Жодних пострілів біля кордону з РФ не фіксувалося, - Держприкордонслужба щодо заяви ФСБ про спробу прориву з України трьох невідомих
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Підрозділи ДПСУ не фіксували ніяких пострілів біля кордону з Росією, проте додатково перевіряють ділянку місцевості, де за твердженням російської сторони, нібито сталася стрілянина.
Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи заяву ФСБ РФ про нібито перестрілку на кордоні з Україною в районі Бєлгородської та Воронезької областей, яка нібито сталася 4 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"З появою у ЗМІ повідомлень з посиланням на прикордонну службу ФСБ РФ про подію, яка начебто мала місце на кордоні з Україною, ми негайно почали перевірку. Водночас близько 11:00 надійшло офіційне повідомлення від суміжної сторони про те, що начебто подія мала місце на кордоні з Україною, і вони зазначають, що це відбулось близько опівночі за московським часом", - сказав речник ДПСУ.
Демченко зазначив, що прикордонні наряди Держприкордонслужби не фіксували жодних пострілів біля кордону з Росією.
Крім того, за його словами, російська сторона до цього не інформувала українську сторону про жодні нестандартні ситуації на спільній ділянці кордону.
"На даний час додатково перевіряється всі ділянки місцевості, в тому числі той напрямок, про який говорить російська сторона", - наголосив Демченко.
Також, додав він, щодо цього співробітники ДПСУ поінформували взаємодіючі органи.
"Скоріше за все, сьогодні відбудеться прикордонно-представницька зустріч для того, щоб росіяни могли повідомити всі обставини, про які вони зазначали у листі", - підсумував речник ДПСУ.
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Верховний суд Нідерландів відхилив клопотання Росії про призупинення виконання судових рішень Гаазького арбітражу за позовами ексакціонерів нафтової компанії "ЮКОС".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу суду.
"У справі між Російською Федерацією і трьома колишніми акціонерами нафтової компанії "ЮКОС" Верховний суд сьогодні відхилив клопотання Російської Федерації про призупинення виконання арбітражних рішень, винесених в 2014 році. Ці рішення зобов'язали Російську Федерацію виплатити близько 50 мільярдів доларів компенсації за нездатність захистити інтереси акціонерів" - йдеться у повідомленні суду.
Суд оцінив, як будуть порушені інтереси обох сторін у разі призупинення виконання рішень, і не знайшов підстав для задоволення клопотань РФ.
"Колишні акціонери "ЮКОСа" можуть продовжувати домагатися виконання арбітражних рішень в очікуванні остаточного рішення у справі", - повідомив Верховний суд.
Прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков не став коментувати рішення Верховного Суду. "Я зараз не готовий проконсультувати, тому що не володію детальною інформацією. Я утримуюся від коментарів", - сказав Пєсков.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/4/7275879/
в кацапських офіційних макументах, щоб не демаскувати террористичні анклави, створенні московією, ситуація з проривом кордону змістилася в регіони, контрольовані Україною