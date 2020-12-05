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Україна почне отримувати вакцину від COVID-19 між першим і другим кварталами 2021 року, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Україна почне отримувати вакцину від COVID-19 між першим і другим кварталами 2021 року, - Степанов

За оптимістичного сценарію поставки в Україну вакцини від коронавірусу почнуться в першій половині 2021 року.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Йшлося про постачання вакцин в Україну через Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19 COVAX.

"Ми маємо отримати 8 млн доз за цією ініціативою вже в першій половині 2021 року. Сподіваємося, що це буде кінець першого - початок другого кварталу", - сказав Степанов.

За його словами, в межах цієї ініціативи в Україні можуть бути поставлені вакцини різних виробників - AstraZeneca, Moderna, Novavax, Pfizer.

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"Головне завдання - це максимально швидко привезти цю вакцину. І ось ми зараз, крім COVAX, з усіма цими компаніями, які ви називали, ми перебуваємо вже на фінальних стадіях підписання документів і зможемо в недалекому майбутньому сказати про перші поставки безпосередньо від компаній", - сказав Степанов.

На запитання про те, як організувати в Україні вакцинацію препаратом Pfizer, зберігати і перевозити який можна тільки при температурі -70 градусів Цельсія, міністр відповів так: "Звичайно, краще те, що мінус 2 - мінус 8, це зрозуміло. Але якщо першою буде у нас можливість поставити Pfizer, то, звісно, ми будемо це робити".
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Топ коментарі
+9
Ктот верит еще этому клоуну, который на клоуна работает?
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04.12.2020 21:49
+6
А когда конкретно??
Первый квартал заканчивается 31-го марта...а второй квартал начинается 1-го апреля...
Между ними это когда???
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04.12.2020 22:01
+5
Между первым и вторым кварталом? 1-го апреля что ли?
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04.12.2020 22:06
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Ктот верит еще этому клоуну, который на клоуна работает?
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04.12.2020 21:49 Відповісти
та то понятно какой он пи...с) в ПЛОХОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА
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04.12.2020 21:57 Відповісти
А при чём тут клоуны? Они производят вакцину? Они её тестируют?
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04.12.2020 23:43 Відповісти
Ставший всемирно известным благодаря своему выступлению от 3 октября 2020 года адвокат и один из основателей Следственной комисии по коронавирусу Рейнер Фулльмих (Reiner Fuellmich) сообщает подробности и перспективы борьбы с ковидгеноцидом https://www.bitchute.com/video/VIYd40lFCYIc/
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04.12.2020 21:49 Відповісти
А можно коротко - есть ли продвижения в этом деле?
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04.12.2020 21:51 Відповісти
Это вы 95 квартал имеете ввиду.
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04.12.2020 21:50 Відповісти
Украина начнет получать вакцину после новогодних корпоративов 95 квартала. Что не понятного тут? через год.... через некоторое время..... никогда, ибо уже не нужно..... выбирайте что Вам подходит
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04.12.2020 22:03 Відповісти
Украина начнет получать вакцину от COVID-19 между первым и вторым кварталами 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 3319
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04.12.2020 21:51 Відповісти
финальная стадия международной аферы-массовая продажа вакцины.
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04.12.2020 21:51 Відповісти
Не купишь - санкции.
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04.12.2020 22:10 Відповісти
выдержишь до бесплатного спутника? Україна почне отримувати вакцину від COVID-19 між першим і другим кварталами 2021 року - Степанов - Цензор.НЕТ 9379

