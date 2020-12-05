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Новини За кордоном
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Кишинів хоче почати діалог із Москвою про виведення російських військ із Придністров'я, - МЗС Молдови

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кишинів хоче почати діалог із Москвою про виведення російських військ із Придністров'я, - МЗС Молдови

Очільник МЗС Молдови Ауреліу Чокой на саміті глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ заявив про готовність Кишинева вести конструктивний діалог з російським керівництвом для запуску процесу виведення російських військ і боєприпасів із території Молдови.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Республіка Молдова підтверджує свою послідовну позицію щодо необхідності виведення іноземних військ і запасів боєприпасів з нашої країни відповідно до статусу нейтралітету, передбаченого Конституцією, і міжнародними зобов'язаннями, взятими на себе РФ у рамках ОБСЄ", - заявив Чокой.

Він підкреслив, що "у зв'язку з цим ми готові до конструктивного діалогу з російською стороною для конкретних дій з відновлення процесу знищення та евакуації боєприпасів зі складів у селі Колбасна".

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"Що стосується миротворчої операції в регіоні, що проводиться відповідно до молдавсько-російської Угоди про припинення вогню від 21 липня 1992 року, то слід зазначити, що вона досягла своєї мети щодо розділення сил і стабілізації постконфліктних ситуації. Однак стабільність, яка закріпилася в останні десятиліття, вимагає адаптації миротворчої місії до нових реалій. У зв'язку з цим необхідно зосередити зусилля на зміцненні довіри, всеосяжному вирішенні конфліктів та реінтеграції", - зазначив Чокой.

Він підкреслив, що Молдова готова до конструктивного діалогу з усіма зацікавленими сторонами з метою адаптації існуючого миротворчого механізму до нових цілей і реалій.

Також читайте: Лавров - Санду: Москва "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення російських військових з Придністров'я

Чокой також висловив "глибоке занепокоєння зловживаннями Тираспольського режиму, включно з обмеженнями на вільне пересування і серйозне погіршення ситуації з правами людини в Придністровському регіоні Молдови", закликавши залучених партнерів "внести позитивний внесок і виправити цю ситуацію".
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Топ коментарі
+27
КАЦАПИ - ГОУ ХОУМ Кишинев хочет начать диалог с Москвой о выводе российских войск из Приднестровья, - МИД Молдовы - Цензор.НЕТ 6461

Кишинев хочет начать диалог с Москвой о выводе российских войск из Приднестровья, - МИД Молдовы - Цензор.НЕТ 6431
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04.12.2020 20:12
+23
купіть в Ердогана один байрактар і необхідність вивозити **********, в кацапів, відпаде відразу Кишинев хочет начать диалог с Москвой о выводе российских войск из Приднестровья, - МИД Молдовы - Цензор.НЕТ 5207
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04.12.2020 20:13
+20
А лучше жесткая блокада. Этот апендицит давно пора удалять. 30 лет как скабка сидит.
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04.12.2020 20:19
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КАЦАПИ - ГОУ ХОУМ Кишинев хочет начать диалог с Москвой о выводе российских войск из Приднестровья, - МИД Молдовы - Цензор.НЕТ 6461

