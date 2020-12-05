Підозрюваний у справі "Боїнга" Дубинський про Гіркіна: провокатор, психічно хвора людина, розмазня

Полковник ГРУ РФ Сергій Дубинський ("Хмурий"), від самого початку брав участь в агресії Росії проти України на Донбасі і є одним із головних підозрюваних у справі малазійського "Боїнга", розповів, що думає про терориста Ігоря Гіркіна ("Стрєлкова").

Текст авторства Дубинського опубліковано на сайті "Донбасс - Украина", інформує Цензор.НЕТ.

Дубинський розповів, що група Гіркіна захопила Слов'янськ, тому що це місто на стику Донецької, Луганської та Харківської областей.

"Він займає цей пункт і забезпечує охорону ставки нового уряду України. Поки вони вирішували, хто це буде: чи то Азаров, то чи Царьов, сталася зустріч з товаришем Буркхальтером і пішов вектор, що ми згортаємося. Це один складник", - написав Дубинський.

За його словами, Гіркін привласнив собі 20 з 50 тис. доларів, які за дорученням терориста Бородая мав роздати найманцям.

"21 квітня Гіркін відправляє Ігоря Перепечаєнка, це зам Пономарьова, мера Слов'янська в Москву. Офіційно за трьома телефонами закритого зв'язку. І попутно дає йому 20 тисяч доларів (із 50, привезених Бородаєм): "У мене мама там живе, передай від мене записку , що все у мене добре". Перепечаєнко в Москві заїжджає, віддає гроші і записку, отримує телефони", - перераховує Дубинський послідовність подій.

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Крім цього, Гіркін отримував задоволення, коли катував людей, стверджує Дубинський.

"Я помітив ще в Чечні, коли ми працювали, є таке поняття "екстрене патрання". Чесно скажу, доводилося і катувати і так далі. Але, у нього помітив дві особливості: він отримував задоволення, коли при ньому когось катували і друге, були ситуації, коли в цьому не було необхідності. Це психічне захворювання", - написав він.

Дубинський вважає, що Гіркін і зараз продовжує працювати на спецслужби Росії як агент, збираючи навколо себе людей, незадоволених Путіним.

"Концентрує навколо себе незадоволених. Пише прямі образи Путіна, не тільки як президента, а як людини. Будь-якому іншому впаяли б уже за це статтю. З цим він перебирає, у кожної мислячої людини виникає думка", - пише полковник ГРУ РФ.