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Повторення імпорту струму з Росії українська енергосистема не переживе, - Кучеренко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Повторення імпорту струму з Росії українська енергосистема не переживе, - Кучеренко

Українська енергосистема не переживе повторення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, який минулої зими став основною причиною цьогорічної кризи на енергоринку.

Про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"До чого це (імпорт із Росії, – прим.) зрештою призвело ми всі прекрасно знаємо і досі не всі оговталися. Зараз знову стоїть питання відновлення поставок з Росії з 1 січня. Таке враження, що влада свідомо шукає граблі, на які знову наступити. Що одного повторення імпорту енергосистема не переживе", - зазначив нардеп.

Він наголосив, що імпорт з Росії вдалося зупинити навесні 2020 року, коли ситуація на енергоринку вже була критичною.

Нагадаємо, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019-го по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються в 3 млрд грн.

За даними ТСК Верховної Ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була запроваджена навесні 2020 року, зокрема, після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

Наприкінці листопада 2020 року нардеп Михайло Бондар подав поправку про продовження заборони на російський імпорт до 31 грудня 2021 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Согласен с ним, но шо там ток, страна не переживет еще одно полугодие с такой властью. СТРАНА!
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04.12.2020 14:43
+6
Виноваты- Ахметки, Коломойши, Порохи, ... скупающие энергию АЭС по 1 копейке за киловат, а свою солнечную продают государству по 427,93 копейки за кВт·час
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04.12.2020 14:56
+5
хм.. а какие причины экспорта, цена? если цена ниже чем в Украине, тогда почему!!? думаю корень проблемы нужно искать именно в Украине! германия имеет 7 энергоблоков производит 8 гвт энергии, Украина 15 блоков производим 6 гвт!! Вот тут то нужно и рыть!!!!! по логике у нас должна быть в три раза дешеле энернгия чем в германии, а нам впаривают, что должна быть так как в германии!!!!!! лапша?
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04.12.2020 14:45
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Согласен с ним, но шо там ток, страна не переживет еще одно полугодие с такой властью. СТРАНА!
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04.12.2020 14:43 Відповісти
А, шо, власть импортировали вместе с электроэнергией?
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04.12.2020 14:48 Відповісти
А разве я это сказал?
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04.12.2020 14:52 Відповісти
Судя по содержанию статьи, то именно это.
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04.12.2020 14:58 Відповісти
а давайте бубочку и его папу с мамой поставим на поток импорта энергии с ********... Повторення імпорту струму з Росії українська енергосистема не переживе, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 8691
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04.12.2020 15:08 Відповісти
Читайте шестью постами ниже.
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04.12.2020 15:24 Відповісти
Вы ошиблись и не правильно истолковали мой пост.
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04.12.2020 15:09 Відповісти
Вы написали свой пост не в той статье он не соответствует содержанию источника.
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04.12.2020 15:22 Відповісти
хм.. а какие причины экспорта, цена? если цена ниже чем в Украине, тогда почему!!? думаю корень проблемы нужно искать именно в Украине! германия имеет 7 энергоблоков производит 8 гвт энергии, Украина 15 блоков производим 6 гвт!! Вот тут то нужно и рыть!!!!! по логике у нас должна быть в три раза дешеле энернгия чем в германии, а нам впаривают, что должна быть так как в германии!!!!!! лапша?
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04.12.2020 14:45 Відповісти
а зарплата? вот когда у людей будет з/п германии, то тогда можно и платить по12 грн, а то как то однобоко платить за коммуналку как в ес а з/п как в африке))))))
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04.12.2020 16:08 Відповісти
Виноватыми тогда назначили владельцев СЭС. И больше всех визжали сторонники Зе. А оно вон как на самом деле. Угрохали атомную энергетику, чтобы у кцпов покупать.
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04.12.2020 14:46 Відповісти
Виноваты- Ахметки, Коломойши, Порохи, ... скупающие энергию АЭС по 1 копейке за киловат, а свою солнечную продают государству по 427,93 копейки за кВт·час
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04.12.2020 14:56 Відповісти
Волки тоже виноваты, что плотоядны? Неестественно ведёт себя государство закупая их энергию по космическим тарифам. И компенсируя своё преступление закупками дешёвой импортной энергии
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04.12.2020 15:46 Відповісти
ахметка и коломойша скупают нашу и экспортируют на запад, получают навар в эуро, потом кацапскую тащат сюда - получают навар в грн. Это бизнес пацаны. Ну и Петя остатками довольствуется, канхветами
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04.12.2020 15:50 Відповісти
Просто навмисно розвалюють державу, я добре розумів що за люди зе з командою але не думав що вони навмисно будуть розвалювати державу. Оборона, енергетика й взагалі держава тріщить від того що відбувається.
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04.12.2020 14:51 Відповісти
Импорт *тока*! Переменный ток, это такой ток---который нет-нет---и +бнет!
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04.12.2020 14:55 Відповісти
мені теж сподобався "імпорт тока"
цікаво, а імпорту електричного опору не передбачається?
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04.12.2020 15:01 Відповісти
Від Россії завжди мали лише напругу.
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04.12.2020 15:18 Відповісти
ТОК ТОКа в заголовке. Эт нам редактор поясняет о чём речь идёт. Рассказывать надо так, чтобы каждому ...... было понятно.

а где тут руль спросил Гагарин
деревня буркнул Королёв
ещё спроси а где тут вожжи
ещё поехали скажи
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04.12.2020 17:08 Відповісти
Ну то уже *коныки*! Грабли старые держаками в землю---ото и вся опора. Граблей что там, что здесь валом. И лбов свинцовых тем боле!
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04.12.2020 20:57 Відповісти
Повторения импорта тока из России украинская энергосистема не переживет/ Ток -движение, протекание. Лучше: Повторения импорта электрического тока из России украинская энергосистема не переживет. / Энергосистема-переживёт .Поэтому ещё лучше: Повторения импорта электроэнергии из России украинская экономика не переживет.
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04.12.2020 15:56 Відповісти
после остановки АЭС нужно остановить гидроэлектростанции по другому никак...., шахтёрам нужно кормить семьи, раньше кормили даунбасс платили по 18000 зарплаты при курсе 8,на каждую добытую тонну 100 баксов дотации, сейчас нужно кормить ахметушку, как раз пока дурачёк при власти нужно зарабатывать стукать касками и кричать спасите шахты, к стати на даунбасе все шахты затоплены и ни один кормилец даже и не подумал пискнуть или стукнуть каской.
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04.12.2020 16:43 Відповісти
 
 