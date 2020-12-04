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Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції

Новини Цензор.НЕТ Події

Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції

Співробітники кіберполіції Києва викрили інтернет-шахрая, який виманював гроші у жінок, перебуваючи в СІЗО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чоловік на вебсайтах знайомств заводив стосунки з жінками, а після налагодження відносин – виманював у них гроші та ювелірні вироби.

За попередніми даними, зловмисник таким чином ошукав п’ятьох потерпілих. Загальна сума збитків сягає 1 млн 300 тисяч гривень.

У слідчому ізоляторі, де наразі перебуває фігурант, правоохоронці провели обшук. Вилучено мобільний телефон та сімкартку, які використовувалися у шахрайській діяльності.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту. Слідчі дії тривають.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
скиньте ссылку на анкеты, у каждой дуры ведь нашлось 250 тыс.
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04.12.2020 16:09
+12
Расскажу вам более удивительный случай из жизни.Беня кинул более 20 млн.вклажчиков Привата,Порох с Гонтаревой вернули.....а эти благодарные проголосовали за того ..кто их кинул...вот то намного смешнее даже...
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04.12.2020 16:31
+11
Красавчик.
А большинство парней удивляются, что им женщины даже не отвечают
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04.12.2020 16:14
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скиньте ссылку на анкеты, у каждой дуры ведь нашлось 250 тыс.
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04.12.2020 16:09 Відповісти
зубожіння, что вы хотите Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 3399
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04.12.2020 16:38 Відповісти
250 тыс. явно лишних....., что за сайт то хоть?
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04.12.2020 16:41 Відповісти
Стосовно таких жінок лише одне приходить на розум - "дурна баба"...
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04.12.2020 18:09 Відповісти
за тебя калым отдам, душу дьяволу продам Мошенник, находясь в Киевском СИЗО, через сайты знакомств выманил у пятерых женщин 1,3 млн грн, - киберполиция - Цензор.НЕТ 555
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04.12.2020 16:09 Відповісти
Судя по Информации , - Женщин мало интересовали Деньги , а што то Более чем деньги.
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04.12.2020 16:11 Відповісти
Уверен,что все электорат зеленского...слуга народа тоже красиво причесывал зебилов.
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04.12.2020 16:12 Відповісти
Красавчик.
А большинство парней удивляются, что им женщины даже не отвечают
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04.12.2020 16:14 Відповісти
А-ха-ха Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 8480 и такие парни бывают что им даже женщины не отвечают?
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04.12.2020 16:22 Відповісти
Там такие женщины были,что большинство парней хотели бы, что бы им такие не попадались и не отвечали.
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05.12.2020 01:05 Відповісти
Не перевелися ще дурепи.
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04.12.2020 16:14 Відповісти
Расскажу вам более удивительный случай из жизни.Беня кинул более 20 млн.вклажчиков Привата,Порох с Гонтаревой вернули.....а эти благодарные проголосовали за того ..кто их кинул...вот то намного смешнее даже...
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04.12.2020 16:31 Відповісти
Что вернул Порох с Гонтаревой?! 150 миллиардов "рефинансирования" Приват-банка?
Может они Гос бюджет на 150 ярдов гавкнули? Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 6333
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04.12.2020 18:57 Відповісти
ты разницу между Порох ВЕРНУЛ ,а Беня КИНУЛ не видишь? Ты больше зебил,чем Рома Скрыпин даже....а он в кубе...
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04.12.2020 19:57 Відповісти
Что Порох вернул?
Вернуть 5,5 ярд$ мог только Беня, если бы ему реально прижали фаберже, но его, так как он слишком много знает кто, что и как грабил в Украине, просто банально "простили" и отпустили на все четыре стороны.
А недостачу покрыли за счет дурных "иванов сулим", которые сейчас топят на Цензоре за "святого" Пороха.
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04.12.2020 21:26 Відповісти
а раньше провести обыск трудно было?
Изъяты мобильный телефон и сим-карту, которые использовались в мошеннической деятельности.
