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Новини Політика України
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Балога (378) Закарпаття (1586) Кулеба Дмитро (3205) Сійярто (247)

Якщо дрібна внутрішня політика не буде заважати, Кулеба і Сійярто владнають ситуацію на Закарпатті, - Балога

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо дрібна внутрішня політика не буде заважати, Кулеба і Сійярто владнають ситуацію на Закарпатті, - Балога

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його угорський візаві Петер Сійярто здатні врегулювати ситуацію на Закарпатті, якщо на неї не буде впливати "дрібна внутрішня політика".

Про це повідомив Цензор.НЕТ позафракційний нардеп Віктор Балога.

"Якщо дрібна внутрішня політика, пов'язана з боротьбою за посади або сфери впливу, не втручатиметься у процес, Кулеба і Сійярто зможуть домовитися і підготувати дорожню карту виходу з цієї конфліктної ситуації (на Закарпатті. - Ред.)", - вважає Балога.

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За його словами, в України з Угорщиною мають бути "добросусідські і взаємовигідні відносини, тому що зрештою і ми, і вони зацікавлені мати під боком справжнього друга, а не ворога".

Більше коментарів з останніх подій на Закарпатті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету. Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади і антиугорськість".

1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.
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Топ коментарі
+4
Ще один стратег та царьок місцевого розливу виліз зі своїми порадами... Если мелкая внутрення политика не будет мешать, Кулеба и Сийярто уладят ситуацию на Закарпатье, - Балога - Цензор.НЕТ 9875
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04.12.2020 16:51
+2
Проще говоря - это наша корова и мы её доим.
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04.12.2020 16:52
+1
Если уже Балога заговорил , - Значит росшатали не Слабо и нарушили привычную жизнь .Шатают Украину , шатают Сознание , а в месте и стабильность .
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04.12.2020 16:53
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Ще один стратег та царьок місцевого розливу виліз зі своїми порадами... Если мелкая внутрення политика не будет мешать, Кулеба и Сийярто уладят ситуацию на Закарпатье, - Балога - Цензор.НЕТ 9875
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04.12.2020 16:51 Відповісти
так 73/43%зебілів проголосували за клоунаду "хуженебудет"!
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04.12.2020 16:59 Відповісти
Так они точно венгры?Как-то это очень по-еврейски хотеть быть венгром,но в Украине😕
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04.12.2020 17:02 Відповісти
Проще говоря - это наша корова и мы её доим.
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04.12.2020 16:52 Відповісти
Если уже Балога заговорил , - Значит росшатали не Слабо и нарушили привычную жизнь .Шатают Украину , шатают Сознание , а в месте и стабильность .
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04.12.2020 16:53 Відповісти
"Если мелкая внутренняя политика, связанная с борьбой за должности или сферы влияния, не будет вмешиваться в процесс, Кулеба и Сийярто смогут договориться и подготовить дорожную карту выхода из этой конфликтной ситуации (на Закарпатье. - Ред.)", - считает Балога.Источник: https://censor.net/ru/n3235086
" мелкая внутренняя политика"-это он про )(¥йла так неуважительно😵?
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04.12.2020 16:59 Відповісти
потрібен закон про колаборацію. І, да - тим, в кого виявиться інший, окрім українського, паспорт - заборонити перебування на державній службі, а також обиоати і бути обраним в представницькі державні та місцеві органи влади.
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04.12.2020 17:02 Відповісти
Судячи з усього, мадяри відкривають другий фронт...
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04.12.2020 17:16 Відповісти
Але все закінчується 1956р. Якщо дрібна внутрішня політика не буде заважати, Кулеба і Сійярто владнають ситуацію на Закарпатті, - Балога - Цензор.НЕТ 1731
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04.12.2020 17:22 Відповісти
 
 