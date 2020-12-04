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Литва (1553) ЛГБТ-спільнота (262)

Литовський депутат, який активно виступає проти ЛГБТ, "засвітив" голого чоловіка за своєю спиною на онлайн-нараді Сейму. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Курйози

Литовський депутат, який активно виступає проти ЛГБТ,

На цей інцидент уже відреагував голова комітету з культури Литовського Сейму Вітаутас Юозапайтіс.

Литовський депутат від партії "Порядок і справедливість" Пятрас Гражуліс випадково показав голого чоловіка, який стояв поруч з ним під час онлайн-конференції парламентського комітету з культури. Раніше Гражуліс неодноразово дозволяв собі гомофобні промови і в принципі відомий своєю анти-ЛГБТ+ риторикою - особливо під час гей-прайду у Вільнюсі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Епізод стався на 13-й хвилині онлайн-конференції. Гражуліс на короткий час вмикає камеру, і за той проміжок часу, поки вона залишається увімкненою, можна побачити, як за ним стоїть роздягнений чоловік.

За словами голови парламентського комітету Вітаутаса Юозапайтіса, інші люди, які сидять поруч з депутатами під час мітингів, можуть становити небезпеку для репутації політиків.

"Безумовно, це обов’язок кожного члена парламенту - забезпечити, щоб жодна зайва людина не з’явилася під час зустрічі. Це питання, чому вони напівголі в робочий час. Звичайно ж, ви можете сказати, що це особисте життя кожного, але ви ж підключені до наради Сейму!" - каже Юозапайтіс.

Також читайте: Депутат Європарламенту від Угорщини Саєр, який виступав проти одностатевих шлюбів, пішов у відставку після затримання на гей-вечірці

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Цей епізод наводить на роздуми і підтверджує теорію- найбільші борцуни проти геїв - самі латентні геї.
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04.12.2020 16:11
+10
Ізвінітє за нєровньій почєрк. Литовский депутат, активно выступающий против ЛГБТ, "засветил" голого мужчину за собственной спиной на онлайн-совещании Сейма - Цензор.НЕТ 26
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04.12.2020 16:02
+10
чистая психология -больше всего гонят на геев латентные гомосексуалисты
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04.12.2020 16:06
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Ізвінітє за нєровньій почєрк. Литовский депутат, активно выступающий против ЛГБТ, "засветил" голого мужчину за собственной спиной на онлайн-совещании Сейма - Цензор.НЕТ 26
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04.12.2020 16:02 Відповісти
А можна зробити окремий розділ ЛГБТ, де всі подібні новини будуть розміщуватись, щоб не гавняти ленти новин цією похабщиною. Мені реклама ЛГБТ нецікава і я не хочу бачити голого чоловіка позаду міністра і чути про цю срань не хочу!
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04.12.2020 16:06 Відповісти
Цей епізод наводить на роздуми і підтверджує теорію- найбільші борцуни проти геїв - самі латентні геї.
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04.12.2020 16:11 Відповісти
Всі політики - латентні ЛГБТ
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04.12.2020 16:17 Відповісти
Чушь. Это педики прячутся и выдают себя за борцов семейных ценностей.
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04.12.2020 17:28 Відповісти
Вже набридло то повторювати, тому що люди в яких немає тих проблем, взагалі ніяк не реагують на лгбт спільноту. Або дуже їм співчувають десь там у глибині душі, ну наче, як трохи недосконалим, але ніяк то не показують
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04.12.2020 18:18 Відповісти
On ne gej .U nego slabost na zencini jest kazdi den vsio novyje.2 ugolovnyje dela xocet emu vozbudit izza iznasilovanija zencin vot na segodnia..
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04.12.2020 18:20 Відповісти
Може він бісексуал?
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04.12.2020 20:46 Відповісти
Vriatli on takoj,maniak skorej vsego na zencin.Tak on ne odnoj partiji ne prenodlezit,papal vygrav vybori gde to derevne
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04.12.2020 22:12 Відповісти
Капец.
Так откуда тогда этот полугольій персонаж ?
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05.12.2020 07:54 Відповісти
Kakom ta bardele on vydymo.on poslednyje 5 let zdelal 4 avariji i dva raza skrylsia s nix.Vidimo pjani byl.Ecio poxozi byl deputat tak tot 8 oficialnix zion imel detej vsex nesocytajes,tolko prisiol seim srazu nacial iskat dlia sebia novyje zencini kak bi sovetnici.Te pozalovalis v sud on usiol s seima.
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05.12.2020 08:12 Відповісти
Весело у вас там.
Это только ваши депутатьі такие любвеобильньіе и аварийньіе ?

