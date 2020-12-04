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Новини Здоров'я
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вакцина (3523) щеплення (170) шоу_Шустера (303) Радуцький Михайло (276)

"Слуга народу" Радуцький: вакцинуючи всіх дітей, ми рятуємо малюків, яким не можна робити щеплення за медичними показаннями

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Глава комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький пояснив, чому вакцинуватися від інфекційних захворювань потрібно всім дітям.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, є від 5 до 10 відсотків (нехай лікарі мене поправлять, я не фахівець у цьому) дітей, у яких є справді медичні протипоказання до вакцинації. Так от, вакцинуючи всіх інших, ми рятуємо життя ось цих 10%, які наразяться на інфекцію, якщо ми не будемо, решта, щеплені", - сказав Радуцький.

За його словами, досить важко пояснити українцям користь вакцинації.

"Для людей оце зрозуміти ... Їм легше зрозуміти, що носіння маски - це антена для зв'язку з Гейтсом, ніж зрозуміти, що це порятунок дітей", - сказав Радуцький.

Читайте також: Рада внесе косметичні корективи в законодавство про необхідність щеплень, - нардепка "Голосу" Стефанішина

За його словами, противники вакцинації є навіть серед народних депутатів. Це стало ясно, коли обговорювали проєкт закону 4142 про систему громадського здоров'я.

"І це якось у парламенті, на жаль, не було дуже багатьма сприйнято, тому що Гейтс же може чіп вставити, так? На жаль, це в парламенті теж звучало. Це страшно", - сказав Радуцький.
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Топ коментарі
+10
Цікаво...а ті діти не зустрінуться з вірусом, які розносять дорослі ?
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04.12.2020 22:12
+8
Все? Эпидемия кори закончилась?
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04.12.2020 23:09
+7
зелемойский, когда эта жидяра ответит за маски, которые оно продало по контрабанде за пределы Украины в период эпидемии?
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04.12.2020 22:36
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Как можно спасти прививкой тех кому нельзя делать прививку по медицинским показателям??? "Слуга народа" Радуцкий: Вакцинируя всех детей, мы спасаем малышей, которым нельзя делать прививку по медицинским показателям - Цензор.НЕТ 387
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04.12.2020 22:10 Відповісти
Коли щеплоені будуть всі, кому можна, у цих практично не буде шансу заразитися. Такі діти і дорослі завжди було і це завжди так і працювало, і цей медзебіл тут нічого нового не сказав.
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04.12.2020 22:19 Відповісти
Он сказал бред который медсистема звездит как мантру!
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04.12.2020 22:23 Відповісти
вакцинуючи всіх дітей, ми рятуємо малюків, яким не можна робити щеплення за медичними показаннями

