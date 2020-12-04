Коли звичайну людину садять до в'язниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст
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Проросійське оточення Зеленського штовхає його і його партію до рішень, що викликають ненависть до державності.
Про це пише журналіст Петро Шуклінов, передає Цензор.НЕТ.
"Проросійське оточення Володимира Зеленського штовхає його і його партію до рішень, які викликають ненависть до державності. Він цього або не розуміє, або допомагає цим сценаріям", - відзначає він.
Прикладом такої поведінки він називає покарання за брехню в деклараціях, яке сьогодні повернула Верховна Рада і яке в корені відрізняється від скасованого КС варіанту з позбавленням волі.
"Звичайну людину посадять до в'язниці за дрібницю. Чиновника, який вкрав мільйони, оштрафують. Це елементарний тригер, спусковий механізм. Постріл в маси. Це означає обурення і ненависть", - зазначає Шуклінов.
Він додає, що подібні рішення мають системний характер, а ворогом в цьому випадку є не держава, а політичні диверсанти, які "однією рукою нахабно грабують, щоб іншою рукою доводити на своїх каналах: Україна – це "failed state"".
Будь ласка, зачекайте...
Це більше, ніж реванш, з огляду на Майдан. Це прийняття донецьких понятть у якості правових норм і в офіційних документах. Але це є прямим результатом електоральних вподобань населення України.
У всіх постсовєцькіх країнах (окрім прибалтів, які встигли "вскочити" в ЄС та НАТО) всі правлячі промосковські режими формують,комплектують "правоохоронні" системи, не тими, хто має "стояти на сторожі " закону і прав громадян, інтересів держави, а наповнюють їх злочинцями, садистами, злодіями, корупціонерами, гвалтівниками, порушниками законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріотами - обов'язково з душком "рускаго міра"(як комплектують і в росії ,бо то "еталон")
А якщо стисло відповісти на питання Чому таке діється в Україні , то ознака рельєфна лише одна: - До Ющенка (як і після нього) НІКОЛИ в парламенті України як і в Уряді не було більшості в патріотичних та проукраїнських депутатів та урядовців! І це -"заслуга" виборців. Що обирали - так і живуть. Так і охороняють їх Конституційні права та свободи. Такою будують державу і для своїх дітей!
Те, що діється в Україні - нікому розповідати чи пояснювати - не треба. І типова як для антриукраїнської влади так і такого ж начальства мєнтів "відмазка: ": "Факти не підтвердилися. Я можу з усією відповідальністю заявити, що не було встановлено жодного факту (крадіжки цінностей, віджиму майна, тортур, знущання, побиття, чи зґвалтування - що в кого - вибирайте) -типові відповіді мєнтів (співробітників міліції ,поліції, прокуратури, суддів- теж вибирайте авторів відмазок)
А от в Білорусі - "зразково- показній" савєцкой державі... , з вищим ніж в Україні та росії рівнем життя, - мало хто знав чи вірив, що міліція , ОМОН, КГБ Бацьки також мізантропи, злочинці, садисти, гвалтівники, порушники законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріоти - які також і обов'язково ... з душком "рускаго міра"...
Про їх жахливу "діяльність" читайте в дописі ""Анус, піхву, рот ... У хід йшли й палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування змопівцями"
Просто интересно.
зеля якісно грає свою роль ширми
для бені, ахметки, фукса, кауфмана і тд..
Вони і є "гасударство", бо це для них
працює поліція і податкова збирає податки
Тому зеботиків і прахоботиків до однієї ями.
...і потечуть ріки крові,
у синє море.
він чудово розуміє, що і для чого робить його оточення.
ще і особисто захищає крадіїв.