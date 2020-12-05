Україна почне отримувати вакцину від COVID-19 між першим і другим кварталами 2021 року, - Степанов

За оптимістичного сценарію поставки в Україну вакцини від коронавірусу почнуться в першій половині 2021 року.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Йшлося про постачання вакцин в Україну через Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19 COVAX.

"Ми маємо отримати 8 млн доз за цією ініціативою вже в першій половині 2021 року. Сподіваємося, що це буде кінець першого - початок другого кварталу", - сказав Степанов.

За його словами, в межах цієї ініціативи в Україні можуть бути поставлені вакцини різних виробників - AstraZeneca, Moderna, Novavax, Pfizer.

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"Головне завдання - це максимально швидко привезти цю вакцину. І ось ми зараз, крім COVAX, з усіма цими компаніями, які ви називали, ми перебуваємо вже на фінальних стадіях підписання документів і зможемо в недалекому майбутньому сказати про перші поставки безпосередньо від компаній", - сказав Степанов.

На запитання про те, як організувати в Україні вакцинацію препаратом Pfizer, зберігати і перевозити який можна тільки при температурі -70 градусів Цельсія, міністр відповів так: "Звичайно, краще те, що мінус 2 - мінус 8, це зрозуміло. Але якщо першою буде у нас можливість поставити Pfizer, то, звісно, ми будемо це робити".