СКАЗАНО МАЙЖЕ ПРАВИЛЬНО.
Точніше би було- вакцинуючи 90 і більше відсотків малюків ми рятуємо і тих,кому вакцинація протипказана..
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05.12.2020 07:03 Відповісти
называется КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ. Человек, которому нельзя делать прививку никогда не заболеет от того, кому прививка сделана. Например: Срок действия вакцины от кори минимум 10 лет. В Украине перестали массово вакцинировать от кори в 90х годах. Итог: прошлогодняя эпидемия кори.
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04.12.2020 22:37 Відповісти
Все? Эпидемия кори закончилась?
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04.12.2020 23:09 Відповісти
я немного ошибся, эпидемия была в позапрошлом году. Ты про массовые вакцинации от кори в 2018 году похоже не слышал. Наверное потому что смертность от кори намного меньше, чем от ковида. Ну а последствия от кори никого не интересуют. Поражение глаз, мозга это уже другая статистика, другая болезнь. Кстати, вакцина от кори дает защиту 95%, а не 100%
=============
******** типа тебя прячутся за коллективный иммунитет кричат, что прививки это обман и они не нужны и как правило оскорбляют тех кто вакцинируются.
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04.12.2020 23:39 Відповісти
У мене сім"я дочки перехворіла короною. Так от, вона, чоловік і дитина перенесли її легко, а свекор з свекрухою - тяжко... І причина, лікарі сказали, в тому, що рік чи два тому всі троє зробили щеплення від кіру. А старші не робили...Тобто це щелення полегшило перебіг хвороби...
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05.12.2020 04:49 Відповісти
Совершенно верно: легче переносятся болезнь (5%), не болеют вообще - не носят инфекцию (95%) . От кори делают прививку в 35 лет и потом каждые 10 лет пожизненно, то же самое от столбняка и дифтерии.
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05.12.2020 09:21 Відповісти
Если Вы так любите приводить статистику, может порадуете нас цифрами осложнений, возникших у детей после вакцинации? Или эти цифры не такие "красивые" для адептов укольчиков?
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06.12.2020 01:10 Відповісти
Слышь ты ***** ты базар фильтруй, а не сидишь гандон на другом конце провода и быкуешь. а по ***** слабо получить за такое сказанное мне в глаза? Или думаешь крутой боец? Тогда получишь по ***** лопатой!
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08.12.2020 12:54 Відповісти
какой грозный, я аж под стол спрятался. Видать я еще и угадал твои сексуальные пристрастия, так что сходи вечерком к другу.
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08.12.2020 13:38 Відповісти
А вы не перепутаете?
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04.12.2020 22:12 Відповісти
Цікаво...а ті діти не зустрінуться з вірусом, які розносять дорослі ?
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04.12.2020 22:12 Відповісти
дети большую часть времени проводят с другими детьми: школа, детский сад и т.д. Взрослые (подразумевается родители) по идее должны уметь соблюдать минимальные мероприятия индивидуальной защиты: не контактировать с больными, мыть руки и иная повседневная лабуда.
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04.12.2020 23:44 Відповісти
а що,для вірусу є різниця? "Слуга народу" Радуцький: вакцинуючи всіх дітей, ми рятуємо малюків, яким не можна робити щеплення за медичними показаннями - Цензор.НЕТ 5342
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05.12.2020 07:04 Відповісти
Он имеет ввиду 226 детей, что в песочнице ВР.
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04.12.2020 22:12 Відповісти
спекуляція на дітях.
чергова.
в кожній країні є такі.
але вони вакцінують ВСЕ населення.
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04.12.2020 22:13 Відповісти
Та фіг там. Останнім часом в овуляшок з'явилася звичка купувати своїм тугосерям довідки про щеплення. От і маємо вже випадки смертей дітей від банального правця після розбитого на гойдалці колінця.
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04.12.2020 22:42 Відповісти
По- моему страшно отпускать ребенка гулять без прививки. На улице обязательно рано или поздно заразится. С прививкой легче перенесет, без прививки- как получится.
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04.12.2020 23:02 Відповісти
Почему "зеленые" все знают ?
Потому-что ни фига не знают.
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04.12.2020 22:16 Відповісти
"Глава комитета ВР по вопросам здоровья нацииИсточник: https://censor.net/ru/n3235156" после этого перестал читать. у зеленых нет спецов, есть слуги бабушки с бородой.
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04.12.2020 22:17 Відповісти
Никакой прививки я делать на собираюсь. Пусть хоть лопнут
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04.12.2020 22:19 Відповісти
Свідок чіпування?
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04.12.2020 22:20 Відповісти
Чего?
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04.12.2020 22:30 Відповісти
