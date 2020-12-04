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Рада ухвалила закон, що дозволяє отримати прискорений доступ до вакцини проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Рада ухвалила закон, що дозволяє отримати прискорений доступ до вакцини проти COVID-19

Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт, який дає можливість прискорити доступ до вакцини проти COVID-19. Йдеться про законопроєкт №4314.

За документ проголосували 270 парламентаріїв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Закон дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти COVID-19.

Також читайте: На вакцинацію проти COVID-19 у бюджеті необхідно закласти 15,1 млрд грн, - Степанов

Документ діятиме протягом періоду карантину, встановленого Кабінетом Міністрів через пандемію коронавірусу.

Автор: Наталя Джума
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Рада приняла закон, позволяющий получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7302
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04.12.2020 13:50 Відповісти
Самоназва народів наросії - Московія, а люди там московіти, а ще раніше там жили андрофаги - тюрки їх так і називали- касаби, тобто різники.
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04.12.2020 13:53 Відповісти
Ця територія історично мала назву Моксель. Саме таким терміном її у 13-16 ст. описували європейскі мандрівники. При цьому зазначаючи, що там, у лісах, живуть декілька народів, які поділяються на дві частини - ті, хто їдять свинину, та тих, що її не їдять. Хани збудували моксельцям адміністративний центр для данини - ******* Москву. Але є думка, що то назву потім під мову мокші (тамтошнє територіальне плем'я) переробили. Щоб замаскувати факт спорудження моцкви татарами ******* кацапські "історики" її вимушено "постарили" на додаткові 250 років. А самоназви у 123 народів, що існували по лісах взагалі ніколи не було.
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04.12.2020 20:33 Відповісти
ОХУ-ин!!!
...Завіса...
Рада ухвалила закон, що дозволяє отримати прискорений доступ до вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8365 Рада ухвалила закон, що дозволяє отримати прискорений доступ до вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8365 Рада ухвалила закон, що дозволяє отримати прискорений доступ до вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8365
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04.12.2020 19:09 Відповісти
Готуйте Мрію на Китай: Епіцентр проплатить, Зеленський - зустріне.
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04.12.2020 13:51 Відповісти
ты не понял, закон о сокращении сроков утверждения клинических испытаний вакцин украинского производства и регистрации вакцин импортного производства, без регистрации вакцины хоть Мрией, хоть Таврией везти в Украину бесполезно
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04.12.2020 14:03 Відповісти


распад и неуважение

Сообщают, что кое-где в столице россии началась вакцинация

Рада ухвалила закон, що дозволяє отримати прискорений доступ до вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 6284
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04.12.2020 16:13 Відповісти
То я не зрозумів: коли нас (вочевидь, примусово) почнуть ширяти кацапським "кракоділом" - після Нового Року чи вже до?
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04.12.2020 19:12 Відповісти
Питання про кацапську подєлку (вакцину від ящура або "Спутнік-ГРУ") в Україні вже повністю знаято з порядку денного. Ця ідея існує окремо лише у дебіляторах на каналах мертветчука.
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04.12.2020 20:36 Відповісти
Нажаль, подібні істерики відбуваються не тільки на ведмедчукових ТБ-треш-каналах і вигрібних ямах накшталт Півенькулія чи "срана-юей" в інтернеті. Якби то було лише так, дідько з ним - дурні голови боліли б лише у ватного лохторату. І це було б чудово.
Біда в тому, що свого "кракоділа" москалі можуть пропхати через ланцюжок посередників під виглядом цілком пристойної вакцини, виготовленої, скажімо, в Туреччині. Принаймні, цілком можуть спробувати таке.
Крім того, відбуваються їхні торги із Зю!-дурниками. У підсумку - цілком можливий варіант заміни Степанова (доволі неоднозначного діяча, проте з чіткою... "антикрокадільною" позицією) на когось менш принципового. І в цьому їм можуть підіграти прекраснодушні ліберали з "Голосу" і "ЄС" - їхні інтереси тотожні у питанні відсторонення Степанова.
Тому не все так просто...
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04.12.2020 23:47 Відповісти
Шановний! У Вас дуже і дуже спрощене поняття про "пропихування" ліків в Україні. Причому настільки спрощене, що взагалі не відповідає дійсності. Провсіляк випадок повідомлю, що в Україні порядок реєстрації зараз суто європейській. І ще з 1 січня 2009 року. Багато хо то не зміг побачити, бо реєстрація окремого препарату відбувається на 5 років. За ці "три рази по п'ять" у нас "повимивало майже все індійське (непотріб), ізраїльське (підробки) та російське (непотріб). І процес легалізації окремого препарату зовсім не залежить від "начальника" або чієїсь там "волі". Так шо повірте мені на слово - пропхати ту гидоту ніяк не вдасться.
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06.12.2020 01:59 Відповісти
Якщо ту гидоту не пропхають, направду буде чудово. Готовий повірити Вам, добродію, на слово заради збереження душевного спокою, здорового сну і гарного апетиту.
Я дійсно не володію інформацією про механізми реєстрації медпрепаратів, рівно як і про критерії, якими керуються чиновники, щоб реєструвати той чи інший препарат. Причина проста - я не фахівець у цих питаннях (нема фахового інтересу). А щоб цікавитися такими речами з пізнавальної точки зору, мені, знову ж таки, бракує знань - я не фахівець.
Проте я засвоїв одну сумну річ: за грубі гроші наші липкорукі діячі й дідька лисого оголосять... ну, Ви розумієте, ким. Все залежить від того, наскільки гроші виявляться грубими. Тому і дратуюся.
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06.12.2020 04:46 Відповісти
 
 