А наказание какое ? Или тоже прикрьіваются неприкосновенностью ?
Мрак, одним словом.
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05.12.2020 08:18 Відповісти
Popadajet v seim raznyje no kogda vyjasnitsia pravda oni sami vyxodit s seima.U nas tolko teper vybrali seim,daze ministrov poka nepotverdili,potom i im zajmutsia stob sniat neprikosnovenost, uze prokuror paprosil eto zdelat,tak i budet zdelalno poderzki takije v seime neimejet
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05.12.2020 08:56 Відповісти
Teper ministri budet u nas mnogo do 35 let,oni i po ruski neumejet.Inostranix del ministr takze po ruski negovorit no znajet angliski,francuzki,nemecki jazyki
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05.12.2020 09:02 Відповісти
Чому латентні? НІ, воні спраіжні, але нема прийнятя. Бо ці "кадри", 100% воні ще совкові, що цей "прибалт", що той "еуропєець".

Я такой-ж(ні, не так, я по жінкам, справді)). Але поки я не здохну, та такі як я, хто бачив(жив) "совок"(40-70), "кіна" не буде!
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04.12.2020 19:42 Відповісти
навіщо ж заходити - читати (можливо переглядати відео) та коментувати, якщо "Мені реклама ЛГБТ нецікава і я не хочу бачити голого чоловіка".
як на мене, логічно було б пройти повз цієї новини, ні?
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04.12.2020 16:33 Відповісти
100%
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04.12.2020 16:38 Відповісти
Логічно було б не рекламувати ЛГБТ в новинах.
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04.12.2020 17:02 Відповісти
Я не лезбо і мені це не болить. Читаю і не збуджуюсь🙂
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04.12.2020 17:34 Відповісти
Потрібно заборонити новини про ЛГБТ в Україні!
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04.12.2020 17:36 Відповісти
Ты сам то понял, кем ты будешь в глазах остальных, после подобной новости?))) Боишься, что и тебя когда то спалят?)))
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05.12.2020 09:44 Відповісти
Президент Кахастана Касым-Жомарт Токаев выразил надежду что, цитата "искуственный интеллект основываясь на принципах рационализма, все же не возьмет на себя смелость пойти на выборы, чтобы стать главой государства, в ближайшие как минимум 50, а возможно и 100 лет" Литовский депутат, активно выступающий против ЛГБТ, "засветил" голого мужчину за собственной спиной на онлайн-совещании Сейма - Цензор.НЕТ 4820
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04.12.2020 16:03 Відповісти
Дядька 1958 года рождения, и у него двое взрослых сыновей
может один из них и подсказал с компом что-то
Чего сразу гамном в новостях разбрасываться?
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04.12.2020 16:06 Відповісти
может из бани звонил Литовский депутат, активно выступающий против ЛГБТ, "засветил" голого мужчину за собственной спиной на онлайн-совещании Сейма - Цензор.НЕТ 9148
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04.12.2020 16:07 Відповісти
Za posledni mesiac poluceni 2 zajavlenija a grupovom iznasilovanije gde zencini ukazyvali i ego licnost v tom cysle.U nego konecno deneg jest imejet svoj zavod no s deputatov po mojemu ego vybrosit,mozet i sest
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04.12.2020 18:49 Відповісти
Ну да.
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04.12.2020 16:08 Відповісти
сайт инфы про семью Литовський депутат, який активно виступає проти ЛГБТ, "засвітив" голого чоловіка за своєю спиною на онлайн-нараді Сейму - Цензор.НЕТ 6042 ?
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04.12.2020 16:40 Відповісти
5 detej u nego 2 syna i 3 doceri,posledneja mozet 2 let
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04.12.2020 18:00 Відповісти
5 u nego detej po krajne mere oficialnix Литовський депутат, який активно виступає проти ЛГБТ, "засвітив" голого чоловіка за своєю спиною на онлайн-нараді Сейму - Цензор.НЕТ 2270
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04.12.2020 17:58 Відповісти
чистая психология -больше всего гонят на геев латентные гомосексуалисты
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04.12.2020 16:06 Відповісти
Та да!Взяти,як приклад,"братiв"-запоребриковцiв,встануть на хвилинку з бутылки та давай горлати як вони ненавидять 3,14дарасiв(тобто самих себе)😊"Загадочная русская душа"©- що тут можна додати...
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04.12.2020 16:51 Відповісти
А більше кричать проти корупції корупціонери?
Просто чоловіки-гомосексуалісти знають часто розуміють, що чинять погано і виступають проти розповсюдження. Знав одного такого особисто. Так і казав: я все прекрасно бачу, як це може зруйнувати людину, і сам проти цього.
Але ж жопа просить пісюна...
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04.12.2020 17:03 Відповісти
Лещенка з Наємом згадайте🙂
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04.12.2020 17:41 Відповісти
Тобто гомосекисамі провокують, розповсюджуючи фейки, щодо їх переслідувань.
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04.12.2020 16:07 Відповісти
Судя по теме которую просматривают наши Парламентарии и при том , - Постоянно, порно сюжеты в главных ролях женщины , то нам Это не грозит.
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04.12.2020 16:08 Відповісти
Жінки - то для суспільства. Вони спеціально дозволяють журналістам знімати типу свої гетеросексуальні нахили, а насправді, судячи по їх поведінці, - то махрові п-си.
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04.12.2020 16:11 Відповісти
Як кажуть , що Десь в Глибині Душі , - а що там , хто його Знає , а на Поверхні , то Бачать і все , - Кожен живе своїм життям.
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04.12.2020 16:45 Відповісти
Вже вкотре бачимо, що ЛГБТ і анти-ЛГБТ - це одні і ті ж самі люди
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04.12.2020 16:08 Відповісти
Литовський депутат, який активно виступає проти ЛГБТ, "засвітив" голого чоловіка за своєю спиною на онлайн-нараді Сейму - Цензор.НЕТ 1941https://www.youtube.com/watch?v=2QjNOJSE8Pg
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04.12.2020 16:51 Відповісти
yes!
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04.12.2020 16:52 Відповісти
***
ох и комики... эти гомики (с)
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04.12.2020 16:23 Відповісти
Так ведь кто громче всех кричит, что он не любит гомосеков - это первый признак голубизны у него самого.
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04.12.2020 16:25 Відповісти
в чём профит гомосеку об этом кричать?
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04.12.2020 17:11 Відповісти
Тоді чому вони про це кричать?
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04.12.2020 17:15 Відповісти
Это у него на подсознательном уровне.
Любого из нас больше всего в ближнем раздражает то, что у нас у самих в недостатках.
"В глазу ближнего видишь соринку, а в своём бревна не замечаешь" - это не о каких то изъянах в характере, а об именно таких же изъянах.
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04.12.2020 17:31 Відповісти
в чём профит гомосеку

