого інкорпорувала команда Зеленського. Його функціонал, враховуючи політичне минуле і сьогоднішні зв'язки з реваншистами з команди Януковича, був очевидний із самого початку. Це структурування силової вертикалі під політичні переслідування будь-якої опозиції до чинної влади. І друге - руйнування фундаменту підтримки України західними союзниками.
Останнє є особливо небезпечним для України враховуючи російську агресію. В чому полягає загроза руйнування міжнародної підтримки? Відповідь очевидна - атака та знищення антикорупційної реформи.
Почалось все з рішень КСУ по НАБУ та електронного декларування і продовжилось особистими атаками Татарова на керівництво НАБУ декілька днів тому. Зруйнувавши цю реформу, Україна втратить підтримку Заходу, а враховуючи економічне становище України єдиною країною, де можна буде отримати допомогу буде Росія. На умовах Путіна звичайно.
Але як виявилось, в справу втягнуте все керівництво країни. Спочатку головний редактор «Цензору» Юрій Бутусов з посиланням на свої джерела повідомляє, що Зеленський та Генпрокурор Венедиктова роблять все, щоб вберегти Татарова від затримання по корупційній справі Микитася. А вже під кінець дня з офіційною заявою виступило НАБУ.
Суть звинувачення проста - Офіс Генпрокурора зірвав операцію по затримання Татарова співробітниками НАБУ. Венедиктова без законних на це підстав змінила всю групу прокурорів САП, які вели справу. До цього Татарова особисто обороняв Президент Зеленський перед звинуваченнями з боку журналістів, експертів, опозиції. Більше того Зеленський продовжував заступатись за Татарова знаючи, що НАБУ підозрює його в корупційних злочинах і не звільнив Татарова з посади після його заяв про голову НАБУ Ситника.

Не можна допустити руйнування антикорупційної реформи та втрати підтримки з боку ЄС та США. Не можна толерувати корупцію на найвищих щаблях влади. Особливо, коли влада подає себе як «чесних» хлопців, які не крадуть. Як виявилось - не лише крадуть, а й за старою звичкою часів Януковича, ще й своїх «покривають» з особливим цинізмом ігноруючи як громадську думку, так і діюче законодавство.
Потрібно зробити все, щоб зберегти незалежність НАБУ та інших антикорупційних установ. Не залежно від того, як ми оцінюємо їхню роботу, вони повинні залишатись незалежними.
У відставку мають негайно піти Венедиктова, Татаров та Єрмак. Зеленському не вдасться втекти і не уникнути політичної та кримінальної відповідальності за руйнування основ державності.
Об'єднуємось і працюємо. Часу мало, роботи багато. Вистачить на всіх.

Рух опору капітуляції
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04.12.2020 14:22 Відповісти
Щоб ви тут не казали, а Зеля харошій, це Порох борига та мародер, треба правильний тялявізор сматрєть.
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04.12.2020 14:25 Відповісти
"Ета тяжолає наслєдіє рєжіма баригі Парашєнка!!!" - аргумент зебуїна типового)
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04.12.2020 14:32 Відповісти
зеЛеные мрази и подонки!
зеЛю в тюрягу!
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04.12.2020 14:39 Відповісти
Свинарчуки просто курять в сторонці в порівнянні із зеленим гівном. Як вони там казали - тут до конца жизни можно прибарахлиться?
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04.12.2020 14:44 Відповісти
Імена в студію!!! Вимагаю оголосити імена підозрюваних!!!
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04.12.2020 15:03 Відповісти
Реальный зашквар... Ф.И.О - должны быть на слуху. Ан нет... Это что, государственная тайна?
Достаточно написать - в службе вооружения, возглавляемого Ф.И.О., произошло вопиющее антигосударственное и коррупционное действо... Виноватых тогда отыщут в течение часа!
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04.12.2020 15:18 Відповісти
А хто конкретно планував цю оборудку ?
І скільки таких вже проведено...через прокладки та накрутки.
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04.12.2020 15:57 Відповісти
пацани та дівчата. люди яника, пороха та зелені продовжують грабувати країну. ніхрена їм не буде. хіба якийсь козел-відбувайло сяде до в,язниці. забудьте.
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04.12.2020 16:16 Відповісти
Гнидо-мародери.....
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04.12.2020 16:50 Відповісти
Отмывают налоги на всем:на дорогах,ОВГЗ, Зе э/э, на Армии, короче на крови, а чем стрелять будут в случай чего? Из пушки по воробьям, ничего Аваков и Зеленский позичат кредит на шею народу Украины и закупя во Франции или Турции снарядов по 25 тыс. $, за штуку.
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04.12.2020 16:52 Відповісти
В рамках данного уголовного производства уже прошли обыски в Укрспецэкспорте.Источник: https://censor.net/ru/n3235023

