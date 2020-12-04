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Держприкордонслужба (4361) кордон (3132) Сумська область (2240) ФСБ (1348)

Російські прикордонники не надали жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Події

Російські прикордонники не надали жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України не виявила підтвердження інформації від Прикордонної служби ФСБ РФ про порушення групою осіб кордону та перестрілки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"За інформацією, що надійшла від російських прикордонників до Держприкордонслужби близько 11.00, подія, начебто, відбулася на напрямку російського н.п. Порозо опівночі за московським часом у ніч з 3 на 4 грудня. До цього будь-якої інформації від суміжної сторони не надходило.

На відповідну ділянку кордону України були направлені додаткові групи прикордонників, задіяні всі необхідні сили, включаючи оперативний блок. Для з’ясування всіх обставин були залучені співробітники взаємодіючих органів", - повідомили в ДПСУ.

На даний момент фактів порушення українського кордону на ділянці місцевості, яку вказувала суміжна сторона, а це в межах Сумської області, не зафіксовано. Також немає інформації, яка би підтверджувала достовірність повідомлення російських прикордонників.

У Держприкордонслужбі зазначають, що під час прикордонно-представницької зустрічі на лінії кордону російські прикордонники наполягали на раніше наданій інформації, проте не змогли надати жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, в т.ч. слідів перетину кордону на місцевості. Російська сторона також не надала будь-якої інформації про особу, яка, за їх повідомленням, загинула, та зброю, яку порушник міг використовувати.

Читайте також: Жодних пострілів біля кордону з РФ не фіксувалося, - Держприкордонслужба щодо заяви ФСБ про спробу прориву з України трьох невідомих
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Топ коментарі
+14
и кого ж рашкины брехуны там уколошкали??? точно ихтамнета домой прорывающегося !
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04.12.2020 18:16
+11
Кацапским погранцам попьяне пострелять захотелось.
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04.12.2020 18:18
+9
Російські прикордонники не надали жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9148
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04.12.2020 18:22
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и кого ж рашкины брехуны там уколошкали??? точно ихтамнета домой прорывающегося !
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04.12.2020 18:16 Відповісти
Та мужики по бензин йшли. Там все договорено. 30 років ходять. І нічого. Діляться. Це хтось з погранців відморозився. Або з ментів.
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05.12.2020 08:35 Відповісти
почему-то о перестрелке, кроме рашапогранцы больше никто не слышал
если бы поднялась стрельба "на прорыв с оружием"...наши бы подтянулись... хотя бы узнать что за кипиш...если б был убитый...тем более кто-то что-то бы затеял с прицелом на международный скандал....а так..какой-то холостой выхлоп рашки...
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05.12.2020 08:44 Відповісти
Кацапским погранцам попьяне пострелять захотелось.
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04.12.2020 18:18 Відповісти
заградотряд фэсэбэ предотвратил побег из дыровского штрафбата Російські прикордонники не надали жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2151
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04.12.2020 18:24 Відповісти
Російські прикордонники не надали жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9148
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04.12.2020 18:22 Відповісти
Государственный флаг Республика Гаити принят 25 февраля 1986 года. Представляет собой двухцветное полотнище, состоящее из двух равновеликих горизонтальных полос. Голубая полоса размещена сверху, красная - снизу.

Російські прикордонники не надали жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1357
Гражданский флаг Утверждён 25 февраля 1986
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04.12.2020 19:03 Відповісти
какие нафуй рассейские - оккупанты!
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04.12.2020 18:30 Відповісти
Так помнится и под Армянском фейк был, правда потом оказался не фейком. Російські прикордонники не надали жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7207
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04.12.2020 18:32 Відповісти
Бідний лось
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04.12.2020 18:34 Відповісти
Украинцы с помощью турецких дронов Bayraktar TB2 взяли на прицел российские ПВО в Крыму

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/12/04/119493/ukraintsy-s-pomoschyu-turetskikh-dronov-Bayraktar-TB2-vzyali-na-pritsel-rossijskie-pvo-v-krymu.shtml
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04.12.2020 18:34 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
В мире по официальным данным от коронавируса умерло 1,5 млн. чел. "Эхо Москвы" сегодня пишет, что в России от COVID19 умерло - внимание - 470 тыс.‼ Это что?! Утечка или описка?! https://echo.msk.ru/news/2752642-echo.html …
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04.12.2020 18:36 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Russia - Active Cases - 472,021

470 тысяч - это те кто заражён короной сейчас в России
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04.12.2020 19:36 Відповісти
😂😂😂
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04.12.2020 18:44 Відповісти
Естественно. Они и бежавшего "по шпалам" алкаша-погранца через границу с Крымом, только на третий день "опубликовали". Так и тут- дают высказаться всем желающим для начала. Дальше публикуют "интервью"...
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04.12.2020 19:23 Відповісти
Все верно. Руццкие, какие ваши доказательства?
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04.12.2020 20:07 Відповісти
Лядь,вы шо кацапским ушлепкам верите?Понажирались,постреляли,кого-то своего подстрелили,переодели в красно-черные одежды,сказали,що правый сектор.А ща,подождите,скажут,шо ихнего погранца мы выкрали.
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04.12.2020 21:37 Відповісти
 
 