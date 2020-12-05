"Не передбачає позбавлення волі", - голова НАЗК закликав Зеленського ветувати закон про електронне декларування, ухвалений ВР 4 грудня
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Голова НАЗК Олександр Новіков надіслав офіційний лист до президента України Володимира Зеленського щодо законопроєкту № 4460-д, який сьогодні ухвалила Верховна Рада України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному листі голови НАПКА Новікова, розміщеному в Фейсбуці.
У листі Олександр Новіков зазначає, що цей законопроєкт не передбачає позбавлення волі для осіб, які умисно не подають е-декларацію або умисно не зазначають у ній недостовірні відомості. Таким чином, ці діяння Верховна Рада визнає не злочинами, а кримінальними проступками. Тобто, корупціонера можуть взагалі звільнити від відповідальності у випадку щирого каяття.
"Переведення" зазначених діянь з категорії злочинів до категорії кримінальних проступків надає можливість, сплативши штраф, не подати декларацію та приховати набуте в корупційний спосіб майно", — зазначає Олександр Новіков.
Голова НАЗК закликав президента України накласти вето на законопроєкт.
"У зв’язку з наведеним просимо застосувати до вказаного Закону право вето відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституції України", — підсумував голова НАЗК.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.
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*** гусей, главное-делись. Признаться, оба мне не нравятся.
ги
А наложение вета это для того чтоб те кто еще не воспользовался отменой этого закона мог им воспользоваться,правда за определенную мзду.