значит кто заработал на "не проведении обыска" + и ему годков 2-3 накинули бы за соучастие или т.п.
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04.12.2020 16:17 Відповісти
мобилки у зэков не забирают . им разрешено ними пользоваться .. в нашей стране зебилов всё возможно ..
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04.12.2020 17:27 Відповісти
Можно подумать что до Зебилов, мобилок у зеков не было!..
Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 6116
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04.12.2020 18:59 Відповісти
Малюск теперь им вип-камеры даст и будут им перечислять деньги все, кто еще живет в этой безголовой стране.
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04.12.2020 16:17 Відповісти
вот чего то богатеньких лохушек и не жалко...
видать деньги и бижутерия им легко достались, раз так легко с ними расставались
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04.12.2020 16:20 Відповісти
а в тюрьме нет связи. И КТО ЭТО СДЕЛАЛ??????? и под чьим чутким руководством и контролем? подохнет бедный зек и хрен кто что узнает. начальник зоны, естественно ни при чем.
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04.12.2020 16:25 Відповісти
Возьмут очередным "советником Ермака" чтобы вел переговоры с МВФ
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04.12.2020 16:26 Відповісти
Без Лоха, - жизнь плоха, а как показали выборы 2019 года, таких 73%
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04.12.2020 16:30 Відповісти
А не пора в таких заведениях глушить всех и связь в том числе.
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04.12.2020 16:34 Відповісти
При таких заробках, і не тільки на лохах?!
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04.12.2020 16:39 Відповісти
Падки наши на иностранных "мачо" что ж поделать, cвоим даже гривны не займут...
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04.12.2020 16:40 Відповісти
А может на конец то, стоит обратить на руководство учреждения. Работали и платили. Одна из статей дохода пенициарщиков (и не малая). Зеки на пачку сигарет зарабатывают. Перекрывается на такие вещи, на раз
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04.12.2020 16:49 Відповісти
работящие , можно даже сказать корабельные сосны
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04.12.2020 16:50 Відповісти
Таких талантов нужно забирать в распоряжение внешней разведки!
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04.12.2020 16:52 Відповісти
Вот, потому что у них есть деньги, эти эпизоды были озвучены. А то что с подачи (покровительства) сотрудников сизо, тюрем - создана целая индустрия. Страдают в основном простые люди, последнее отдают.
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04.12.2020 16:55 Відповісти
Уверен, что мошенник пронёс мобилку в заднем проходе. Не может же персонал СИЗО быть в доле?
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04.12.2020 16:58 Відповісти
Есть мини-мобилки, так что не проблема, можна и полдюжины через "задний проход" пронести.
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04.12.2020 19:02 Відповісти
Согласен, и пронес после недельного отпуска. Но персонал, был не в курсе. Может стоит задавать вопросы руководству и сотрудникам о соответствии, соучастию, или как организаторам.
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04.12.2020 17:12 Відповісти
Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 8184
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04.12.2020 17:36 Відповісти
Ну что вы.. Этот слишком тупой, - этот даже свой писюн развести не может... А выманить заочно 1,3 млн., - это не мелочь по карманам тырить, - тут интеллект необходим.
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04.12.2020 18:18 Відповісти
Логічно.👍
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04.12.2020 18:47 Відповісти
Ай, маладес, ****!
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04.12.2020 18:16 Відповісти
дура априори должна быть без денег, так что куда она их потеряет вопрос времени
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04.12.2020 20:06 Відповісти
Оце так альфонс телефонний Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 6786
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04.12.2020 20:08 Відповісти
а после налаживания отношений - выманивал у них деньги и ювелирные изделия.Источник: https://censor.net/ru/n3235077

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Обещал любовь за деньги, но не выполнял обязательства? Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 5292
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04.12.2020 20:13 Відповісти
М-дя! Есть же таланты в Украине. Ас.
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05.12.2020 04:12 Відповісти
 
 