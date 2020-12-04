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здирство (280) СБУ (10074) Харків (3917) ДБР (2564)

Співробітник СБУ з поплічниками бив і вимагав 100 тис. грн і $ 3 тис. у чоловіків у Харкові, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Події

Співробітник СБУ з поплічниками бив і вимагав 100 тис. грн і $ 3 тис. у чоловіків у Харкові, - ДБР

Слідчі ДБР повідомили про підозру оперуповноваженому одного з відділів Управління СБ України в Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, правоохоронець, з метою наживи, організував злочинне угрупування із чітким розподілом ролей співучасників, яке займалося вимаганням із застосуванням насильства.

Так, у травні 2019 року, знаючи, що у одній із лісосмуг Харкова знаходиться так звана "закладка", 6 членів групи влаштували засідку. Коли ж до вказаного місця підійшов громадянин і забрав речовину, його почали бити. Погрожуючи фізичною розправою та кримінальною відповідальність вимагали 100 000 грн.

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Через те, що вказаної суми потерпілий не мав, наступного дня його відвезли до нотаріуса, де засвідчили фіктивний договір позики на 100 000 грн.

Також, реалізовуючи свій злочинний умисел по відпрацьованій схемі, члени групи вдруге влаштували засідку. У чергової жертви вимагали 3 000 доларів США. Потерпілий вирішив виконати незаконні вимоги і сплатив 57 тис грн.

Таким чином працівник СБУ підозрюється у вимаганні чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
А чем еще заниматься в СБУ ??? нУ ЗАВТРА ЕГО УВОЛЯТ.чЕРЕЗ ГОД ВОСТАНОВЯТ С ВЫПЛАТОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАР.ПЛАТЕ.
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04.12.2020 18:08
+4
А ГПУ на шухере стояла Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР - Цензор.НЕТ 4767 - сообщает пресс-центр МВД Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР - Цензор.НЕТ 5927. "Святая" троица
Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР - Цензор.НЕТ 6177
показати весь коментар
04.12.2020 17:32
+4
Самая смешная в мире спецслужба. Абсолютный рекорд мира по массовому забегу на службу врагу.
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04.12.2020 18:11
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Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР - Цензор.НЕТ 5664
показати весь коментар
04.12.2020 17:27 Відповісти
А ГПУ на шухере стояла Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР - Цензор.НЕТ 4767 - сообщает пресс-центр МВД Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР - Цензор.НЕТ 5927. "Святая" троица
Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР - Цензор.НЕТ 6177
показати весь коментар
04.12.2020 17:32 Відповісти
Слов нет
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04.12.2020 17:34 Відповісти
Правнук Дзержинського.
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04.12.2020 17:41 Відповісти
А чем еще заниматься в СБУ ??? нУ ЗАВТРА ЕГО УВОЛЯТ.чЕРЕЗ ГОД ВОСТАНОВЯТ С ВЫПЛАТОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАР.ПЛАТЕ.
показати весь коментар
04.12.2020 18:08 Відповісти
Співробітник СБУ з поплічниками бив і вимагав 100 тис. грн і $ 3 тис. у чоловіків у Харкові, - ДБР - Цензор.НЕТ 256 та невже? СБУ та гроші поняття не сумісні 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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04.12.2020 18:11 Відповісти
Самая смешная в мире спецслужба. Абсолютный рекорд мира по массовому забегу на службу врагу.
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04.12.2020 18:11 Відповісти
И таких в МВД и СБУ 80%
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04.12.2020 18:32 Відповісти
Рыба тухнет с головы авакова)))
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04.12.2020 20:21 Відповісти
а если разобраться и перечитать еще раз внимательно?
в одной из лесополос Харькова находится так называемая "закладка", 6 членов группы устроили засаду. Когда же к указанному месту подошел гражданин и забрал вещество, его начали бить. Угрожая физической расправой и уголовной ответственностью требовали 100 тыс. грн.

они просто разбирались с наркоторговцами и наказывали их на деньги...что тут плохого??
суд их отпустит...а тут сбили с них бабло чтоб не повадно было закладки делать....я считаю они не так уж и виноваты. У нас НЕ правовое государство и чтобы сделать СПРАВЕДЛИВО часто приходится нарушать закон.
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04.12.2020 21:12 Відповісти
 
 