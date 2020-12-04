"Слуга народу" Радуцький: вакцинуючи всіх дітей, ми рятуємо малюків, яким не можна робити щеплення за медичними показаннями
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Глава комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький пояснив, чому вакцинуватися від інфекційних захворювань потрібно всім дітям.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, є від 5 до 10 відсотків (нехай лікарі мене поправлять, я не фахівець у цьому) дітей, у яких є справді медичні протипоказання до вакцинації. Так от, вакцинуючи всіх інших, ми рятуємо життя ось цих 10%, які наразяться на інфекцію, якщо ми не будемо, решта, щеплені", - сказав Радуцький.
За його словами, досить важко пояснити українцям користь вакцинації.
"Для людей оце зрозуміти ... Їм легше зрозуміти, що носіння маски - це антена для зв'язку з Гейтсом, ніж зрозуміти, що це порятунок дітей", - сказав Радуцький.
За його словами, противники вакцинації є навіть серед народних депутатів. Це стало ясно, коли обговорювали проєкт закону 4142 про систему громадського здоров'я.
"І це якось у парламенті, на жаль, не було дуже багатьма сприйнято, тому що Гейтс же може чіп вставити, так? На жаль, це в парламенті теж звучало. Це страшно", - сказав Радуцький.
Будь ласка, зачекайте...
СКАЗАНО МАЙЖЕ ПРАВИЛЬНО.
Точніше би було- вакцинуючи 90 і більше відсотків малюків ми рятуємо і тих,кому вакцинація протипказана..
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******** типа тебя прячутся за коллективный иммунитет кричат, что прививки это обман и они не нужны и как правило оскорбляют тех кто вакцинируются.
чергова.
в кожній країні є такі.
але вони вакцінують ВСЕ населення.
Потому-что ни фига не знают.
На доброе здоровье, столько раз, сколько захотят.
Именно к этой "вакцине", "вакцине" от ковида.
Пусть желающие 'вакцинируются", а мы за ними понаблюдаем, как оно у них пойдет, нам торопиться некуда: в Австралии, где я живу, ковида нет (как закончились деньги у коммуняки, премьера штата Виктория, и штат взяли под администрацию федералы, так ковид и сдох, из чего делаем вывод: как только Украина объявит дефолт, так ковид закончится вместе с "бубочкой").
Я - не желаю.
И никогда не пожелаю.
А международный ветеринарный паспорт (ковид пасс) мне не нужен, я никуда не летаю.
Никуда не летаю, и никогда никуда не полечу, мне это больше не нужно совершенно, отдыхаю я локально.
И если меня исключат из общества, то я просто пошлю это общество на три буквы, и пусть никогда никто ни с чем ко мне не обращается, у меня очень хорошая память, я никогда не забываю ничего плохого, потому что помню (и ценю) все сделанное мне хорошее.
Полагаю, что моя позиция в отношении "вакцинации' от ковида кристально ясна, и больше эту тему я обсуждать не буду.
Это я, собственно, к тому, что еще вопрос, а кто, собственно говоря, кого будет исключать из общества.
оно на этом бредит сорвать миллионы, как на афере с масками..
зелемойский, ты за этого ублюдка в ответе..
Так само переживали дуже пару років назад коли пішла епідемія кору а в поліклініках була непонятна вакцина після якої діти успішно хворіли на кір а їм писали в карточках грип бронхіт і ще якусь ....
І вакцинований син успішно перехворів кіром і ще десяток такиж же вакцинованих з садка, з бронхітами в карточці... А ці сказочники розказували що всі хто захворів вакцинований купили довідку.....
У нас щось бесплатне від держави це завжди якесь наіб....
Та і читав протоколи тих випробувань імунітет виробляється не одразу треба другу вакцинацію тримається 3 місяці, один штам провірили інші не провіряли тому що ..... та тому що треба пошвидше продати поки всі не поймуть що вакцина від корони буде така ж ефективна як і від грипу....
часи Брехуна Порошенко..(
Счас у детей столько нагрузки на иммунную систему что караул...
Одни идиоты.. Люди покупать будут ваши справки...
Вакцинироваться.. Это мозг надо иметь в черепной коробке... А у тебя там кассовый аппарат..
хтось інший отримає твою дозу і виживе...
Ведущими причинами смертности детей в возрасте до пяти лет во всем мире являются инфекционные заболевания, включая пневмонию, диарею и малярию. Начиная с 1990 г. благодаря снижению заболеваемости инфекциями одно из самых значительных сокращений смертности (на 61%) произошло среди детей более старшего возраста (5-9 лет).
