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електронне декларування (1018) НАЗК (1167) Новіков Олександр (81)

"Не передбачає позбавлення волі", - голова НАЗК закликав Зеленського ветувати закон про електронне декларування, ухвалений ВР 4 грудня

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Голова НАЗК Олександр Новіков надіслав офіційний лист до президента України Володимира Зеленського щодо законопроєкту № 4460-д, який сьогодні ухвалила Верховна Рада України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному листі голови НАПКА Новікова, розміщеному в Фейсбуці. 

У листі Олександр Новіков зазначає, що цей законопроєкт не передбачає позбавлення волі для осіб, які умисно не подають е-декларацію або умисно не зазначають у ній недостовірні відомості. Таким чином, ці діяння Верховна Рада визнає не злочинами, а кримінальними проступками. Тобто, корупціонера можуть взагалі звільнити від відповідальності у випадку щирого каяття.

"Переведення" зазначених діянь з категорії злочинів до категорії кримінальних проступків надає можливість, сплативши штраф, не подати декларацію та приховати набуте в корупційний спосіб майно", — зазначає Олександр Новіков.

Читайте також: Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. ВIДЕО

Голова НАЗК закликав президента України накласти вето на законопроєкт.

"У зв’язку з наведеним просимо застосувати до вказаного Закону право вето відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституції України", — підсумував голова НАЗК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За недостовірне декларування - обмеження волі: в Раді зареєстрували законопроєкт

