13-річного хлопчика на Сумщині госпіталізували з підозрою на небезпечне інфекційне захворювання туляремію, - ЦГЗ

У 13-річного хлопчика в Сумській області виявили підозру на туляремію. Зараз місцева служба з прав споживачів вживає заходів, щоб не допустити поширення хвороби в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ в Facebook.

"Це особливо небезпечне інфекційне захворювання, що передається від тварин до людей. Якщо хворому не надати вчасно медичну допомогу, можливі серйозні ускладнення чи смерть", - сказано в повідомленні.

За повідомленням ГУ "Сумський ОЛЦ МОЗ України", в Сумській області 13-річному хлопчикові встановлено підозру на діагноз "туляремія".

"14.11.2020 у потерпілого з’явився біль у горлі, збільшилися лімфатичні вузли, а також підвищилася температура до 39 °С. Того ж дня він звернувся по медичну допомогу, а 16.11.2020 його госпіталізували до інфекційного відділення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині вперше з 2013 року зареєстровано випадок правця

Фахівці лабораторного центру розпочали епідеміологічне розслідування для з’ясування умов і причин появи захворювання. А також уживають весь комплекс необхідних протиепідемічних та профілактичних заходів.

У відомстві нагадали, що туляремія — це гостра інфекційна хвороба, якою можуть захворіти люди і тварини.

Збудник туляремії — бактерія Francisella tularensis. Основне джерело інфекції для людини — ондатри, щури, миші, ховрахи, зайці.

Переносники інфекції — іксодові та гамазові кліщі, блохи, ґедзі, комарі, москіти тощо.

Людина інфікується внаслідок контакту з хворими тваринами, укусу переносника, уживання заражених харчів та води і навіть через дихальні шляхи (наприклад, під час обробки заражених зернових продуктів, фуражу).

Основні симптоми туляремії: збільшення лімфовузлів, підвищення температури тіла до 38-40 °С; сильний головний біль, загальна слабкість, запаморочення, порушення свідомості; біль у м'язах; нудота, блювота, почервоніння обличчя і очей, висипи, яка на 8-12-й день хвороби лущиться і може привести до пігментації шкіри.

Лікування проводять тільки в умовах стаціонару. Пацієнтам призначають антибактеріальну терапію.

"У жодному разі не займайтеся самолікуванням!" - зазначили у відомстві.

Читайте: В Одеській області підтверджено випадок сибірської виразки, - ЦГЗ

Для профілактики туляремії у людини використовують живу туляремійну вакцину (Ельберта - Гайського). Ревакцинацію здійснюють за показаннями через п'ять років (тварин не вакцинують).

Профілактика захворювання в ендемічних районах зводиться до боротьби з гризунами.