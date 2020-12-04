Машину журналістки "Радіо Свобода" підпалив поліцейський на замовлення контрабандиста, - СБУ
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Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо замовника і організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук у Львові. Матеріали справи направлені до суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як встановило слідство органів безпеки, організатором злочину був працівник Франківського відділу поліції ГУ Нацполіції у Львівській області. Він діяв на замовлення львів’янина, який підозрюється в організації масштабних контрабандних схем. Поліцейський підібрав виконавця, передав йому гроші за "роботу" і надав необхідну інформацію щодо авто журналістки. У ніч на 30 січня 2020 року молодик здійснив підпал транспортного засобу.
Під час розслідування слідчі СБУ встановили, що замовник підпалу автомобіля журналістки раніше неодноразово "співпрацював" з виконавцем для здійснення аналогічних злочинів.
Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох фігурантів провадження, яких обвинувачують в організації підпалу автомобіля журналістки, у зв’язку із здійсненням нею професійної діяльності. Звинувачення висунуто за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 347-1 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, підпал авто журналістки стався в ніч на 30 січня 2020 на вул. Кубійовича у Львові.
6 лютого поліції вдалося затримати підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки Галини Терещук. Затриманому - 19 років, він уродженець Молдови. За версією слідства, після підпалу він спробував приховати зовнішність і втік до Одеси.
17 серпня Служба безпеки України викрила у Львові колишнього співробітника Національної поліції, який, за версією слідства, в січні цього року організував підпал автомобіля журналістки "Радіо Свобода".
Будь ласка, зачекайте...
У всіх постсовєцькіх країнах (окрім прибалтів, які встигли "вскочити" в ЄС та НАТО) всі правлячі промосковські режими формують,комплектують "правоохоронні" системи, не тими, хто має "стояти на сторожі " закону і прав громадян, інтересів держави, а наповнюють їх злочинцями, садистами, злодіями, корупціонерами, гвалтівниками, порушниками законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріотами - обов'язково з душком "рускаго міра"(як комплектують і в росії ,бо то "еталон")
А якщо стисло відповісти на питання Чому таке діється в Україні , то ознака рельєфна лише одна: - До Ющенка (як і після нього) НІКОЛИ в парламенті України як і в Уряді не було більшості в патріотичних та проукраїнських депутатів та урядовців! І це -"заслуга" виборців. Що обирали - так і живуть. Так і охороняють їх Конституційні права та свободи. Такою будують державу і для своїх дітей!
Те, що діється в Україні - нікому розповідати чи пояснювати - не треба. І типова як для антриукраїнської влади так і такого ж начальства мєнтів "відмазка: ": "Факти не підтвердилися. Я можу з усією відповідальністю заявити, що не було встановлено жодного факту (крадіжки цінностей, віджиму майна, тортур, знущання, побиття, чи зґвалтування - що в кого - вибирайте) -типові відповіді мєнтів (співробітників міліції ,поліції, прокуратури, суддів- теж вибирайте авторів відмазок)
А от в Білорусі - "зразково- показній" савєцкой державі... , з вищим ніж в Україні та росії рівнем життя, - мало хто знав чи вірив, що міліція , ОМОН, КГБ Бацьки також мізантропи, злочинці, садисти, гвалтівники, порушники законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріоти - які також і обов'язково ... з душком "рускаго міра"...
Про їх жахливу "діяльність" читайте в дописі ""Анус, піхву, рот ... У хід йшли й палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування змопівцями"
Там прокурора-воділи і судді на шухері немає?