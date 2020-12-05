Суд поновив на посаді в МВС колишнього "беркутівця" Шаповалова, якого звинувачували в смертях Героїв Небесної Сотні (оновлено)
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Суд постановив поновити Шаповалова на посаді командира оперативної роти №2 батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС у Харківській області та виплатити йому 11 297,20 грн за вимушені прогули.
Рішення ухвалив Харківський окружний адміністративний суд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Колишній беркутівець Шаповалов позивався до Міністерства внутрішніх справ України та ГУ Нацполіції у Харківській області . Він вимагав визнати незаконним його звільнення, поновити його на посаді та виплатити середню зарплату за час "вимушеного прогулу".
Суд постановив поновити Шаповалова на посаді командира оперативної роти № 2 батальйону міліції (так зазначено в рішенні суду. - Ред.) громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС у Харківській області, з якої його звільнили у листопаді 2015 року.
Також суд розпорядився стягнути з МВС на користь Віктора Шаповалова 11 297,20 гривень за дні "вимушеного прогулу".
Міністерство внутрішніх справ має намір оскаржити рішення суду про поновлення Шаповалова на посаді. Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.
За його словами, міністерство подасть апеляцію на рішення Харківського обласного адмінсуду.
Шаповалов з 2015 по 2019 рік перебував під вартою. Його звинувачували в перевищенні судових повноважень, що призвело до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку і Кріпосного провулка в Києві.
У листопаді 2019 го Київський апеляційний суд звільнив Шаповалова з-під варти, і відтоді він перебуває на волі. Відповідне рішення суд прийняв за "законом Савченко", за яким термін утримання під вартою Шаповалова становить 9 років з 10 максимально передбачених пред'явленим йому обвинуваченням.
Будь ласка, зачекайте...
вы, членососы рыганые, лучше просто промолчите.
У всіх постсовєцькіх країнах (окрім прибалтів, які встигли "вскочити" в ЄС та НАТО) всі правлячі промосковські режими формують,комплектують "правоохоронні" системи, не тими, хто має "стояти на сторожі " закону і прав громадян, інтересів держави, а наповнюють їх злочинцями, садистами, злодіями, корупціонерами, гвалтівниками, порушниками законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріотами - обов'язково з душком "рускаго міра"(як комплектують і в росії ,бо то "еталон")
А якщо стисло відповісти на питання Чому таке діється в Україні , то ознака рельєфна лише одна: - До Ющенка (як і після нього) НІКОЛИ в парламенті України як і в Уряді не було більшості в патріотичних та проукраїнських депутатів та урядовців! І це -"заслуга" виборців. Що обирали - так і живуть. Так і охороняють їх Конституційні права та свободи. Такою будують державу і для своїх дітей!
Те, що діється в Україні - нікому розповідати чи пояснювати - не треба. І типова як для антриукраїнської влади так і такого ж начальства мєнтів "відмазка: ": "Факти не підтвердилися. Я можу з усією відповідальністю заявити, що не було встановлено жодного факту (крадіжки цінностей, віджиму майна, тортур, знущання, побиття, чи зґвалтування - що в кого - вибирайте) -типові відповіді мєнтів (співробітників міліції ,поліції, прокуратури, суддів- теж вибирайте авторів відмазок)
А от в Білорусі - "зразково- показній" савєцкой державі... , з вищим ніж в Україні та росії рівнем життя, - мало хто знав чи вірив, що міліція , ОМОН, КГБ Бацьки також мізантропи, злочинці, садисти, гвалтівники, порушники законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріоти - які також і обов'язково ... з душком "рускаго міра"...
Про їх жахливу "діяльність" читайте в дописі ""Анус, піхву, рот ... У хід йшли й палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування змопівцями"
Докторская - раз в месяц
Хлеб с12 до 14
Масла не было месяцами.
Квас- только летом
Мяса не было.
Бананы, кабачки, *********, огурцы....
Мальчик- ты дурак или дебил
Отмотал по Закону я Гаді
Снег щипал мне лицо, ветер вальсы мне пел,
Мы с судьбою играли в орлянку.
Ноги раз рисовал, по пути кассу взял (11 297,20 гривен за дни "вынужденного прогула"), Только Кланечки не было дома.
И у двери меня старшина повязал
Кто придумал полицию новую.
Рішенням Комісії від 1 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання 1790 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, серед яких суддя Харківського окружного адміністративного суду Севастьяненко К.О.
Подання Президентові про призначення суддею внесене 11.12.2018.
Указом Президента від 29.05.2019 № 331/2019 призначена суддею.
П.С. Пора делать ставки на то, какой у Зели будет конец: сразу или помучится!?
И он такой не первый, при Зеленском многим восстановили на должностях и повыплачивали им миллионы грн.
https://youtube.com/watch?v=6y3ACqCUdzI
Нет у нас государства, у власти бездарности, воры, вредители и сепары.