Флаг вам в руки. Значит будете болеть без прививки.
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04.12.2020 23:04 Відповісти
Не буду.
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04.12.2020 23:09 Відповісти
Ха! Вот Кернес тоже так говорил.
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04.12.2020 23:31 Відповісти
У меня уже антитела.
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04.12.2020 23:37 Відповісти
Так вы уже переболели! Поздравляю! А те, кто ещё нет. И не знают как перенесут. Особенно из групп риска? Почему они должны рисковать и болеть без прививки? Вдруг не окажется вовремя кислорода?
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04.12.2020 23:44 Відповісти
Ну так если хотят, пусть делают. Я здесь при чем? Я говорила о себе.
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04.12.2020 23:48 Відповісти
Да что хотят желающие, то пусть и делают, мне то до желающих какое дело?
На доброе здоровье, столько раз, сколько захотят.
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05.12.2020 04:53 Відповісти
Это ваше отношение вообще к вакцинации? Или в данном конкретном случае?
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05.12.2020 00:08 Відповісти
Я не "Анна Турчинова", но я Вам отвечу.
Именно к этой "вакцине", "вакцине" от ковида.
Пусть желающие 'вакцинируются", а мы за ними понаблюдаем, как оно у них пойдет, нам торопиться некуда: в Австралии, где я живу, ковида нет (как закончились деньги у коммуняки, премьера штата Виктория, и штат взяли под администрацию федералы, так ковид и сдох, из чего делаем вывод: как только Украина объявит дефолт, так ковид закончится вместе с "бубочкой").
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05.12.2020 04:52 Відповісти
Ну я не был бы так категоричен) Вот и Анна говорит, что уже переболела, да и из собственного опыта, мой хороший знакомый, очень тяжело перенес эту болячку...
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05.12.2020 12:53 Відповісти
По желанию - на доброе здоровье.
Я - не желаю.
И никогда не пожелаю.
А международный ветеринарный паспорт (ковид пасс) мне не нужен, я никуда не летаю.
Никуда не летаю, и никогда никуда не полечу, мне это больше не нужно совершенно, отдыхаю я локально.
И если меня исключат из общества, то я просто пошлю это общество на три буквы, и пусть никогда никто ни с чем ко мне не обращается, у меня очень хорошая память, я никогда не забываю ничего плохого, потому что помню (и ценю) все сделанное мне хорошее.
Полагаю, что моя позиция в отношении "вакцинации' от ковида кристально ясна, и больше эту тему я обсуждать не буду.
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05.12.2020 13:24 Відповісти
Изложенная мной позиция разделяется той частью австралийского населения, которое имеет на руках огнестрельное оружие.
Это я, собственно, к тому, что еще вопрос, а кто, собственно говоря, кого будет исключать из общества.
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05.12.2020 13:27 Відповісти
Вопрос поставлен неправильно. Он должен звучать так: Можно ли конкретно этому ребёнку делать конкретно эту прививку.
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05.12.2020 11:17 Відповісти
Я понял ваш ответ) Спасибо!
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05.12.2020 12:49 Відповісти
И домашних котов в обязательном порядке по этой логике. У Радуцкого можно будет купить сертификат. "Слуга народа" Радуцкий: Вакцинируя всех детей, мы спасаем малышей, которым нельзя делать прививку по медицинским показателям - Цензор.НЕТ 7693
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04.12.2020 22:21 Відповісти
у этого жида нет высшего медицинского образования, что оно вякает?
оно на этом бредит сорвать миллионы, как на афере с масками..
зелемойский, ты за этого ублюдка в ответе..
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04.12.2020 22:27 Відповісти
если взялись спасать,значит где - то украдут
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04.12.2020 22:27 Відповісти
Щоб спасти дітей, треба таких як Радуцкий на гиляку вішати.
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04.12.2020 22:34 Відповісти
зелемойский, когда эта жидяра ответит за маски, которые оно продало по контрабанде за пределы Украины в период эпидемии?
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04.12.2020 22:36 Відповісти
Какой же зекретин урод...столько людей от ковид умерло и умрет,из за его же тугодумия,но оно и тут "шутит" про "Рошен",если его тупую зависть и злость шуткой назвать можно...
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04.12.2020 22:36 Відповісти
Якщо хтось з нашої влади починає дуже переживати за дітей що вони не привиті значить знову буде якесь наїб...
Так само переживали дуже пару років назад коли пішла епідемія кору а в поліклініках була непонятна вакцина після якої діти успішно хворіли на кір а їм писали в карточках грип бронхіт і ще якусь ....
І вакцинований син успішно перехворів кіром і ще десяток такиж же вакцинованих з садка, з бронхітами в карточці... А ці сказочники розказували що всі хто захворів вакцинований купили довідку.....

