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Новини Політика України
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СБУ (10074) сепаратизм (752)

Виявлено міжрегіональну мережу агітаторів, які закликали до сепаратизму і захоплення влади, - СБУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Виявлено міжрегіональну мережу агітаторів, які закликали до сепаратизму і захоплення влади, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила в Дніпрі, Черкасах і Сумській області міжрегіональну мережу агітаторів, які поширювали через інтернет заклики, що становлять загрозу державній безпеці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Згідно з оприлюдненими даними, наразі у Дніпропетровській області співробітниками СБУ у межах кримінального провадження досліджуються факти можливої причетності керівника двох громадських об’єднань до розміщення на сторінках однієї з соцмереж матеріалів щодо повалення конституційного ладу та закликів до створення так званих "спеціальних територіальних громад народовладдя".

Крім того, кіберфахівцями СБУ встановлено мешканців Черкас та Роменського району Сумської області, які на персональних сторінках заборонених в Україні соцмереж розміщували матеріали щодо зміни меж державного кордону та закликали до захоплення державної влади. Слідчі органів безпеки задокументували, що зазначені матеріали останні отримували з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань.

Також дивіться: Під час обшуку СБУ в благодійному фонді на Закарпатті виявлено сепаратистські матеріали про "велику Угорщину". ФОТОрепортаж

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Виявлено міжрегіональну мережу агітаторів, які закликали до сепаратизму і захоплення влади, - СБУ 01
Виявлено міжрегіональну мережу агітаторів, які закликали до сепаратизму і захоплення влади, - СБУ 02
Виявлено міжрегіональну мережу агітаторів, які закликали до сепаратизму і захоплення влади, - СБУ 03
Виявлено міжрегіональну мережу агітаторів, які закликали до сепаратизму і захоплення влади, - СБУ 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Да сепаратистские каналы типа ньс ван, зик и пр. открыто вещают против Украины. где СБУ там?
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04.12.2020 14:25
+7
эй ! не забываем про 112 и Интер, там русиш мир там гнилью пахнет !
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04.12.2020 15:00
+6
Да зайди в паблик любой соцсети "типичный Днепр, Запорожье, Харьков, Мариуполь" и вот уже обнаружена готовая сеть агитаторов.
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04.12.2020 14:27
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Ось вона,операція тридцятиріччя.
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04.12.2020 14:18 Відповісти
що неужели 95 квартал арестовали ?
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04.12.2020 14:24 Відповісти
Да сепаратистские каналы типа ньс ван, зик и пр. открыто вещают против Украины. где СБУ там?
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04.12.2020 14:25 Відповісти
эй ! не забываем про 112 и Интер, там русиш мир там гнилью пахнет !
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04.12.2020 15:00 Відповісти
Да зайди в паблик любой соцсети "типичный Днепр, Запорожье, Харьков, Мариуполь" и вот уже обнаружена готовая сеть агитаторов.
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04.12.2020 14:27 Відповісти
В Ужгрд на Бращайків теж классна кав'ярня(((
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04.12.2020 14:35 Відповісти
З приходом до влади зебілів, дуже активізувалась прокацаплена гнидота та Виявлено міжрегіональну мережу агітаторів, які закликали до сепаратизму і захоплення влади, - СБУ - Цензор.НЕТ 8588 сепарня недобита
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04.12.2020 14:39 Відповісти
Вот это и есть Работа СБУ . Что есть Угроза Украине все к Ногтю. А бизнес сам сьедает слабого и тем Развивается , а не при помощи СБУ и в долю.
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04.12.2020 14:46 Відповісти
чисто моё мнение,- эту контору нужно разогнать, она давно сборище клоунов, а не спецслужба, уверен, эта, очередная " перемога" окажется фейком
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04.12.2020 15:57 Відповісти
Неужто до петушария добираются....
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04.12.2020 18:37 Відповісти
В Киеве работает так называемая фабрика новогодних игрушек ,да вот только игрушки у неё интересные,с символикой РФ да и хозяева наверняка тоже оттуда но не СБУ сообщило об этой фабрике а какой то неравнодушный украинец. СБУ молчит. В Харькове пророссийская организация под вывеской каких то ветеранов получает из РФ медальки от Путина и распространяет их по Украине вручая ещё сохранившимся участникам Войны 1939-1945гг СБУ опять молчит как в рот воды набрало,кстати молчит и "величайший лiдер....." Буба.
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05.12.2020 14:17 Відповісти
 
 