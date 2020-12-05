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Новини Політика України
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Угорщина (1355) Закарпаття (1586) Слуга народу (2544) Кривошеєв Ігор (4)

У відносинах з Угорщиною немає конфлікту або загострення, є діалог, - "слуга народу" Кривошеєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У відносинах з Угорщиною немає конфлікту або загострення, є діалог, -

У ситуації на Закарпатті та у стосунках з Угорщиною немає конфлікту або загострення, між країнами відбувається діалог.

Про це Цензор.НЕТ заявив народний депутат Ігор Кривошеєв, голова Закарпатської обласної організації партії "Слуга народу":

"Не готовий вживати термін "загострення", тому що, на мою думку, таке визначення не відповідає реальному стану речей. Як я бачу - певна несвоєчасність окремих дій силовиків політизувала розслідування передбачуваного звичайного злочину. Що привело до спілкування двох країн на рівні МЗС. Це не загострення відносин, це - діалог", - пояснив Кривошеєв.

Він вважає, що виконання угорського гімну депутатами ОТГ на Закарпатті та дії силовиків у справі благодійного фонду "Еган Еде" не пов'язані між собою.

"Потрібно чітко розділяти два інциденти, які між собою не пов'язані. Перший. Обшуки у справі фонду "Еган Еде" - це звичайні слідчі дії. Очевидно, що трохи несвоєчасні. Якби вони відбулися пізніше - не було би політизації.

Читайте також: Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв

Друге. Виконання гімну Угорщини на засіданні ради ОТГ. Це неприпустимо. Я поважаю угорську культуру і традиції і вважаю їх родзинкою Закарпаття. Сам трохи говорю і читаю угорською і не маю нічого проти угорського гімну чи прапорів під час урочистих подій локального характеру - День села, фестивалі чи угорські свята. Але засідання ради ОТГ це зовсім інше. Тут має бути червона лінія", - впевнений "слуга народу".

Кривошеєв підкреслив, що стосовно обох інцидентів має відбутися діалог. "Конфлікт у цій ситуації бачать тільки ті, хто хоче його там бачити", - додав нардеп.

Більше коментарів щодо останніх подій на Закарпатті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Дивіться також: Місцеві депутати на Закарпатті після присяги заспівали гімн Угорщини, - соцмережі. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 грудня Служба безпеки України повідомила, що перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини.

Раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині. 1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

Читайте: Сійярто попросив керівництво ОБСЄ відправити місію на Закарпаття для розслідування "образ на адресу угорської громади"
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Топ коментарі
+3
Ну да, диалог: Венгрия и преданные её интересам коллаборанты в нашей стране посылают украинскую государственность на йух, а мы покорно киваем в ответ на это. Это называется - диалог?
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04.12.2020 21:54
+3
Так если Венгрия такая классная комфортная и наверное зажиточная страна, то почему я не слышу от Венгрии примерно такого: Граждане Закарпатья, угорцы по национальности! Если Вам фигово в Украине, то продайте своё имущество тем кто нуждается в нём и милости просим на родину! Мы способны всех вас накормить и обогреть, дать кров (хотя вы и сами купите, раз продали в Украине своё имущество) и живите на здоровье в комфортных для себя и родных условиях!
Почему не следуют простой логике Аристотеля?
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04.12.2020 22:00
+2
Сцарю це не вигідно, йому вигідніше мати напруженість на Західних кордонах України. А якщо ****** його ослухаються то не получать ггроші.
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04.12.2020 22:24
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Слуги "мои" вы определитесь конфликт это или обострение а то как Лебедь, щука и рак.......
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04.12.2020 21:51 Відповісти
В усякому разі, це не конфлікт України з Угорщиною, це конфлікт україни з лаптелизами.
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04.12.2020 22:19 Відповісти
Ну да, диалог: Венгрия и преданные её интересам коллаборанты в нашей стране посылают украинскую государственность на йух, а мы покорно киваем в ответ на это. Это называется - диалог?
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04.12.2020 21:54 Відповісти
криворукова,кривоногова,кривошеев,Кривой рог....нас атакует банда кривых
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04.12.2020 21:54 Відповісти
простите, а кто такой Кивошеев Зеленой Масти? ЭкспЭрд в чем? выпускник Трускавецького универа? Цензор. А зачем нам мнения тела с интеллектом зеленой плесени?
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04.12.2020 21:55 Відповісти
надеюсь , что в прошлом блестящий кавенщик и заводной тамада , а потом уже и эксперт международник ...
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04.12.2020 22:15 Відповісти
Коли когось хочеш вимастити гівном, то спочатку прикинь: Хто він і Що ти?
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04.12.2020 22:22 Відповісти
самій добрий діалог це проводити навчання, чистити кулемет, та вивчати мат частину.
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04.12.2020 21:57 Відповісти
Так если Венгрия такая классная комфортная и наверное зажиточная страна, то почему я не слышу от Венгрии примерно такого: Граждане Закарпатья, угорцы по национальности! Если Вам фигово в Украине, то продайте своё имущество тем кто нуждается в нём и милости просим на родину! Мы способны всех вас накормить и обогреть, дать кров (хотя вы и сами купите, раз продали в Украине своё имущество) и живите на здоровье в комфортных для себя и родных условиях!
Почему не следуют простой логике Аристотеля?
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04.12.2020 22:00 Відповісти
Израиль им в пример.
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04.12.2020 22:02 Відповісти
Сцарю це не вигідно, йому вигідніше мати напруженість на Західних кордонах України. А якщо ****** його ослухаються то не получать ггроші.
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04.12.2020 22:24 Відповісти
Так, звичайно ж все це зрозуміло, як Божий день.
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04.12.2020 22:26 Відповісти
Ігор, це не діалог, це, 'тупо, наезд' з їхньої сторони. Є чорне і біле, любителів сірого не сприймають ні одні ні інші.
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04.12.2020 22:01 Відповісти
"Нас е**т, а мы крепчаем"... Вся суть этого "диалога."
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04.12.2020 23:09 Відповісти
Выкручивание рук - это не диалог.
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04.12.2020 23:21 Відповісти
Всіх мадяр за ріку Угру. І ніяких конфліктів.
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05.12.2020 05:27 Відповісти
На сході країни "діалог" продовжується вже 7-й рік, правда, його лицемірно називають "конфліктом", а опонента - "тією стороною".
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05.12.2020 06:11 Відповісти
Не хочу бути злим пророком але факти говорять про те що у Закарпатті швидкими темпами назріває нове "ордло" і якщо найближчим часом і то вже терміново не будуть прийняті хоч якісь міри то на превеликий жаль там буде розіграний ****** і його смоктуном Орбаном "кримський" сценарій - псевдореферендум "рузьке миротворци" і анексія більшої частини Закарпаття. Буваю в тих краях досить часто маю багато знайомих і для того щоб зробити такі висновки не треба бути легендарним СБУшником - все як кажуть видно не озброєним оком.
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05.12.2020 08:22 Відповісти
Цели и задачи:
- Улучшить демографическую ситуацию в стране !!!
- Улучшить подготовку армии
- Улучшить качество призыва срочной службы
Предлагаю ЗЕЛЕНСКОМУ регулярно проводить по городам учения ООС силами срочников. Начать можно на Закарпатье. Бойцам бром не давать, питание улучшить, цели не скрывать - возможно, местная молодежь начнет сама активнее участвовать в политической жизни общества.
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05.12.2020 23:47 Відповісти
 
 