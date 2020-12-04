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Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук

Прессекретар Володимира Гройсмана Василь Рябчук заявив, що інформація про причетність експрем'єра до справ Микитася, зокрема, отримання Гройсманом хабаря в розмірі 75 млн грн, - абсолютна брехня.

Про це Рябчук повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У мережі було оприлюднено інформацію про начебто причетність Володимира Гройсмана до справ скандальновідомого Максима Микитася. Як речник Володимира Гройсмана, офіційно заявляю, що Володимир Гройсман не має жодного стосунку до будь-яких корупційних діянь, а інформація з цього приводу - абсолютна брехня. З огляду ж на те, що позавчора було оприлюднено чергові рейтинги, які показують, що довіра українців до Володимира Гройсмана зростала останні пів року і становить уже 31%, поява неправдивої інформації, яка покликана його скомпрометувати, - не що інше, як початок брудної політичної кампанії", - йдеться в повідомленні.

Раніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 ​​млн грн хабаря від Микитася.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Водночас, Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

3 грудня Микитась вийшов із СІЗО.

Також читайте: Прокуратура повідомила про підозру російському розвіднику, який вербував експерекладача Гройсмана

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
а что хозяин винницкого рынка Грося сам отписаться не может, пресс-секретаря посылает? Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук - Цензор.НЕТ 9514
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04.12.2020 15:21
+14
Я считаю за обязанность должны подать в суд иск о защите чести и достоинства и довести либо ложи или правду этих обвинений.
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04.12.2020 15:07
+12
ну давай ,Грося -забьешь зерыгосрань ,значит готов в выборах президента участвовать
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04.12.2020 15:08
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Сторінка 2 з 2
Со всей колоды нынешних политиков Гройсман самый адекватный вариант. Экономика под его руководством росла ,зарплаты и пенсии росли , валютные резервы росли . Да,да под его руководством , а не Порошенко , который мог только ленточки резать , и вредительством заниматься. После выборов президента Гройсман об этом открыто и честно сказал , за что теперь и отгребает от Петиных цепных псов на цензоре.
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04.12.2020 19:24 Відповісти
Что ты пытаешься доказывать? Рейтинг же Вовы Гройсмана растет! Чего тут непонятного? А после совершенно необоснованных обвинений какого-то строителя, Грося и ваще небожителем, без пяти минут президентом Украины станет!
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04.12.2020 19:37 Відповісти
Я доказываю? Ну ты и фантазер. И не пытался , говорю чисто свое мнение.
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04.12.2020 20:34 Відповісти
Мля у него ещё и пресс-секретарь....
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04.12.2020 20:42 Відповісти
У секретаря Зеленского Ермака тоже есть свой прессекретарь
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04.12.2020 21:00 Відповісти
походу вонючки уловили рост рейтинга Гройсмана
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04.12.2020 21:07 Відповісти
Какой рост? Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук - Цензор.НЕТ 9915 Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук - Цензор.НЕТ 4407 Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук - Цензор.НЕТ 9775 Продаж курточек на базаре?
Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук - Цензор.НЕТ 6836
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04.12.2020 21:37 Відповісти
Базар то мелочевка на таком уровне, все что то мутят, правидников у нас нет.
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05.12.2020 01:30 Відповісти
как так нету? а петя мыролюбец?
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05.12.2020 10:53 Відповісти
Не уверен в твоей фразе "все что то мутят", лично я колхозные базары с папой не отжимал... И на базар вместо школы не ходил... А ты? На базаре школу заканчивал? Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук - Цензор.НЕТ 5660
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05.12.2020 13:58 Відповісти
"позавчера были обнародованы очередные рейтинги, которые показывают, что доверие украинцев к Владимиру Гройсмаун росло последние полгода и составляет уже 31%, появление ложной информации, с целью его скомпрометировать - не что иное, как начало грязной политической кампании"
Источник: https://censor.net/ru/n3235059

После того, как Дима Гордон плакал горестно в эфире и умолял слезно вернуть и Гройсмана, и Яценюка (обоих и одновременно), стало ясно, что возвращение Гройсмана и Яценюка - это просто вопрос времени, что без них Украину ждет дефолт точно (не технический дефолт, который уже состоялся, а дефолт официальный), и что кому-то во власти возврат Гройсмана и Яценюка очень сильно не нравится, оттого и появился этот наезд.
Хочу напомнить Слугам Народа - мозги то у них с горошину - что понимать они должны, что не по своей инициативе заплакал горестно Гордон, что серьезные люди с большими интересами велели Гордону, плача, призвать на спасение Гройсмана и Яценюка.
Не хотите Гройсмана и Яценюка, Слуги народные - и не надо, но тогда знайте: дефолту официальному таки быть, большие люди Шмыгалю бабок не дадут.
Бежать то есть куда, заийки зелененькие?
Все поняли, Слуги болезные?
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05.12.2020 08:00 Відповісти
Тебя он прямо из Австралии поднанял.
Блин, сколько ты тут, на сайте будешь ишачить, труженица! Пашешь с утра до вечера, работаешь аки лошадь, не покладая копыт! Разбогатела уже?
Інформація про причетність Гройсмана до справ Микитася - абсолютна брехня, - прессекретар експрем'єра Рябчук - Цензор.НЕТ 3235
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05.12.2020 14:05 Відповісти
именно по причине своей дикой популярности в народе (а не банального воровства народних денег) гройсман собирает чемоданы и прорывается на рейс в израиль
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05.12.2020 10:22 Відповісти
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