Підозрюваний у справі "Боїнга" Дубинський про Гіркіна: провокатор, психічно хвора людина, розмазня
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Полковник ГРУ РФ Сергій Дубинський ("Хмурий"), від самого початку брав участь в агресії Росії проти України на Донбасі і є одним із головних підозрюваних у справі малазійського "Боїнга", розповів, що думає про терориста Ігоря Гіркіна ("Стрєлкова").
Текст авторства Дубинського опубліковано на сайті "Донбасс - Украина", інформує Цензор.НЕТ.
Дубинський розповів, що група Гіркіна захопила Слов'янськ, тому що це місто на стику Донецької, Луганської та Харківської областей.
"Він займає цей пункт і забезпечує охорону ставки нового уряду України. Поки вони вирішували, хто це буде: чи то Азаров, то чи Царьов, сталася зустріч з товаришем Буркхальтером і пішов вектор, що ми згортаємося. Це один складник", - написав Дубинський.
За його словами, Гіркін привласнив собі 20 з 50 тис. доларів, які за дорученням терориста Бородая мав роздати найманцям.
"21 квітня Гіркін відправляє Ігоря Перепечаєнка, це зам Пономарьова, мера Слов'янська в Москву. Офіційно за трьома телефонами закритого зв'язку. І попутно дає йому 20 тисяч доларів (із 50, привезених Бородаєм): "У мене мама там живе, передай від мене записку , що все у мене добре". Перепечаєнко в Москві заїжджає, віддає гроші і записку, отримує телефони", - перераховує Дубинський послідовність подій.
Крім цього, Гіркін отримував задоволення, коли катував людей, стверджує Дубинський.
"Я помітив ще в Чечні, коли ми працювали, є таке поняття "екстрене патрання". Чесно скажу, доводилося і катувати і так далі. Але, у нього помітив дві особливості: він отримував задоволення, коли при ньому когось катували і друге, були ситуації, коли в цьому не було необхідності. Це психічне захворювання", - написав він.
Дубинський вважає, що Гіркін і зараз продовжує працювати на спецслужби Росії як агент, збираючи навколо себе людей, незадоволених Путіним.
"Концентрує навколо себе незадоволених. Пише прямі образи Путіна, не тільки як президента, а як людини. Будь-якому іншому впаяли б уже за це статтю. З цим він перебирає, у кожної мислячої людини виникає думка", - пише полковник ГРУ РФ.
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https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/05/03/104410/dolg-kazhdogo-likvidirovat-etu-tvar.shtml
любители "русского мира", все запомнили это понятие ?