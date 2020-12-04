Машину журналістки "Радіо Свобода" підпалив поліцейський на замовлення контрабандиста, - СБУ

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо замовника і організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук у Львові. Матеріали справи направлені до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як встановило слідство органів безпеки, організатором злочину був працівник Франківського відділу поліції ГУ Нацполіції у Львівській області. Він діяв на замовлення львів’янина, який підозрюється в організації масштабних контрабандних схем. Поліцейський підібрав виконавця, передав йому гроші за "роботу" і надав необхідну інформацію щодо авто журналістки. У ніч на 30 січня 2020 року молодик здійснив підпал транспортного засобу.

Під час розслідування слідчі СБУ встановили, що замовник підпалу автомобіля журналістки раніше неодноразово "співпрацював" з виконавцем для здійснення аналогічних злочинів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі згорів автомобіль журналіста Сивака. ФОТО

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох фігурантів провадження, яких обвинувачують в організації підпалу автомобіля журналістки, у зв’язку із здійсненням нею професійної діяльності. Звинувачення висунуто за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 347-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, підпал авто журналістки стався в ніч на 30 січня 2020 на вул. Кубійовича у Львові.

6 лютого поліції вдалося затримати підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки Галини Терещук. Затриманому - 19 років, він уродженець Молдови. За версією слідства, після підпалу він спробував приховати зовнішність і втік до Одеси.

17 серпня Служба безпеки України викрила у Львові колишнього співробітника Національної поліції, який, за версією слідства, в січні цього року організував підпал автомобіля журналістки "Радіо Свобода".