УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13355 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я
9 610 11
інфекції (105) Сумська область (2240) ЦГЗ (258)

13-річного хлопчика на Сумщині госпіталізували з підозрою на небезпечне інфекційне захворювання туляремію, - ЦГЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

13-річного хлопчика на Сумщині госпіталізували з підозрою на небезпечне інфекційне захворювання туляремію, - ЦГЗ

У 13-річного хлопчика в Сумській області виявили підозру на туляремію. Зараз місцева служба з прав споживачів вживає заходів, щоб не допустити поширення хвороби в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ в Facebook.

"Це особливо небезпечне інфекційне захворювання, що передається від тварин до людей. Якщо хворому не надати вчасно медичну допомогу, можливі серйозні ускладнення чи смерть", - сказано в повідомленні.

За повідомленням ГУ "Сумський ОЛЦ МОЗ України", в Сумській області 13-річному хлопчикові встановлено підозру на діагноз "туляремія".

"14.11.2020 у потерпілого з’явився біль у горлі, збільшилися лімфатичні вузли, а також підвищилася температура до 39 °С. Того ж дня він звернувся по медичну допомогу, а 16.11.2020 його госпіталізували до інфекційного відділення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині вперше з 2013 року зареєстровано випадок правця

Фахівці лабораторного центру розпочали епідеміологічне розслідування для з’ясування умов і причин появи захворювання. А також уживають весь комплекс необхідних протиепідемічних та профілактичних заходів.

У відомстві нагадали, що туляремія — це гостра інфекційна хвороба, якою можуть захворіти люди і тварини.

Збудник туляремії — бактерія Francisella tularensis. Основне джерело інфекції для людини — ондатри, щури, миші, ховрахи, зайці.

Переносники інфекції — іксодові та гамазові кліщі, блохи, ґедзі, комарі, москіти тощо.

Людина інфікується внаслідок контакту з хворими тваринами, укусу переносника, уживання заражених харчів та води і навіть через дихальні шляхи (наприклад, під час обробки заражених зернових продуктів, фуражу).

Основні симптоми туляремії: збільшення лімфовузлів, підвищення температури тіла до 38-40 °С; сильний головний біль, загальна слабкість, запаморочення, порушення свідомості; біль у м'язах; нудота, блювота, почервоніння обличчя і очей, висипи, яка на 8-12-й день хвороби лущиться і може привести до пігментації шкіри.

Лікування проводять тільки в умовах стаціонару. Пацієнтам призначають антибактеріальну терапію.

"У жодному разі не займайтеся самолікуванням!" - зазначили у відомстві.

Читайте: В Одеській області підтверджено випадок сибірської виразки, - ЦГЗ

Для профілактики туляремії у людини використовують живу туляремійну вакцину (Ельберта - Гайського). Ревакцинацію здійснюють за показаннями через п'ять років (тварин не вакцинують).

Профілактика захворювання в ендемічних районах зводиться до боротьби з гризунами.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Счас с этими зедебилами откроется все
..и сибирская язва.. Вот недавно про столбняк информацияпроскочила.. И чума.. Кто этим занимается? Да никто.. Зарабатываете кто как может... Ой зачем ты говоришь как должно быть... Ну готовьтесь... Рано или поздно это должно было произойти... А дальше.. Впрочем какая разница...
показати весь коментар
04.12.2020 13:46
+7
СЕС займалася виключно рекетом.
показати весь коментар
04.12.2020 14:36
+6
твой полушарий с мертвенчуком разрулит 13-летнего мальчика на Сумщине госпитализировали с подозрением на опасное инфекционное заболевание туляремию, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 340
показати весь коментар
04.12.2020 13:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Счас с этими зедебилами откроется все
..и сибирская язва.. Вот недавно про столбняк информацияпроскочила.. И чума.. Кто этим занимается? Да никто.. Зарабатываете кто как может... Ой зачем ты говоришь как должно быть... Ну готовьтесь... Рано или поздно это должно было произойти... А дальше.. Впрочем какая разница...
показати весь коментар
04.12.2020 13:46 Відповісти
Рехформы пороха в действии, а аукнется всем, и зебилоидам и блондинкам.
показати весь коментар
04.12.2020 13:51 Відповісти
твой полушарий с мертвенчуком разрулит 13-летнего мальчика на Сумщине госпитализировали с подозрением на опасное инфекционное заболевание туляремию, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 340
показати весь коментар
04.12.2020 13:54 Відповісти
да нет тут обязано икнуться Дохторше Смерти старой кошелке которая уничтожила СЭС в стране от слова вообще прекратив даже 2 сезона до этого подготовку докторов инфекционистов и санитарной гигиены ... это не Геноцид евреев или Европы... Америки или просто по приколу..осознанно или опять же в силу тупости.. не знаю... над славянами?? ....и когда мы поймем что тупой дефективный сродни слову Дьявол... .... вам же не придет в голову-- сумасшедшему вручать в руки гранату или автомат... так чем вручение власти в государстве отличается от вроде как частного случая....а вручаем власть-- клоунам шутам и цирку шапито?????
показати весь коментар
04.12.2020 13:57 Відповісти
СЕС займалася виключно рекетом.
показати весь коментар
04.12.2020 14:36 Відповісти
а сейчас рэкэтом занимается твой ублюдок Бубочка Ермак Степанов и прочая Синагога вкупе с мусульманами малроссами и кацапами...
показати весь коментар
04.12.2020 15:07 Відповісти
Шибать тебе пре. Видихай, з тебе вистачить.
показати весь коментар
04.12.2020 15:11 Відповісти
**********! А вона була та СЕС? І чим вона займалась, що робила, від чого захищала?
От, блін, та добре що розігнали, добре, що прикрили. Мало того, що займались фактично рекетом, так ще й на державному утримані були.
Товариш стоматолог, має свій кабінет. Прийшли з тої СЕС, він пригостив, дав, що мав дати, а за кілька днів йому телефонують - у вас тут висіялось. Він охренів. Як, каже висіялась, якщо ви навіть ті свої лотки з мазками не забрали, в мене в кабінеті залишили. От і вся СЕС, а ти кажеш туляремія.
показати весь коментар
04.12.2020 15:57 Відповісти
Срочно тех шо в масках обматывайте пленкой,что бы блохи с клещами скользили....А пацан-выздоравливай побыстрее.
показати весь коментар
04.12.2020 14:56 Відповісти
этого так не хватало в нашей скучной жизни!
показати весь коментар
04.12.2020 16:06 Відповісти
 
 