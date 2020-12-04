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Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: "Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Біля стін Офісу президента відбувається акція Національного Корпусу "Корупціонери з Офісу президента - поза законом!"

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Протестувальники вимагають негайно звільнити генпрокурора Ірину Венедіктову, заступника голови ОП Олега Татарова і притягнути його до відповідальності, а також звільнити главу ОП Андрія Єрмака.

"Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова. Слава Україні!" - сказали учасники протесту.

Представники "Національного корпусу" передали вимоги до Офісу президента.

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на сторінці в мережі Facebook написав: "Перша акція під Офісом президента проти Олега Татарова і проросійських сил в оточенні Зеленського. 9 грудня у міжнародний день боротьби з корупцією під ОП буде великий мітинг. Сподіваюся, у Зеленського вистачить розуму звільнити підозрюваного НАБУ в корупції. А якщо не вистачить - його змусять. Глава Офісу і його президент перебувають на робочих місцях. На Банковій багато поліції і Нацгвардії. Учасники акції передають в ОП вимоги звільнити Татарова, Єрмака, Венедіктову.

Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова 01
Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова 02
Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова 03
Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова 04
Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова 05
Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова 06
Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова 07
Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова 08
Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова 09
Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова 10
Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова 11
Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова 12
Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова 13
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук.

Раніше активіст "Автомайдану" Гриценко закликав прийти на протест проти корупції під ОП 9 грудня.

Також про акцію протесту о 18:30 9 грудня під ОП проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим оголосив екснардеп Соболєв.

Читайте також: Нацкорпус іде пікетувати Офіс Президента: вимагатимуть звільнення Татарова, Єрмака та Венедіктової

