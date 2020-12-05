На наступному пленарному тижні Рада може продовжити на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, - Разумков

Верховна Рада зможе наступного пленарного тижня, з 15 до 18 грудня, підтримати законопроєкт щодо продовження на рік дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Про це заявив глава українського парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що пролонгація можлива. Таку процедуру ми робили і минулого року, коли голосували за зміни до цього закону, які полягали в тому, що змінювався тільки рік. Найімовірніше, (рік дії в законі про особливий статус Донбасу - ред.) буде змінено на 2021-й", - сказав Разумков.

"Будь-які інші зміни, я думаю, що малоймовірні, тому що пройти це питання треба буде швидко, оскільки закінчується таймінг нашої роботи цього року. І це можна буде зробити наступного пленарного тижня, коли з'явиться така ініціатива", - додав спікер парламенту.

Водночас він звернув увагу на те, що станом на сьогодні такі ініціативи у Верховній Раді не зареєстровано, але теоретично вони можуть з'явитися найближчим часом.

Водночас Разумков зазначив, що будь-які інші законодавчі ініціативи, що стосуються імплементації, зокрема, "формули Штайнмаєра", також не фіксував апарат Верховної Ради.

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