Україна почне отримувати вакцину від COVID-19 між першим і другим кварталами 2021 року - Степанов - Цензор.НЕТ 937
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04.12.2020 22:27 Відповісти
а может и не начнет.....\
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04.12.2020 21:53 Відповісти
будь ласка, носіть маску, мийте руки.
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04.12.2020 21:55 Відповісти
Читайте так: прививаться смогут лишь те, у кого иммунитет достаточно сильный, чтобы пережить самую холодную пору 2021 года (и самую интенсивную по кол-ву заболевших). Кто доживет до конца весны - тому уже вакцина будет как укол в протез.
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04.12.2020 21:56 Відповісти
Знаешь, друг..... таки да - есть такие люди, которым прививка противопоказана..... в моей семье есть такие. Гн говори то, о чем не знаешь.
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04.12.2020 22:05 Відповісти
Украина начнет получать вакцину от COVID-19 между первым и вторым кварталами 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 9450 Украина начнет получать вакцину от COVID-19 между первым и вторым кварталами 2021 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 1782
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04.12.2020 22:00 Відповісти
Собственно убивает не ковид, а собсвенный иммунмтет зажаривает и закупоряет легкие
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05.12.2020 15:40 Відповісти
А когда конкретно??
Первый квартал заканчивается 31-го марта...а второй квартал начинается 1-го апреля...
Между ними это когда???
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04.12.2020 22:01 Відповісти
между первым и вторым кварталами это 1) минимум 3-4 месяца после всех нормальных. 2) вместе со странами третьего мира а то и после них. и 3) это 00часов и 00 минут с 31.03.2021 на 01.04.2021года. тоесть никогда. у вас же не в конце и не в начале, а между. ПРОМЕЖУТОК, между ......издой и жопппой
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04.12.2020 22:06 Відповісти
Между первым и вторым кварталом? 1-го апреля что ли?
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04.12.2020 22:06 Відповісти
на день дурака
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04.12.2020 22:08 Відповісти
а кто скажет, какая дата находиться между 31 марта и 1 апреля?
Или Украина вакцину торжественно получит на День Дурака со всеми вытекающими последствиями?
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04.12.2020 22:07 Відповісти
Тю...32 мартобря.
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04.12.2020 23:44 Відповісти
Точно! Нужно зебобикам эту дату закрепить законодательно!
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04.12.2020 23:46 Відповісти
"Ленинградское время ноль часов ноль минут" ©
как это "между"? нет никакого "между" между первым и вторым кварталом. в 23:59:59 еще первый квартал а в 00:00:00 начался второй. что он мелит бл?
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04.12.2020 22:07 Відповісти
Зеля буде завозили - надувати кульки, перерізати стрічки
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04.12.2020 22:10 Відповісти
Вы поняли эту умнейшую загадку? Первый квартал закончится 31.03.21, второй начнется 01.04.21, вот гдето "между" Украина и начнет...
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04.12.2020 22:11 Відповісти
ну не понимаю. я, был троечником, правда при союзе. но кто, **** нами рулит, это ВААЩЕ, жопппа. что экономикой что медициной, ну, всем рулят бездарные бессовестные лживые вороватые твари. ну как в анегдоте. одни ...идарасы, один я, дартаньян. а вот как армянин попал в мушкитеры короля Франции, тоже не понимяю.
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04.12.2020 22:13 Відповісти
санитар степанов, все понимают, что вакцины - это афера и миллиардный бизнес на крови, которую толкает в отсталые страны опг воз, к медицине и здравоохранению не имеющая никакого отношения..
для опг воз - Украина - это отсталая страна, как страны Африки, где можно проводить эксперименты и опыты над людьми, в том числе с этими вакцинами, выяснить риски осложнений и летальных исходов..
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04.12.2020 22:32 Відповісти
Ну да,заговор и поэтому развитые страны будут вакцинировать своих граждан уже в декабре.
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05.12.2020 00:16 Відповісти
ты что завидуешь? ты знаешь что это за препараты, и их последствия для организма? ты дурне или наивное? какая нахрен вакцинация, если большая половина населения перенесла этот вирус, и большинство бессимптомно..
при чем здесь развитые страны? в развитых странах, отару овец тоже стригут и прививают..
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05.12.2020 00:34 Відповісти
Какая большая половина, дятел? У шведов очень много людей болело весной, думали что получили естественный иммунитет. Протестировали и выяснили, что переболело-то всего до 5 процентов населения. Врачи, переболевшие весной, умудрились повторно заболеть осенью.
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05.12.2020 01:06 Відповісти
тебе никто не мешает колоть себе всякую гадость.. придурок, вирус может мутировать, вакцинация - бесполезна..
ты всему веришь? прямо протестировали все население, лапшу с ушей сними.. проводится эксперимент в масштабах всей планеты.. хочешь быть подопытным кроликом, тестируй на себе всякую гадость, вперед, никто не мешает..
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05.12.2020 01:25 Відповісти
Идиот, с чего ты решил что вакцина бесполезна? Что ты вообще знаешь о мутациях вирусов? Когда хотят проводить эксперименты, то их проводят на странах Африки и таких дебилах, как ты. А когда массовую вакцинацию начинают ВБ, Япония и США на своих гражданах, то это уже не эксперимент. Придурок, испытания всех нормальных вакцин абсолютно прозрачны. AstraZeneca (на мой взгляд, действительно стремная вакцина - я бы ее себе не колол) останавливала испытания на месяц из-за одного заболевшего какой-то болезнью. ОДНОГО на 30000 человек - 0,003%. При этом не факт, что вообще это с вакцинацией связано. Никто не мешает тебе узнать об особенностях новых вакцин и изучить протоколы их исследований - верить на слово необязательно. Хотя таким, как ты, проще шапочку из фольги надеть...
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05.12.2020 12:57 Відповісти
шариков, ты себе обязательно проколи все вакцины, никто не возражает..
если ты не понимаешь, то просто не позорься..
это бизнес, к медицине и охране здоровья - не имеющий отношения..