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".
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Топ коментарі
+42
"Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова": Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП - Цензор.НЕТ 1146
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04.12.2020 16:29
+29
Пока не будет озвучено основное требование - отставка Зеленского, до тех пор все єти перфомансы просто попытки назначить зелиной "любимой женой" своего юнита.
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04.12.2020 16:32
+24
"Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова": Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП - Цензор.НЕТ 3149
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04.12.2020 16:33
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Свинки нынче не в тренде, а зеленых жаб не нашили-лапки, зараза, надо много строчить 😄
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04.12.2020 17:26 Відповісти
Банду геть!
Ось лозунг, який відповідає теперішній ситуації.
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04.12.2020 17:21 Відповісти
ХОТЬ ПОРОХ И НЕ БОРОЛСЯ С КОРРУПЦИЕЙ НО ЗЕЛЁНЫЕ СОПЛИ ВО ГЛАВЕ С ********** ОКАЗАЛСЯ ПОЛНЫМ ЧМО !!!!!
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04.12.2020 17:27 Відповісти
Та да не боролся...да так не боролся что создал кучу антикоррупционных органов...которые осел сейчас пытается уничтожить...
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04.12.2020 17:36 Відповісти
Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: "Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова" - Цензор.НЕТ 6190 Ну насмішив
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05.12.2020 03:01 Відповісти
Аваков вышел на войну с зелёными?
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04.12.2020 17:51 Відповісти
Это не война...это маневры...😃
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04.12.2020 17:52 Відповісти
Намагається очолити процес
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04.12.2020 19:09 Відповісти
Венедіктова , Єрмак , Татаров - проросійська , антиукраїнська колона у владі . Про Зеленського я вже мовчу ... Але ЧИ ПОЧУЄ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ? Зек не почув - і втік до Ростова .
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04.12.2020 18:34 Відповісти
Если на сегодня мы имеем 73 % быдла, а остальные проценты состоят из совков, украинцев, хохлов, опзжопцев, шарийцев и немножко наыионалистов, то приходится признать, что у нас катастрофическое качество человеческого материала, как такое могло случиться, считаю к этому приложили руку все предыдущие презы, особенно шоколад, этот просто добил демократический фронт, но я не об жттм, сейчас надо немедленно обьединить проукраинские силы в единный кулак и немедленно найти лидера.
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04.12.2020 18:42 Відповісти
шо значит отставка, в тюрьму предателей.
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04.12.2020 18:44 Відповісти
Стучится-стучится Горе лютое, беспощадное к Дупам Венедиктовой, Ермака и Татарова рыхлым, разнеженным; в креслах тёплых кабинетов уютных благостно прогреваемым - вознамерились нацмены злобные, безжалостные врезать пендели булкодробительные промеж полужопий комфортом избалованных; вытряхнуть из кресел насиженных на улицу в стужу зимнюю, заснеженную; на 7 ветров промозглых, колючих; на морозы свирепые, трескучие; во вьюгу-куреву, злобно завывающую...
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04.12.2020 19:31 Відповісти
Яку ще їм "вьюгу-куреву", -- повісити на гілляку всю злочинну троїцю російських диверсантів.
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04.12.2020 19:44 Відповісти
Вони якраз і є -- нацмени, в оп немає жодного українця.
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04.12.2020 19:53 Відповісти
Сдается мне, что єто комедия.
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04.12.2020 19:32 Відповісти
Детей наняли для "акции"
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04.12.2020 19:38 Відповісти
Приходь і ти 9-го, дорослий.
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04.12.2020 19:46 Відповісти
""Кто-то очень хочет расшатать лодку. Кому-то очень хочется походить с флагами по проспектам, выкрикивая "Геть!". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране. Мы не позволим это делать. Нам с такими не по пути.,..!"
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04.12.2020 21:09 Відповісти
А де за відставку Зе ? Що за квартал 73
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04.12.2020 19:33 Відповісти
В кого пальцем при владі не тикни одні когутяри-крадуни, всі хочуть добратися до влади аби набити свої кишені, а ті що не при владі але теж хочут красти фінансують різного роду акції, провокації, замкнене коло на 7-му році війни і "реформ", тюрьми вони розпродають, та якщо по закону і чесно боротись з крадунами народного майна то тюрьми потрібно добудовувати.
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04.12.2020 20:01 Відповісти
Это все полумеры.Для спасения,для успешного развития страны нужна полная перезагрузка власти.Уже очевидно для думающих людей что Зелень села не в свои сани.Местные выборы прошли.Теперь нужны внеочередные парламентские и президента.Иначе будет только хуже и хуже.Рискуем потерять страну.
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04.12.2020 20:27 Відповісти
народу паралельно
судячи по кількості присутніх
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04.12.2020 20:51 Відповісти
Петя все деньги вложил в раскрутку масла рошен. На титушню нет денег
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04.12.2020 21:06 Відповісти
о, по ходу зеля собрался снимать рюкзакяна
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04.12.2020 21:14 Відповісти
проще зелю в отставку а остальные разбегутся сами.
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04.12.2020 21:30 Відповісти
воно "відреагувало":
Про це він сказав у відеоблозі 4 грудня.
«Вчора я зробив велику дурницю: вирішив перед сном почитати новини в інтернеті. Ні, я чудово знаю, що відбувається, але хотів подивитися, як саме про це пишуть деякі сайти. І вони нагадали мені двір, де я виріс, та лавочку біля мого під'їзду. Ну таку, знаєте, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. У них, здається, немає імен, тільки по батькові. І всі вони є носіями ексклюзивних сенсаційних новин», - сказав Володимир Зеленський.
Він також висловив незадоволення тим, що ЗМІ посилаються на власні джерела.
«Я нікого не хочу образити, але інколи здається, що деякі засоби масової інформації взяли цих жіночок на роботу, при чому на керівні посади. Факти, докази - ні. Лише одне: "Так повідомляє наше надійне джерело". Це дуже зручно, якщо що можна сказати: "Ми не винні, ми - поважне ЗМІ, просто наше надійне джерело виявилося не таким надійним"», - вважає президент.
Раніше заступник керівника Офісу президента Олег Татаров звинуватив ЗМІ в «дискредитації, брехні та публікації замовних матеріалів» й попросив правоохоронців провести розслідування.

https://detector.media/community/article/183097/2020-12-04-nikogo-ne-khochu-obraziti-zelenskii-porivnyav-zmi-z-zhinkami-na-lavochkakh-bilya-pidizdiv/
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04.12.2020 21:50 Відповісти
Пора добавить звук, шум по жести напомнит ему последние месяцы
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05.12.2020 02:05 Відповісти
Нарешті проснулись наші (НК)! Звичайно підтримуємо.Давно пора.
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05.12.2020 12:39 Відповісти
Про "ситуацію з Татаровим" обговорюють журналіст, нардеп VІІІ-го скликання (фракція НФ) Сергій Висоцький, нардеп ІХ-го скликання Віталій Безгін (фракція СН), блогер Карл Волох. Дивіться з 0:51:00 до 1:06:00. 15 хвилин, цікаво. Цікаво й те, що майданівець, проєвропейський нардеп з СН В.Безгін подався на захист охвістя ЗЕ і корупції в ньому. Така в них всіх карма?
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06.12.2020 01:06 Відповісти
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