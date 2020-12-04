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Новини Політика України
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земля (804) забудова (354) Максим Микитась (150) Татаров Олег (358)

На землі, яку оформляє під забудову тесть заступника голови ОП Татарова, збирався будувати Микитась, - ЗМІ. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На землі, яку оформляє під забудову тесть заступника голови ОП Татарова, збирався будувати Микитась, - ЗМІ. КАРТА

Фірма, серед засновників якої - тесть заступника голови ОП Олега Татарова Олександр Павлушин, оформляє право на забудову житлового комплексу ділянку, на якій збирався побудувати будинки "Укрбуд" Максима Микитася.

Про це пише видання "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про ділянку площею 1,34 га на вул. Миколи Краснова у Святошинському районі столиці, на Академмістечку.

У листопаді 2017 року Укрбуд" Микитася уклав договір про будівництво на цій ділянці житлового комплексу. Надати майданчик для забудови мало ТОВ "Укропткульттовари", яке володіє розташованими на цій ділянці будівлями.

Але невдовзі після того, як у жовтні 2019 року засновник "Укрбуду" Микитась потрапив у СІЗО, "Укропткульттовари" розірвали договір про будівництво.

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Як тільки всі папери були оформлені, розташовані на вул. Краснова будівлі ТОВ "Укропткульттовари" продало фірмі "Дейрінг Капітал", серед засновників якої значиться тесть Татарова Павлушин.

Тепер "Дейрінг Капітал", створена саме тоді, коли Микитась потрапив у СІЗО, намагається отримати цю ділянку в оренду на 10 років для будівництва житлового комплексу. Це питання було включено до порядку денного Київради на 24 вересня, але його ще не розглянули.


На землі, яку оформляє під забудову тесть заступника голови ОП Татарова, збирався будувати Микитась, - ЗМІ 01
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Топ коментарі
+8
лікуйся...
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04.12.2020 17:15
+6
Ни дня без зашквара, ни дня без треша.
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04.12.2020 17:22
+6
Не допоможе.
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04.12.2020 17:55
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Це підстава для відставки Зеленського! Ми отримали те саме що за порошенка та януковича!
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04.12.2020 17:09 Відповісти
лікуйся...
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04.12.2020 17:15 Відповісти
Не допоможе.
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04.12.2020 17:55 Відповісти
На земле, которую оформляет под застройку тесть замглавы ОП Татарова, собирался строить Микитась, - СМИ - Цензор.НЕТ 5169
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04.12.2020 17:17 Відповісти
позносили... хех!
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04.12.2020 17:53 Відповісти
Україна вже була під владою одного грузина...Мільйонні жертви неможливо забути! Ну а білорусам ще треба багато часу тренуватись...ще 37 років!!!
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04.12.2020 17:23 Відповісти
ВСЁ ворьё переловить и на нары а то придут большевики и всех расстреляют ... На земле, которую оформляет под застройку тесть замглавы ОП Татарова, собирался строить Микитась, - СМИ - Цензор.НЕТ 7074
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04.12.2020 17:13 Відповісти
Микитася розвели як Івана-дурника...НАБу повинен ноги цілувати, що випустили.
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04.12.2020 17:19 Відповісти
Кто кого развел, вот вопрос. Микитась дома, в роскоши. НАБУ тоже.
Народ в дураках.
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04.12.2020 17:36 Відповісти
микитасеві треба берегтись..ковід гуляє і молодих забирає...
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04.12.2020 17:39 Відповісти
главное что никаких взяток. просто пошел на сделку со следствием. а что земля переходит от микитася к тестю кого то из ОП, это чистая случайность. автобусы МАЗ 200 шт бе тендера, это так надо. шлак вместо щебня в асфальт на 5 ярдов, то же тесть и тоже так можно. ну о чем еще говорить?
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04.12.2020 17:20 Відповісти
То есть Татаров кинул Микитася? Может он его и в СИЗО затолкал?
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04.12.2020 17:21 Відповісти
Ни дня без зашквара, ни дня без треша.
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04.12.2020 17:22 Відповісти
вот она настоящая кухня украинской "элиты"...
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04.12.2020 17:25 Відповісти
"Классика" от виктор федорича.
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04.12.2020 17:29 Відповісти
Ну так при владі монобільшість молодих регіоналів, плюс "опытные тофарищи" з опзж.
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04.12.2020 17:59 Відповісти
вчера мне какой то умник написал что зелень чмо, мудак, лошара и тд. и его никто ничего не спрашивает и не советуеться. денег ему даже не предлагают. полная херня, я думаю что это Путин номер 2. а почему так думаю? наполеон, суворов, ленин, сталин, гитлер, путин. все недоростки, очень далеко зашедшие и высоко залезшие. и если не считать суворова то у всех железная диктатура и террор главная идея
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04.12.2020 17:29 Відповісти
Кстати кто-то верит что НАБУ было "не в курсе" На землі, яку оформляє під забудову тесть заступника голови ОП Татарова, збирався будувати Микитась, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8669
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04.12.2020 17:32 Відповісти
Микитась пал оклеветанный молвой,теперь и следующий оклеветан молвой.
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04.12.2020 17:56 Відповісти
ПИсец, шо не новость - то шедевр !
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04.12.2020 18:20 Відповісти
На Микитася почали тиснути і він відкупився земельним хабарем Татарову. Що тут не зрозуміло ?
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04.12.2020 18:32 Відповісти
Если бы он откупился взяткой Татарову то не сдавал бы его позавчера Набушникам
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05.12.2020 01:12 Відповісти
отжато.
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04.12.2020 19:32 Відповісти
Просто дивуюсь,яке лайно у нас працює в незрозумілій конторі під назвою "офіс президента"!!! Крадії та зрадники!!! То ті, хто посадами торгує, то різна сволота яка користуючись наближенням до дупи Зе, краде найдорожчі землі для забудови, й таким чином наносять колосальні збитки держави. А де ж президент, гарант конституції, так мовити???
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04.12.2020 20:08 Відповісти
Йому за це пом'якшать приговор!
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05.12.2020 01:59 Відповісти
 
 