Имейте ввиду, что если Вас прививали от БЦЖ и Вы поедете в США, то Вы можете получить положительную реакцию на туберкулез как последствие БЦЖ.
После чего вам очень-очень повезет, если вам не назначат длительный курс очень серьезных антибиотиков, которые могут убить печень.
Это - не шутка, это реальность.
Есть тест, который позволяет определить, действительно ли у человека, подозреваемого на туберкулез, имеется туберкулез, и разработан этот тест был в Австралии.
Просто имейте в виду, что с БЦЖ не все так просто, как кажется, и наши соотечественники с постсоветского пространства неоднократно "нарывались" в США на ошибочно диагносцированный туберкулез из-за поставленной в детстве в СССР БЦЖ.
Индийскими вакцинами АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка) производства компании Serum Institute привито 70% детей земного шара.
... Между тем мало кто (и это мягко сказано) понимает, допустим, разницу между цельноклеточной и антициллюлярной вакциной от коклюша.
Цельноклеточная, по словам педиатра, дает очень хороший иммунитет, но при этом и частую реакцию в виде температуры. А есть вакцины расщепленные, где коклюшный антиген очищен - так называемые антициллюлярные, то есть бесклеточные. Они на порядок дороже, чуть слабее вырабатывают иммунитет, но дают менее выраженную реакцию - температуру не 39 градусов, а 38.
- Так вот, те вакцины, которые вы называете «хорошими», - очищены. То есть иммунитет дают чуть хуже, а переносятся чуть легче. Вот в этом и вся разница, - поясняет Евгений Комаровский. - Но первая стоит полтора доллара, а вторая - 25-30 долларов.
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апропо вакцин від ковід.
зараз можна погодитись лише на 3.
Moderna's COVID-19
Pfizer/BioNTech published its first results in November.
AstraZeneca проведет новые испытания вакцины
НЕ КИТАЙСЬКІ.
Аби що..
По кори хозяева отчетности не требуют, и на вакцине от кори не наваришься.
1.дітей І НАВІТЬ МОЛОДЬ(ДО 25) вакцинувати НЕМАЄ ЗМІСТУ..ТАМ ДУЖЕ НИЗЬКА СМЕРТНІСТЬ
2. ВАКЦИНИ ВІД ВІРУСІВ-МАКСИМУМ НА РІК..
За ребенка родители тебя убьют, из-под земли достанут - и прикончат.
Ты б какую другую целевую группу предложил, оно так спокойнее.
Ты б начал со Слуг Народа в Раде.
скажите...есть взрослая вакцина от ковида а есть и детская? по логике, в детской должно быть меньшее количество "агента" (ослабленной или убитой формы "токсина")
т.е. будет закупаться и детская и взрослые вакцины?
как определить начальный возраст вакцинирования этой (пока новой и малоизвестной и недостаточно проверенной на практике) вакцины? противопоказания? осложнения? не срабатывание?
От зараз щеплять від маси хворіб і який результат. Нема кору, нема дифтерії, коклюшу, сказу і т.п., але зайдеш в дитячий онковідділ - там все переповнено. Зайдеш в дитячу поліклініку - натовпи батьків зі своїм бліденьким і чахлим потомством.
А потім дивишся на рідну бабусю (90 років) яка до сих пір повністю сама себе обслуговує й до 85 ще навіть корову тримала. А потім згадуєш що у неї ще СТАРШІ сестра (93 роки) і брат (99 років) є, які ще живі здорові і навіть ходити ще не розучились... І питаєш рідну бабцю - а вас прививали від кору? А вона тільки очима блимає. Уточнюю - ну уколи такі, щоби не хворіли. Відповідь проста: за молодих років була тільки раз в лікарні - грижу зашивали, на третій день пішки з лікарні прийшла додому (на хвилиночку - 18 км від села!!!). І от запитуєш сам себе - як дожили мої родичі до своїх девяносто з гаком без отих обовязкових планових 25-30 прививок?
Причому відповідь я знаю - добра генетика, фізична праця на свіжому повітрі, здорове натуральне харчування.
Якщо хтось думає що я казки придумані розповідаю, то не встидайтесь, вимагайте пруфів - бо невіруючих я можу елементарно фоткою бабусі з паспортом пригостити, а відтак пригостити ютубівським посиланням на бабусиного брата, про якого й в газетині районній писали, й на ютубі його оповіді про УПА є.