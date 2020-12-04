УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13355 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
11 105 50
Зеленський (17522) електронне декларування (1018)

Коли звичайну людину садять до в'язниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Коли звичайну людину садять до в'язниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст

Проросійське оточення Зеленського штовхає його і його партію до рішень, що викликають ненависть до державності.

Про це пише журналіст Петро Шуклінов, передає Цензор.НЕТ.

"Проросійське оточення Володимира Зеленського штовхає його і його партію до рішень, які викликають ненависть до державності. Він цього або не розуміє, або допомагає цим сценаріям", - відзначає він.

Прикладом такої поведінки він називає покарання за брехню в деклараціях, яке сьогодні повернула Верховна Рада і яке в корені відрізняється від скасованого КС варіанту з позбавленням волі.

Також читайте: Ухвалення закону про відповідальність за брехню в деклараціях не виводить Україну з конституційної кризи, - Разумков

"Звичайну людину посадять до в'язниці за дрібницю. Чиновника, який вкрав мільйони, оштрафують. Це елементарний тригер, спусковий механізм. Постріл в маси. Це означає обурення і ненависть", - зазначає Шуклінов.

Він додає, що подібні рішення мають системний характер, а ворогом в цьому випадку є не держава, а політичні диверсанти, які "однією рукою нахабно грабують, щоб іншою рукою доводити на своїх каналах: Україна – це "failed state"".

Коли звичайну людину садять до вязниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст 01

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
Типичный ответ зелебобы, который сначала "делал их разом", а теперь, получив пинок под зад, говорит "они все одинаковые".
показати весь коментар
04.12.2020 14:50
+21
Яка несподіванка, ніколи такого не біло і знов....
показати весь коментар
04.12.2020 14:46
+20
У меня нет ненависти к государству Украина, я ненавижу Зелепомойскую крысу.
показати весь коментар
04.12.2020 15:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка несподіванка, ніколи такого не біло і знов....
показати весь коментар
04.12.2020 14:46 Відповісти
Це не було формалізовано в праві. До так званої "конституційної кризи", яку підживлюють зелені, попередниками в кримінальному кодексі було ухвадено таку відповідальність, що ті, хто опинявся перед ймовірністю бути покараним, погоджувались компенсувати усі збитки, які нанесла їх корупція. Натомість, в Україні офіційно проголошений принцип нерівності між "хазяями" і "бидлом". І кримінальна відповідальність настає тільки понад 9 мільйонів, а ще потрібно довести наявність умислу декларанта.
Це більше, ніж реванш, з огляду на Майдан. Це прийняття донецьких понятть у якості правових норм і в офіційних документах. Але це є прямим результатом електоральних вподобань населення України.
показати весь коментар
04.12.2020 15:10 Відповісти
ну да у рояльного Вовочки клоуна эталоном подражания выступает второй Вован обнуленный... чему удивляемся то...
показати весь коментар
04.12.2020 15:10 Відповісти
"Правоохоронці" в державах промосковської орієнтації та при промосковських режимах

У всіх постсовєцькіх країнах (окрім прибалтів, які встигли "вскочити" в ЄС та НАТО) всі правлячі промосковські режими формують,комплектують "правоохоронні" системи, не тими, хто має "стояти на сторожі " закону і прав громадян, інтересів держави, а наповнюють їх злочинцями, садистами, злодіями, корупціонерами, гвалтівниками, порушниками законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріотами - обов'язково з душком "рускаго міра"(як комплектують і в росії ,бо то "еталон")

А якщо стисло відповісти на питання Чому таке діється в Україні , то ознака рельєфна лише одна: - До Ющенка (як і після нього) НІКОЛИ в парламенті України як і в Уряді не було більшості в патріотичних та проукраїнських депутатів та урядовців! І це -"заслуга" виборців. Що обирали - так і живуть. Так і охороняють їх Конституційні права та свободи. Такою будують державу і для своїх дітей!

