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Не впевнений, що Рада заповнить свою квоту в КС на наступному пленарному тижні, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не впевнений, що Рада заповнить свою квоту в КС на наступному пленарному тижні, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не впевнений, що парламент зможе призначити ще двох суддів Конституційного суду (КС) за своєю квотою на наступному пленарному тижні з 15 по 18 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це спікер заявив в ефірі телеканалу "Наш" у п'ятницю.

"Якщо ми говоримо про квоту Верховної Ради України (щодо призначення суддів КС – ред.), то справді є дві позиції. Одна з них - конкурс був перезапущений, сьогодні він проходить. Інший на прохання і фракцій, і профільного комітету відкладено і ми не розглядали на цьому тижні питання про призначення ще одного судді Конституційного суду. Поки я не впевнений, що і на наступному тижні, щоб не створювати додаткову напругу в цьому процесі", - сказав Разумков.

Разом з тим він зазначив, що завданням-максимумом є підготовка законопроєкту про регламент діяльності КС. За словами голови парламенту, це "правильна позиція, яка дала б можливість ефективно всім працювати".

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Кто такая Рада ? У неё фамилия есть ?
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04.12.2020 20:34 Відповісти
Є-Верховна.
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04.12.2020 20:37 Відповісти
Куме, а куме, а шо ви будете палить як ні Прими, ні Ватри не буде?
Верховну Раду!
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04.12.2020 20:38 Відповісти
Нема в Україні незалежної суддівської гілки влади. І не буде- забудьте.
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04.12.2020 20:37 Відповісти
Хіба? Наша судівська гілка повністю незалежна ... від джерела влади - народу. Гілка влади - це те, що призначає джерело влади, а саме - народ. Президента вибираємо, зРаду теж, а звідки у суддів владні повноваження - невідомо. Хай судять тих, хто їх і призначив.
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04.12.2020 20:42 Відповісти
Усе усім відомо- невідомо, як з цієї халепи вибратися.
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04.12.2020 20:50 Відповісти
пане Разумков. а Ви хоч в чому небудь, уверени??????
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04.12.2020 21:00 Відповісти
пучеглазое чючело не уверено.
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04.12.2020 21:01 Відповісти
 
 