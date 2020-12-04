Воїн, який зазнав поранення, перебуває у стані середньої тяжкості, від початку доби два обстріли, - штаб ОС
Новини Цензор.НЕТ Події
Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі порушували режим припинення вогню, внаслідок чого зазнав поранень воїн зі складу ООС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" недалеко від населеного пункту Водяне противник здійснив обстріл наших позицій із забороненого важкого озброєння, а саме артилерійських систем 122-го калібру і 120-ти мм мінометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського, в результаті пострілу ворожого снайпера зазнав вогнепального поранення військовослужбовець Об'єднаних сил. Українському захисникові оперативно надали першу медичну допомогу, його евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я середньої тяжкості.
Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Сапери ДСНС розмінували більше 6 гектарів території в прифронтовому районі і передали на знищення 84 вибухонебезпечні предмети.
Наші захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Будь ласка, зачекайте...