Не впевнений, що Рада заповнить свою квоту в КС на наступному пленарному тижні, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не впевнений, що парламент зможе призначити ще двох суддів Конституційного суду (КС) за своєю квотою на наступному пленарному тижні з 15 по 18 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це спікер заявив в ефірі телеканалу "Наш" у п'ятницю.

"Якщо ми говоримо про квоту Верховної Ради України (щодо призначення суддів КС – ред.), то справді є дві позиції. Одна з них - конкурс був перезапущений, сьогодні він проходить. Інший на прохання і фракцій, і профільного комітету відкладено і ми не розглядали на цьому тижні питання про призначення ще одного судді Конституційного суду. Поки я не впевнений, що і на наступному тижні, щоб не створювати додаткову напругу в цьому процесі", - сказав Разумков.

Разом з тим він зазначив, що завданням-максимумом є підготовка законопроєкту про регламент діяльності КС. За словами голови парламенту, це "правильна позиція, яка дала б можливість ефективно всім працювати".

Читайте також: Коли звичайну людину садять до в'язниці за дрібницю, а чиновника, який вкрав мільйони, штрафують - це постріл у маси, - журналіст