На землі, яку оформляє під забудову тесть заступника голови ОП Татарова, збирався будувати Микитась, - ЗМІ. КАРТА

Фірма, серед засновників якої - тесть заступника голови ОП Олега Татарова Олександр Павлушин, оформляє право на забудову житлового комплексу ділянку, на якій збирався побудувати будинки "Укрбуд" Максима Микитася.

Про це пише видання "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про ділянку площею 1,34 га на вул. Миколи Краснова у Святошинському районі столиці, на Академмістечку.

У листопаді 2017 року Укрбуд" Микитася уклав договір про будівництво на цій ділянці житлового комплексу. Надати майданчик для забудови мало ТОВ "Укропткульттовари", яке володіє розташованими на цій ділянці будівлями.

Але невдовзі після того, як у жовтні 2019 року засновник "Укрбуду" Микитась потрапив у СІЗО, "Укропткульттовари" розірвали договір про будівництво.

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Як тільки всі папери були оформлені, розташовані на вул. Краснова будівлі ТОВ "Укропткульттовари" продало фірмі "Дейрінг Капітал", серед засновників якої значиться тесть Татарова Павлушин.

Тепер "Дейрінг Капітал", створена саме тоді, коли Микитась потрапив у СІЗО, намагається отримати цю ділянку в оренду на 10 років для будівництва житлового комплексу. Це питання було включено до порядку денного Київради на 24 вересня, але його ще не розглянули.