ты, чучело, для начала, почитай, что такое вакцина..
если тебе повезет, то в твоей вакцине - будет просто физ раствор, хотя мне на тебя плевать, коли хоть все виды вакцин ежедневно..
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05.12.2020 17:25 Відповісти
Шапочку одень. Говорят, таким как ты помогает...
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05.12.2020 22:15 Відповісти
Кстати, "читатель" про вакцины, ты хотя бы в курсе, что вакцины от Файзер и Модерна - это реальная революция в области вакцинации? Там нет в составе никакого вируса: ни убитого, ни ослабленного, ни животного, ни человеческого от слова "совсем". И если их эксперимент будет удачным (а он будет удачным - я уверен на все 100%), то таким же образом можно создать практически любую вакцину быстро, дешево и без побочных реакций! И да, в худшем случае, это будет просто физраствор, если, к примеру, ты нарушишь условия хранения.
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05.12.2020 22:26 Відповісти
Нет мне вообще пох. Я и от гриппа не приваваюсь и на работу с температурой хожу. Гриппом болел 2 раза за 40+ лет, чего и тебе желаю. Спорт+здоровое питание - это мое. Но я не прививался, потому что редко болею и легко переношу. Кроме того, могу с температурой 40+ (такая была в последний раз при гриппе) сидеть за компом. При этом меня сильно удивляют дохлые мракобесы, которые боятся вакцинации. Самое смешное, что такие преобладают в среде антивакцинаторов и безмасочников (потому как им в маске дышать тяжело, а от вакцины они могут сдохнуть). Ну ничего, естественный отбор никто не отменял. Дохнуть вам в любом случае. С вакциной - дольше, без вакцины быстрее. А там уж сами выбирайте.
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06.12.2020 01:12 Відповісти
Так вот и бойся таких, как я, придурок. Я даже не почувствую, что болел, а ты сдохнешь. Поэтому твое спасение маска и вакцина. Эффективность масок доказала Япония и подтвердили СDC и ВОЗ. Ты не до конца понимаешь, что значит "воздушно-капельный". Пробовал каплю через три слоя ткани перекинуть? Получилось? А вакцины работали и будут работать, что бы не говорили разные идиоты.
Прикинь, в развитых странах Европы совсем нет гепатита B среди работников медучреждений, да и среди обычных людей таковых единицы. Потому что они привиты. А у нас ты можешь легко подхватить эту заразу в кресле стоматолога. При этом прививка (по-моему двух- или трехкратная) защищает от заболевания на 100%. Бизнес, говоришь? Так и выращивание пшеницы тоже бизнес. Как это противоречит тому, что просто помогает людям выживать?
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06.12.2020 02:02 Відповісти
Что и деньги за вакцину заплатили? У скоморохов , что есть деньги?
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04.12.2020 22:39 Відповісти
Вот терзают меня смутные сомнения... Дело в том, что именно "между первым и вторым кварталами" располагается 1 апреля. Да и нажим на слове "квартал" как-то навевает "95-й квартал". Брешут, наверное, как обычно.
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04.12.2020 22:58 Відповісти
Оне по другому не могут.
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04.12.2020 23:02 Відповісти
Значит сразу после транша мвф.
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04.12.2020 23:01 Відповісти
Стєпанов ще до "вакцин" отримає довічний строк за тотальну цинічну брехню, що вбила багато громадян.
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05.12.2020 05:36 Відповісти
8 мон доз маловато или население настолько сократилось ?
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05.12.2020 10:17 Відповісти
Между 1 и 2 кварталом ничего нет.
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05.12.2020 10:51 Відповісти
 
 