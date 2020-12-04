Коли звичайну людину садять до в'язниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст

Проросійське оточення Зеленського штовхає його і його партію до рішень, що викликають ненависть до державності.

Про це пише журналіст Петро Шуклінов, передає Цензор.НЕТ.

"Проросійське оточення Володимира Зеленського штовхає його і його партію до рішень, які викликають ненависть до державності. Він цього або не розуміє, або допомагає цим сценаріям", - відзначає він.

Прикладом такої поведінки він називає покарання за брехню в деклараціях, яке сьогодні повернула Верховна Рада і яке в корені відрізняється від скасованого КС варіанту з позбавленням волі.

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"Звичайну людину посадять до в'язниці за дрібницю. Чиновника, який вкрав мільйони, оштрафують. Це елементарний тригер, спусковий механізм. Постріл в маси. Це означає обурення і ненависть", - зазначає Шуклінов.

Він додає, що подібні рішення мають системний характер, а ворогом в цьому випадку є не держава, а політичні диверсанти, які "однією рукою нахабно грабують, щоб іншою рукою доводити на своїх каналах: Україна – це "failed state"".