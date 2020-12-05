Кишинів хоче почати діалог із Москвою про виведення російських військ із Придністров'я, - МЗС Молдови
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Очільник МЗС Молдови Ауреліу Чокой на саміті глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ заявив про готовність Кишинева вести конструктивний діалог з російським керівництвом для запуску процесу виведення російських військ і боєприпасів із території Молдови.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Республіка Молдова підтверджує свою послідовну позицію щодо необхідності виведення іноземних військ і запасів боєприпасів з нашої країни відповідно до статусу нейтралітету, передбаченого Конституцією, і міжнародними зобов'язаннями, взятими на себе РФ у рамках ОБСЄ", - заявив Чокой.
Він підкреслив, що "у зв'язку з цим ми готові до конструктивного діалогу з російською стороною для конкретних дій з відновлення процесу знищення та евакуації боєприпасів зі складів у селі Колбасна".
"Що стосується миротворчої операції в регіоні, що проводиться відповідно до молдавсько-російської Угоди про припинення вогню від 21 липня 1992 року, то слід зазначити, що вона досягла своєї мети щодо розділення сил і стабілізації постконфліктних ситуації. Однак стабільність, яка закріпилася в останні десятиліття, вимагає адаптації миротворчої місії до нових реалій. У зв'язку з цим необхідно зосередити зусилля на зміцненні довіри, всеосяжному вирішенні конфліктів та реінтеграції", - зазначив Чокой.
Він підкреслив, що Молдова готова до конструктивного діалогу з усіма зацікавленими сторонами з метою адаптації існуючого миротворчого механізму до нових цілей і реалій.
Чокой також висловив "глибоке занепокоєння зловживаннями Тираспольського режиму, включно з обмеженнями на вільне пересування і серйозне погіршення ситуації з правами людини в Придністровському регіоні Молдови", закликавши залучених партнерів "внести позитивний внесок і виправити цю ситуацію".
Будь ласка, зачекайте...
ну начинайте...
Звісно, що Московщина не виведе звідти залишки 14 армії (нині т.з. "миротворців"), оскільки саме цей контингент (зараз румуни заскавчать...) і є фактором стримування від "аншлюсу" Молдови Румунією. Саме цей контингент є стримуючим фактором від т.з. "реінтеграції" Придністрянщини, (читай - окупації). Свого часу так уже було - за наказом президента Мірчи Снєгура озброєна молдавська поліція з добровольцями - націоналістами вдерлася в Бендери з метою "наведення конституційного ладу" - було вбито багато мирних жителів - українців. Тоді за наказом командувача 14 Армії Лєбєдя спецназ вибив молдаван за Дністер і Дністер надовго перетворився у лінію фронту.
Як би не мінялися в Молдові президенти, парламенти, миротворці - Українська Придністрянщина і Молдова є несумісні в одному державному організмі, як чужерідний орган наспіх пришитий тупим хірургом (Сталіном).
Врешті - решт найвагомішим аргументом з часом стане активна позиція України щодо Лівобережжя. (Свого часу Тирасполь стукався у двері Банкової ( до Кравчука, Кучми, навіть до Ющенка). Але, але...
Та для цього наразі країна не готова... Дякую за предметну бесіду.