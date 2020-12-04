Випускників шкіл планують у 2021 році звільнити від підсумкової атестації у формі ЗНО, - Центр оцінювання якості освіти
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Через пандемію Міністерство освіти України розглядає варіант скасування Державної підсумкової атестації у формі ЗНО для випускників, які в 2021 році завершують навчання в школах.
Про це повідомив в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
За його словами, в УЦОЯО було розроблено декілька моделей проведення ЗНО у 2021 році. Відповідно до деяких з них пропонується звільнення від обов'язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО здобувачів повної загальної середньої освіти.
Наразі в Центрі визначили пріоритетною модель, за якої державна підсумкова атестація для осіб, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, відбуватиметься за вибором випускника – або в закладі освіти (письмова чи усна форма, зокрема з використанням дистанційних технологій), або у формі ЗНО.
Утім, такий вибір зможуть робити, тільки ті, хто не планує вступати до університетів. Для абітурієнтів ЗНО буде проведено у встановлені терміни.
"У разі вибору зазначеної моделі зменшиться кількість учасників ЗНО з кожного предмета, а отже, і загальна кількість тестувань. Така ситуація пов‘язана з тим, що значна частина учасників тестування з числа учнів закладів вищої освіти і переважна більшість із числа учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти реєструється для участі в ЗНО виключно з метою проходження ДПА", – зазначив Валерій Бойко.
Утім, за українським законодавством, проходження ДПА за рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів має обов’язково здійснюватися у формі ЗНО.
"У зв’язку з цим, у разі обрання такої моделі проведення ЗНО-2021, Верховна Рада має ухвалити відповідні законодавчі зміни, які унормують можливість проведення у 2021 році ДПА за рівень повної загальної середньої освіти не лише у формі ЗНО", – наголосив Валерій Бойко.
Парламент повернеться до цього питання не раніше березня, тому що тільки тоді буде видно приблизну епідемічну ситуацію.
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В стране мало невежественных даунов и надо увеличить поголовье зебилов?