потрафить убогому гомофобному плебсу, заслужить очки у местных ЗажОпов, ЗеБилов и срузьке. )
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04.12.2020 20:23 Відповісти
да правильно, нечего устраивать видео конференции, достаточно и аудио...)))
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04.12.2020 16:35 Відповісти
Борцуны за традиционные ценности - они такие!
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04.12.2020 16:39 Відповісти
Литовський депутат, який активно виступає проти ЛГБТ, "засвітив" голого чоловіка за своєю спиною на онлайн-нараді Сейму - Цензор.НЕТ 9513
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04.12.2020 16:57 Відповісти
Ох уж этот локдаун. Коронавирус "раздевает". Сейчас многое "онлайн", а раньше бы не спалился. И действительно, натуралу как-то пофигу на геев. Лишь бы не подкатывал)) И чтобы в целом не рекламировалось это в обществе. А вот настоящие геи, которые играют типо в натуралов- очень агрессивничают в сторону геев на людях, и строят из себя "мужицких мужиков".
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04.12.2020 17:14 Відповісти
U nego 5 detej oficialnix ecio mnogo o neoficialnix.Vot posledneje zencyna ego 31 let,u nego kazdi den novyje zencini,tut dumaju gde to guliajet v obcej kompaniji.Tak ranse on sidel tiurme Mordoviji izza togo sto otkazalsia sluzit sovetskoj armiji i skazal sto on sssr nepriznajiot kak gosudarstvo(eto vsio verno).Licnost poxoze na vasego Liasko.Teper emu 3 ugolovnyje dela xotiat vozbudit za raznyje prestuplenija
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04.12.2020 17:57 Відповісти
Тобто він набагато гірша людина, ніж у цієї новини виглядає? Діти і жінки - це не показник відсутності коханців. Одне одному деяким людям не заважає.
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04.12.2020 20:52 Відповісти
Tut posledni ejio rebionok i zencyna.Tut cirk s nimi ,oni smi i prese objasniajet svoji otnosenyje.Vsem smexa jest na dolgo o jest a ciom pisatЛитовський депутат, який активно виступає проти ЛГБТ, "засвітив" голого чоловіка за своєю спиною на онлайн-нараді Сейму - Цензор.НЕТ 9157
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04.12.2020 22:10 Відповісти
"У нас были политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии и Испании. Однако самые частые гости - поляки и венгры", - повідомив організатор секс-гей-оргії у Брюсселі, на якій поліція затримала однопартійця прем'єр міністра Угорщини Сійярто, депутата Європарламенту з Угорщини Йозефа Сайера, члена провладної правоцентристської консервативної партії "Фідес", який виступає проти одностатевих шлюбів. На вечірці були присутні два дипломати з Естонії. Організатор повідомив, що частими гостями вечірок бувають польські депутати з консервативної партії "Право і справедливість". Ці партії, Фідес і ПіС, відомі нападками на лгбт-спільноту.

Скандальная гей-вечеринка в Брюсселе. В "оргиях папиков" участвовали и украинские политики
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04.12.2020 22:36 Відповісти
Підараси, сер.
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05.12.2020 05:58 Відповісти
 
 