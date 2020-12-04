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Новини Політика України
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Вакцина проти коронавірусу і бідності: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять РРО для ФОП і щеплення проти COVID

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вакцина проти коронавірусу і бідності: на

Сьогодні, 4 грудня, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" говоритимуть про те, чи допоможе Україні вакцина від коронавірусу і чим можна вилікувати економіку країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Учасники програми обговорять, які саме вакцини від COVID-19 отримає Україна і чи зможе країна повернутися завдяки їм до звичайного життя. Також говорити будуть про те, чому українські підприємці вийшли протестувати проти запровадження обов'язкових касових апаратів і що змусило владу піти на компроміс з протестувальниками.

Дивитися програму можна тут.

Гостями студії стануть

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації;

Андрій Александрін, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог;

Олександр Коляда, біолог-генетик;

Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ;

Наталія Гуран, засновник ГО "Ліки контроль";

Михайло Фаворов, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології;

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Євген Олейніков, заступник голови Державної податкової служби України;

Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність", член Комітету ВРУ з питань бюджету;

Олександр Громико, президент Української Асоціації виробників;

Юрій Пероганич, генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій;

Сергій Доротич, голова Руху #SaveФОП;

Ксенія Ляпіна, співорганізатор руху #SaveФОП.

Автор: Анастасія Потіха
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Странное шоу . Как "Танці з зірками" .
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04.12.2020 17:19 Відповісти
Пусть этот хлам смотрят почитатели ахметки.
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04.12.2020 17:20 Відповісти
БЕДНОСТЬ - ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ТЕМ - ТАКОГО НЕ БЫЛО В УКРАИНЕ - ДО ЧЕГО ЗЕЛЕНЫЕ ДОВЕЛИ СТРАНУ - ЖАХ
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04.12.2020 17:31 Відповісти
А в чем проблемма с РРО? Я не могу въехать ....мобильный РРО стоит каких то 3500. Че за столбняк??? Если нету 3 к на РРО, то что это за бизнес? Это попрошайки.
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04.12.2020 19:02 Відповісти
И почему я..из за какого то ФОПа со связкой трусов и носков, должен тащить з собой ворох макулатуры??! Они че лохи, в кнопках набрать сумму не могут разобраться???
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04.12.2020 19:10 Відповісти
рупор жидвы
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04.12.2020 21:46 Відповісти
 
 