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Новини Політика України
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ВР (11779) декларація (855) Разумков Дмитро (1445)

Це компромісний варіант. У Кримінальному кодексі багато статей, які передбачають тюремний термін за крадіжку, - Разумков про брехню в деклараціях

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада підтримала компромісний законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. На початку наступного тижня проєкт закону буде підписаний спікером ВР і переданий на підпис президенту.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" спікер українського парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми намагалися знайти баланс, не втратити темп та час. Саме тому проект закону №4460-д був прийнятий за процедурою "ad hoc". Завдяки цьому ми продовжили процедуру декларування у наступному році та запобігли призупиненню процесу е-декларування. Хочу закликати не маніпулювати поняттями. У Кримінальному кодексі залишаються багато статей, зокрема, і про незаконне збагачення, суть яких: якщо людина вкрала - вона повинна сісти до в'язниці. А декларування - це превентивний захід", - написав Разумков.

Дивіться також: Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. ВIДЕО

Також спікер підкреслив, що він особисто виступав за кримінальну відповідальність з позбавленням волі за брехню в деклараціях. Але в робочій групі були різні думки щодо міри покарання. Консенсусом став законопроект 4460-д. Його підтримали колеги зі всіх фракцій та груп Парламенту.

На початку наступного тижня проект буде підписано та передано на підпис Президенту. Впевнений, що закон набуде чинності до кінця року і збереже систему е-декларування.

Як повідомляв раніше Цензон.НЕТ, сьогодні Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за декларування недостовірних даних.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Рабочей группой да Дмитрий? А почему в рабочую группу вошли те люди у которіх біл конфликт интересов? Те люди которые либо были подписантами скандального обращения в КСУ либо не скрывая их поддерживали.
Ну это все равно что собратиь воров чтобы они приняли нам закон про ответственность за воровство, а убийц за убийства и тд. На кого расчитана эта чушь?
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04.12.2020 17:36
+5
Це компромісний варіант. У Кримінальному кодексі багато статей, які передбачають тюремний термін за крадіжку, - Разумков про брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 8908 Це компромісний варіант. У Кримінальному кодексі багато статей, які передбачають тюремний термін за крадіжку, - Разумков про брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 3114
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04.12.2020 17:28
+5
Венедиктова соврала в декларации.... И что?
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04.12.2020 18:29
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Компромисс между возможностью воровать миллиардами и тупо всех посылать, когда обычных людей сажают за любую мелочь?
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04.12.2020 17:19 Відповісти
Там у Разумкова на ФБ только избранные порохофобы с кацапскими фотожабами могут комментировать.....
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04.12.2020 17:26 Відповісти
Це компромісний варіант. У Кримінальному кодексі багато статей, які передбачають тюремний термін за крадіжку, - Разумков про брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 8908 Це компромісний варіант. У Кримінальному кодексі багато статей, які передбачають тюремний термін за крадіжку, - Разумков про брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 3114
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04.12.2020 17:28 Відповісти
Вывод. Не воруй. Читай 10 заповедей Божьих.
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04.12.2020 17:29 Відповісти
Рабочей группой да Дмитрий? А почему в рабочую группу вошли те люди у которіх біл конфликт интересов? Те люди которые либо были подписантами скандального обращения в КСУ либо не скрывая их поддерживали.
Ну это все равно что собратиь воров чтобы они приняли нам закон про ответственность за воровство, а убийц за убийства и тд. На кого расчитана эта чушь?
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04.12.2020 17:36 Відповісти
чума на вас!
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04.12.2020 17:40 Відповісти
Приговор выносит суд. А судьи в Украине это каста продажных и неприкасаемых.Так, что воз и ныне там.
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04.12.2020 18:13 Відповісти
Разумков еще тот письдун !!!!
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04.12.2020 18:19 Відповісти
Венедиктова соврала в декларации.... И что?
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04.12.2020 18:29 Відповісти
бла-бла-бла...289! за "шоп у нас вьо било і нам за ето нічєго нє било".. консесус брехунів та хабарників.
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04.12.2020 19:35 Відповісти
Бывший министр финансов Австрии осужден на 8 лет тюремного заключения за коррупцию.
Уголовный суд Вены пришел к выводу, что Грассер виновен в предоставлении инсайдерской информации частному инвестору перед продажей 60 000 государственных квартир в 2004 году.Об этом сообщает Politico.
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04.12.2020 19:43 Відповісти
Приняте ВР це забезпечити людині,яка вкрала до 8.7 млн.гривень легкий переляк і можна красти далі.На цьому зійшлися всі крадії партій і фракцій.
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04.12.2020 20:13 Відповісти
Если ты не боишься ответственности и не собираешься нарушать закон, то статья с 100 летним сроком заключения тебя не может испугать.
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04.12.2020 22:43 Відповісти
 
 