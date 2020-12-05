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Новини Політика України
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Донбас (21703) Разумков Дмитро (1445) Формула Штайнмаєра (201)

На наступному пленарному тижні Рада може продовжити на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На наступному пленарному тижні Рада може продовжити на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, - Разумков

Верховна Рада зможе наступного пленарного тижня, з 15 до 18 грудня, підтримати законопроєкт щодо продовження на рік дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Про це заявив глава українського парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що пролонгація можлива. Таку процедуру ми робили і минулого року, коли голосували за зміни до цього закону, які полягали в тому, що змінювався тільки рік. Найімовірніше, (рік дії в законі про особливий статус Донбасу - ред.) буде змінено на 2021-й", - сказав  Разумков.

"Будь-які інші зміни, я думаю, що малоймовірні, тому що пройти це питання треба буде швидко, оскільки закінчується таймінг нашої роботи цього року. І це можна буде зробити наступного пленарного тижня, коли з'явиться така ініціатива", - додав спікер парламенту.

Водночас він звернув увагу на те, що станом на сьогодні такі ініціативи у Верховній Раді не зареєстровано, але теоретично вони можуть з'явитися найближчим часом.

Водночас Разумков зазначив, що будь-які інші законодавчі ініціативи, що стосуються імплементації, зокрема, "формули Штайнмаєра", також не фіксував апарат Верховної Ради.

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Само по себе продление закона это так...как пукнуть с подливкой...Главное-поставить рашку на место.
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04.12.2020 19:44 Відповісти
А може вже досить. Может уже хватит. Сколько этот цирк на дроте будет продолжаться. Какое " самоуправление" мы что признаем , что там какие то самостоятельные " сепаратисты". А может там оккупанты и их агентура из местных ( и заезжих) аборигенов народов "доунбасса" ( отдельно "донецкого" народа и "луганского" народа, типа половцы и печенеги какие то.) Рада и правительство наконец должна прекратить эту клоунаду, объявить эти территории оккупированными РФ и на этом все. Конечно при этом конечно же нужно сделать то что должны были сделать при Порошенко, разорвать дип. отношения ( Грузия это сделала). Закрыть переход и проезд в Крым, ОРДЛО и РФ ( как минимум в ту строну) 7 лет творится все это безобразие.. а мы играем в гибридные рашен игры.
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04.12.2020 19:54 Відповісти
врагов украины во время войны расстреливают
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04.12.2020 21:43 Відповісти
 
 