Суд поновив на посаді в МВС колишнього "беркутівця" Шаповалова, якого звинувачували в смертях Героїв Небесної Сотні (оновлено)

Суд постановив поновити Шаповалова на посаді командира оперативної роти №2 батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС у Харківській області та виплатити йому 11 297,20 грн за вимушені прогули.

Рішення ухвалив Харківський окружний адміністративний суд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Колишній беркутівець Шаповалов позивався до Міністерства внутрішніх справ України та ГУ Нацполіції у Харківській області . Він вимагав визнати незаконним його звільнення, поновити його на посаді та виплатити середню зарплату за час "вимушеного прогулу".

Суд постановив поновити Шаповалова на посаді командира оперативної роти № 2 батальйону міліції (так зазначено в рішенні суду. - Ред.) громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС у Харківській області, з якої його звільнили у листопаді 2015 року.

Також суд розпорядився стягнути з МВС на користь Віктора Шаповалова 11 297,20 гривень за дні "вимушеного прогулу".

Читайте також: Кривава ніч розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року в цифрах: 127 потерпілих, 56 протестувальникам завдали тілесних ушкоджень, 34 - затримали. ДОКУМЕНТ

Міністерство внутрішніх справ має намір оскаржити рішення суду про поновлення Шаповалова на посаді. Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

За його словами, міністерство подасть апеляцію на рішення Харківського обласного адмінсуду.

Шаповалов з 2015 по 2019 рік перебував під вартою. Його звинувачували в перевищенні судових повноважень, що призвело до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку і Кріпосного провулка в Києві.

У листопаді 2019 го Київський апеляційний суд звільнив Шаповалова з-під варти, і відтоді він перебуває на волі. Відповідне рішення суд прийняв за "законом Савченко", за яким термін утримання під вартою Шаповалова становить 9 років з 10 максимально передбачених пред'явленим йому обвинуваченням.