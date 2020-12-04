У другому турі виборів ректора КНУ більшість голосів отримав проректор Бугров

У другому турі виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка найбільше голосів отримав нинішній проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті КНУ.

Він набрав 1839 голосів. Його опонентом був директор Інституту геології Сергій Вижва, який отримав 450 голосів. Не підтримали жодного з кандидатів - 116 виборців.

Явка в другому турі виборів ректора КНУ становила 62,94% (2432 особи). Всього в університеті 3864 виборці.

Голосувати мали право всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування.

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Згідно з постановою уряду і статутом КНУ, у другому турі переможцем виборів вважається кандидат, який одержав на виборах понад 50% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Водночас відповідно до закону про вищу освіту, з особою, яка набрала на виборах ректора понад 50% голосів виборців, що мають право брати участь у виборах, засновник або уповноважений ним орган укладає контракт строком на п'ять років.

З 2008 року посаду ректора КНУ обіймав Леонід Губерський.