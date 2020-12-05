У відносинах з Угорщиною немає конфлікту або загострення, є діалог, - "слуга народу" Кривошеєв

У ситуації на Закарпатті та у стосунках з Угорщиною немає конфлікту або загострення, між країнами відбувається діалог.

Про це Цензор.НЕТ заявив народний депутат Ігор Кривошеєв, голова Закарпатської обласної організації партії "Слуга народу":

"Не готовий вживати термін "загострення", тому що, на мою думку, таке визначення не відповідає реальному стану речей. Як я бачу - певна несвоєчасність окремих дій силовиків політизувала розслідування передбачуваного звичайного злочину. Що привело до спілкування двох країн на рівні МЗС. Це не загострення відносин, це - діалог", - пояснив Кривошеєв.

Він вважає, що виконання угорського гімну депутатами ОТГ на Закарпатті та дії силовиків у справі благодійного фонду "Еган Еде" не пов'язані між собою.

"Потрібно чітко розділяти два інциденти, які між собою не пов'язані. Перший. Обшуки у справі фонду "Еган Еде" - це звичайні слідчі дії. Очевидно, що трохи несвоєчасні. Якби вони відбулися пізніше - не було би політизації.

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Друге. Виконання гімну Угорщини на засіданні ради ОТГ. Це неприпустимо. Я поважаю угорську культуру і традиції і вважаю їх родзинкою Закарпаття. Сам трохи говорю і читаю угорською і не маю нічого проти угорського гімну чи прапорів під час урочистих подій локального характеру - День села, фестивалі чи угорські свята. Але засідання ради ОТГ це зовсім інше. Тут має бути червона лінія", - впевнений "слуга народу".

Кривошеєв підкреслив, що стосовно обох інцидентів має відбутися діалог. "Конфлікт у цій ситуації бачать тільки ті, хто хоче його там бачити", - додав нардеп.

Більше коментарів щодо останніх подій на Закарпатті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

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Нагадаємо, 1 грудня Служба безпеки України повідомила, що перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини.

Раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині. 1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

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