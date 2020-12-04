УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14772 відвідувача онлайн
Новини За кордономЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 360 10
вакцина (3523) карантин (16073) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Moderna має намір випустити до 145 млн доз вакцини проти COVID-19 до кінця I кварталу 2021 року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Moderna має намір випустити до 145 млн доз вакцини проти COVID-19 до кінця I кварталу 2021 року

До кінця березня 2021 року Американська біотехнологічна компанія Moderna має намір виготовити 145 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що у цей період препаратом планується вакцинувати до 60 млн осіб у США і 12,5 млн за межами країни.

У компанії очікують, що цього місяця у США буде доступно 20 млн доз вакцини, а потім - від 85 млн до 100 млн доз протягом першого кварталу 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон, що дозволяє отримати прискорений доступ до вакцини проти COVID-19

За межі США Moderna планує поставити від 15 млн до 25 млн доз у перші три місяці 2021 року. Загалом у наступному році фармацевтична компанія має намір випустити від 500 млн до мільярда доз.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
с вакциной - на три, без вакцины, если повезет переболеть легкой формой - от месяца до 5.....
неясны перспективы после вацины - что будет если ширнут а вторую-третью ширку не закупят, каковы отдаленные последствия вакцинирования ?
показати весь коментар
04.12.2020 16:35 Відповісти
кто будет проводить обследования на предмет возможных побочных эффектов от вакцины?
показати весь коментар
04.12.2020 16:36 Відповісти
Ото бабла поднимут, аж завидно. Moderna має намір випустити до 145 млн доз вакцини проти COVID-19 до кінця I кварталу 2021 року - Цензор.НЕТ 2217
показати весь коментар
04.12.2020 16:29 Відповісти
Исходя из последних публикаций на эту тему - Украине ничего не светит в плане поставок вакцины.Достаточно цифры поделить на 2 и учесть количество населения в странах-производителях.Надо покупать лицезию и оборудование для производства.
показати весь коментар
04.12.2020 16:29 Відповісти
Или просто деньги растащить,как обычно.
показати весь коментар
04.12.2020 16:30 Відповісти
Не треба вам ніяких вакцин. Ця паніка створюється штучно.
За останні дні з 3-х джерел поступає інфа що смертність не перевищує минуло-позаторічних показників, все більше людей вмирає внаслідок карантину.
показати весь коментар
04.12.2020 18:30 Відповісти
этого даже на США не хватит...
показати весь коментар
05.12.2020 10:21 Відповісти
 
 