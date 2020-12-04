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У другому турі виборів ректора КНУ більшість голосів отримав проректор Бугров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У другому турі виборів ректора КНУ більшість голосів отримав проректор Бугров

У другому турі виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка найбільше голосів отримав нинішній проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті КНУ.

Він набрав 1839 голосів. Його опонентом був директор Інституту геології Сергій Вижва, який отримав 450 голосів. Не підтримали жодного з кандидатів - 116 виборців.

Явка в другому турі виборів ректора КНУ становила 62,94% (2432 особи). Всього в університеті 3864 виборці.

Голосувати мали право всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування.

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Згідно з постановою уряду і статутом КНУ, у другому турі переможцем виборів вважається кандидат, який одержав на виборах понад 50% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Водночас відповідно до закону про вищу освіту, з особою, яка набрала на виборах ректора понад 50% голосів виборців, що мають право брати участь у виборах, засновник або уповноважений ним орган укладає контракт строком на п'ять років.

З 2008 року посаду ректора КНУ обіймав Леонід Губерський.
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Топ коментарі
+7
З такою пикою треба в депутати !!!)))
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04.12.2020 22:53
+7
Це від хроничного недоїдання та виснажливої праці !!)))
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04.12.2020 22:56
+2
Когда у человека избыток денег и недостаток ума, появляется избыток веса) Это ж надо такие пачки отхавывать. Фу мерзость.
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05.12.2020 15:02
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З такою пикою треба в депутати !!!)))
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04.12.2020 22:53 Відповісти
Це від хроничного недоїдання та виснажливої праці !!)))
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04.12.2020 22:56 Відповісти
Он с голоду пухнет.
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05.12.2020 23:04 Відповісти
Ну, в человека хорош аппетит... с кем не случается.., это не главное. Кто может охаркеризовать его деловые, научные, педагогические и патриотические качества???
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04.12.2020 23:05 Відповісти
Известен в очень узких кругах как педагог с большой буквы "п". Во втором туре выборов ректора КНУ большинство голосов получил проректор Бугров - Цензор.НЕТ 4873
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04.12.2020 23:11 Відповісти
О він приймав в мене вступний іспит з філософії, коли був доцентом
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04.12.2020 23:05 Відповісти
про що говорить твоя пуста інформація? напиши щось суттєве, значиме.
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04.12.2020 23:08 Відповісти
Яке від нього враження? Приймав чесно?
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05.12.2020 23:05 Відповісти
Кругом росіяни в Україні, або євреї.
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05.12.2020 00:21 Відповісти
побачимо що це за птиця коли буде відновлювати процесором юриста без диплома. бо інаше не підпишуть контракт.
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05.12.2020 03:07 Відповісти
Чем дальше тем хуже и хуже. Помню был неплохой ректор Скопенко. Но это давно было. Когда-то! Вообще-то среди профессоров КНУ есть неплохие ученые и среди деканов тоже парочка найдется. Но выбрали то что выбрали! А выбирали из того что предложили. Студенты выбирали. Хотя в Гарварде, Оксфорде и Кембридже выбирают только профессоры. Научились в Украине управлять выборами. Бедный КНУ.
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05.12.2020 04:02 Відповісти
Не знаю, как в КНУ, а в КПИ за ректора голосуют преподаватели и студенческий актив (какое-то небольшое число). То есть, студенты имеют на выборах голос, но далеко не решающий.
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05.12.2020 23:07 Відповісти
Це із солнцевських?
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05.12.2020 05:08 Відповісти
Габздец.
Его диплом о высшем образовании, посвященный марксизьму-ленинизьму не подтвердит ни один зарубежный ВУЗ.
Даже пекинский и гаванский.
Приехали.
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05.12.2020 08:25 Відповісти
Результаты этих выборов позорят как университет, так и государство Украина.
Если, университет не в состоянии выдвинуть самостоятельно достойных кандидатов на пост ректора, следует назначить открытый конкурс с привлечением кандидатов со стороны.
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05.12.2020 13:12 Відповісти
Когда у человека избыток денег и недостаток ума, появляется избыток веса) Это ж надо такие пачки отхавывать. Фу мерзость.
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05.12.2020 15:02 Відповісти
 
 