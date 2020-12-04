Російські прикордонники не надали жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, - Держприкордонслужба
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Державна прикордонна служба України не виявила підтвердження інформації від Прикордонної служби ФСБ РФ про порушення групою осіб кордону та перестрілки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"За інформацією, що надійшла від російських прикордонників до Держприкордонслужби близько 11.00, подія, начебто, відбулася на напрямку російського н.п. Порозо опівночі за московським часом у ніч з 3 на 4 грудня. До цього будь-якої інформації від суміжної сторони не надходило.
На відповідну ділянку кордону України були направлені додаткові групи прикордонників, задіяні всі необхідні сили, включаючи оперативний блок. Для з’ясування всіх обставин були залучені співробітники взаємодіючих органів", - повідомили в ДПСУ.
На даний момент фактів порушення українського кордону на ділянці місцевості, яку вказувала суміжна сторона, а це в межах Сумської області, не зафіксовано. Також немає інформації, яка би підтверджувала достовірність повідомлення російських прикордонників.
У Держприкордонслужбі зазначають, що під час прикордонно-представницької зустрічі на лінії кордону російські прикордонники наполягали на раніше наданій інформації, проте не змогли надати жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, в т.ч. слідів перетину кордону на місцевості. Російська сторона також не надала будь-якої інформації про особу, яка, за їх повідомленням, загинула, та зброю, яку порушник міг використовувати.
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если бы поднялась стрельба "на прорыв с оружием"...наши бы подтянулись... хотя бы узнать что за кипиш...если б был убитый...тем более кто-то что-то бы затеял с прицелом на международный скандал....а так..какой-то холостой выхлоп рашки...
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https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/12/04/119493/ukraintsy-s-pomoschyu-turetskikh-dronov-Bayraktar-TB2-vzyali-na-pritsel-rossijskie-pvo-v-krymu.shtml
@newkc14
В мире по официальным данным от коронавируса умерло 1,5 млн. чел. "Эхо Москвы" сегодня пишет, что в России от COVID19 умерло - внимание - 470 тыс.‼ Это что?! Утечка или описка?! https://echo.msk.ru/news/2752642-echo.html …
Russia - Active Cases - 472,021
470 тысяч - это те кто заражён короной сейчас в России