У нас щось бесплатне від держави це завжди якесь наіб....
Та і читав протоколи тих випробувань імунітет виробляється не одразу треба другу вакцинацію тримається 3 місяці, один штам провірили інші не провіряли тому що ..... та тому що треба пошвидше продати поки всі не поймуть що вакцина від корони буде така ж ефективна як і від грипу....
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04.12.2020 22:38 Відповісти
Так само переживали дуже пару років назад коли пішла епідемія кору а в поліклініках була непонятна вакцина після якої діти успішно хворіли на кір а їм писали в карточках грип бронхіт і ще якусь ....



часи Брехуна Порошенко..(
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05.12.2020 07:05 Відповісти
Он просто такой же типилл как и большинство зетипиллов. Слесаль-сантехник случайно попал в Раду. Дети ведь живут не на отдельной планете.
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04.12.2020 22:40 Відповісти
Дети проводят почти весь день в окружении других детей, если ты не в курсе.
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04.12.2020 22:42 Відповісти
Да. В твоих фантазиях.
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04.12.2020 22:48 Відповісти
В смысле? Вы не отпускаете ребенка гулять. Не водите в школу? Держите взаперти?
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04.12.2020 23:40 Відповісти
Сам вакцинируйся..
Счас у детей столько нагрузки на иммунную систему что караул...
Одни идиоты.. Люди покупать будут ваши справки...
Вакцинироваться.. Это мозг надо иметь в черепной коробке... А у тебя там кассовый аппарат..
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04.12.2020 22:40 Відповісти
Не более, чем в средние века, и раньше.
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04.12.2020 23:24 Відповісти
"Слуга народу" Радуцький: вакцинуючи всіх дітей, ми рятуємо малюків, яким не можна робити щеплення за медичними показаннями - Цензор.НЕТ 8812 Тобі справді вакцинуватись можливо і не варто..
хтось інший отримає твою дозу і виживе...
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05.12.2020 07:07 Відповісти
Первая разумная мысль от Слуг народа за полтора года. Я удивлён.
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04.12.2020 22:40 Відповісти
дети имеют врожденный иммунитет, никого не надо вакцинировать
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04.12.2020 22:41 Відповісти
"Слуга народа" Радуцкий: Вакцинируя всех детей, мы спасаем малышей, которым нельзя делать прививку по медицинским показателям - Цензор.НЕТ 3120
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04.12.2020 22:44 Відповісти
Вы в своём уме?
Ведущими причинами смертности детей в возрасте до пяти лет во всем мире являются инфекционные заболевания, включая пневмонию, диарею и малярию. Начиная с 1990 г. благодаря снижению заболеваемости инфекциями одно из самых значительных сокращений смертности (на 61%) произошло среди детей более старшего возраста (5-9 лет).
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04.12.2020 22:46 Відповісти
А как же прививки БЦЖ, которые делают детям. Или вы против и этих прививок?
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04.12.2020 23:19 Відповісти
Прививка БЦЖ, если я правильно помню, единственная на настоящий момент прививка от туберкулеза.
Имейте ввиду, что если Вас прививали от БЦЖ и Вы поедете в США, то Вы можете получить положительную реакцию на туберкулез как последствие БЦЖ.
После чего вам очень-очень повезет, если вам не назначат длительный курс очень серьезных антибиотиков, которые могут убить печень.
Это - не шутка, это реальность.
Есть тест, который позволяет определить, действительно ли у человека, подозреваемого на туберкулез, имеется туберкулез, и разработан этот тест был в Австралии.
Просто имейте в виду, что с БЦЖ не все так просто, как кажется, и наши соотечественники с постсоветского пространства неоднократно "нарывались" в США на ошибочно диагносцированный туберкулез из-за поставленной в детстве в СССР БЦЖ.
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05.12.2020 13:35 Відповісти
шли бы вы г-н радуцкий со своим вакцинированием на юг. Сделали на свою голову дочке прививку от дифтерии . Ребёнок который почти не болел , стал ходячей патологией. Завезли индийского говна и врачи об этом прекрасно знали , что эти прививки нельзя применять . Они с какой-то пабочкой. Жена была на приёме у врача и задала ей вопрос :почему ребёнок который почти не болел, теперь больной практически постоянно. Врач не просто испугалась ,у неё началась паника. И вот попробуйте заставить теперь людей делать ваши прививки.
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04.12.2020 22:47 Відповісти
Знав би ти яка корисна для здоров'я дифтерія!
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04.12.2020 22:58 Відповісти
шли бы вы г-н радуцкий со своим вакцинированием на юг. Сделали на свою голову дочке прививку от дифтерии . Ребёнок который почти не болел , стал ходячей патологией. Завезли индийского говна и врачи об этом прекрасно знали , что эти прививки нельзя применять . Они с какой-то пабочкой. Жена была на приёме у врача и задала ей вопрос :почему ребёнок который почти не болел, теперь больной практически постоянно. Врач не просто испугалась ,у неё началась паника. И вот попробуйте заставить теперь людей делать ваши прививки.
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04.12.2020 22:49 Відповісти
Так, краще б вона захворіла на дифтерію.
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04.12.2020 23:12 Відповісти
на вашому місці я би пішов у суд..Можливо лікар не виявив протипоказання..Тому захвилювався..можливо саме вашій дитині би можна було лише французську...

