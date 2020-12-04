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Нацкорпус іде пікетувати Офіс Президента: вимагатимуть звільнення Татарова, Єрмака та Венедіктової

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нацкорпус іде пікетувати Офіс Президента: вимагатимуть звільнення Татарова, Єрмака та Венедіктової

Сьогодні о 15:00 під Офісом Президента Нацкорпус проводить акцію протесту "Корупціонери з Офісу Президента - поза законом!".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Нацкорпус вимагає звільнення заступника голови ОП Олега Татарова, глави ОП Андрія Єрмака, Генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Читайте також: Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін

Раніше активіст "Автомайдану" Гриценко закликав прийти на протест проти корупції під ОП 9 грудня.

Також про акцію протесту о 18:30 9 грудня під ОП проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим оголосив екснардеп Соболєв.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+57
Порошенко дійсно багатий, а найбільше його багатство це повага людей. А зєлєнське це сцикло жадне.
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04.12.2020 14:18
+29
Щось в лісі здохло...
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04.12.2020 14:10
+23
Смешной Нацкорпус. Будут требовать увольнения пешек, а Зеленский что? Зеленский первопричина всему. Он и его бандитская сатанинская партия плюс опзжопники.
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04.12.2020 14:12
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Надо-было с Егоркой согласовать и вместе...
Как говорица в поговорке - Больше народу,больше ковиду.
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04.12.2020 14:33 Відповісти
Нац. корпус должен защищать не только свои интересы, а интересы всего народа Украины ... с оружием в руках, и не пикетировать, а требовать в ультиматийном порядке.
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04.12.2020 14:35 Відповісти
Ты уверен, что Нацкорпус тебе что-то должен?
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04.12.2020 14:36 Відповісти
Главное ермака повесить. Без этого подонка клован просто безмозглая кукла. И этой кукле полезнее чтобы главой ОП был представитель "правого сектора".
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04.12.2020 14:44 Відповісти
свято место пусто не бывает.
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04.12.2020 15:11 Відповісти
Не взорвали бы только ниче(ну, террористы то), а то чего-то больно уж напряжно обосралась совкодрочерка Венедиктова. А какой урод ЭТО назначил то, интересненько..... Нацкорпус іде пікетувати Офіс Президента: вимагатимуть звільнення Татарова, Єрмака та Венедіктової - Цензор.НЕТ 5085
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04.12.2020 14:45 Відповісти
А Свинарчуки то как?
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04.12.2020 14:50 Відповісти
Пикетируй не пикетируй, а "очко государево" так просто не уйдет
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04.12.2020 14:52 Відповісти
Значить треба рвати це "очко".., на англійський флаг.
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04.12.2020 16:53 Відповісти
А макаки Белого Вошдя по машине президента(прости, Господи) скакать будут?
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04.12.2020 15:00 Відповісти
Неа, мы на костях твоего ПлешФюрера с удовольствием спляшем.
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04.12.2020 15:42 Відповісти
Я не помню чтобьі я просил открьіть тебя твой половоорган
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04.12.2020 16:15 Відповісти
Бабло фюреру занесли, відрацьовує...
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04.12.2020 15:08 Відповісти
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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04.12.2020 15:14 Відповісти
Страшніші рогулізм та малоросійський хохлізм ніж руSSкій мір.
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04.12.2020 18:32 Відповісти
А зеЛя гнать не нужно?!именно он их назначил!
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04.12.2020 15:38 Відповісти
оооооуу, і півтора роки не пройшло, як очухались "націоналісти" срані..
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04.12.2020 15:42 Відповісти
А Авакова, що забули?
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04.12.2020 15:57 Відповісти
Вони Зеленського привели то хай і виганяють цього клоуна-
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04.12.2020 16:12 Відповісти
Ща, вони присвячені у Авакова постійно пар випускать під виглядом очолення народних мас. Потім завжди можна сказати, що це їхня заслуга.
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04.12.2020 18:32 Відповісти
Кто будет увольнять?
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04.12.2020 17:34 Відповісти
Зеленими жабками будуть кидатись?
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04.12.2020 18:29 Відповісти
воно "відреагувало":
Про це він сказав у відеоблозі 4 грудня.
«Вчора я зробив велику дурницю: вирішив перед сном почитати новини в інтернеті. Ні, я чудово знаю, що відбувається, але хотів подивитися, як саме про це пишуть деякі сайти. І вони нагадали мені двір, де я виріс, та лавочку біля мого під'їзду. Ну таку, знаєте, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. У них, здається, немає імен, тільки по батькові. І всі вони є носіями ексклюзивних сенсаційних новин», - сказав Володимир Зеленський.
Він також висловив незадоволення тим, що ЗМІ посилаються на власні джерела.
«Я нікого не хочу образити, але інколи здається, що деякі засоби масової інформації взяли цих жіночок на роботу, при чому на керівні посади. Факти, докази - ні. Лише одне: "Так повідомляє наше надійне джерело". Це дуже зручно, якщо що можна сказати: "Ми не винні, ми - поважне ЗМІ, просто наше надійне джерело виявилося не таким надійним"», - вважає президент.
Раніше заступник керівника Офісу президента Олег Татаров звинуватив ЗМІ в «дискредитації, брехні та публікації замовних матеріалів» й попросив правоохоронців провести розслідування.

https://detector.media/community/article/183097/2020-12-04-nikogo-ne-khochu-obraziti-zelenskii-porivnyav-zmi-z-zhinkami-na-lavochkakh-bilya-pidizdiv/
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04.12.2020 21:09 Відповісти
Давно пора! Сколько можно терпеть этих предателей!
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05.12.2020 00:05 Відповісти
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