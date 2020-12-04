Співробітник СБУ з поплічниками бив і вимагав 100 тис. грн і $ 3 тис. у чоловіків у Харкові, - ДБР

Слідчі ДБР повідомили про підозру оперуповноваженому одного з відділів Управління СБ України в Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, правоохоронець, з метою наживи, організував злочинне угрупування із чітким розподілом ролей співучасників, яке займалося вимаганням із застосуванням насильства.

Так, у травні 2019 року, знаючи, що у одній із лісосмуг Харкова знаходиться так звана "закладка", 6 членів групи влаштували засідку. Коли ж до вказаного місця підійшов громадянин і забрав речовину, його почали бити. Погрожуючи фізичною розправою та кримінальною відповідальність вимагали 100 000 грн.

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Через те, що вказаної суми потерпілий не мав, наступного дня його відвезли до нотаріуса, де засвідчили фіктивний договір позики на 100 000 грн.

Також, реалізовуючи свій злочинний умисел по відпрацьованій схемі, члени групи вдруге влаштували засідку. У чергової жертви вимагали 3 000 доларів США. Потерпілий вирішив виконати незаконні вимоги і сплатив 57 тис грн.

Таким чином працівник СБУ підозрюється у вимаганні чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.