Кишинев хочет начать диалог с Москвой о выводе российских войск из Приднестровья, - МИД Молдовы - Цензор.НЕТ 6431
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04.12.2020 20:12 Відповісти
А от тут хрін їм по всій морді.Хай на батутах переправляються.
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04.12.2020 20:15 Відповісти
Единственный путь - по кольцевой дороге Сатурна !
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04.12.2020 20:17 Відповісти
купіть в Ердогана один байрактар і необхідність вивозити **********, в кацапів, відпаде відразу Кишинев хочет начать диалог с Москвой о выводе российских войск из Приднестровья, - МИД Молдовы - Цензор.НЕТ 5207
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04.12.2020 20:13 Відповісти
А лучше жесткая блокада. Этот апендицит давно пора удалять. 30 лет как скабка сидит.
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04.12.2020 20:19 Відповісти
Добре. Тільки яким маршрутом? Через Румунію? Чи клоун і ВР піде на зустріч ху№лу і відкриє коридор через Україну?
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04.12.2020 20:13 Відповісти
Яким попали- таким хай і виходять.
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04.12.2020 20:17 Відповісти
ради такого и коридор можно дать .. эта кацапская база в первую очередь для нас угроза ..
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04.12.2020 20:32 Відповісти
Пускай ******* по воздуху в обход,коридор врагаи еще
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04.12.2020 20:38 Відповісти
Нет смысла думать о маршрутах выхода. Кацапы знают только один способ покинуть чужую страну, в рефрижераторе, грузом 200
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05.12.2020 18:57 Відповісти
это из серии попыток диалога с животными.
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04.12.2020 20:15 Відповісти
Ну тоді додадуть санкцій.
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04.12.2020 20:18 Відповісти
с животными, в отличии от кацапов, говорить о чём то можно ...
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04.12.2020 20:27 Відповісти
Кого ж эти окупанты теперь миротворить будут ? А то получается ненужный хлам какой то.
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04.12.2020 20:15 Відповісти
Пускай Ичкерию миротворят. Кишинев хочет начать диалог с Москвой о выводе российских войск из Приднестровья, - МИД Молдовы - Цензор.НЕТ 837
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04.12.2020 20:19 Відповісти
Это как говорить с раковой опухолью на 4 стадии о выходе из организма
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04.12.2020 20:16 Відповісти
Что ж...Санду вроде неглупый политик, и уж явно не пророссийский: сначала формальные попытки решить вопрос диппутём, дальше, возможно, будет правильнее действовать. В данном случае пробует соблюсти формальности.
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04.12.2020 20:17 Відповісти
Скоро парламент проголосует что бы иностранные войска оставались в Молдове
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04.12.2020 20:20 Відповісти
кацапы наверное испугаются диалога и сбегут от туда в ужасе ...
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04.12.2020 20:25 Відповісти
молдавобендеровцы поднимают голову Кишинев хочет начать диалог с Москвой о выводе российских войск из Приднестровья, - МИД Молдовы - Цензор.НЕТ 8586
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04.12.2020 20:31 Відповісти
минск 38?
ну начинайте...
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04.12.2020 20:35 Відповісти
Зеля, хватит ловить глаза кремлевской **********, и стучать ночами от тоски висюлей по клавишам. Не можешь быть мужчиной, научись этому у молдавской женщины.
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04.12.2020 20:36 Відповісти
Макаки ничего делать не будут. Единственно возможное решение - полная блокада приднестровья.
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04.12.2020 20:37 Відповісти
а ее нет? кацапы на пересменку по Украине и Молдове ездят?
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04.12.2020 20:38 Відповісти
Все Приднестровье в Одессе на работе.А этого не должно быть.Должна быть изоляция от непризнанных.
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04.12.2020 20:51 Відповісти
Когда все страны запретят прохождение транспорта и грузов через свои территории в Приднестровье,тогда будет толк. А пока у Кацапии туда свободный доступ,то она там и будет.
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04.12.2020 20:49 Відповісти
воздух перекрыть, никаго не выпускать, самое малое чем можно порадовать протоукров.
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04.12.2020 20:50 Відповісти
Почути таке з вуст ... цілого міністра (!) та й нововибраного президента навіть не тягне на іронічну посмішку. Молдавани так і не зрозуміли, що питання не в миротворцях (російських, чи марсіанських...) і не у військових складах з допотопним барахлом, яке вже давно роздерибанили, а в повній несумісності Придністрянщини з Молдовою, в непереборних відмінностях слов"янського і романського етносів, якщо конкретніше - то в категоричному несприйнятті українцями Лівобережжя румунізації в будь-якій формі..
