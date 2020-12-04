Литовський депутат, який активно виступає проти ЛГБТ, "засвітив" голого чоловіка за своєю спиною на онлайн-нараді Сейму. ВIДЕО

На цей інцидент уже відреагував голова комітету з культури Литовського Сейму Вітаутас Юозапайтіс.

Литовський депутат від партії "Порядок і справедливість" Пятрас Гражуліс випадково показав голого чоловіка, який стояв поруч з ним під час онлайн-конференції парламентського комітету з культури. Раніше Гражуліс неодноразово дозволяв собі гомофобні промови і в принципі відомий своєю анти-ЛГБТ+ риторикою - особливо під час гей-прайду у Вільнюсі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Епізод стався на 13-й хвилині онлайн-конференції. Гражуліс на короткий час вмикає камеру, і за той проміжок часу, поки вона залишається увімкненою, можна побачити, як за ним стоїть роздягнений чоловік.

За словами голови парламентського комітету Вітаутаса Юозапайтіса, інші люди, які сидять поруч з депутатами під час мітингів, можуть становити небезпеку для репутації політиків.

"Безумовно, це обов’язок кожного члена парламенту - забезпечити, щоб жодна зайва людина не з’явилася під час зустрічі. Це питання, чому вони напівголі в робочий час. Звичайно ж, ви можете сказати, що це особисте життя кожного, але ви ж підключені до наради Сейму!" - каже Юозапайтіс.

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