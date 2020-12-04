Moderna має намір випустити до 145 млн доз вакцини проти COVID-19 до кінця I кварталу 2021 року

До кінця березня 2021 року Американська біотехнологічна компанія Moderna має намір виготовити 145 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що у цей період препаратом планується вакцинувати до 60 млн осіб у США і 12,5 млн за межами країни.

У компанії очікують, що цього місяця у США буде доступно 20 млн доз вакцини, а потім - від 85 млн до 100 млн доз протягом першого кварталу 2021 року.

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За межі США Moderna планує поставити від 15 млн до 25 млн доз у перші три місяці 2021 року. Загалом у наступному році фармацевтична компанія має намір випустити від 500 млн до мільярда доз.