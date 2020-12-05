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Беркут (517) суд (8044) злочини проти Майдану (278)

Суд поновив на посаді в МВС колишнього "беркутівця" Шаповалова, якого звинувачували в смертях Героїв Небесної Сотні (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Суд поновив на посаді в МВС колишнього

Суд постановив поновити Шаповалова на посаді командира оперативної роти №2 батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС у Харківській області та виплатити йому 11 297,20 грн за вимушені прогули.

Рішення ухвалив Харківський окружний адміністративний суд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Колишній беркутівець Шаповалов позивався до Міністерства внутрішніх справ України та ГУ Нацполіції у Харківській області . Він вимагав визнати незаконним його звільнення, поновити його на посаді та виплатити середню зарплату за час "вимушеного прогулу".

Суд постановив поновити Шаповалова на посаді командира оперативної роти № 2 батальйону міліції (так зазначено в рішенні суду. - Ред.) громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС у Харківській області, з якої його звільнили у листопаді 2015 року.

Також суд розпорядився стягнути з МВС на користь Віктора Шаповалова 11 297,20 гривень за дні "вимушеного прогулу".

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Міністерство внутрішніх справ має намір оскаржити рішення суду про поновлення Шаповалова на посаді. Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

За його словами, міністерство подасть апеляцію на рішення Харківського обласного адмінсуду.

Шаповалов з 2015 по 2019 рік перебував під вартою. Його звинувачували в перевищенні судових повноважень, що призвело до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку і Кріпосного провулка в Києві.

У листопаді 2019 го Київський апеляційний суд звільнив Шаповалова з-під варти, і відтоді він перебуває на волі. Відповідне рішення суд прийняв за "законом Савченко", за яким термін утримання під вартою Шаповалова становить 9 років з 10 максимально передбачених пред'явленим йому обвинуваченням.
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Топ коментарі
+66
Еще одна Ослячая перемога.
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04.12.2020 17:43
+42
грустно, но Украина - это пока страна не для людей..., это пока что рай для преступников, мерзавцев и негодяев, а еще подлецов и просто моральных уродов...
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04.12.2020 17:46
+35
В процесі... Суд восстановил в должности в МВД бывшего "беркутовца" Шаповалова, которого обвиняли в смертях Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 3712
Суд восстановил в должности в МВД бывшего "беркутовца" Шаповалова, которого обвиняли в смертях Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 5837
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04.12.2020 17:50
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Еще одна Ослячая перемога.
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04.12.2020 17:43 Відповісти
Так закон Савченко, это ж при Пете .. Суд восстановил бывшего "беркутовца" Шаповалова, которого обвиняли в смертях Героев Небесной Сотни, в должности в МВД - Цензор.НЕТ 7434
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04.12.2020 17:45 Відповісти
И отменен он был при Пете...
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04.12.2020 17:47 Відповісти
Его восстановили по закону Савченко?
вы, членососы рыганые, лучше просто промолчите.
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04.12.2020 17:55 Відповісти
**********, ты сам понял, что написал?
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04.12.2020 17:58 Відповісти
Соответствующее решение суд принял по "закону Савченко", по которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.Источник: https://censor.net/ru/n3235106
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04.12.2020 18:51 Відповісти
гадя гавченко+косата+мертвечук=закон савченко
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04.12.2020 18:43 Відповісти
"Правоохоронці" в державах промосковської орієнтації та при промосковських режимах

У всіх постсовєцькіх країнах (окрім прибалтів, які встигли "вскочити" в ЄС та НАТО) всі правлячі промосковські режими формують,комплектують "правоохоронні" системи, не тими, хто має "стояти на сторожі " закону і прав громадян, інтересів держави, а наповнюють їх злочинцями, садистами, злодіями, корупціонерами, гвалтівниками, порушниками законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріотами - обов'язково з душком "рускаго міра"(як комплектують і в росії ,бо то "еталон")

А якщо стисло відповісти на питання Чому таке діється в Україні , то ознака рельєфна лише одна: - До Ющенка (як і після нього) НІКОЛИ в парламенті України як і в Уряді не було більшості в патріотичних та проукраїнських депутатів та урядовців! І це -"заслуга" виборців. Що обирали - так і живуть. Так і охороняють їх Конституційні права та свободи. Такою будують державу і для своїх дітей!

Те, що діється в Україні - нікому розповідати чи пояснювати - не треба. І типова як для антриукраїнської влади так і такого ж начальства мєнтів "відмазка: ": "Факти не підтвердилися. Я можу з усією відповідальністю заявити, що не було встановлено жодного факту (крадіжки цінностей, віджиму майна, тортур, знущання, побиття, чи зґвалтування - що в кого - вибирайте) -типові відповіді мєнтів (співробітників міліції ,поліції, прокуратури, суддів- теж вибирайте авторів відмазок)

А от в Білорусі - "зразково- показній" савєцкой державі... , з вищим ніж в Україні та росії рівнем життя, - мало хто знав чи вірив, що міліція , ОМОН, КГБ Бацьки також мізантропи, злочинці, садисти, гвалтівники, порушники законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріоти - які також і обов'язково ... з душком "рускаго міра"...

