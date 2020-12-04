Угорська сторона шантажує Україну, а Зеленський від цієї проблеми ховається, - Лубківський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Загострення у відносинах з Угорщиною потребує безпосередньої уваги українського президента Володимира Зеленського.
Про це повідомив Цензор.НЕТ заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник прем'єр-міністра в 2015 - 2016 роках Данило Лубківський.
"У такому складному, гарячому процесі принципово важлива лідерська роль глави держави. Тому що у нас саме глава держави, згідно з Конституцією, здійснює керівництво зовнішньоекономічною політичною діяльністю. Але, на жаль, Зеленський ховається від проблем, ми бачимо це і в інших випадках", - зазначає Лубківський.
"У даній ситуації він має усвідомити цю проблему; зрозуміти, що від неї не можна ховатися, адже угорська сторона, по суті, шантажує Україну і блокує різні виміри нашого співробітництва, скажімо, з Північно-Атлантичним Альянсом. І якщо ховатися від цієї проблеми і надалі, вона може мати таке ж деструктивне значення, як і його промахи у внутрішній політиці", - додає він.
Більше коментарів з останніх подій на Закарпатті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".
Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету. Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади і антиугорськість".
1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.
Будь ласка, зачекайте...
прозрение, с выходом оттуда, не принимается
так ты оскорблял порошенко?...так топорно...
там конкретный вопрос - что, еще у тебя по этому вопросу, кроме, высера?
Прячется ибо умеет - вон Путин гадит - ибо умеет))
НО Кому то надо расшатать там ситуацию . И это не венгерская власть и не Украинская власть.
Мутит воду там обычно раша . Это давно проверено.
Потому не стоит оскорблять жителей закарпатья. Надо выловить провокаторов . Вот мацковская церковь к примеру . В мужском монастыре Ракошино селились во времена Майдана титушки из раши . И все в Закарпатье это знали. Думаю готовились зелёные человечки организовать там референдум как в Крыму. Но закарпатцам тошнит от раши и их камни с неба не интересуют . КОРОЧЕ , мацковская церковь воду там мутит конкретно
«Руте́ны (лат. rut(h)ēni) - кельтское племя в античной Галлии, жившее в современной южной Франции в окрестностях современного города Родез. Встречаются у Цезаря в «Записках о Галльской войне», у Плиния Старшего и других римских авторов.»😀😀😀
Шото вы под зелёным прикрытием 😀😀😀?
Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію з вимогою звільнити утримуваних у Росії політичних в'язнів, у тому числі «громадян України з незаконно анексованого Криму». Текст резолюції опублікований на сайті Конгресу.
У документі говориться, що Палата представників засуджує практику позбавлення волі за політичними мотивами та вимагає від влади Росії звільнення осіб, визнаних політв'язнями, зокрема, правозахисним центром «Меморіал». У резолюції наводиться кілька конкретних прізвищ - це колишній співробітник компанії ЮКОС Олексій Пічугін, активісти Костянтин Котов і Анастасія Шевченко, журналіст Ігор Рудников (він уже перебуває на волі), дослідник сталінських репресійц Юрій Дмитрієв і засуджений у зв'язку з діяльністю забороненої в Росії релігійної організації «Свідки Єгови» Денніс Крістенсен.
У резолюції міститься заклик до всіх представників США на переговорах із Росією порушувати тему політв'язнів. Також у ній міститься заклик застосовувати «акт Магнітського» або інші санкційні закони до осіб, відповідальних за незаконне позбавлення волі людей в Росії.