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Шевченко Артем (217) Окуєва Аміна (139) Редькін Ігор (6)

Звільненню з-під арешту підозрюваного у вбивстві Окуєвої Редькіна вдалося запобігти, - речник МВС Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Події

Звільненню з-під арешту підозрюваного у вбивстві Окуєвої Редькіна вдалося запобігти, - речник МВС Шевченко

Завдяки своєчасному медіарезонансу вдалося запобігти можливому звільненню з-під варти уродженця Дагестану Ігоря Редькіна, підозрюваного в причетності до вбивства добровольця АТО Аміни Окуєвої.

Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Захист підозрюваного не з'явився до суду на розгляд своєї ж скарги. Під час засідання, за оперативними даними, підозрюваний міг симулювати раптове погіршення стану здоров'я і вимагати з адвокатами надання медичної допомоги з вивезенням "на лікування"", - написав Шевченко.

За його словами, суд відклав на 9 грудня розгляд скарги захисту, а запобіжний захід - тримання під вартою - діє до 15 січня.

Також читайте: На суді з продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Окуєвої Редькіну хочуть інсценувати серцевий напад, - Геращенко

Нагадаємо, вчора стало відомо, що на суді щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Окуєвої Редькіну хочуть інсценувати серцевий напад.

30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартоюдля підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Дивіться також: Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов. ВIДЕО

Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.

Звільненню з-під арешту підозрюваного у вбивстві Окуєвої Редькіна вдалося запобігти, - речник МВС Шевченко 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
больше чем уверен что в конце концов так и сделают Освобождение из-под ареста подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина удалось предотвратить, - спикер МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 7559
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04.12.2020 15:29
+12
Здається що Україна знаходиться під окупацією москалів, потроху потроху без шуму взяли і окуповали
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04.12.2020 15:43
+6
Странно как-то: кремлевская марионетка зеленский, до сих пор не выпустил это кацапское ****** на свободу
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04.12.2020 16:07
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обменять на таксиста Освобождение из-под ареста подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина удалось предотвратить, - спикер МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 2045
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04.12.2020 15:27 Відповісти
Хворієш?
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04.12.2020 15:28 Відповісти
больше чем уверен что в конце концов так и сделают Освобождение из-под ареста подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина удалось предотвратить, - спикер МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 7559
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04.12.2020 15:29 Відповісти
Вот теперь меня удивили!!!
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04.12.2020 15:33 Відповісти
Та це аваков з антоніною у свою власну гру бавляться.
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04.12.2020 16:14 Відповісти
Это достойно героя! Дать Авакову орден! Бубочка. ты абищал.
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04.12.2020 15:34 Відповісти
узільонскіє нісдадутца! все одно якось випустять
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04.12.2020 15:37 Відповісти
А є докази, що путін і ***** - це різні люди?
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04.12.2020 15:41 Відповісти
И что, дежурить под каждым судом и радоваться, что отсрочили проплаченный приговор?
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04.12.2020 15:38 Відповісти
та ниче не делать, сидеть на попе ровно..., а там глядишь, и твой царь уже %уйло, а ты его раб..., а, и да, родины у тебя уже не будет, будет "временно" оккупированная территория...
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04.12.2020 15:56 Відповісти
Ну во-первых, Родина - это внутри, а не территория. Во-вторых, наиболее вероятно не %уйло, а Эрдоган. А делать что-надо, прежде всего с судьями
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04.12.2020 16:14 Відповісти
Здається що Україна знаходиться під окупацією москалів, потроху потроху без шуму взяли і окуповали
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04.12.2020 15:43 Відповісти
Странно как-то: кремлевская марионетка зеленский, до сих пор не выпустил это кацапское ****** на свободу
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04.12.2020 16:07 Відповісти
Динго отпустили и этого отпустят твари портновские!
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04.12.2020 16:23 Відповісти
Странно, почему до сих пор эта гнида жива ? И ещё судится самыми продажными, мерзкими в своём большинстве, украинскими судьями
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04.12.2020 17:47 Відповісти
Доброволец Окуева.... ей из Киев 2, как только под Волноваху зашли, сразу под зад коленом дали. Это реальная склонная к садизму особа была. А Киев2 на передовой тогда не был стоял во втором эшелоне. В общем подоброволила она с июля 2014 на базе Киев 2 два месяца в Страхолесье и дней 10 под Волновахой. А потом мощный "батальон" из 12 человек Джохара Дудаева и скользкий путь мутилова-кидалова, который к добровольцам не имел ни какого отношения и привёл к могиле. Конвертация кацапского бабла счастливой не сделала а сделала трупом.
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04.12.2020 18:30 Відповісти
Редькіна судіть, як що винен - пожитево!
І щоб кожен день для нього був сташніший за попередній! Ясна!
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04.12.2020 18:56 Відповісти
Рецепт правосудия:-" ликвидирован при задержании"- тут и продажный суд не спасет!
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04.12.2020 19:27 Відповісти
 
 