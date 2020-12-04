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Москаль про гімн Угорщини на Закарпатті: "Це ж традиція! Ну який це сепаратизм?"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Москаль про гімн Угорщини на Закарпатті:

Ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль не вважає злочином виконання гімну Угорщини українськими депутатами на Закарпатті.

Про це він повідомив Цензор.НЕТ.

"Спочатку влада запустила процес децентралізації в лапках: дала можливість об'єднання сил за етнічним принципом. У Сюрте були приведені до присяги депутати; виконали гімн України і потім виконали гімн Угорщини. Ну, і що? На Закарпатті його співали за Радянського Союзу, за Чехословаччини. .. це ж традиція! Ну який це сепаратизм?" - сказав Москаль.

Колишній глава ОДА вважає, що владі не треба було так реагувати.

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"Коли таке траплялося у мене, я збирав голову села, голову районної адміністрації і говорив: хлопці, не робіть цього, тому що, як кажуть, все що сказано і проспівано вами, - у нас буде використано проти вас", - зазначив Москаль.

Більше коментарів з останніх подій на Закарпатті читайте в статті на Цензор.НЕТ"Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Дивіться також: Місцеві депутати на Закарпатті після присяги заспівали гімн Угорщини, - соцмережі. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 грудня Служба безпеки України повідомила, що перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини.

Раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

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Топ коментарі
+32
А в Угорщині етнічні українці співають гимн України після виборів ?
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04.12.2020 17:20
+28
Давайте ще гумн кацапії в ВР раді заспіваєм.
Ну який же це сепаратизм..
-не закладайте в країні повзучу анексію.
чехословаки співали гумн совка, бо вони йому належали.
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04.12.2020 17:22
+16
хорошо заплатила Угорщина и Москалю, и Бологе...
а может и не дорого обошлись..
а может они и по идейным причинам поддерживают сепаратизм...
жаль что в Украине спец.служб нет..
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04.12.2020 17:26
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Когда сосед постоянно командует,как должно быть у тебя в доме,а ты лишь виновато оправдыааешься-не сосед виноват,а ты,что допустил такое.
Нас учат,какой у нас должен быть язык,и наши власть придержавшие пытаються наладить диалог,отношения,путем уступок и обещаний.
И конца нет притензиям и требованиям.
Это наша страна,наши законы,наш язык
И национальностей у нас много,не только венгры.
Хотят тут жить-пусть соблюдают законы страны.
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04.12.2020 21:30 Відповісти
А что? Ми ещё талоны на усиленное питание надо выдать.
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04.12.2020 21:48 Відповісти
а де наші горе історики типу Кравчука. з 1941 року основну окупаційну службу на території України несли виключно угорські війська, де не де були вкраплення словацьких військ. Чисельні жертви мирного населення особливо в Східній Україні були викликані садизмом саме цих охоронних частин. До звільнення України вони були переведені в Югославію, в провінцію Банат, де займались тим же проти сербів. після війни серби їх вішали сотнями. Однак в комуністичній історї про це ні слова (дякуємо Кравчуку та його клевретам). Це було повязано з тим, що з початку 30 років всю владу в СРСР захопили угро-фінські племена северного рейху(яскраві персонажі Молотов, його друг Кіров,Риков, Жданов, щербаков,поскребишев, булганін, єжов,жданов) Як історичний факт ( Ф.Бурлацький соратник Андропова по ЦК) дійшла розмова Хрущова в 1956 році з Я.Кадаром -а що будемо робити з Ракоши? Кадар відповів -ми прийшли із-за Уралу то і відправте його туди. А зараз путін впав в ідеологію євразійства 20 років 20 століття, тому і всі споріднені племена показують свою зверхність та ворожість до України.
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05.12.2020 03:51 Відповісти
Клятва на вірність Угорщині - це традиція?
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05.12.2020 05:53 Відповісти
Якщо Москаль вважає, що співати гімн Угорщини - це традиція депутатів на Закарпатті, за яку не потрібно карати - то які претензії можна висувати жителям ОРДЛО, які співають гімн Росії? Адже це така у них традиція! І прапор російський почепити, і російського солдата "запросити у гості" - це ж така донбаська традиція! А ви їх сепаратистами обзиваєте! Чи не так, пане Москалю?
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05.12.2020 08:00 Відповісти
Москаля відірвали від контрабандної цицьки. Рішив помутити воду.
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05.12.2020 13:40 Відповісти
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