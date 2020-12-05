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Підозрюваний у справі "Боїнга" Дубинський про Гіркіна: провокатор, психічно хвора людина, розмазня

Новини Цензор.НЕТ Події

Підозрюваний у справі

Полковник ГРУ РФ Сергій Дубинський ("Хмурий"), від самого початку брав участь в агресії Росії проти України на Донбасі і є одним із головних підозрюваних у справі малазійського "Боїнга", розповів, що думає про терориста Ігоря Гіркіна ("Стрєлкова").

Текст авторства Дубинського опубліковано на сайті "Донбасс - Украина", інформує Цензор.НЕТ.

Дубинський розповів, що група Гіркіна захопила Слов'янськ, тому що це місто на стику Донецької, Луганської та Харківської областей.

"Він займає цей пункт і забезпечує охорону ставки нового уряду України. Поки вони вирішували, хто це буде: чи то Азаров, то чи Царьов, сталася зустріч з товаришем Буркхальтером і пішов вектор, що ми згортаємося. Це один складник", - написав Дубинський.

За його словами, Гіркін привласнив собі 20 з 50 тис. доларів, які за дорученням терориста Бородая мав роздати найманцям.

"21 квітня Гіркін відправляє Ігоря Перепечаєнка, це зам Пономарьова, мера Слов'янська в Москву. Офіційно за трьома телефонами закритого зв'язку. І попутно дає йому 20 тисяч доларів (із 50, привезених Бородаєм): "У мене мама там живе, передай від мене записку , що все у мене добре". Перепечаєнко в Москві заїжджає, віддає гроші і записку, отримує телефони", - перераховує Дубинський послідовність подій.

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Крім цього, Гіркін отримував задоволення, коли катував людей, стверджує Дубинський.

"Я помітив ще в Чечні, коли ми працювали, є таке поняття "екстрене патрання". Чесно скажу, доводилося і катувати і так далі. Але, у нього помітив дві особливості: він отримував задоволення, коли при ньому когось катували і друге, були ситуації, коли в цьому не було необхідності. Це психічне захворювання", - написав він.

Дубинський вважає, що Гіркін і зараз продовжує працювати на спецслужби Росії як агент, збираючи навколо себе людей, незадоволених Путіним.

"Концентрує навколо себе незадоволених. Пише прямі образи Путіна, не тільки як президента, а як людини. Будь-якому іншому впаяли б уже за це статтю. З цим він перебирає, у кожної мислячої людини виникає думка", - пише полковник ГРУ РФ.
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Топ коментарі
+44
Гиркин будет висеть слева, а Дубинский - справа. А другой Дубинский будет висеть поодаль - за то, что Портнову дифирамбы пел...
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04.12.2020 19:25
+21
Психически нормальные не полезли бы в чужую страну убивать и пытать, таких и используют
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04.12.2020 19:30
+18
Дубинський народився і виріс в Україні, на відміну від Гіркіна, тому манкурт огидніший
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04.12.2020 19:32
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Ми маємо вірити сказаному цим полковникам рашки- чи нащо цей текст?
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04.12.2020 19:24 Відповісти
Конечно не верим.Гиркин не такой,он хороший?Чи нащо цей текст?
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05.12.2020 01:40 Відповісти
Гиркин будет висеть слева, а Дубинский - справа. А другой Дубинский будет висеть поодаль - за то, что Портнову дифирамбы пел...
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04.12.2020 19:25 Відповісти
Психически нормальные не полезли бы в чужую страну убивать и пытать, таких и используют
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04.12.2020 19:30 Відповісти
Дубинський народився і виріс в Україні, на відміну від Гіркіна, тому манкурт огидніший
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04.12.2020 19:32 Відповісти
Ви однакові
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04.12.2020 19:30 Відповісти
Украинский "Дубинский" более натуральней, что ли!? А вот "грушному Дубинскому"- румынское гражданство никто не даст...
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04.12.2020 19:30 Відповісти
Я заметил еще в Чечне, когда мы работали, есть такое понятие "экстренное потрошение". Честно скажу, приходилось и пытать и так далее. Но, у него заметил две особенности: он получал удовольствие, когда при нем кого-то пытали и второе, были ситуации, когда в этом не было необходимости. Это психическое заболевание", - написал он. Источник: https://censor.net/ru/n3235129 -- подтверждение с других источников или Долг каждого ликвидировать эту тварь

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/05/03/104410/dolg-kazhdogo-likvidirovat-etu-tvar.shtml
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04.12.2020 19:37 Відповісти
Вас ублюдков уже Кобзон, Моторолла, Гиви, Захарченко, заждались. Давайте не подведите.
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04.12.2020 19:46 Відповісти
Споконвічна ворожнеча ГРУ vs КГБ та ГРУ vs ФСБ. Обидві огидні.
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04.12.2020 19:48 Відповісти
Головне що Путіна лає. Значить хороший, як Байден.
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04.12.2020 19:53 Відповісти
Подозреваемый по делу "Боинга" Дубинский о Гиркине: провокатор, психически нездоровый человек, размазня - Цензор.НЕТ 6450
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04.12.2020 19:56 Відповісти
Значить будуть ,,мочити,, і це добре. Чим більше один-одного переб'ють тим меньше нам роботи)))
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04.12.2020 19:58 Відповісти
хороший кацапо-грушник...- это мертвый...- аксиома
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04.12.2020 20:03 Відповісти
Та ні, на дурку з їхати не вийде, кацап Гіркін знає що робить - катувати це у крові кацапів нащадків андрофагів https://spadok.org.ua/skify/khto-taki-androfagy
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04.12.2020 20:03 Відповісти
Забавные существа. Пауки в банке, и ещё и спорят кто больше всех любит эту самую ихнюю раису, и кто бОльший патриот.
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04.12.2020 20:06 Відповісти
моралист нашелся, сбивший пассажирский самолет на территории другого государства. И одного и второго в плен брать не нужно.
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04.12.2020 20:09 Відповісти
Мерзкие твари, подонки, ублюдки. Ужасного им конца и вечного горения в аду, убийцы!
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04.12.2020 20:20 Відповісти
уничтожить эту каапню только пол дела. Нужно выжигать всех их родственников вне зависимости от пола и возраста.
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05.12.2020 02:34 Відповісти
самое время Гиркину, вызвать Дубинского на дуэль...))
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04.12.2020 23:49 Відповісти
Мразь недовольна мразью. Два подонка,которых ждёт петля.
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05.12.2020 08:35 Відповісти
@есть такое понятие "экстренное потрошение".@

любители "русского мира", все запомнили это понятие ?
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05.12.2020 08:56 Відповісти
Подлежат "экстренному потрошению" бажано своїми грушніками
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05.12.2020 12:47 Відповісти
 
 