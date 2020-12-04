Головні новини 4 грудня: ЄСВ платити не треба, локдаун відклали на 2021 рік

Єкспрем'єр Володимир Гройсман нібито отримав хабар від скандального забудовника Максима Микитася, Зеленський обіцяє не вводити локдаун у грудні, Рада повернула відповідальність за брехню в електронних деклараціях - головні новини 4 грудня.

Гройсман отримав хабар від Микитася

Журналіст Владислав Сидоренко опублікував постанову Вищого антикорупційного суду від 26 листопада. У документі сказано, що експрем'єр Володимир Гройсман у 2017 році отримав від "Укрбуду" приміщення в центрі Києва площею 2 тис. кв. метрів, яке коштує понад 75 млн грн.

Прессекретар Гройсмана стверджує, що це брехня.

Тим часом журналісти з'ясували, що тесть заступника голови ОП Олега Татарова не просто відразу після його призначення отримав землю під забудову - на цій землі планував побудувати житловий будинок "Укрбуд" Микитася. Але щойно Микитась потрапив у СІЗО, договір розірвали, і земля дісталася фірмі тестя Татарова.

ЄСВ платити не треба

Верховна Рада на пів року звільнила частину ФОПів від сплати ЄСВ та єдиного податку. Таким чином депутати хочуть підтримати підприємців під час пандемії COVID-19.

Весь день під Радою протестували підприємці, вимагаючи "врятувати мікробізнес". Час від часу протести переростали в сутички і рукоприкладство.

Протести біля будівлі парламенту обурили "слуг народу": у фракційному чаті вони активно обговорювали, як зробити так, щоб протестувальники не заважали проходу депутатів на робочі місця.

Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях

За новим законом, якщо чиновник збрехав у декларації на суму, яка перевищує 8 756 000 дол, йому загрожує обмеження волі на строк до 2 років.

У Національному агентстві із запобігання корупції покарання назвали занадто м'яким, голова НАЗК Новіков написав лист президенту Зеленському з проханням ветувати закон.

Локдауну в грудні не буде

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

"Ми даємо можливість бізнесу працювати і не втрачати грудень - один із найприбутковіших місяців року. І ми не будемо псувати людям свято, на яке всі ви так чекаєте", - сказав Зеленський.

ФСБ Росії заявила про спробу прориву з України

За версією ФСБ, троє невідомих зі зброєю намагалися прорватися з Сумської області України на територію Росії. Зав'язалася перестрілка, і одну людину було убито, ще двоє нібито повернулися в Україну.

У Держприкордонслужбі не підтверджують цю інформацію: постріли не зафіксували, ділянку кордону перевірили і нічого підозрілого не виявили.

Гіркін вкрав гроші терористів

Полковник ГРУ РФ Сергій Дубинський ("Хмурий") опублікував розгромний текст про одного з ватажків терористів Ігоря Гіркіна. За словами Дубинського, Гіркін психічно хворий, любить катувати людей, а з 50 тис. доларів, які мав роздати рядовим найманцям, 20 тис. привласнив собі.

Українські ветерани отримали медалі від Путіна

Організація ветеранів у Дніпропетровській області роздала ветеранам Другої світової війни ювілейні медалі "До 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні" від президента Росії. У супровідних документах вказано, що нагородження медалями відбулося ще влітку 2019 року. На Дніпропетровщину медалі передала "Харківська організація ветеранів України". Ця організація існує 1 рік і 8 місяців.