А Міноборони в суді на своє виправдання скаже: "Так всі ворують у Зе владі, а нам що не можна ?" Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 785
Источник: https://censor.net/ru/n3235023
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04.12.2020 17:12 Відповісти
И это всё зеленский, который не ворует!! Ага!!...Как бы не так!!
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04.12.2020 17:46 Відповісти
Минобороны планировало купить САУ "Дана" по 1,29 млн евро, хотя в 2018-м их предлагали по 812 тыс. евро: открыто дело по статье "госизмена", - нардеп "ЕС" Забродский

А Забродский знает, что разная комплектация техники предполагает и разную ее стоимость?
Одно дело Даны 30-летней давности, совсем иное - новые со всеми необходимыми модернизациями.
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04.12.2020 20:48 Відповісти
Та откуда Забродский, какой-то там генерал, может такое знать?!
Для этого надо быть как минимум Дилетантом!!!
По
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04.12.2020 22:47 Відповісти
Полным.
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04.12.2020 22:55 Відповісти
полный дегенерат здесь только ты, номерной бот
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05.12.2020 07:54 Відповісти
Забродский - не генерал, а дегенерал
т.к. сейчас настолько увлекся политикой, что порет очевидную херню
и тем самым и себе кретином выставляет, и армию (в которой были такие дегенералы) плохо показывает... а уж какими придурками он выставляет тех кто верит в его бредни...
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05.12.2020 07:53 Відповісти
Хто ты такое, хамло вонючее, чтоб оскорблять боевого генерала?
Ты, срань подзаборная, пуговицы таких людей не стоишь.
Заткни свой поганый рот и варнякай, когда тебя спросят, быдло кацапердевое!
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05.12.2020 19:55 Відповісти
Брысь на бутылку, кацап. Там тебе самое место, унтерменш.
И готовь твой ротешник для каДырки, он таких сладких, как ты, любит
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05.12.2020 20:12 Відповісти
Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 7654 сау повозка для пушки - поведай мне чем круче старый ствол времён 1960х или франко германская разработка которая по дальности в 32 км переплёвывает все совковые наработки кроме мсты конца СССР - догнали мля Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 1344 с 1918 го догоняли бугага Міноборони планувало купити САУ "Дана" по 1,29 млн євро, хоча в 2018-му їх пропонували по 812 тис. євро: відкрито справу за статтею "держзрада", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 6448
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05.12.2020 12:47 Відповісти
ты дурак
разговор вообще не про это
когда задашь правильный вопрос - тогда и будет рвзговор, не раньше
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05.12.2020 16:38 Відповісти
Як швидко вилізла правда. Що там на стадіоні Зеля казав - ні мародерству на крові?
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04.12.2020 20:50 Відповісти
мы много говорили о фактическом срыве программы развития отечественной артиллерии. Всем хорошо известно о том, как по непонятным причинам все средства, выделенные на закупку артсистем, планировалось направить на сомнительный контракт по закупке Дана-М2

