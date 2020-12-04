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Новини Політика України
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Угорщина (1355) Закарпаття (1586) Зеленський (17522) Лубківський Данило (46)

Угорська сторона шантажує Україну, а Зеленський від цієї проблеми ховається, - Лубківський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Угорська сторона шантажує Україну, а Зеленський від цієї проблеми ховається, - Лубківський

Загострення у відносинах з Угорщиною потребує безпосередньої уваги українського президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив Цензор.НЕТ заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник прем'єр-міністра в 2015 - 2016 роках Данило Лубківський.

"У такому складному, гарячому процесі принципово важлива лідерська роль глави держави. Тому що у нас саме глава держави, згідно з Конституцією, здійснює керівництво зовнішньоекономічною політичною діяльністю. Але, на жаль, Зеленський ховається від проблем, ми бачимо це і в інших випадках", - зазначає Лубківський.

Читайте також: Якщо дрібна внутрішня політика не буде заважати, Кулеба і Сійярто владнають ситуацію на Закарпатті, - Балога

"У даній ситуації він має усвідомити цю проблему; зрозуміти, що від неї не можна ховатися, адже угорська сторона, по суті, шантажує Україну і блокує різні виміри нашого співробітництва, скажімо, з Північно-Атлантичним Альянсом. І якщо ховатися від цієї проблеми і надалі, вона може мати таке ж деструктивне значення, як і його промахи у внутрішній політиці", - додає він.

Більше коментарів з останніх подій на Закарпатті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету. Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади і антиугорськість".

1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.
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Топ коментарі
+25
Зелохи,

Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 7797
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04.12.2020 17:38
+18
а от кого оно не прячется? Время явления перед лохами прошло. Лохов все меньше, недовольных все больше. И на охране массовки не создашь
Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5635
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04.12.2020 17:38
+15
На стадионе знал шо делать а тут забыл)
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04.12.2020 17:36
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.....надо ПЕРЕКРЯТЬ модярам електричество , слышал , что они у нас его покупают , обьявите ПРОФИЛАКТИКУ сетей , как лукашенко дрессировал росию !!!
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04.12.2020 17:33 Відповісти
Ахмедьярто скорее Украине отключит.
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04.12.2020 17:40 Відповісти
Зеля и депутаны умеют работать!
Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5384
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04.12.2020 17:34 Відповісти
Якби ж то тільки цим вони й обмежувалися... Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 4136
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04.12.2020 17:39 Відповісти
Перший прийом Чіполінно-"Убегать и прятаться !" !!!)))
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04.12.2020 17:34 Відповісти
придет время как в фильме с Высоцым - А теперь... Гнусавый! Выходи!
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04.12.2020 18:47 Відповісти
На стадионе знал шо делать а тут забыл)
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04.12.2020 17:36 Відповісти
Є така українська приказка - дурне діло нехитре. Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5416 Особливо в тих, так званих "дебатах"...
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04.12.2020 17:44 Відповісти
На тогда тексты писали ему пиарщики, а как он сам-сам-сам - смотрите его "шедевры из Феофании "
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04.12.2020 18:52 Відповісти
а от кого оно не прячется? Время явления перед лохами прошло. Лохов все меньше, недовольных все больше. И на охране массовки не создашь
Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5635
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04.12.2020 17:38 Відповісти
не, лохи - это на весь период, все 5 лет...
прозрение, с выходом оттуда, не принимается
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04.12.2020 17:46 Відповісти
Зелохи,

Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 7797
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04.12.2020 17:38 Відповісти
Що нових методичок не завозили? По старих ганьбитесь?
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04.12.2020 18:04 Відповісти
Так зекретин на работу полмесяца не ходит,наверно по тому,что лысый короной заболел: "хворiло,падло,хворiлооо..."
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04.12.2020 17:39 Відповісти
Ну и морда у зепеда...
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04.12.2020 17:40 Відповісти
Ось ще краще... Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5350
Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 2626
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04.12.2020 17:47 Відповісти
А що ви очікуваєте від шмарклі ?
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04.12.2020 17:41 Відповісти
Оно от всего прячется, не только от этой проблемы
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04.12.2020 17:42 Відповісти
а, что еще сделал ты, по венгерскому вопросу закарпатья?...кроме этого высера
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04.12.2020 17:48 Відповісти
Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 4207 Все кацапське лайно підібрали? Хутчіш тягніть свій компромат до бенядіктової чи в дбр. У них там з доказами сутужно.
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04.12.2020 18:08 Відповісти
володя в домике, а это же ж не песок
так ты оскорблял порошенко?...так топорно...
там конкретный вопрос - что, еще у тебя по этому вопросу, кроме, высера?
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04.12.2020 18:12 Відповісти
кормили майонезом
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04.12.2020 17:49 Відповісти
Ищет, ищет, не найдет, скоро, скоро Новый Год.
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04.12.2020 17:46 Відповісти
А трус и и неуч зеленский сейчас вместо себя опять какого-то клоуна, типа Кравчука, назначит решить эту проблему, с венграми на Закарпатьи!!
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04.12.2020 17:49 Відповісти
Опять фото из Слуги нарота?(так как со значком)
Прячется ибо умеет - вон Путин гадит - ибо умеет))
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04.12.2020 17:49 Відповісти
А оно кроме как членом по роялю больше ни чего и не может.
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04.12.2020 17:50 Відповісти
А може мадярів відправити на історичну Родіну, під гори Уралу, до мордви і ерзя з удмуртами?
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04.12.2020 17:51 Відповісти
Начало1943 года Генерал Ватутин,скрипнув зубами,отдал приказ:«Мадьяр в плен не брать!». Эта весть быстро распространилась по войскам, и нашла глубокое понимание у бойцов, насмотревшихся ужасов в оставленных венграми селах. Под Воронежем действительно почти не было пленных из числа венгерских солдат. Немцев пленили 75 тысяч человек. Число венгерских военнопленных исчислялось единицами.
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04.12.2020 17:53 Відповісти
Прекратите уже стравливать людей, троль кацапский
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04.12.2020 18:00 Відповісти
Я служив в ЮГВ,в Угорщині,м.Естергом!! Ми всі для мод"яр були орос катона(русский солдат)!! До рядових відносились не погано,офіцерів не любили !!))
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04.12.2020 18:11 Відповісти
зе-лох
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04.12.2020 17:56 Відповісти
Знаю хорошо Закарпатье. Венгры , русины, словаки ведут себя мирно и дружно
НО Кому то надо расшатать там ситуацию . И это не венгерская власть и не Украинская власть.

Мутит воду там обычно раша . Это давно проверено.

