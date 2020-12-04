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МОЗ скоротило перелік країн "червоної" зони за кількістю активних випадків COVID-19. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ скоротило перелік країн

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

У "червоній" зоні перебувають 36 країн, на минулому тижні їх було 38. Серед них: США, Грузія, Португалія, Хорватія, Чехія, Італія, Вірменія, Австрія та інші.

У "зеленій зоні" - 157 країн. Серед них: Нідерланди, Німеччина, Данія, Словаччина, Росія, Білорусь, Туреччина, Фінляндія, Японія, Китай та інші країни.

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МОЗ скоротило перелік країн червоної зони за кількістю активних випадків COVID-19 01
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Схера раша в зеленій?
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04.12.2020 16:36 Відповісти
Всегда когда начальник круглый идиот, подчинённые рисуют разноцветные диарамы, графики и таблицы, совершенно не привязанные ни к чему.
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04.12.2020 16:46 Відповісти
Иногда ещё столы переставляют
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04.12.2020 16:50 Відповісти
Зарыть главного идиота в асфальт!
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04.12.2020 17:04 Відповісти
 
 