Україна розраховує до кінця року ратифікувати Угоду про політспівпрацю і вільну торгівлю з Великою Британією, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує до кінця року ратифікувати Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство з Великою Британією.

Про це Шмигаль повідомив за результатами зустрічі з послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.

"Ми вже розпочали здійснення необхідних внутрішньодержавних процедур для ратифікації угоди. Сподіваємося, до кінця грудня ратифікувати Угоду", — зазначив Шмигаль.

На думку прем’єр-міністра, нова Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією не лише гарантує безперервність вільної торгівлі, а й дає змогу говорити про можливість посилення стратегічних відносин у політичній і торговельній сферах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадрові перестановки в Кабміні плануються в лютому, - нардеп "Батьківщини" Івченко

Денис Шмигаль висловив сподівання, що це також позитивно відобразиться на показниках двосторонньої торгівлі та запропонував Великій Британії до кінця місяця провести переговори щодо механізму квотування та інших питань роботи зони вільної торгівлі з 1 січня 2021 року.

Крім того, очільник Уряду запропонував британській стороні підтримати пропозицію про започаткування проекту технічної допомоги для експортерів та інвесторів.

"Це дасть можливість сповна використати потенціал Угоди та успішно налагодити роботу між бізнесами обох країн. Щоб ми могли починати вчити підприємців співпрацювати в нових умовах", — зазначив Денис Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що Україна покладає високі сподівання на розвиток двостороннього співробітництва та започаткування спільних проектів у рамках підписаного Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Агентством експортного фінансування Сполученого Королівства про залучення кредитних гарантій.

Прем’єр-міністр запропонував Великій Британії спільно опрацювати заходи з популяризації цього інструменту як у державному, так і приватному секторі.

"Запрошую делегацію британського бізнесу на чолі з представниками Агентства експортного фінансування для здійснення візиту в Україну та проведення зустрічей з українським бізнесом і партнерами, щойно дозволить ситуація з коронавірусом. Ми готові до цього долучитися та організувати такі зустрічі на базі Кабміну або Торгово-промислової палати", — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також підкреслив важливість низки досягнутих домовленостей щодо поглиблення українсько-британської співпраці у сфері безпеки й оборони.

Шмигаль додав, що Україна готова тісно співпрацювати в реалізації екоініціатив, які можуть бути представлені на 26-й Конференції країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка відбудеться в Великій Британії.