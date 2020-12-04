Литовський депутат, який активно виступає проти ЛГБТ, "засвітив" голого чоловіка за своєю спиною на онлайн-нараді Сейму. ВIДЕО
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На цей інцидент уже відреагував голова комітету з культури Литовського Сейму Вітаутас Юозапайтіс.
Литовський депутат від партії "Порядок і справедливість" Пятрас Гражуліс випадково показав голого чоловіка, який стояв поруч з ним під час онлайн-конференції парламентського комітету з культури. Раніше Гражуліс неодноразово дозволяв собі гомофобні промови і в принципі відомий своєю анти-ЛГБТ+ риторикою - особливо під час гей-прайду у Вільнюсі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
Епізод стався на 13-й хвилині онлайн-конференції. Гражуліс на короткий час вмикає камеру, і за той проміжок часу, поки вона залишається увімкненою, можна побачити, як за ним стоїть роздягнений чоловік.
За словами голови парламентського комітету Вітаутаса Юозапайтіса, інші люди, які сидять поруч з депутатами під час мітингів, можуть становити небезпеку для репутації політиків.
"Безумовно, це обов’язок кожного члена парламенту - забезпечити, щоб жодна зайва людина не з’явилася під час зустрічі. Це питання, чому вони напівголі в робочий час. Звичайно ж, ви можете сказати, що це особисте життя кожного, але ви ж підключені до наради Сейму!" - каже Юозапайтіс.
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Так откуда тогда этот полугольій персонаж ?
Это только ваши депутатьі такие любвеобильньіе и аварийньіе ?
А наказание какое ? Или тоже прикрьіваются неприкосновенностью ?
Мрак, одним словом.
Я такой-ж(ні, не так, я по жінкам, справді)). Але поки я не здохну, та такі як я, хто бачив(жив) "совок"(40-70), "кіна" не буде!
як на мене, логічно було б пройти повз цієї новини, ні?
может один из них и подсказал с компом что-то
Чего сразу гамном в новостях разбрасываться?
Просто чоловіки-гомосексуалісти знають часто розуміють, що чинять погано і виступають проти розповсюдження. Знав одного такого особисто. Так і казав: я все прекрасно бачу, як це може зруйнувати людину, і сам проти цього.
Але ж жопа просить пісюна...
ох и комики... эти гомики (с)
Любого из нас больше всего в ближнем раздражает то, что у нас у самих в недостатках.
"В глазу ближнего видишь соринку, а в своём бревна не замечаешь" - это не о каких то изъянах в характере, а об именно таких же изъянах.
потрафить убогому гомофобному плебсу, заслужить очки у местных ЗажОпов, ЗеБилов и срузьке. )
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