Индийскими вакцинами АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка) производства компании Serum Institute привито 70% детей земного шара.

... Между тем мало кто (и это мягко сказано) понимает, допустим, разницу между цельноклеточной и антициллюлярной вакциной от коклюша.

Цельноклеточная, по словам педиатра, дает очень хороший иммунитет, но при этом и частую реакцию в виде температуры. А есть вакцины расщепленные, где коклюшный антиген очищен - так называемые антициллюлярные, то есть бесклеточные. Они на порядок дороже, чуть слабее вырабатывают иммунитет, но дают менее выраженную реакцию - температуру не 39 градусов, а 38.

- Так вот, те вакцины, которые вы называете «хорошими», - очищены. То есть иммунитет дают чуть хуже, а переносятся чуть легче. Вот в этом и вся разница, - поясняет Евгений Комаровский. - Но первая стоит полтора доллара, а вторая - 25-30 долларов.
--------------------------
апропо вакцин від ковід.
зараз можна погодитись лише на 3.

Moderna's COVID-19

Pfizer/BioNTech published its first results in November.

AstraZeneca проведет новые испытания вакцины

НЕ КИТАЙСЬКІ.
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05.12.2020 07:22 Відповісти
остальные 30% живут в США и Европе
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05.12.2020 09:24 Відповісти
Мiй знайомий доктор каже "Если пациент хочет жить-то тут медицина бессильна!"
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04.12.2020 22:53 Відповісти
что он чешет, у определенного процента есть противопоказания и их нельзя прививать или вообще или в определенный период. Если нарушить правила ждите непредвиденных последствий. Тотальная вакцынацыя зло.
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04.12.2020 23:19 Відповісти
Він, хоч і зебіл, але такого не казав. Просто заголовок тупий. А в статті цитата: "Так вот, вакцинируя всех остальных, мы спасаем жизни вот этих 10%".
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04.12.2020 23:26 Відповісти
Но оспу победили. И главным образом благодаря прививкам. Представьте сейчас бы ходили все рябые 😲
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04.12.2020 23:26 Відповісти
А вакцинация - это не прививка?
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04.12.2020 23:22 Відповісти
Если что, помогали детям и дело с концом. Золотая голова. Конспиратор.
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04.12.2020 23:25 Відповісти
Ця морда жидівсьго роду є ініциатором цього законопроекту. Нехай всі думають, шо він про них дбає.
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04.12.2020 23:39 Відповісти
Гнида, зачем ты проталкиваешь вакцину от ковида, прикрываясь другими вакцинами и детьми, если ты не специалист? Куда корь дели?
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04.12.2020 23:26 Відповісти
Главное чтобы не Спутником V.
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04.12.2020 23:29 Відповісти
В нас здебільшого кацапські тести, то й вакцину тобі вколять не кацапську.
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04.12.2020 23:42 Відповісти
Меркаві головне спи..діти... "Слуга народу" Радуцький: вакцинуючи всіх дітей, ми рятуємо малюків, яким не можна робити щеплення за медичними показаннями - Цензор.НЕТ 5149
Аби що..
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05.12.2020 07:24 Відповісти
Меркава, я тобі вже казав- будь-які щеплення тобі і твоїм дітям протипоказані.
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04.12.2020 23:34 Відповісти
Розкажи анекдот про Чіпа і Дейла, ми хоч порегочемо з тебе.
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04.12.2020 23:41 Відповісти
Ти ідеальний приклад що для того щоб їсти і строчити коменти в інтернеті мізки не потрібні.
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04.12.2020 23:52 Відповісти
Бажаю, шоб тебе прищепили з перших.
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04.12.2020 23:58 Відповісти
Взагалі-то тема не про щеплення від ковіду. Але овуляшки зі своїми тугосєрями все інтерпретують по своєму.
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05.12.2020 00:00 Відповісти
А де ти таких слів набравсь?
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05.12.2020 00:13 Відповісти
"Куда корь дели?"

