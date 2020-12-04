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Окупанти від початку доби двічі порушували режим припинення вогню, поранено українського воїна, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Окупанти від початку доби двічі порушували режим припинення вогню, поранено українського воїна, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі порушували режим "тиші" на Донбасі, снайпер РФ поранив українського воїна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Станом на 12:00 російсько-окупаційні війська використали заборонені артилерійські системи 122-мм калібру та 120-мм міномети, здійснивши обстріл українських воїнів поблизу населеного пункту Водяне.

Крім того, приблизно об 11:00 противник вів вогонь зі снайперської зброї поблизу Луганського.

На жаль, в результаті ворожого снайперського вогню один український військовий зазнав поранення. Його оперативно евакуйовано до лікувального закладу та надається вся необхідна медична допомога.

Про застосування збройними формуваннями Російської Федерації заборонених зразків важкого озброєння було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Також читайте: Готується нота в ОБСЄ через обстріл терористами Водяного. Це ще один аргумент для посилення санкцій, - українська делегація в ТКГ

Автор: Наталя Джума
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Оккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня, ранен украинский воин, - Минобороны - Цензор.НЕТ 358
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04.12.2020 14:08 Відповісти
Нужно отводить войска дальше, и прятаться лучше, только так паабедим!
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04.12.2020 14:09 Відповісти
И не забываем благодарить за все это вот этого зегандона
Окупанти від початку доби двічі порушували режим припинення вогню, поранено українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6271
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04.12.2020 14:27 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення пораненому воїну
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, якак закликала в наш дім чужого солдата
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04.12.2020 14:31 Відповісти
Ну бісить просто той факт, що навіть у цьому випадку, КОЛИ Є ЗАГРОЗА ЖИТТЮ І ЗДОРОВ'Ю, воїнам забороняють відповідать АДЕКВАТНО?!! Чи ***** шмарклі пригрозив більше не давати грошей на його дурнуваті серіальчики, чи він такий дрищ від народження? Чи ті, хто його підсаджував у президентське крісло , не сказали, що йому доведеться опікуватись обороною держави?!! Чи воно просто боїться і ненавидить армійців за те, що сам НАВІТЬ У КІНО, не зможе бути таким, як вони?!!
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04.12.2020 15:00 Відповісти
та вогонь же був не прицільний, або терористи синічок на обід стріляли - куля то "шальна".
посадити б зе у окопчик . забрати озброєння і нехай спостерігає за неприцільним вогнем.
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04.12.2020 17:07 Відповісти
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
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04.12.2020 23:04 Відповісти
 
 