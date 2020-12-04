"Слуга народу" Радуцький: вакцинуючи всіх дітей, ми рятуємо малюків, яким не можна робити щеплення за медичними показаннями

Глава комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький пояснив, чому вакцинуватися від інфекційних захворювань потрібно всім дітям.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, є від 5 до 10 відсотків (нехай лікарі мене поправлять, я не фахівець у цьому) дітей, у яких є справді медичні протипоказання до вакцинації. Так от, вакцинуючи всіх інших, ми рятуємо життя ось цих 10%, які наразяться на інфекцію, якщо ми не будемо, решта, щеплені", - сказав Радуцький.

За його словами, досить важко пояснити українцям користь вакцинації.

"Для людей оце зрозуміти ... Їм легше зрозуміти, що носіння маски - це антена для зв'язку з Гейтсом, ніж зрозуміти, що це порятунок дітей", - сказав Радуцький.

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За його словами, противники вакцинації є навіть серед народних депутатів. Це стало ясно, коли обговорювали проєкт закону 4142 про систему громадського здоров'я.

"І це якось у парламенті, на жаль, не було дуже багатьма сприйнято, тому що Гейтс же може чіп вставити, так? На жаль, це в парламенті теж звучало. Це страшно", - сказав Радуцький.