По кори хозяева отчетности не требуют, и на вакцине от кори не наваришься.
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05.12.2020 04:48 Відповісти
В Італії не будуть вакцинувати дітей від Ковід.Це вже було сказано давно і ніхто до сих пір думку не поміняв.Вакцинувати будуть старшу вікову групу,людей з групи ризику,медиків,поліцію,вчителів.Решта-за бажанням.
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04.12.2020 23:45 Відповісти
правильний підхід..
1.дітей І НАВІТЬ МОЛОДЬ(ДО 25) вакцинувати НЕМАЄ ЗМІСТУ..ТАМ ДУЖЕ НИЗЬКА СМЕРТНІСТЬ
2. ВАКЦИНИ ВІД ВІРУСІВ-МАКСИМУМ НА РІК..
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05.12.2020 07:27 Відповісти
сенсу
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05.12.2020 09:26 Відповісти
Радуцкий, ты бы, поц, не рисковал.
За ребенка родители тебя убьют, из-под земли достанут - и прикончат.
Ты б какую другую целевую группу предложил, оно так спокойнее.
Ты б начал со Слуг Народа в Раде.
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05.12.2020 04:55 Відповісти
сказано коряво... но мысль ясна - вакцинируя как можно больше детей, спасаются и те, кому по медпоказаниям нельзя категорически вакцинироваться...правильно?
скажите...есть взрослая вакцина от ковида а есть и детская? по логике, в детской должно быть меньшее количество "агента" (ослабленной или убитой формы "токсина")
т.е. будет закупаться и детская и взрослые вакцины?
как определить начальный возраст вакцинирования этой (пока новой и малоизвестной и недостаточно проверенной на практике) вакцины? противопоказания? осложнения? не срабатывание?
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05.12.2020 08:33 Відповісти
я не проти вакцинації як явища, але я проти вакцинації від усіх можливих болячок за принципом "каби чєво нє вишла".
От зараз щеплять від маси хворіб і який результат. Нема кору, нема дифтерії, коклюшу, сказу і т.п., але зайдеш в дитячий онковідділ - там все переповнено. Зайдеш в дитячу поліклініку - натовпи батьків зі своїм бліденьким і чахлим потомством.
А потім дивишся на рідну бабусю (90 років) яка до сих пір повністю сама себе обслуговує й до 85 ще навіть корову тримала. А потім згадуєш що у неї ще СТАРШІ сестра (93 роки) і брат (99 років) є, які ще живі здорові і навіть ходити ще не розучились... І питаєш рідну бабцю - а вас прививали від кору? А вона тільки очима блимає. Уточнюю - ну уколи такі, щоби не хворіли. Відповідь проста: за молодих років була тільки раз в лікарні - грижу зашивали, на третій день пішки з лікарні прийшла додому (на хвилиночку - 18 км від села!!!). І от запитуєш сам себе - як дожили мої родичі до своїх девяносто з гаком без отих обовязкових планових 25-30 прививок?
Причому відповідь я знаю - добра генетика, фізична праця на свіжому повітрі, здорове натуральне харчування.
Якщо хтось думає що я казки придумані розповідаю, то не встидайтесь, вимагайте пруфів - бо невіруючих я можу елементарно фоткою бабусі з паспортом пригостити, а відтак пригостити ютубівським посиланням на бабусиного брата, про якого й в газетині районній писали, й на ютубі його оповіді про УПА є.
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05.12.2020 11:38 Відповісти
 
 