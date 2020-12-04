Виявлено міжрегіональну мережу агітаторів, які закликали до сепаратизму і захоплення влади, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила в Дніпрі, Черкасах і Сумській області міжрегіональну мережу агітаторів, які поширювали через інтернет заклики, що становлять загрозу державній безпеці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Згідно з оприлюдненими даними, наразі у Дніпропетровській області співробітниками СБУ у межах кримінального провадження досліджуються факти можливої причетності керівника двох громадських об’єднань до розміщення на сторінках однієї з соцмереж матеріалів щодо повалення конституційного ладу та закликів до створення так званих "спеціальних територіальних громад народовладдя".

Крім того, кіберфахівцями СБУ встановлено мешканців Черкас та Роменського району Сумської області, які на персональних сторінках заборонених в Україні соцмереж розміщували матеріали щодо зміни меж державного кордону та закликали до захоплення державної влади. Слідчі органів безпеки задокументували, що зазначені матеріали останні отримували з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань.

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Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.







