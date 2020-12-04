Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції
Новини Цензор.НЕТ Події
Співробітники кіберполіції Києва викрили інтернет-шахрая, який виманював гроші у жінок, перебуваючи в СІЗО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Чоловік на вебсайтах знайомств заводив стосунки з жінками, а після налагодження відносин – виманював у них гроші та ювелірні вироби.
За попередніми даними, зловмисник таким чином ошукав п’ятьох потерпілих. Загальна сума збитків сягає 1 млн 300 тисяч гривень.
У слідчому ізоляторі, де наразі перебуває фігурант, правоохоронці провели обшук. Вилучено мобільний телефон та сімкартку, які використовувалися у шахрайській діяльності.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту. Слідчі дії тривають.
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А большинство парней удивляются, что им женщины даже не отвечают
Может они Гос бюджет на 150 ярдов гавкнули?
Вернуть 5,5 ярд$ мог только Беня, если бы ему реально прижали фаберже, но его, так как он слишком много знает кто, что и как грабил в Украине, просто банально "простили" и отпустили на все четыре стороны.
А недостачу покрыли за счет дурных "иванов сулим", которые сейчас топят на Цензоре за "святого" Пороха.
Изъяты мобильный телефон и сим-карту, которые использовались в мошеннической деятельности.
значит кто заработал на "не проведении обыска" + и ему годков 2-3 накинули бы за соучастие или т.п.
видать деньги и бижутерия им легко достались, раз так легко с ними расставались
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Обещал любовь за деньги, но не выполнял обязательства?