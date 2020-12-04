Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук
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Прессекретар Володимира Гройсмана Василь Рябчук заявив, що інформація про причетність експрем'єра до справ Микитася, зокрема, отримання Гройсманом хабаря в розмірі 75 млн грн, - абсолютна брехня.
Про це Рябчук повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"У мережі було оприлюднено інформацію про начебто причетність Володимира Гройсмана до справ скандальновідомого Максима Микитася. Як речник Володимира Гройсмана, офіційно заявляю, що Володимир Гройсман не має жодного стосунку до будь-яких корупційних діянь, а інформація з цього приводу - абсолютна брехня. З огляду ж на те, що позавчора було оприлюднено чергові рейтинги, які показують, що довіра українців до Володимира Гройсмана зростала останні пів року і становить уже 31%, поява неправдивої інформації, яка покликана його скомпрометувати, - не що інше, як початок брудної політичної кампанії", - йдеться в повідомленні.
Раніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабаря від Микитася.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Водночас, Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.
3 грудня Микитась вийшов із СІЗО.
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Источник: https://censor.net/ru/n3235059
После того, как Дима Гордон плакал горестно в эфире и умолял слезно вернуть и Гройсмана, и Яценюка (обоих и одновременно), стало ясно, что возвращение Гройсмана и Яценюка - это просто вопрос времени, что без них Украину ждет дефолт точно (не технический дефолт, который уже состоялся, а дефолт официальный), и что кому-то во власти возврат Гройсмана и Яценюка очень сильно не нравится, оттого и появился этот наезд.
Хочу напомнить Слугам Народа - мозги то у них с горошину - что понимать они должны, что не по своей инициативе заплакал горестно Гордон, что серьезные люди с большими интересами велели Гордону, плача, призвать на спасение Гройсмана и Яценюка.
Не хотите Гройсмана и Яценюка, Слуги народные - и не надо, но тогда знайте: дефолту официальному таки быть, большие люди Шмыгалю бабок не дадут.
Бежать то есть куда, заийки зелененькие?
Все поняли, Слуги болезные?
Блин, сколько ты тут, на сайте будешь ишачить, труженица! Пашешь с утра до вечера, работаешь аки лошадь, не покладая копыт! Разбогатела уже?