Україна почне отримувати вакцину від COVID-19 між першим і другим кварталами 2021 року, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За оптимістичного сценарію поставки в Україну вакцини від коронавірусу почнуться в першій половині 2021 року.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Йшлося про постачання вакцин в Україну через Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19 COVAX.
"Ми маємо отримати 8 млн доз за цією ініціативою вже в першій половині 2021 року. Сподіваємося, що це буде кінець першого - початок другого кварталу", - сказав Степанов.
За його словами, в межах цієї ініціативи в Україні можуть бути поставлені вакцини різних виробників - AstraZeneca, Moderna, Novavax, Pfizer.
"Головне завдання - це максимально швидко привезти цю вакцину. І ось ми зараз, крім COVAX, з усіма цими компаніями, які ви називали, ми перебуваємо вже на фінальних стадіях підписання документів і зможемо в недалекому майбутньому сказати про перші поставки безпосередньо від компаній", - сказав Степанов.
На запитання про те, як організувати в Україні вакцинацію препаратом Pfizer, зберігати і перевозити який можна тільки при температурі -70 градусів Цельсія, міністр відповів так: "Звичайно, краще те, що мінус 2 - мінус 8, це зрозуміло. Але якщо першою буде у нас можливість поставити Pfizer, то, звісно, ми будемо це робити".
Будь ласка, зачекайте...
Первый квартал заканчивается 31-го марта...а второй квартал начинается 1-го апреля...
Между ними это когда???
Или Украина вакцину торжественно получит на День Дурака со всеми вытекающими последствиями?
как это "между"? нет никакого "между" между первым и вторым кварталом. в 23:59:59 еще первый квартал а в 00:00:00 начался второй. что он мелит бл?
для опг воз - Украина - это отсталая страна, как страны Африки, где можно проводить эксперименты и опыты над людьми, в том числе с этими вакцинами, выяснить риски осложнений и летальных исходов..
при чем здесь развитые страны? в развитых странах, отару овец тоже стригут и прививают..
ты всему веришь? прямо протестировали все население, лапшу с ушей сними.. проводится эксперимент в масштабах всей планеты.. хочешь быть подопытным кроликом, тестируй на себе всякую гадость, вперед, никто не мешает..
если ты не понимаешь, то просто не позорься..
это бизнес, к медицине и охране здоровья - не имеющий отношения..
ты, чучело, для начала, почитай, что такое вакцина..
если тебе повезет, то в твоей вакцине - будет просто физ раствор, хотя мне на тебя плевать, коли хоть все виды вакцин ежедневно..
Прикинь, в развитых странах Европы совсем нет гепатита B среди работников медучреждений, да и среди обычных людей таковых единицы. Потому что они привиты. А у нас ты можешь легко подхватить эту заразу в кресле стоматолога. При этом прививка (по-моему двух- или трехкратная) защищает от заболевания на 100%. Бизнес, говоришь? Так и выращивание пшеницы тоже бизнес. Как это противоречит тому, что просто помогает людям выживать?