Те, що діється в Україні - нікому розповідати чи пояснювати - не треба. І типова як для антриукраїнської влади так і такого ж начальства мєнтів "відмазка: ": "Факти не підтвердилися. Я можу з усією відповідальністю заявити, що не було встановлено жодного факту (крадіжки цінностей, віджиму майна, тортур, знущання, побиття, чи зґвалтування - що в кого - вибирайте) -типові відповіді мєнтів (співробітників міліції ,поліції, прокуратури, суддів- теж вибирайте авторів відмазок)

А от в Білорусі - "зразково- показній" савєцкой державі... , з вищим ніж в Україні та росії рівнем життя, - мало хто знав чи вірив, що міліція , ОМОН, КГБ Бацьки також мізантропи, злочинці, садисти, гвалтівники, порушники законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріоти - які також і обов'язково ... з душком "рускаго міра"...

Про їх жахливу "діяльність" читайте в дописі ""Анус, піхву, рот ... У хід йшли й палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування змопівцями"
показати весь коментар
04.12.2020 20:00 Відповісти
Коли звичайну людину садять до в'язниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст - Цензор.НЕТ 3502 Коли звичайну людину садять до в'язниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст - Цензор.НЕТ 169 Коли звичайну людину садять до в'язниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст - Цензор.НЕТ 6928
показати весь коментар
05.12.2020 15:30 Відповісти
Типичный ответ зелебобы, который сначала "делал их разом", а теперь, получив пинок под зад, говорит "они все одинаковые".
показати весь коментар
04.12.2020 14:50 Відповісти
Это же прямая цель у бубочки такая.
показати весь коментар
04.12.2020 15:03 Відповісти
А с какой именно суммы человек уже подпадает под ваше определение "ворюга"?
Просто интересно.
показати весь коментар
04.12.2020 14:54 Відповісти
ворюга это сосед, который украл на стройки мешок цемента. а когда сам спиз..ил 3 тонны и еще 10 кубов доски, то это взял то, что плохо лежало. 90% из тех кто кукарекает про коррупцию, на месте коррупционеров набивали бы карманы в 100 раз быстрей. просто тупые и рылом не вышли.
показати весь коментар
04.12.2020 15:07 Відповісти
99%
показати весь коментар
04.12.2020 15:35 Відповісти
это в какой же стране, мистер смит?
показати весь коментар
04.12.2020 14:56 Відповісти
Все Правильно , и Не Замечать этого уже не Возможно . Вся уже Явно и не прикрыто и Притом Нагло.
показати весь коментар
04.12.2020 14:51 Відповісти
Это феодальный строй в государстве укрепляется, наша феодальная элита пишет удобные законы под себя, когда закон касается простолюдина, тот тут суровый закон, а когда задевает личные интересы баронов, то тут можно и мелким штрафом за воровство.
показати весь коментар
04.12.2020 14:54 Відповісти
во всех странах постсовка баронам можно давить немецкими машинами простолюдинов Коли звичайну людину садять до в'язниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст - Цензор.НЕТ 4977
показати весь коментар
04.12.2020 14:56 Відповісти
воровать так миллионы...
показати весь коментар
04.12.2020 14:54 Відповісти
Смерть ворогам України!!!
показати весь коментар
04.12.2020 14:59 Відповісти
Зеленський і його оточення це покидьки які дорвалися до влади..
показати весь коментар
04.12.2020 14:59 Відповісти
Коли звичайну людину садять до в'язниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст - Цензор.НЕТ 4181
показати весь коментар
04.12.2020 15:02 Відповісти
тут ви не праві,
зеля якісно грає свою роль ширми
для бені, ахметки, фукса, кауфмана і тд..