Про їх жахливу "діяльність" читайте в дописі ""Анус, піхву, рот ... У хід йшли й палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування змопівцями"
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04.12.2020 20:15 Відповісти
Весь этот сцаный суд спалить к черятм, а с судей живьем кожу содрать, гляди че творится!
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04.12.2020 17:44 Відповісти
Суды это зеркальное отражение власти...какая власть такие и суды...так что палить нужно не суды..
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04.12.2020 17:46 Відповісти
т.к. суды у нас практически не меняются даже рехформированием, то "палить" надо начинать с момента взятия незалежности ?
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04.12.2020 19:49 Відповісти
вот и ********** тролль Микола Бабич f1f90c47 решил перднуть под шумок!
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04.12.2020 20:21 Відповісти
шило на мьіло поменяли
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04.12.2020 21:09 Відповісти
А шо? Полезный человек для нынешнего режима.
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04.12.2020 17:44 Відповісти
восстановите уже яныка с азирычем и не парьтесь !
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04.12.2020 17:45 Відповісти
В процесі... Суд восстановил в должности в МВД бывшего "беркутовца" Шаповалова, которого обвиняли в смертях Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 3712
Суд восстановил в должности в МВД бывшего "беркутовца" Шаповалова, которого обвиняли в смертях Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 5837
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04.12.2020 17:50 Відповісти
а далляр по 8 или даже 2-45? будет а топливо по 4 копейки литр а Докторская по 2-20 а бутон Одесский 22 копейки а мороженное Курортное шоколадно молочное по 8 коп будет а газировка в автомате по 3 копейки и по 8 копеек двойной в будке также а квас 0,5 литра по 6 копеек будет.... тогда вперде... а если нет то нафиг воно и воны нужны то...
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04.12.2020 17:56 Відповісти
Машину надо было ждать 30 лет
Докторская - раз в месяц
Хлеб с12 до 14
Масла не было месяцами.
Квас- только летом
Мяса не было.
Бананы, кабачки, *********, огурцы....
Мальчик- ты дурак или дебил
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04.12.2020 21:52 Відповісти
а какая разница... Суд поновив на посаді в МВС колишнього "беркутівця" Шаповалова, якого звинувачували в смертях Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 5615
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05.12.2020 11:52 Відповісти
грустно, но Украина - это пока страна не для людей..., это пока что рай для преступников, мерзавцев и негодяев, а еще подлецов и просто моральных уродов...
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04.12.2020 17:46 Відповісти
мне 54, сдесь все. уже 4 года думаю. бери семью,сваливай нахрен из этой, Богом забытой страны. и опять. сдесь все..............
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04.12.2020 17:58 Відповісти
Пізно вже. Хіба заради дітей. Але виїжджати добре, коли діти маленькі.
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04.12.2020 19:25 Відповісти
як раз, донька доросла, а онучатам 5 і 11. хрен куда звалиш
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04.12.2020 20:55 Відповісти
Здесь,Здравствуй,Здание,Здоровье. На всякий случай.
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04.12.2020 19:35 Відповісти
А кто этих моральных уродов привел к власти?! Только не говори, что на прошлых през выборах ты не голосовала за зеленского
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04.12.2020 18:52 Відповісти
А у нас оказывается это только вчера началось? Срочно нужно проверить твою память
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04.12.2020 20:32 Відповісти
Для 73%- рай!
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04.12.2020 21:48 Відповісти
пора, пора бубочке на выход....
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04.12.2020 17:49 Відповісти
Пора бубочке на вход... в камеру колонии строгого режима
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04.12.2020 18:53 Відповісти
А кого вы сегодня можете предложить нового или опять начнем с Кравчука, а то у многих с памятью проблемы
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04.12.2020 20:34 Відповісти
Скоро,очень скоро ждем доляр по восемь,и любимого вошдя прастова нариду викторахфедорыча.
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04.12.2020 17:53 Відповісти
От звонка до звонка я свой срок отсидел,
Отмотал по Закону я Гаді
Снег щипал мне лицо, ветер вальсы мне пел,
Мы с судьбою играли в орлянку.
Ноги раз рисовал, по пути кассу взял (11 297,20 гривен за дни "вынужденного прогула"), Только Кланечки не было дома.
И у двери меня старшина повязал
Кто придумал полицию новую.
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04.12.2020 17:53 Відповісти
зеля пришел, гуляй рванина. все отребье встало пока он нюхает на дачке...
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04.12.2020 17:56 Відповісти
Тварь недобитая... Такие режиму вислюка сейчас очень нужны...
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04.12.2020 17:56 Відповісти
А шо там соболев с шабуниным? Кого теперь уволить, - дворника зелиного или садовника?
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04.12.2020 17:58 Відповісти
.. *РеХформовані *суди !
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04.12.2020 17:58 Відповісти
после последних событий с Татаровым, Ермаком и Венедиктовой, и вот этим, можете ставить на себе крест, а вы все на какого то байдена недеетесь
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04.12.2020 17:58 Відповісти
смотришь на действия зеленой кучки и невольно закрадиваеться дурная мысль. а Яник, не такой уж и хреновый пацан был. хоть не так открыто забивал на всех
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04.12.2020 18:06 Відповісти
Это какой-то ПОЗОР позорный ,так и до Майдана достукаться можно а тогда ....... Суд поновив колишнього "беркутівця" Шаповалова, якого звинувачували в смертях Героїв Небесної Сотні, на посаді в МВС - Цензор.НЕТ 8774
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04.12.2020 18:06 Відповісти
Все одно здохнеш ****
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04.12.2020 18:07 Відповісти
Севастьяненко Катерина Олександрівна, громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ 1 року народження, Указом Президента України від 24 квітня 2012 року № 286/2012 призначена на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду строком на п'ять років. У рішенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів зазначено, що повноваження судді Севастьяненко К.О. припинилися у квітні 2017 року у зв'язку із закінченням строку, на який її було призначено.