Потому не стоит оскорблять жителей закарпатья. Надо выловить провокаторов . Вот мацковская церковь к примеру . В мужском монастыре Ракошино селились во времена Майдана титушки из раши . И все в Закарпатье это знали. Думаю готовились зелёные человечки организовать там референдум как в Крыму. Но закарпатцам тошнит от раши и их камни с неба не интересуют . КОРОЧЕ , мацковская церковь воду там мутит конкретно
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04.12.2020 17:59 Відповісти
так же можно сказать и про донецких, а люди не виноваты
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04.12.2020 18:11 Відповісти
об этом и речь. Но сепаров нечего оправдывать, даже если они оказались полезными дураками.
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04.12.2020 18:20 Відповісти
Закарпатцы живут в закарпатье как у Бога в запазухе. Им хозяева не нужны - ни венгерские , ни кацапские , ни украинские . Вот в чем весь секрет .
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04.12.2020 18:25 Відповісти
Кому как не хутину нужно зажигать Украину изнутри, тот же почерк, разжечь гражданское противостояние. А какцапы спят и видят как покромсать нашу территорию, даже если она им и не достанется. Кацапы лет 5-6 назад начали делать вбросы карты Украины с урезанной территории: поляками, венграми - западных, коцапами южных. ЗЫ... А рутены - не есть кельты.
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04.12.2020 18:12 Відповісти
Саме для цього і прагне кремль втюхати Даунбас з особливим статусом в Україну ! Це перший крок для федералізаціі України,верніше буде втратою суверенітета та соборності України !! З мод"ярами складніше ,мод"яри люто ненавидят росіян !!))
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04.12.2020 18:17 Відповісти
Да и мадьяры - это уже респонсибилити НАТО-США...там роиссвинное рыло нервно покуривает в сторонке. Я не призываю расслабл ять булки. Но пыня вскоре обрадует нас своей лебединой музыкой, шо ознаменует возврат его же зла из Украины-Сирии-Приднестровья-Грузии-Чечни в нарабсею. Да здравствует свободолюбимый конгломерет лаптеунтии. да здравствует хурал Бурятии.
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04.12.2020 18:31 Відповісти
А вот Вики говорит
«Руте́ны (лат. rut(h)ēni) - кельтское племя в античной Галлии, жившее в современной южной Франции в окрестностях современного города Родез. Встречаются у Цезаря в «Записках о Галльской войне», у Плиния Старшего и других римских авторов.»😀😀😀
Шото вы под зелёным прикрытием 😀😀😀?
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04.12.2020 18:19 Відповісти
кельты , они же - галлы, они же мурдасы(бывшие киммерийцы-рабы Крыма, которых поработили скифы... Вот только переселенце-мурдасов в Западную Европу греко-римляне называли по разному(кельто-галлами). ЗЫ. я - не зебик... Просто, прикрытие отхода...
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04.12.2020 18:24 Відповісти
Блин, Вы далеко не отходите. 😀😀😀
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04.12.2020 18:26 Відповісти
а куда я бедный могу далеко отойти? Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 6937 ПУСТЬ ПЫНЯ ПОСКОРЕЕ ОТОЙДЕТ. АМИНЬ !!!
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04.12.2020 18:33 Відповісти
каарочи, прыпаркы(между кратковременной серией дождиков) в безрукавке на улице комфортно, тепленько, но не жарко , чтобы салом сплывать... и да, укуривают везде, до приятного, сандал-вудом...
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04.12.2020 18:48 Відповісти
кста, кельто-галло, бывшие мурдасы , шныряли со своим расселением по всех Западных Европах(как и Вы), в том числе в Испанию,Англию(геллы-кимвры), Ближний Восток))) Франция - то заморочка на какое-то время, хотя они и поучаствовали в этногенезе французов , как и в их державотвореннi .
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04.12.2020 18:41 Відповісти
Тошнит от раши но ботают закарпутцы на русском. Русины и словаки..согласен..Но не мадяры. По украински там мало кто желает разговаривать.
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04.12.2020 19:26 Відповісти
Ему нас рать он вот последнее видео запилил не о Венгрии а о Кривом Роге
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04.12.2020 18:02 Відповісти
Лубкивский вроде не наивный человек. "В данной ситуации президент должен осознать" это совсем не к зевове. Там осознавать нечем, он умом не наделён, а опыта в международной политике у него ровно ноль, чего Маркиян от него ждёт?
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04.12.2020 18:04 Відповісти
Миллиарды накопить сумел? с Беней работать смог? На кремлевской сцене и в рашистском шоубизе цвел и процветал? А вовремя свалить и оставить свою родину в покое на спасение от себя - вдруг в лохдауна превратился ?
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04.12.2020 18:16 Відповісти
Сколько той Венгрии ??? А вони от них .....ПАНДЕМИЯ .Перекрыть границу. Пусть немного пососут.
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04.12.2020 18:04 Відповісти
СЛЫШЬ ХРИПЛЫЙ!
Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію з вимогою звільнити утримуваних у Росії політичних в'язнів, у тому числі «громадян України з незаконно анексованого Криму». Текст резолюції опублікований на сайті Конгресу.
У документі говориться, що Палата представників засуджує практику позбавлення волі за політичними мотивами та вимагає від влади Росії звільнення осіб, визнаних політв'язнями, зокрема, правозахисним центром «Меморіал». У резолюції наводиться кілька конкретних прізвищ - це колишній співробітник компанії ЮКОС Олексій Пічугін, активісти Костянтин Котов і Анастасія Шевченко, журналіст Ігор Рудников (він уже перебуває на волі), дослідник сталінських репресійц Юрій Дмитрієв і засуджений у зв'язку з діяльністю забороненої в Росії релігійної організації «Свідки Єгови» Денніс Крістенсен.
У резолюції міститься заклик до всіх представників США на переговорах із Росією порушувати тему політв'язнів. Також у ній міститься заклик застосовувати «акт Магнітського» або інші санкційні закони до осіб, відповідальних за незаконне позбавлення волі людей в Росії.
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04.12.2020 18:11 Відповісти
Не прячется а пилит новогодний видосик.
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04.12.2020 18:37 Відповісти
ЯУСТАЛУХОЖУ?
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04.12.2020 18:49 Відповісти
А что ещё оно умеет, кроме как говорить хриплым голосом и играть причинным местом на рояле?
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04.12.2020 18:42 Відповісти
Видосик-гундосик и лидер - взаимоисключающие понятия.
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04.12.2020 19:09 Відповісти
Зенелейский не пришел решать проблемы, его поставили их создавать и множить.
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04.12.2020 19:42 Відповісти
Бо це непорозуміння і звичайний сцикун.
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04.12.2020 20:22 Відповісти
Стесняюсь спросить, а до 2019.г кто прятался, в том числе и Лубкивский, ведь он в те времена в МИДе ошивался, с мадьярами никогда не было нормальных отношений Угорська сторона шантажує Україну, а Зеленський від цієї проблеми ховається, - Лубківський - Цензор.НЕТ 8989
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05.12.2020 00:16 Відповісти
да ладно. венгрия то делает уже с 14 года.
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05.12.2020 06:31 Відповісти
 
 