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Угорщина (1355) Закарпаття (1586) Москаль (238) Офіс Президента (1751)

Загострення на Закарпатті спровокувала нинішня влада через невдачу на виборах, - Москаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Загострення на Закарпатті спровокувала нинішня влада через невдачу на виборах, - Москаль

Останнє загострення на Закарпатті було навмисне спровоковано Офісом Президента і місцевою обласною державною адміністрацією.

Про це повідомив Цензор.НЕТ ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

"Давайте по порядку: були прогнози на те, що "Слуги народу" на місцевих виборах в Закарпатті заберуть обласний центр, міста обласного підпорядкування, більшість у обласній раді. А вийшло так, що ані обласний центр, ні зазначені міста не взяли; а в обласній раді взяли всього 12 з 64 депутатів", - сказав Москаль.

За його словами, щоб створити коаліцію, "СН" потрібні були лояльні голоси, і їх вибір припав на Партію угорців України.

"А тут угорці уперлись! Ну, і що тепер робити? В Офісі ж уже вважають, що більшість у них! От і зробили те, що зробили. Замість того, щоб нормально з цими угорцями говорити; замість того, щоб Київ зустрівся з вищим політичним керівництвом Угорщини – замість цього почали цих угорців пресувати", - розповів Москаль.

Читайте: Сійярто: місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців

Більше коментарів з останніх подій на Закарпатті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні зелені сандали ОП чи російська провокація?".

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету. Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади і антиугорськість".

1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
оця недовлада ще країну зруйнує.
я не знаю, як отак люди змогли легковажити після окупації нажих земель москалями...
клована обрали дурного обрали !
державою керувати Обострение на Закарпатье спровоцировала нынешняя власть из-за неудачи на выборах, - Москаль - Цензор.НЕТ 3847
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04.12.2020 16:23
+11
Дык, с ними все предыдущие власти пытались говорить..Но всё тщетно.Они слышать ничего не хотят..Там мания вЯличия зашкаливает. А этот узел по любэ нужно разрубывать..И чем быстрее тем лучше. Иначе будет то что на востоке Украины.
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04.12.2020 16:26
+8
Ой та не звезди.
При всій моїй огиді щодо зьозіків - тут причина явно не в них.
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04.12.2020 16:26
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оця недовлада ще країну зруйнує.
я не знаю, як отак люди змогли легковажити після окупації нажих земель москалями...
клована обрали дурного обрали !
державою керувати Обострение на Закарпатье спровоцировала нынешняя власть из-за неудачи на выборах, - Москаль - Цензор.НЕТ 3847
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04.12.2020 16:23 Відповісти
За що зебікі не візьмуться ,все через дупу виходить !!)))
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04.12.2020 16:30 Відповісти
шел бы Вовик в проктологи... самое то или на очистную станцию
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04.12.2020 16:34 Відповісти
Іноді,а зебіків майже завжди, дії влади співпадають з висловом-Краще б ви нічого не робили! !!!)))
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04.12.2020 16:51 Відповісти
Якби ж так.
В них лайно і через рота лізе, як відкриють, аби щось белькнути.
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04.12.2020 16:40 Відповісти
Уявляєте....а таких добрих 50 % населення.
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04.12.2020 17:04 Відповісти
Ні.)
Населення не так часто відкриває рота, щоби щось сказати.
Хіба що в мережі пишуть. Але це не шкідливо.
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04.12.2020 17:08 Відповісти
Повірте моїй експертній думці.
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04.12.2020 17:19 Відповісти
Какие интеллигентные здесь порошки!
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04.12.2020 17:26 Відповісти
ти сплутав Цензор з лавкою наркоторгівця ?
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04.12.2020 17:41 Відповісти
Ой та не звезди.
При всій моїй огиді щодо зьозіків - тут причина явно не в них.
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04.12.2020 16:26 Відповісти
...у них на таку складну схему не вистачить часу. Вони все роблять прямо: захотіли б, просто викликали б чорта-мадяра до СБУ.
Але я давно спостерігаю за Москалем його прихильність до мадярів. Мабуть не безкоштовна ця прихильність. У Москаля в сотсунках мадяри-Україна завжди винувата Україна. Завжди.
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04.12.2020 16:53 Відповісти
москаль знає, як там і шо...когось може знати особисто...
а, то, шо влада віддячує, так по "стратегії гройсмана" вінниці з областю і "єс" ровно з областю видно...
по дніпру можем дочекатись такого ж, по черкасах...тільки там нема своїх мадярів...у дніпрі синагога є, скоро ханука
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04.12.2020 17:34 Відповісти
В них. І Москаль знає, про що говорить. На мою думку, цей Москаль - наш, український москаль
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04.12.2020 21:38 Відповісти
Дык, с ними все предыдущие власти пытались говорить..Но всё тщетно.Они слышать ничего не хотят..Там мания вЯличия зашкаливает. А этот узел по любэ нужно разрубывать..И чем быстрее тем лучше. Иначе будет то что на востоке Украины.
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04.12.2020 16:26 Відповісти
Мусорок не у дел остался,ноет как пёс
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04.12.2020 16:26 Відповісти
лысый сегодня без матюков - подозрительно. он на "дамбасе" сепаров "поборол", сюда приехал - и тут сепары. може дело в нем самом, этот мент не первый десяток лет у власти.
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04.12.2020 16:26 Відповісти
Все может быть, но петь Гимн другой страны в сельсовете, горсовете, облсовете это уж слишком. А также вешать флаги соседнего государства на постоянной основе на них. В Крыму это печально закончилось.Такого ни одно состоявшееся государство не может позволить, ну в Украине понятно бардак и хаос и все пытаются кусок Украины себе оторвать.
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04.12.2020 16:32 Відповісти
https://b.radikal.ru/b40/1904/b2/7ff55f8c1c37.jpg
Претензії мадяр до сусідніх країн: ох і даремно пустила це уральське плем'я Русь в Європу.
Не так далеко від істини був сапер Водічка в романі "Пригоди Швейк" в розділі "Пригоди Швейка в Кірал Хіді": "з мадярською шпаною треба поступати рішуче. Нічого з ними няньчитися".
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04.12.2020 16:34 Відповісти
Москаля наградили венгерским крестом "За заслуги".