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04.12.2020 20:50 Відповісти
ты наверное коми или чуваш.
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04.12.2020 21:03 Відповісти
ще одні фантазери. і слово дурне придумали.( договоритися)
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04.12.2020 21:02 Відповісти
Поспешила девушка с такими заявлениями. Надо было сначала парламент сменить. Вроде и знала много. И с кем дело иметь будет. Ту группировку войск что стоит там, не выведут ни за что. Очень стратегично там иметь армию.
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04.12.2020 21:26 Відповісти
Нічого не дасть ні зміна парламенту, ні зміна миротворців.Причина в непереборних відмінностях Придністрянщини і Молдови, несумісності слов"янського і романського етносів в одній державі. Українське Лівобережжя ніколи не сприйме румунізацію і не ляже під Румунію.
Звісно, що Московщина не виведе звідти залишки 14 армії (нині т.з. "миротворців"), оскільки саме цей контингент (зараз румуни заскавчать...) і є фактором стримування від "аншлюсу" Молдови Румунією. Саме цей контингент є стримуючим фактором від т.з. "реінтеграції" Придністрянщини, (читай - окупації). Свого часу так уже було - за наказом президента Мірчи Снєгура озброєна молдавська поліція з добровольцями - націоналістами вдерлася в Бендери з метою "наведення конституційного ладу" - було вбито багато мирних жителів - українців. Тоді за наказом командувача 14 Армії Лєбєдя спецназ вибив молдаван за Дністер і Дністер надовго перетворився у лінію фронту.
Як би не мінялися в Молдові президенти, парламенти, миротворці - Українська Придністрянщина і Молдова є несумісні в одному державному організмі, як чужерідний орган наспіх пришитий тупим хірургом (Сталіном).
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05.12.2020 14:33 Відповісти
Я обратил на ваш верхний комент внимание, до того как вы ответили мне. Жаль никто лайки не ставит---тему не знают уже. Чуть знакомо мне это. В реале там наша земля исторически, можно и спорить тут, но то как поступают братаны северные везде, то мы голуби. Не раз печатал, но не пропускал администратор, что Молдова бы могла запросто уйти в ЕС и НАТО согласившись на широкую автономию в Румынии, тем более там давно предлагали. Имел дело в далёкой молодости и учился и работал (в Одессе) с людьми с тех мест включая Бесарабию. Это другие люди по истории, культуре итд чем романская группа---и тем более по языку. Своим уходом Молдова бы и свои проблемы разом решила и нам конечно бы помогла. НО!
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05.12.2020 16:20 Відповісти
За заявами молдавських політиків (і М.Санду і міністра Чокоя) - варто лише вивести російський контингент з Придністрянщини, і "реінтеграція" регіону до Молдови сама-собою здійсниться. Нічого не здійсниться: Лівобережжя міцно посадило Кишинів на ланцюга - люба спроба злиття з Румунією в любій формі (навіть широкої автономії) автоматично спровокує референдум на Лівобережжі. Цілком з Вами згідний - Москва свій контингент ніколи добровільно звідти не виведе, це ілюзі. Цим Москва тримає Молдову "на гачку".
Врешті - решт найвагомішим аргументом з часом стане активна позиція України щодо Лівобережжя. (Свого часу Тирасполь стукався у двері Банкової ( до Кравчука, Кучми, навіть до Ющенка). Але, але...
Та для цього наразі країна не готова... Дякую за предметну бесіду.
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05.12.2020 20:14 Відповісти
Здесь форум. Место для мнений и предложений. Не все усваивают это. Было бы больше пользы от предложений разных. Не хотелось бы так категорично---но там вами сказано что пока страна не готова. А мне кажется что вообще пока не готова ни к чему. 30 лет коту под хвост. Но поверим конечно---а вдруг?!
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05.12.2020 20:56 Відповісти
Вот и показал молдавский парламент своё истинное лицо..Они не молдован интересы отстаивают.Они отстаивают интересы ботокса. Трудно будет Майе. Выход один - новые выборы парламента. И чем быстрее чем лучше.
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04.12.2020 21:34 Відповісти
Домовитись з )(уйлом? Цікаво було б послухати відповідь зайвехромосомних балалаєчніков.
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05.12.2020 01:59 Відповісти
ну так і будете "говорити про виведення" з москалями до третього пришестя...
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05.12.2020 02:28 Відповісти
Придністров'я - історично українська земля. Нехай по дорозі у Московію прихоплять свої війська і з Криму і Донбасу.
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05.12.2020 05:32 Відповісти
І вони прослідують в РФ територією України через Київ, на що їм радісно надасть дозвіл зелена Вова і його агенти ФСБ.
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05.12.2020 10:22 Відповісти
Вся територія "пов'язана" трубами з РФ. І побажання "диванних" вояків до заду тим, хто на цих трубах сидить. Як власники цієї мережи вирішать, так і буде. Ситуація повністю контролюється "вентилями". А патріотичні сподівання це дитяча безкоштовна розфарбовка. Може ще й олівці лохам подарять...
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22.04.2021 18:18 Відповісти
 
 