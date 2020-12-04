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Сума невиконання плану видатків загального фонду бюджету зростає і вже становить 101 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Сума невиконання плану видатків загального фонду бюджету зростає і вже становить 101 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан

Сума невиконання плану видатків загального фонду державного бюджету на 1 грудня становила 101 млрд грн.

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук голова Рахункової палати Валерій Пацкан, інформує Цензор.НЕТ.

"З кожним місяцем сума невиконання плану видатків загального фонду держбюджету збільшується і на 1 грудня вже становила 101 млрд грн. Тож дедалі менше оптимізму щодо проведення запланованих на 2020 рік видатків. Ситуація з використанням коштів Фонду COVID-19 ще гірша. У травні–листопаді загалом не використано 23 млрд грн, або 36% плану. І це в умовах, коли кожна копійка бюджетних коштів має працювати на подолання наслідків пандемії", - написав Пацкан.

Він зазначив, що найбільшим викликом для виконання бюджету цього року є залучення державних запозичень. "Саме їх недоотримання спричинило невиконання плану надходжень загального фонду у січні–листопаді на 141 млрд грн", - підкреслив Пацкан.

За його словами, для виконання плану державних запозичень до загального фонду у грудні необхідно отримати 176 млрд грн, або 28% плану на рік.

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"Це нереально. Так, у листопаді від розміщення ОВДП надійшло лише 29 млрд грн, а від зовнішніх кредиторів – 0,3 млрд грн. При цьому, починаючи з серпня, зростає середньозважена дохідність внутрішніх запозичень як в національній, так і в іноземній валютах. А це позначиться на видатках на обслуговування державного боргу в наступних бюджетних періодах ", - зазначив глава Рахункової палати.

Сума невиконання плану видатків загального фонду бюджету зростає і вже становить 101 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан 01
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Топ коментарі
+3
Нужно дать каждому Зебилу эбонитовую палочку и пусть добывает электричество!
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04.12.2020 17:48
+3
а зебилы рапортуют что все перевыполнено...
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04.12.2020 17:55
+3
Ситуация с использованием средств Фонда COVID-19 еще хуже. В мае-ноябре в целом не использовано 23 млрд грн, или 36% плана. И это в условиях, когда каждая копейка бюджетных средств должна работать на преодоление последствий пандемии. - цитата

т.е. деньги в фонде какбы есть...но почему то по назначению они не доходят? а год уже совсем скоро заканчивается и все неизрасходованное возвращается в казну и разбрасывается на латание дыр (в лучшем случае) или на новогодние премии министрам-депутатам-судьям-прокурорам (а это не по 500 грн на хрюкальник!)...
вопрос знатокам - а не умышленно ли все это делается (придерживается-прячется)????
ибо почему тогда больницы в обмороке из-за нехватки средств на кислород и его доставку, на концентраторы и маски-каски? на все то, за что платит синеющий нарид сам (и не у всех это лишние деньги)
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04.12.2020 17:57
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Нужно дать каждому Зебилу эбонитовую палочку и пусть добывает электричество!
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04.12.2020 17:48 Відповісти
А Ви замітили як верхньо-лікувальна банда СН турбується про здоров'я нації, та як сердешні бандити (за стійкою і природньою для них звичкою) безбожно її ж і обкрадають:

-З самого початку ко-відної опупєї - вартість лікування вартувала 3 тис.грн...

-Потім баригам лікувати "сподобалось" і пішло-поїхало...

Через деякий час - стало 5 тис., потім сім. Далі 12, 15, 17 тисяч а в другому півріччі - вже поїхало "на русской тройкє вороних": - зразу ж 25 тис. потім - 35, а недавно Стєпанов об'явив - що дотягує вже й до 45 тис.грн. за одного пацієнта...

Схема стара, як кримінальний світ - побільше ліків списати на лікування, суттєво підняти ціни на них, дорожче закупити (частково - продати "наліво") "деталізувати" кошторис робіт та послуг ... і гроші , як у фокусника - опиняються у власній кишені...

Вроді би все й закономірно "Апетит не лише приходить, але й посилюється під час їди...,але чи все законно з лікуванням? Дайте відповідь: -Коли буде ще більше і наскільки ... пане зашмигальований СтєпаноФФ?
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04.12.2020 20:13 Відповісти
так кого драть и за что боролись? выход есть - все недорасходованные средства отдать в равной степени каждому гражданину Украины... 101 млрд поделить на 39 миллионов населения и раздать... или же основать национальный проект на эту же сумму...
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04.12.2020 17:49 Відповісти
а я вот весной купил 20 баксов по 23. Видимо скоро розбагатею.
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04.12.2020 17:51 Відповісти
а зебилы рапортуют что все перевыполнено...
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04.12.2020 17:55 Відповісти
Да! Скоро заживем! Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 6674 Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 8527
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04.12.2020 17:57 Відповісти
такие зебилы как аффтор ещё существуют?
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04.12.2020 18:23 Відповісти
Полно! Но ухе не 73%.
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04.12.2020 21:16 Відповісти
Ситуация с использованием средств Фонда COVID-19 еще хуже. В мае-ноябре в целом не использовано 23 млрд грн, или 36% плана. И это в условиях, когда каждая копейка бюджетных средств должна работать на преодоление последствий пандемии. - цитата

т.е. деньги в фонде какбы есть...но почему то по назначению они не доходят? а год уже совсем скоро заканчивается и все неизрасходованное возвращается в казну и разбрасывается на латание дыр (в лучшем случае) или на новогодние премии министрам-депутатам-судьям-прокурорам (а это не по 500 грн на хрюкальник!)...
вопрос знатокам - а не умышленно ли все это делается (придерживается-прячется)????
ибо почему тогда больницы в обмороке из-за нехватки средств на кислород и его доставку, на концентраторы и маски-каски? на все то, за что платит синеющий нарид сам (и не у всех это лишние деньги)
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04.12.2020 17:57 Відповісти
Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 9384.
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Нє паніковать там ,, Пацкан ,, польот нормальний . Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 258 .

Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 7592 .
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04.12.2020 18:03 Відповісти
И со словами "пропади всё пропадом" - 73% лохтората уносится в зелёную даль!
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04.12.2020 18:05 Відповісти
Не по средствам они себе расходный план составили...
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04.12.2020 18:44 Відповісти
зеленский думал в сказку попал. думал что ему подскажут старшие товарищи. а они потирая руки в тихую его слепого на плаху ведут...
он хоть в стране? слышал кто то на росию на днях прорывался с боем.
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04.12.2020 20:12 Відповісти
вот дурь. сэкономили в преддверии пандемии - это же хорошо. нет, говорит бородатый, плохо.
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05.12.2020 06:29 Відповісти
 
 