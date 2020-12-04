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обстріл (21394) поранення (2657) найманці рф (1970) операція Об'єднаних сил (4149)

Воїн, який зазнав поранення, перебуває у стані середньої тяжкості, від початку доби два обстріли, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Воїн, який зазнав поранення, перебуває у стані середньої тяжкості, від початку доби два обстріли, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі порушували режим припинення вогню, внаслідок чого зазнав поранень воїн зі складу ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" недалеко від населеного пункту Водяне противник здійснив обстріл наших позицій із забороненого важкого озброєння, а саме артилерійських систем 122-го калібру і 120-ти мм мінометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського, в результаті пострілу ворожого снайпера зазнав вогнепального поранення військовослужбовець Об'єднаних сил. Українському захисникові оперативно надали першу медичну допомогу, його евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я середньої тяжкості.

Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Сапери ДСНС розмінували більше 6 гектарів території в прифронтовому районі і передали на знищення 84 вибухонебезпечні предмети.

Наші захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

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Топ коментарі
+16
Одужання воїнові. Якнайскорішого.
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04.12.2020 17:58
+11
Обезьяны сообщают что у них минус две макаки.
Получивший ранение воин находится в состоянии средней тяжести, с начала суток два обстрела, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4161
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04.12.2020 17:58
+6
еще подальше отвести нужно
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04.12.2020 17:59
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Одужання воїнові. Якнайскорішого.
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04.12.2020 17:58 Відповісти
Обезьяны сообщают что у них минус две макаки.
Получивший ранение воин находится в состоянии средней тяжести, с начала суток два обстрела, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4161
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04.12.2020 17:58 Відповісти
отличная новость! чем больше сепарских макак будет утилизировано,тем чище и безопаснее будет Украинская земля
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04.12.2020 20:19 Відповісти
Чого варті ЗЕ обіцянки?
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04.12.2020 17:59 Відповісти
еще подальше отвести нужно
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04.12.2020 17:59 Відповісти
За Днепр.
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04.12.2020 18:03 Відповісти
Перевод с мокшанского: на кой хрен нам лишние проблемы
Получивший ранение воин находится в состоянии средней тяжести, с начала суток два обстрела, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6486
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04.12.2020 18:05 Відповісти
Одужуй, козаче. Хай Бог помагає.
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04.12.2020 18:15 Відповісти
Воїн, який зазнав поранення, перебуває у стані середньої тяжкості, від початку доби два обстріли, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7480
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04.12.2020 18:25 Відповісти
перемирие средней тяжести (дай Бог выздороветь бойцу пострадавшему от зе-лоха)
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04.12.2020 18:28 Відповісти
Зє перемирря триває???
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04.12.2020 19:26 Відповісти
 
 