Вони і є "гасударство", бо це для них
працює поліція і податкова збирає податки
показати весь коментар
04.12.2020 15:15 Відповісти
Вистрели в стадо зебилов ничем не грозит.
показати весь коментар
04.12.2020 15:01 Відповісти
...а перетоптання прахоботів танком, лише здобрить український чорнозем
Тому зеботиків і прахоботиків до однієї ями.
показати весь коментар
04.12.2020 15:49 Відповісти
У меня нет ненависти к государству Украина, я ненавижу Зелепомойскую крысу.
показати весь коментар
04.12.2020 15:01 Відповісти
а, с бубочкой пора кончать...
показати весь коментар
04.12.2020 15:03 Відповісти
іди канчай,канчятель тухлий))
показати весь коментар
04.12.2020 15:20 Відповісти
Каждый народ живёт так ,как он того заслуживает.
показати весь коментар
04.12.2020 15:03 Відповісти
Яник вже намагався і потекли ріки крові, зараз люди вже навчені й натреновані, як тількі чаша переповниться стане гаряче.
показати весь коментар
04.12.2020 15:04 Відповісти
... КОЛІЇВЩИНА
...і потечуть ріки крові,
у синє море.
показати весь коментар
04.12.2020 15:46 Відповісти
Все правильно идет нагнетание ненависти к самой стране. Под любой негативной новостью появляется куча комментаторов со словами "говно - не страна".
показати весь коментар
04.12.2020 15:05 Відповісти
А что не так? Я живу счастливо уже во-второй по счёту. Первая тоже было говном...
показати весь коментар
04.12.2020 15:33 Відповісти
И? Ты обсираешь страну, которую засрала лично ты и твои предки... Чего же ты не отмывала свою, а поперлась туда , где местные аборигены отмыли свою страну сами и теперь срешь от туда?
показати весь коментар
04.12.2020 22:53 Відповісти
Деньги на помощь ФОПам выделят и "Фонда по борьбе с СOVID-19", в котором нет денег и которого самого не будет с 2021 года !!! Коли звичайну людину садять до в'язниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст - Цензор.НЕТ 3725 Ви зробили їх разом !
показати весь коментар
04.12.2020 15:09 Відповісти
Він в паралельній реальності живе...
показати весь коментар
04.12.2020 15:10 Відповісти
...і має N-у кількість паспортів паралельних світів.
показати весь коментар
04.12.2020 15:44 Відповісти
В девяностые было время первичного накопления капитала. Сейчас та шушера, которая не успела на тот "банкет", пытается повторить сценарий. Но, история дважды повторяется только в виде фарса. Правда этот фарс дорого украинцам обходится.
показати весь коментар
04.12.2020 15:13 Відповісти
Для очень многих политика- это шоу, точнее продолжение шоу на ТВ. Они идут голосовать, не задумываясь о последствиях, так, как на ТВ,К большому сожалению таких людей оказалось гораздо больше,чем тех, кто голосовал разумом и сердцем, прежде всего думая о своих родных и близких. Результат мы пожинаем сейчас. Виновато ли в этом государство Украина? Нет , оно дало людям возможность голосовать на выборах свободно и выбирать. кого они хотят. Они выбрали клоунов, проходимцев, мошенников, преступников и балбесов.
показати весь коментар
04.12.2020 15:20 Відповісти
"Когда обычного человека садят в тюрьму за мелочь, а укравшего миллионы чиновника штрафуют - это выстрел в массы, - журналист" - а про укравшего миллиарды вообще не вспоминают, а то ещё и могут наградить.
показати весь коментар
04.12.2020 15:23 Відповісти
Безкарність - яка викликає ще більший злочин.
показати весь коментар
04.12.2020 15:42 Відповісти
Коли бомж, або алконавт вкраде кроля чи курку, йому дають від двох до пяти років, бо він за звичай рецидивіст з двома чи трьома ходками на зону. А шкода нанесена державним службовцем може оцінюватись у мільйони кролів чи курей і йому лише політичне покарання.
показати весь коментар
04.12.2020 15:41 Відповісти
зеля же неЛох, 42 рочки..
він чудово розуміє, що і для чого робить його оточення.
ще і особисто захищає крадіїв.
показати весь коментар
04.12.2020 15:55 Відповісти
42 летний мужчина с мозгом пэтэушника.
показати весь коментар
04.12.2020 16:14 Відповісти
Задумайтесь наскільки Зе ублюдок!!! Людина яка купила авто на євробляхах за 20000-30000грн платить штраф 170 000грн. Чиновник який вкрав 450 000грн, платить штраф 60 000грн. Де справедливість ???
показати весь коментар
04.12.2020 16:21 Відповісти
Он всё понимает и делает умышленно.
показати весь коментар
04.12.2020 17:34 Відповісти
Это украинская действительность и те 73% обоссутся от радости когда клоун и К начнут в них стрелять. Вы правильно написали это масса, а не народ и её ничто не выведет из равновесия
показати весь коментар
04.12.2020 17:52 Відповісти
289...за. 289!!!! ось всі відповіді про якусь там "боротьбу"..з чимось...чи за щось
показати весь коментар
04.12.2020 18:26 Відповісти
Зеленський і обране їм оточення - єдине ціле. І цар, і боярє погані. Дивно, що журналіст цього не розуміє чи робить такий вигляд.
показати весь коментар
04.12.2020 18:43 Відповісти
 
 