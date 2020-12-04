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електронне декларування (1018) Разумков Дмитро (1445)

Ухвалення закону про відповідальність за брехню в деклараціях не виводить Україну з конституційної кризи, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ухвалення закону про відповідальність за брехню в деклараціях не виводить Україну з конституційної кризи, - Разумков

Спікер Верховної Ради вважає, що відновлення відповідальності за внесення недостовірної інформації в електронному декларуванні не вирішує конституційну кризу.

Про це він сказав під час брифінгу в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"З конституційної кризи ми не зможемо вийти цим законом. За великим рахунком, є три позиції, які треба нам вирішити. Перша - це відновлення відповідальності, і ми сьогодні це зробили. Друга - це створення умов нормальної роботи НАЗК з урахуванням позицій, які були відображені в рішенні Конституційного Суду. Третє питання - це створення балансу в різних вертикалях влади і прогнозованість рішень", - сказав Разумков.

Нагадаємо, сьогодні Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Также читайте: Разумков и представители фракций обсудили с послами G7 возобновление уголовной ответственности за ложь в декларациях

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Этот закон вообще ни чего не даёт, кроме попытки насцать в глаза Европе и собственному лохторату !
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04.12.2020 13:42
+10
Конституційна криза ,це наслідки імітаціі антікорупційної боротьби !!)))
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04.12.2020 13:39
+7
Закон про відповідальність за брехню ,це чергова циркова вистава корумпованих борцунів з корупцією !!))
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04.12.2020 13:42
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Конституційна криза ,це наслідки імітаціі антікорупційної боротьби !!)))
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04.12.2020 13:39 Відповісти
Это просто последствия имитации управления государством во всех сферах.
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04.12.2020 13:51 Відповісти
Саме так,наслідки імітаціі реформування суддів,прокурорів,ментів !!! Тому маємо ,те що маємо!!!)))
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04.12.2020 13:54 Відповісти
Была бы имитация не было бы этой крысиной возни зебилов и опзжшников.
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04.12.2020 14:09 Відповісти
Свиняче борсання навколо годівниціі ,це цілком природнє явище !!))
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04.12.2020 14:17 Відповісти
Была бы имитация и никакого бы шума не было, договорились бы по хорошему между собой.
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04.12.2020 14:21 Відповісти
Гельмінти в одному кублі, одне одному, не спільники ,а вороги !!!))))
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04.12.2020 14:38 Відповісти
В тебе поэт умер такие красочные сравнения делаешь. Только неправильные.
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04.12.2020 14:40 Відповісти
Що не вірне порівняння гельмінтів з олігархами?? )))
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04.12.2020 14:44 Відповісти
Чи гельмінтів з політиканами українського істеблішменту ??)))
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04.12.2020 14:48 Відповісти
коротше кажучи,законотворча "чупакабра" ще не готова..
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04.12.2020 13:39 Відповісти
Мрази...в стране война,потеря территорий и только антикоррупционные законы давали какой-то свет в конце туннеля и отличали нас от той же России.
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04.12.2020 13:40 Відповісти
Принятие закона об ответственности за ложь в декларациях не выводит Украину из конституционного кризиса, - Разумков - Цензор.НЕТ 8067
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04.12.2020 13:41 Відповісти
Этот закон вообще ни чего не даёт, кроме попытки насцать в глаза Европе и собственному лохторату !
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04.12.2020 13:42 Відповісти
І старий також багато не допоміг.
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04.12.2020 13:54 Відповісти
Почему не помог? Помог.
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04.12.2020 14:05 Відповісти
Закон про відповідальність за брехню ,це чергова циркова вистава корумпованих борцунів з корупцією !!))
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04.12.2020 13:42 Відповісти
Ты наверное таксист?
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04.12.2020 14:06 Відповісти
З якого дива??))
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04.12.2020 14:13 Відповісти
Знаешь все про украинскую политику.
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04.12.2020 14:15 Відповісти
Цікавлюсь!! В перше на Майдан вийшов в 1988 р.,робітничі страйки !!!))
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04.12.2020 14:19 Відповісти
Значить пожилой таксист.
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04.12.2020 14:22 Відповісти
Богато де працював, але таксистом ніколи !!!)))
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04.12.2020 14:34 Відповісти
Не надо стыдиться своей профессии.
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04.12.2020 14:41 Відповісти
Я не соромлюсь!! Я налагоджувальник токарних автоматів та напівавтоматів, 6 розряд !!!))
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04.12.2020 14:46 Відповісти
Дмитро, не ведись на долбодятлів. Ви ж бачите який в нього нік. beer? От воно beerа нахерячилось і воду мутить, а само ще на проїзд в метро не заробило своїми руками. Ухвалення закону про відповідальність за брехню в деклараціях не виводить Україну з конституційної кризи, - Разумков - Цензор.НЕТ 600
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04.12.2020 15:23 Відповісти
нет слов..
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04.12.2020 13:48 Відповісти
Та вы и не хотите выходить, вас все устраивает
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04.12.2020 14:08 Відповісти
Принятие закона об ответственности за ложь в декларациях в таком кастрированном бесполезном виде это и есть ложь. Циничная позорная брехня , продолжение нарушения общественного договора (Конституции), договорняк узкого круга воров.Какая ответственность власти, какой баланс, если заранее узаконено мародерство со всей социальной, общественной жизни каждого украинца. Дети не получат качественного образования взрослые - справедливо оплачиваемой работы, старики - заслуженной пенсии , страна - независимости и развития - из-за того что соц.фонды, бюджеты, недра, кошельки и дальше разрешено грабить законно. Нет, ложь не может продолжаться бесконечно , ей все равно наступит конец.
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04.12.2020 14:16 Відповісти
Нет никаких коррупционеров завезенных с другой планеты.
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04.12.2020 14:24 Відповісти
"Всё вокруг колхозное ,всё вокруг своё !" !!))
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04.12.2020 14:36 Відповісти
брехло.
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04.12.2020 18:00 Відповісти
 
 