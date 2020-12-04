Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук

Прессекретар Володимира Гройсмана Василь Рябчук заявив, що інформація про причетність експрем'єра до справ Микитася, зокрема, отримання Гройсманом хабаря в розмірі 75 млн грн, - абсолютна брехня.

Про це Рябчук повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У мережі було оприлюднено інформацію про начебто причетність Володимира Гройсмана до справ скандальновідомого Максима Микитася. Як речник Володимира Гройсмана, офіційно заявляю, що Володимир Гройсман не має жодного стосунку до будь-яких корупційних діянь, а інформація з цього приводу - абсолютна брехня. З огляду ж на те, що позавчора було оприлюднено чергові рейтинги, які показують, що довіра українців до Володимира Гройсмана зростала останні пів року і становить уже 31%, поява неправдивої інформації, яка покликана його скомпрометувати, - не що інше, як початок брудної політичної кампанії", - йдеться в повідомленні.

Раніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 ​​млн грн хабаря від Микитася.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

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Водночас, Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

3 грудня Микитась вийшов із СІЗО.

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