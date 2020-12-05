Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв
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Конфлікти на національному ґрунті на Закарпатті є наслідком недружньої політики з боку Угорщини, яка вигідна і підтримується Російською Федерацією.
Про це Цензор.НЕТ заявив народний депутат з фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв, керівник делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО.
"Угорська влада вже тривалий час системно втручається у внутрішні справи України і через своїх агентів впливу намагається спровокувати угорців Закарпаття на недружні до української держави дії. З іншого боку, є фактор Росії, яка підтримує такі прагнення угорської влади і надає їй економічну і моральну підтримку. Спираючись на Кремль і виступаючи в ролі його п'ятої колони в НАТО і ЄС, офіційний Будапешт намагається реалізувати і свої власні амбіції", - сказав Чернєв.
На думку нардепа, в ситуації, що склалася на Закарпатті, українські правоохоронні органи діють правильно.
"Українські правоохоронці діють у повній відповідності з чинним законодавством, і жодних поблажок для сепаратистів бути не може. Справу має бути доведено до суду, а винні мають бути покарані. Поки керівництво України не політизує проблему, бажаючи зберегти хороші відносини з Угорщиною. Але, думаю, ситуація може змінитися", - підкреслив депутат.
"Слуга народу" вважає, що Україна повинна, використовуючи дипломатичні важелі і підтримку партнерів, змусити Угорщину поважати українські закони і суверенітет.
"Причиною постійних конфліктів є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, тому їх рішення залежить не від нас. Однак ми повинні задіяти всі можливі дипломатичні і політичні важелі, щоб отримати в цьому протистоянні підтримку США, НАТО і ЄС і змусити Угорщину поважати наші закони і наш суверенітет", - упевнений Чернєв.
Більше коментарів щодо останніх подій на Закарпатті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".
Нагадаємо, 1 грудня Служба безпеки України повідомила, що перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини.
Раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.
Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.
1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.
Будь ласка, зачекайте...
1. Чи є у них конфлікт з українцями в місцях їх (етнічних венгрів) компактного проживання на території України?
2. Чи мають вони бажання покинути територію України і ті місця де вони наразі проживають та повернутися на історичну землю своїх пращурів?
Як на мене конфлікт нагнітають венгерські уйобикі а не місцеві венгри на Закарпатті.
Почему не следуют простой логике Аристотеля?
Кстати кацапам тоже.
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Хм, так это и есть простейший приём выявить лжеца - говорит одно - делает другое.
Я бы привёл венграм закарпатья прямую аналогию какую технологию на них подопытных кроликах проводят - это пример того же Донбасса. Сначала науськали дурной народ, что они причасны к величию рассейскому, затем стали искушать неподчинением новой укр власти, а потом в результате кинули, мол, мы и не собирались вас к себе присоединять!
Точно также и закарпатьем решили сыграть. А бестолочи местные поддаются наверное этим искушениям. Как известно их христианства дьявол сначала искушает сотворить что-то, якобы во благо, а потом кидает! Подставляет под удар.
Этих аналогий пруд пруди. И не надо изобретать велосипед. всё давно известно и не раз опробовано.
Знаете ли вы древний советский анекдот о жадности, ненажерливости хохлов-украинец сочинённый в недрах пропаганды ссср, чтобы скинуть своё собственное дерьмо на кого-то иного? Анекдот заканчивается .... Ну а вагон яблок сможешь съесть? - спросили украинца.
Нет, - говорит - не з'їм, але все понадкусюю.
А теперь смотрите к чему єто и про кого.
Молдову кацапы съели? Нет, но надкусили!
Грузию съели? Нет, но надкусили!
Украину съели? Нет, но надкусили!
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Лично мне всё стало понятно к концу 2014. И просто наблюдаю верно ли...
Ну и кому же такие повадки надкусывать ближе? Украинцам, Молдаванам? Грузинам?
Ничего сложного просчитать кто что затеял нет. Критический склад ума просто редкость. Не путать с критиканством.
И я закрыл тему.
Хорош.
Хочете Угорщини - їдьте в Угорщину ,, але не робіть Угорщини з України !! В Україні ніякої Угорщини не буде , однозначно , ні її , ні Болгарії , ні Молдови , Румунії , Польщі та ін . А кацапії тим більше .. Невже це так важко зрозуміти ?
Жити в Україні може хто завгодно , але згідно українських законів , і по українським правилам крапка
ви - частина того "стрємлєнія"
Кремлевская ОПГ радотает кпуглосуточно!
Поэтому общество и превращается в толпу, Толпа создается чисто эмоционально. И так выбирается 73 процентами кто-то с кем-то, а спустя год - нет, откуда ж такие негодяи на нашу голову?
И точно так, как та лошадь, что всю жизнь проходила по кругу, и когда отвязали, уже не может прямо ходить -- точно так же взахлеб ругается расия и савок, а на деле -- все по тем же клише. Кругом враги и т.п. Русский шовинизм -- зло, а украинский - о, то уже самый смак.
От фактов же никуда не деться -- Украина, как и подавляющее большинство государств, многоэтнична. И привилегии или негативная дискриминация по одному признаку обязательно переходит в дискриминации по другим. Сегодня тот "титульный", кто в вышиванке, завтра - только тот, ктобелокурый и голубоглазый. Сегодня сосед "враг народа, антиукраинец" -- но завтра уже будешь ты...
так вже ж не ведуться на такі вибрики
я бачу в кого сумбур
не вперше коли у владі діла швах-традиційно впихують страшилки з Закарпаття...відволікають від негараздів...
якщо в 14тому забрали на схід погранців і бойові підрозділи...а мадяри відкрили границю для всіх...мої земляки не рванули ні в одну з бувших республік...в які вони входили...
тому про якесь приєднання-від"єднання ТЕПЕР смішно говорити...
вони показали що вони є громадянами нашої держави і Україна їх домівка...
то вся накип яка час від часу вспливає...
явно піар...тепер будуть до всрачки боотись з тим що самі спровокували...
щодо виїзджайте..
хто хотів-вже там...хто остався-значить їх домівка тут...
і не треба їм вказувати....
ми різні-але ми маємо жити разом і дружньо...може в тому і є істина...
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!