Каких артсистем? Отечественных тупо нет. Есть только Дана.
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04.12.2020 20:50 Відповісти
задача любого менеджера продать подороже, а любого покупателя купить подешевле. Естественно, если у менеджера и покупателя руководители не коррупционеры или долбоебы
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04.12.2020 21:13 Відповісти
Зелене лайно все збільшуєця, на превеликий жаль.
І якшо не реагувати, - воно поглине країну.
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04.12.2020 22:53 Відповісти
Сколько крадет Зеленский со своими слугами, если средняя прибыль после налогообложения высокотехнологических компаний в среднем 25%,котрые остаются у инвесторы -владельца,а отальная выручка с продажи пошла бы на зарплаты и налоги в Украине, а не в Чехии, учитывая то , что двигатели Украина пока слелать не может, а он стоит примерно 50 тыс.евро, то получится 1, 29 миллн.евро-(0, 812 миллн × 1×0, 25 -50)=1,29 миллн евро - 0.253 миллн. евро= 1,037 миллн.евро.с каждой САУ или откат составляет 80%, (1, 29/1,037).
Это как надо ненавидить народ и армию?, что бы откат составлял 80%, что бы народ не заработал на заказах от своих налогов, все крадут под себя, просто бездари,воры вредители и сепары в одном лице.
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05.12.2020 02:10 Відповісти
.... свинарчуки
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05.12.2020 02:50 Відповісти
бубоноси вже закуповлюють тепловози у франції, американські не підходять, по хер, що потужність менша, менше перевозять вантажів,( ширина колії у Франції європейська). Он росія закуповлює мотори для літаків з Франції -падають новітні паслітаки. По повідомленням російської опозиційної преси ця чеська компанія знаходиться у сфері російського впливу, бо виробляла продукцію по російських шаблонах. А Кремлівський курсант і ко. тихцем хотіли підзаробити і поповнити свій пенсійний йфонд, мало що може статись. Палатки за ГОСТОм 1956 року вже закупив, ще не перевіряли, однак 74 млн вбухали арахамії і сподвижникам. Так і далі буде. зараз будуть закуповувати кирзачі, говяжо-баранячий жир для харчування, консерви з хрящів ВРХ, Х/Б з місць позбавлення волі (ватники) шапки-ушанки тощо. Армія тримайся.
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05.12.2020 04:06 Відповісти
бубоноси вже закуповлюють тепловози у франції, американські не підходять, по хер, що потужність менша, менше перевозять вантажів,( ширина колії у Франції європейська). Он росія закуповлює мотори для літаків з Франції -падають новітні паслітаки. По повідомленням російської опозиційної преси ця чеська компанія знаходиться у сфері російського впливу, бо виробляла продукцію по російських шаблонах. А Кремлівський курсант і ко. тихцем хотіли підзаробити і поповнити свій пенсійний йфонд, мало що може статись. Палатки за ГОСТОм 1956 року вже закупив, ще не перевіряли, однак 74 млн вбухали арахамії і сподвижникам. Так і далі буде. зараз будуть закуповувати кирзачі, говяжо-баранячий жир для харчування, консерви з хрящів ВРХ, Х/Б з місць позбавлення волі (ватники) шапки-ушанки тощо. Армія тримайся.
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05.12.2020 04:07 Відповісти
На мою думку,поки Україна воює треба відмінити мараторій на смертну кару на деякі види злочинів.Тоб-то за саботаж,диверсії,економічні злочини повязані із обороною України та за ізміну Батьківщини.Політикам ЗАБОРОНИТИ під любим видом вїзд на окуповані території та в кацапію,вести будь які перемовани від імені України крім МЗС.
Ось тільки після виконання цих положень можна починати переговори про деокупацію сходу України та Криму.
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05.12.2020 10:49 Відповісти
Этот Забродский ДИБИЛЬНОЕ СУЩЕСТВО....А его 95 бригада сделавшая "легегдарный маршбросок" только потому что он не знал что делать как командир - и так все боялись что решили что лучше держаться всем вместе...Тоесть не он принял решение, а за него принял решение личный состав.Так все тогда поступали 1 я танковая - танки ехали токо вместе( за редким исключением) и вот ЭТО поднятое на высокую должность и место в обществе срывает поставку в Армию так нужные САУ.Да хоть по 2 миллиона за штуку - у нас война....и это НЕ ДОРОГО....не дорого...Он своей тупостью - работает на врага....В войсках БОЛЬШОЙ некомплект техники из-за таких Уродов как он...На кого ОН работает???? Вот вопрос.
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05.12.2020 11:23 Відповісти
да да ЗЕбил когда предлагали по 800 тыщь то было дорого, а сейчас то же самое но за 1,1 ляма это уже стало дёшево...Ууу... смотри как ЗЕбилы переобулись на лету
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05.12.2020 16:48 Відповісти
Право производителя устанавливать любую цену, если нет посредников, значит мы просто ******** выгодную цену
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05.12.2020 17:50 Відповісти
ЗЕсвинарчуки, а где вся эта шобла которая визжала про свинарчуков и распилы?? ЧТо затихли чучела? Или клоуну можно??
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05.12.2020 16:43 Відповісти
Не отвлекайте гундявого, он страну спасает
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05.12.2020 20:31 Відповісти
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