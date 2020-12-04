Сума невиконання плану видатків загального фонду бюджету зростає і вже становить 101 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан
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Сума невиконання плану видатків загального фонду державного бюджету на 1 грудня становила 101 млрд грн.
Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук голова Рахункової палати Валерій Пацкан, інформує Цензор.НЕТ.
"З кожним місяцем сума невиконання плану видатків загального фонду держбюджету збільшується і на 1 грудня вже становила 101 млрд грн. Тож дедалі менше оптимізму щодо проведення запланованих на 2020 рік видатків. Ситуація з використанням коштів Фонду COVID-19 ще гірша. У травні–листопаді загалом не використано 23 млрд грн, або 36% плану. І це в умовах, коли кожна копійка бюджетних коштів має працювати на подолання наслідків пандемії", - написав Пацкан.
Він зазначив, що найбільшим викликом для виконання бюджету цього року є залучення державних запозичень. "Саме їх недоотримання спричинило невиконання плану надходжень загального фонду у січні–листопаді на 141 млрд грн", - підкреслив Пацкан.
За його словами, для виконання плану державних запозичень до загального фонду у грудні необхідно отримати 176 млрд грн, або 28% плану на рік.
"Це нереально. Так, у листопаді від розміщення ОВДП надійшло лише 29 млрд грн, а від зовнішніх кредиторів – 0,3 млрд грн. При цьому, починаючи з серпня, зростає середньозважена дохідність внутрішніх запозичень як в національній, так і в іноземній валютах. А це позначиться на видатках на обслуговування державного боргу в наступних бюджетних періодах ", - зазначив глава Рахункової палати.
Будь ласка, зачекайте...
-З самого початку ко-відної опупєї - вартість лікування вартувала 3 тис.грн...
-Потім баригам лікувати "сподобалось" і пішло-поїхало...
Через деякий час - стало 5 тис., потім сім. Далі 12, 15, 17 тисяч а в другому півріччі - вже поїхало "на русской тройкє вороних": - зразу ж 25 тис. потім - 35, а недавно Стєпанов об'явив - що дотягує вже й до 45 тис.грн. за одного пацієнта...
Схема стара, як кримінальний світ - побільше ліків списати на лікування, суттєво підняти ціни на них, дорожче закупити (частково - продати "наліво") "деталізувати" кошторис робіт та послуг ... і гроші , як у фокусника - опиняються у власній кишені...
Вроді би все й закономірно "Апетит не лише приходить, але й посилюється під час їди...,але чи все законно з лікуванням? Дайте відповідь: -Коли буде ще більше і наскільки ... пане зашмигальований СтєпаноФФ?
т.е. деньги в фонде какбы есть...но почему то по назначению они не доходят? а год уже совсем скоро заканчивается и все неизрасходованное возвращается в казну и разбрасывается на латание дыр (в лучшем случае) или на новогодние премии министрам-депутатам-судьям-прокурорам (а это не по 500 грн на хрюкальник!)...
вопрос знатокам - а не умышленно ли все это делается (придерживается-прячется)????
ибо почему тогда больницы в обмороке из-за нехватки средств на кислород и его доставку, на концентраторы и маски-каски? на все то, за что платит синеющий нарид сам (и не у всех это лишние деньги)
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Нє паніковать там ,, Пацкан ,, польот нормальний . .
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он хоть в стране? слышал кто то на росию на днях прорывался с боем.