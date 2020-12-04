Рада ухвалила закон, що дозволяє отримати прискорений доступ до вакцини проти COVID-19
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт, який дає можливість прискорити доступ до вакцини проти COVID-19. Йдеться про законопроєкт №4314.
За документ проголосували 270 парламентаріїв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Закон дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти COVID-19.
Документ діятиме протягом періоду карантину, встановленого Кабінетом Міністрів через пандемію коронавірусу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
...Завіса...
распад и неуважение
Сообщают, что кое-где в столице россии началась вакцинация
Біда в тому, що свого "кракоділа" москалі можуть пропхати через ланцюжок посередників під виглядом цілком пристойної вакцини, виготовленої, скажімо, в Туреччині. Принаймні, цілком можуть спробувати таке.
Крім того, відбуваються їхні торги із Зю!-дурниками. У підсумку - цілком можливий варіант заміни Степанова (доволі неоднозначного діяча, проте з чіткою... "антикрокадільною" позицією) на когось менш принципового. І в цьому їм можуть підіграти прекраснодушні ліберали з "Голосу" і "ЄС" - їхні інтереси тотожні у питанні відсторонення Степанова.
Тому не все так просто...
Я дійсно не володію інформацією про механізми реєстрації медпрепаратів, рівно як і про критерії, якими керуються чиновники, щоб реєструвати той чи інший препарат. Причина проста - я не фахівець у цих питаннях (нема фахового інтересу). А щоб цікавитися такими речами з пізнавальної точки зору, мені, знову ж таки, бракує знань - я не фахівець.
Проте я засвоїв одну сумну річ: за грубі гроші наші липкорукі діячі й дідька лисого оголосять... ну, Ви розумієте, ким. Все залежить від того, наскільки гроші виявляться грубими. Тому і дратуюся.