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.
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Топ коментарі
+39
так виглядає, що корупція остаточно перемогла немічного віслюка Не предусматривает лишения свободы, - глава НАПК Новиков призвал Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, принятый ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 3648
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04.12.2020 20:11
+24
Там закон прикольный, платишь с украденного 1% и гуляй.
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04.12.2020 20:11
+22
Клоун сьогодні "у відосіку" задекларував, що це велика перемога. А НАПК просить його ветувати закон?! Чудні.
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04.12.2020 20:11
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Клоун сьогодні "у відосіку" задекларував, що це велика перемога. А НАПК просить його ветувати закон?! Чудні.
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04.12.2020 20:11 Відповісти
так виглядає, що корупція остаточно перемогла немічного віслюка Не предусматривает лишения свободы, - глава НАПК Новиков призвал Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, принятый ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 3648
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04.12.2020 20:11 Відповісти
А разве не за это голосовал нарид умный украинский ? Нет ? А за что ?
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04.12.2020 20:49 Відповісти
Один из немногих вменяемых людей
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04.12.2020 20:11 Відповісти
Там закон прикольный, платишь с украденного 1% и гуляй.
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04.12.2020 20:11 Відповісти
Попробуй укради ты.лет 8 дадут
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04.12.2020 20:13 Відповісти
А вот, если задуматься, пресловутый общественный договор в рашке и в Украине, интересно ведь. У рабсеян: вы отказываетесь от политических свобод и всего с ними связанного, а мы вам-стабильность. А у нас: воруй, убивай, *** гусей, главное-делись. Признаться, оба мне не нравятся.
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04.12.2020 20:26 Відповісти
Пора народу Украины вспомнить вяликого В.И.Ленина. "ГРАБ НАГРАБЛЕННОЕ" Но если такое начнется..... Будет полная жо..а.
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04.12.2020 21:00 Відповісти
"ГРАБ" - дерево семейства березовых.
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05.12.2020 16:05 Відповісти
Пардон "ГРАБЬ". А ты Валерий пей валерьянку и не воспринимай грамматику всерьез
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05.12.2020 18:28 Відповісти
Знову спроба обману суспільства від квартальних шахраїв.
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04.12.2020 20:13 Відповісти
"Не предусматривает лишения свободы", - глава НАПК Новиков призвал Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, принятый ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 2198
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04.12.2020 20:18 Відповісти
Фактически Зе дал разрешение на воровство до 8 млн. - за это кроме штрафа (1 поход в "Велюр") ничего не будет
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04.12.2020 20:20 Відповісти
А чему удивляться, делали то под себя, кстати был редкий случай когда закон поддержали все фракции.
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04.12.2020 20:22 Відповісти
Без цього "закону", провладні зебіли, взагалі не будуть подавати декларації і не зможуть похизуватися перед 73 відсотками виборців, як вони, бідненькі, за рік зубАжіли.
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04.12.2020 21:09 Відповісти
пан Новіков знайшов антикорупціонера
ги
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04.12.2020 20:26 Відповісти
зЄля- так что там с "опросом" - коррупционеров - воров, сажать будем... "Не передбачає позбавлення волі", - голова НАЗК закликав Зеленського ветувати закон про електронне декларування, ухвалений ВР 4 грудня - Цензор.НЕТ 5434
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04.12.2020 20:26 Відповісти
Ты что, в окно не смотришь? До весны ещё как до Луны)
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04.12.2020 20:33 Відповісти
Это для не лохов , лапша на уши
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04.12.2020 20:48 Відповісти
Очень надеюсь .что Евросоюз и МВФ не клоуны и больше этим зедебилам ни копейки не даст,пока они не примут настоящий закон.А остальные ,которые голосовали за этих недоумков ,должны страдать за свой выбор.
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04.12.2020 20:31 Відповісти
Ох.уенно наголосовпли: Украл девять миллионов - заплати пятьдесят одну тысячу и гуляй свободно, воруй дальше. Нет слов..
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04.12.2020 20:31 Відповісти
В результаті компромісу ВР повісила всім локшину на вуха і позбавила корупціонерів кримінальної відповідальності.Відмінили - прийняли,прийняли - відмінили.Це біг на місці,продуктивність роботи - нуль.
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04.12.2020 20:36 Відповісти
Це не продуктивність, це як мукають москалі - зрада!
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04.12.2020 20:44 Відповісти
Да хуже не будет . Какая разница что будет дефолт и не будет безвиза ?
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04.12.2020 20:46 Відповісти
Дефолт все ближе , а безвиз накрывается , нанакрываваеться ? Угадали . Медным тазом!
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04.12.2020 20:45 Відповісти
Це все що потрібно знати про Зекурвів..
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04.12.2020 20:45 Відповісти
😂😂😂😂 только проснулся ?
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04.12.2020 20:47 Відповісти
його вже призивали, коли богдан був. зееееееля тебе оточують ворюги та аферисти, вони тобі брешуть. нееееееееееееееееее. це друзьяяяяяяя. а ви ніхто
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04.12.2020 21:09 Відповісти
Вобщем цирк с КСУ - запланированная акция. Тупарь уже медальку получил и на Крым уехал
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04.12.2020 21:19 Відповісти
"зе" и ВЗРада разыгривают сценарий разработанный в мацквааабаде,целью которого есть отодвинуть Украину от ЕС И США
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04.12.2020 21:27 Відповісти
БАНДИТИ з ВРУ такий закон це навіть не смішно це плювання на виборців. Але ви ПРИВИКЛИ не тільки плювати на громадян але безсовісно їх обкрадати.
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04.12.2020 21:31 Відповісти
ОНО всеравно ничего не читает, вечно в передозе с опухшей харей. В редкие моменты полусознания снимает гундосики - вот и вся тяжелая работа ***********.
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04.12.2020 22:01 Відповісти
Віслюк виконує волю крадіїв...
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04.12.2020 22:20 Відповісти
Он и сам вор. Все как то забыли как через его фирму Беня вывел 42 лимона зеленью из Приватбанка. И это только то что всплыло.
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05.12.2020 12:48 Відповісти
А может надо разделять - украл и не задекларировао? За украл- одно наказание согласно УК, а за то, что не было прибавление задекларировано - другое, согласно ЭТОГО закона?
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05.12.2020 07:39 Відповісти
Он же не полный дебил, чтобы на себя статью вешать. Он сознательно допустил решение конституционного суда, а теперь играет роль спасителя отечества. Надеюсь МВФ не купится на эти дешевые трюки клоуна.
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05.12.2020 12:45 Відповісти
якби тільки клоун постраждав - можна було б радіти. На жаль, ми в одному човні а капітан під кайфом і неумілий
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05.12.2020 12:58 Відповісти
Уважуха. Не думав, що в зеленому болоті ще залишилися адекватні люди. Починаю відрахунок скільки протримається на посаді цей хлопчина. Даю йому тиждень
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05.12.2020 12:54 Відповісти
по закону ЗЕ-шушвали, если ты грабишь страну и украинцев, тебе нужно просто прийти..расписаться и покаяться, только чистосердечно!
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05.12.2020 14:04 Відповісти
За коррупцию, дерибан, использование служебного положения& инсайдерской инфо с целью личного обогащения необходимо быстрое жёсткое наказание! СУД-ТЮРЬМА-КОНФИСКАЦИЯ полная и абсолютная! И полный пожизненный запрет на работу в госструктурах!
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05.12.2020 14:09 Відповісти
Глас вопіющого в пустелі...
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05.12.2020 15:47 Відповісти
Читаешь отзывы и понимаешь,не зря порохоботы возбудились,ведь при Порошенко никто не воровал,все и всё декларировали до копеечки!
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05.12.2020 16:08 Відповісти
Псевдо Тёзка Тёзка, не путай член с пальцем.
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05.12.2020 20:41 Відповісти
Эта мразь должна висеть на одном столбе с вовком
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05.12.2020 16:27 Відповісти
Вы так и не поняли что закон об отмене е-декларировании принят под определенных воров,как только с них снимут все обвинения о скрытых ими доходах закон снова будет введен в действие без права возбуждения против них дел за воровство и взяточничество.
А наложение вета это для того чтоб те кто еще не воспользовался отменой этого закона мог им воспользоваться,правда за определенную мзду.
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06.12.2020 09:57 Відповісти
Вообще-то я бы не сажал, а просто незадекларированное имущество конфисковывал в доход государства. "Не передбачає позбавлення волі", - голова НАЗК закликав Зеленського ветувати закон про електронне декларування, ухвалений ВР 4 грудня - Цензор.НЕТ 5947
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06.12.2020 10:32 Відповісти
 
 