Рішенням Комісії від 1 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання 1790 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, серед яких суддя Харківського окружного адміністративного суду Севастьяненко К.О.
Подання Президентові про призначення суддею внесене 11.12.2018.
Указом Президента від 29.05.2019 № 331/2019 призначена суддею.
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04.12.2020 18:07 Відповісти
Такими темпами и на скамье подсудимых окажется вся "Небесная Сотня"........
П.С. Пора делать ставки на то, какой у Зели будет конец: сразу или помучится!?
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04.12.2020 18:08 Відповісти
Повторюсь. Поротнов рулить.
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04.12.2020 18:12 Відповісти
аби не порошенко ,правда зрадосокт?
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04.12.2020 18:13 Відповісти
Это дно...... А Вилы все ближе !!!!
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04.12.2020 18:17 Відповісти
Зебіли, агов, здобули?
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04.12.2020 18:18 Відповісти
Як прикро, аж до кольок в серці.Ще пару років назад готовий був померти за країну,а зараз в ній не хочиться жити.
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04.12.2020 18:42 Відповісти
Восстановил и теперь с наших денег ему дадут 11 млн 300 тыс. грн.
И он такой не первый, при Зеленском многим восстановили на должностях и повыплачивали им миллионы грн.
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04.12.2020 18:44 Відповісти
Такой херни как при Зеленском у нас ещё не было.
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04.12.2020 18:45 Відповісти
ЦЕНЗОР, дайте нам список всех таких восстановленных при барыге Зеленском и по сколько им миллионов выплачивали с бюджета. Думаю интересная цифра вылезет.
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04.12.2020 18:48 Відповісти
Таких восстановленных уже сотни.
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04.12.2020 18:49 Відповісти
Це знущання і профанація! - Стерненко різко розкритикував новий закон щодо недекларування майна

https://youtube.com/watch?v=6y3ACqCUdzI
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04.12.2020 18:51 Відповісти
Еще б один Майданчик..с оружием и методами кто не с Украиной к ..стенке... и было бы в самый раз!)))
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04.12.2020 19:14 Відповісти
Я думаю родичі загиблих майданівців його швидко десь прибють... Навряд чи він довго проживе.
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04.12.2020 19:16 Відповісти
Та немає в нас ніяких судів . Це все , як казав Зе - "шкідники в мантіях" . Злодій на злодієві , самі корупціонери . Україні дешевше і справедливіше було б користуватися послугами британського правосуддя , а ту всю банду - просто віддати під суд . Під справжній суд , а не "купі-прадай".
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04.12.2020 19:42 Відповісти
Да плевал Зеленский на людей и не однократно, а до этого Порошенко делал тоже самое,-Янукович их брат.
Нет у нас государства, у власти бездарности, воры, вредители и сепары.
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04.12.2020 19:45 Відповісти
вот интересно, что за мелкая гнида там в суде сидит и такую херню творит?
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04.12.2020 20:14 Відповісти
Вновь в строй возвращаются бывшие бандиты, суд на стороне бандюг, "слава" зе!
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04.12.2020 20:21 Відповісти
Может семьям убитых перед ним извиниться ещё?
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04.12.2020 20:28 Відповісти
А потом удивляются откуда возникают разговоры о суде Линча
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04.12.2020 20:37 Відповісти
..понятно.. пещерное правосудие "тонко" намекает, что Украинцам брать мусоров в плен тупо нет смысла.. ну нет так нет..
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04.12.2020 20:38 Відповісти
Ті яким "Какя разница" доведуть українців до того, що дійсно стане "Яка різниця" - яка різниця на яких деревах будуть розмазані зелені шмарклі.
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04.12.2020 21:04 Відповісти
грустно
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04.12.2020 21:10 Відповісти
Прям якийсь ворожий Україні суд.
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05.12.2020 02:04 Відповісти
 
 