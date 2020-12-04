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Випускників шкіл планують у 2021 році звільнити від підсумкової атестації у формі ЗНО, - Центр оцінювання якості освіти

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Випускників шкіл планують у 2021 році звільнити від підсумкової атестації у формі ЗНО, - Центр оцінювання якості освіти

Через пандемію Міністерство освіти України розглядає варіант скасування Державної підсумкової атестації у формі ЗНО для випускників, які в 2021 році завершують навчання в школах.

Про це повідомив в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

За його словами, в УЦОЯО було розроблено декілька моделей проведення ЗНО у 2021 році. Відповідно до деяких з них пропонується звільнення від обов'язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО здобувачів повної загальної середньої освіти.

Наразі в Центрі визначили пріоритетною модель, за якої державна підсумкова атестація для осіб, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, відбуватиметься за вибором випускника – або в закладі освіти (письмова чи усна форма, зокрема з використанням дистанційних технологій), або у формі ЗНО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2021 року пробне ЗНО відбудеться 10 квітня, - УЦОЯО

Утім, такий вибір зможуть робити, тільки ті, хто не планує вступати до університетів. Для абітурієнтів ЗНО буде проведено у встановлені терміни.

"У разі вибору зазначеної моделі зменшиться кількість учасників ЗНО з кожного предмета, а отже, і загальна кількість тестувань. Така ситуація пов‘язана з тим, що значна частина учасників тестування з числа учнів закладів вищої освіти і переважна більшість із числа учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти реєструється для участі в ЗНО виключно з метою проходження ДПА", – зазначив Валерій Бойко.

Утім, за українським законодавством, проходження ДПА за рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів має обов’язково здійснюватися у формі ЗНО.

"У зв’язку з цим, у разі обрання такої моделі проведення ЗНО-2021, Верховна Рада має ухвалити відповідні законодавчі зміни, які унормують можливість проведення у 2021 році ДПА за рівень повної загальної середньої освіти не лише у формі ЗНО", – наголосив Валерій Бойко.

Читайте: Основна сесія ЗНО-2021 Україні триватиме з 21 травня по 15 червня, - Міносвіти

Парламент повернеться до цього питання не раніше березня, тому що тільки тоді буде видно приблизну епідемічну ситуацію.

Автор: Наталя Джума
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Тупым повезло.

В стране мало невежественных даунов и надо увеличить поголовье зебилов?
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04.12.2020 14:44 Відповісти
Эпоха дебилов порцветает...
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04.12.2020 15:01 Відповісти
Под шумок пандемии сначала мусоропроводы в Киеве все позаваривали (чувствуете связь то какая?) а теперь вотэтовот - для детёв, которые итак все вместе в одном классе занимаются.
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04.12.2020 15:17 Відповісти
Как чудесно. "по выбору выпускника - или в учебном заведении (письменная или устная форма, в частности с использованием дистанционных технологий). Особенно впечатляет "с использованием дистанционных технологий". А почему не Укрпочтой выслать ответы на тесты? Вот и интеллектуальный локдаун.
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04.12.2020 15:50 Відповісти
Капец образованию.
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04.12.2020 15:52 Відповісти
та навіщо те зно. у декого папік з торбою грошей швиденько вирішить питання освіти . чого вартий вчитель-жебрак? а діти з головою- кому вони потрібні?
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04.12.2020 16:57 Відповісти
Т.е. это, признанные государством, инвалиды умственного труда? Как же их будут принимать в ВУЗы?
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04.12.2020 18:19 Відповісти
 
 