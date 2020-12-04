Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: "Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Біля стін Офісу президента відбувається акція Національного Корпусу "Корупціонери з Офісу президента - поза законом!"
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Протестувальники вимагають негайно звільнити генпрокурора Ірину Венедіктову, заступника голови ОП Олега Татарова і притягнути його до відповідальності, а також звільнити главу ОП Андрія Єрмака.
"Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова. Слава Україні!" - сказали учасники протесту.
Представники "Національного корпусу" передали вимоги до Офісу президента.
Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на сторінці в мережі Facebook написав: "Перша акція під Офісом президента проти Олега Татарова і проросійських сил в оточенні Зеленського. 9 грудня у міжнародний день боротьби з корупцією під ОП буде великий мітинг. Сподіваюся, у Зеленського вистачить розуму звільнити підозрюваного НАБУ в корупції. А якщо не вистачить - його змусять. Глава Офісу і його президент перебувають на робочих місцях. На Банковій багато поліції і Нацгвардії. Учасники акції передають в ОП вимоги звільнити Татарова, Єрмака, Венедіктову.
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук.
Раніше активіст "Автомайдану" Гриценко закликав прийти на протест проти корупції під ОП 9 грудня.
Також про акцію протесту о 18:30 9 грудня під ОП проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим оголосив екснардеп Соболєв.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.
Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".
Будь ласка, зачекайте...
Ось лозунг, який відповідає теперішній ситуації.
судячи по кількості присутніх
Про це він сказав у відеоблозі 4 грудня.
«Вчора я зробив велику дурницю: вирішив перед сном почитати новини в інтернеті. Ні, я чудово знаю, що відбувається, але хотів подивитися, як саме про це пишуть деякі сайти. І вони нагадали мені двір, де я виріс, та лавочку біля мого під'їзду. Ну таку, знаєте, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. У них, здається, немає імен, тільки по батькові. І всі вони є носіями ексклюзивних сенсаційних новин», - сказав Володимир Зеленський.
Він також висловив незадоволення тим, що ЗМІ посилаються на власні джерела.
«Я нікого не хочу образити, але інколи здається, що деякі засоби масової інформації взяли цих жіночок на роботу, при чому на керівні посади. Факти, докази - ні. Лише одне: "Так повідомляє наше надійне джерело". Це дуже зручно, якщо що можна сказати: "Ми не винні, ми - поважне ЗМІ, просто наше надійне джерело виявилося не таким надійним"», - вважає президент.
Раніше заступник керівника Офісу президента Олег Татаров звинуватив ЗМІ в «дискредитації, брехні та публікації замовних матеріалів» й попросив правоохоронців провести розслідування.
https://detector.media/community/article/183097/2020-12-04-nikogo-ne-khochu-obraziti-zelenskii-porivnyav-zmi-z-zhinkami-na-lavochkakh-bilya-pidizdiv/