"Мне вручили государственную награду Венгрии - крест "За заслуги". Предвосхищая возможные вопросы, хочу расставить отдельные точки над "і". Все это время (пребывание на должности председателя Закарпатской ОГА, в 2015-2019 годах - ред.) областная администрация, возглавляемая мной, делала все от нас зависящее, чтобы во время оборонительной войны с россиянами не дать поссорить нас с венграми."

Отмазка для лохов!
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04.12.2020 16:34 Відповісти
У дедушки маразм начал зашкаливать, как у Кравчука
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04.12.2020 16:34 Відповісти
...ну хоть кого -нибудь пачуйте кроме себя
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04.12.2020 16:39 Відповісти
Москаль,он и в Закарпатье москаль.
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04.12.2020 16:41 Відповісти
"На днях экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль был награжден венгерским крестом "За заслуги". По словам самого Москаля, государственный орден он получил за то, что "сломал российский сценарий дестабилизации Закарпатья" и не дал Кремлю поссорить украинцев с венграми.
В 2015-2019 годах бывший губернатор Закарпатья со своей командой якобы сорвал ряд дестабилизационных акций со стороны ФСБ и предотвратил, таким образом, межэтнический конфликт с венгерской общиной.
В действительности ли это стало поводом для награждения, вопрос дискуссионный. В последние годы дипломатические отношения между Украиной и Венгрией дали небольшую, но заметную трещину, что было обусловлено целым рядом факторов, начиная с территориальных споров и притеснения венгерского меньшинства в Закарпатье, и заканчивая скандалом с массовым получением украинцам венгерского гражданства, организованным через венгерское посольство в тайне от украинских властей.
В подобной дипломатической обстановке простое исполнение губернатором своих обязанностей, пусть оно косвенно и поспособствовало продвижению интересов венгерского меньшинства, все же не является достаточным поводом для столь яркого дипломатического жеста, как для вручения государственной награды. В это связи возникает вопрос об истинном характере тех "заслуг", за которые Москалю полагался крест."
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04.12.2020 16:42 Відповісти
Вместо того, чтобы нормально с этими венграми говорить; вместо того, чтобы Киев встретился с высшим политическим руководством Венгрии - вместо этого начали этих венгров прессовать", - рассказал Москаль.
Донбасс никто не слышит???....
Но кого работает этот Москаль? Это его далеко уже не первые подобные выкиды и награда от венгров как-бы намекает....

Источник: https://censor.net/ru/n3235080
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04.12.2020 16:44 Відповісти
Нда ...Геннадий Геннадиевич в последнее время зачастил на мертвечукоские телеаналы,на порохоботских я его после выборов 2019 не видел .неужели уже посадили на зарплату ,как и других икспердов ,выступающих там
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04.12.2020 16:55 Відповісти
"А тут венгры уперлись! Ну, и что теперь делать?" Москаль- подсказываю: вся Радванка в 1-м и 2-м туре голосовала за мэра Андреева против зебила. Явка среди них была под 100%. Заставил их это сделать их барон. Среди них большинство именно венгерские цыгане. Поэтому раз не получилось через барона, надо было заходить через маму Зеленского, а не мАдяров прессовать. Загострення на Закарпатті спровокувала нинішня влада через невдачу на виборах, - Москаль - Цензор.НЕТ 9483

Загострення на Закарпатті спровокувала нинішня влада через невдачу на виборах, - Москаль - Цензор.НЕТ 8026
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04.12.2020 16:48 Відповісти
Старий перд"н Москаль страдає маразмом ...готовий мад'ярам п'яти цілувати? Вони на голову Україні сідають...Теж їх парпорт має?
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04.12.2020 16:57 Відповісти
дятел, что ты тут кукарекаешь! по всему востоку нашей необъятной Родины, еще 6 лет назад провожали поезда под Прощание славянки (за границами России является одним из самых узнаваемых «музыкальных символов» Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации). И военкоматы включали этот же музон когда забирали призывников.
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04.12.2020 18:28 Відповісти
По логике Москаля, в Закарпатье "сошлись интересы" ***** и шмаркли. Невероятно, но факт.
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04.12.2020 17:15 Відповісти
Не розумію як влада могла так допустити, щоб нац меншіть так колотила всією країною. Угорщину і нац. меншість давно пора на місце поставити. Я не знаю жодної країни, щоб так нац. меншість вказувала державі, що їм робити на державному рівні. Живуть в Україні, а хотять жити по своїх законах.
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05.12.2020 13:32 Відповісти
 
 