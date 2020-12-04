Загострення на Закарпатті спровокувала нинішня влада через невдачу на виборах, - Москаль
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Останнє загострення на Закарпатті було навмисне спровоковано Офісом Президента і місцевою обласною державною адміністрацією.
Про це повідомив Цензор.НЕТ ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.
"Давайте по порядку: були прогнози на те, що "Слуги народу" на місцевих виборах в Закарпатті заберуть обласний центр, міста обласного підпорядкування, більшість у обласній раді. А вийшло так, що ані обласний центр, ні зазначені міста не взяли; а в обласній раді взяли всього 12 з 64 депутатів", - сказав Москаль.
За його словами, щоб створити коаліцію, "СН" потрібні були лояльні голоси, і їх вибір припав на Партію угорців України.
"А тут угорці уперлись! Ну, і що тепер робити? В Офісі ж уже вважають, що більшість у них! От і зробили те, що зробили. Замість того, щоб нормально з цими угорцями говорити; замість того, щоб Київ зустрівся з вищим політичним керівництвом Угорщини – замість цього почали цих угорців пресувати", - розповів Москаль.
Більше коментарів з останніх подій на Закарпатті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні зелені сандали ОП чи російська провокація?".
Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету. Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади і антиугорськість".
1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.
Будь ласка, зачекайте...
я не знаю, як отак люди змогли легковажити після окупації нажих земель москалями...
клована обрали дурного обрали !
державою керувати
В них лайно і через рота лізе, як відкриють, аби щось белькнути.
Населення не так часто відкриває рота, щоби щось сказати.
Хіба що в мережі пишуть. Але це не шкідливо.
При всій моїй огиді щодо зьозіків - тут причина явно не в них.
Але я давно спостерігаю за Москалем його прихильність до мадярів. Мабуть не безкоштовна ця прихильність. У Москаля в сотсунках мадяри-Україна завжди винувата Україна. Завжди.
а, то, шо влада віддячує, так по "стратегії гройсмана" вінниці з областю і "єс" ровно з областю видно...
по дніпру можем дочекатись такого ж, по черкасах...тільки там нема своїх мадярів...у дніпрі синагога є, скоро ханука
Претензії мадяр до сусідніх країн: ох і даремно пустила це уральське плем'я Русь в Європу.
Не так далеко від істини був сапер Водічка в романі "Пригоди Швейк" в розділі "Пригоди Швейка в Кірал Хіді": "з мадярською шпаною треба поступати рішуче. Нічого з ними няньчитися".
"Мне вручили государственную награду Венгрии - крест "За заслуги". Предвосхищая возможные вопросы, хочу расставить отдельные точки над "і". Все это время (пребывание на должности председателя Закарпатской ОГА, в 2015-2019 годах - ред.) областная администрация, возглавляемая мной, делала все от нас зависящее, чтобы во время оборонительной войны с россиянами не дать поссорить нас с венграми."
Отмазка для лохов!
В 2015-2019 годах бывший губернатор Закарпатья со своей командой якобы сорвал ряд дестабилизационных акций со стороны ФСБ и предотвратил, таким образом, межэтнический конфликт с венгерской общиной.
В действительности ли это стало поводом для награждения, вопрос дискуссионный. В последние годы дипломатические отношения между Украиной и Венгрией дали небольшую, но заметную трещину, что было обусловлено целым рядом факторов, начиная с территориальных споров и притеснения венгерского меньшинства в Закарпатье, и заканчивая скандалом с массовым получением украинцам венгерского гражданства, организованным через венгерское посольство в тайне от украинских властей.
В подобной дипломатической обстановке простое исполнение губернатором своих обязанностей, пусть оно косвенно и поспособствовало продвижению интересов венгерского меньшинства, все же не является достаточным поводом для столь яркого дипломатического жеста, как для вручения государственной награды. В это связи возникает вопрос об истинном характере тех "заслуг", за которые Москалю полагался крест."
Донбасс никто не слышит???....
Но кого работает этот Москаль? Это его далеко уже не первые подобные выкиды и награда от венгров как-бы намекает....
Источник: https://censor.net/ru/n3235080