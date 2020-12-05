"Слуга народу" Наталуха про ФОП: не все, що було ухвалено в турборежимі, себе виправдало

Голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха переглянув погляди на фіскалізацію роботи приватних підприємців і вважає, що в турборежимі було ухвалено неправильні рішення.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", обговорюючи законопроєкт про фіскалізацію роботи фізосіб-підприємців, інформує Цензор.НЕТ.

"Не все, що було прийнято в турборежимі, нажаль, виправдало себе, і не все було правильним. Час виправляти помилки, час змінювати свої думки. Той, хто не змінює свою думку, той ніколи нічого взагалі не зможе змінити", - сказав Наталуха.

Він розповів, що робоча група депутатів з понеділка починає разом із підприємцями працювати над тим, щоб остаточно вирішити питання фіскалізації для ФОП, а не просто відстрочити це рішення.

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"Не малий бізнес винуватий в том, що великий бізнес зловживає системою спрощеного оподаткування. І не малий бізнес керує митницею. Якщо ми говорим про ці 2 речі як основні цілі цієї реформи - про те, щоби убезпечити країну від контрабанди і про те, щоби убезпечити країну від обходу оподаткування - то, напевно, це не має бути така реформа, від якої буде незручно, зле певній кількості людей", - заявив "слуга народу".

"Тих моїх колег, які вважають, що все добре, і не треба нічого робити, я би запросив до дуже простого виклику: на один день стати ФОПом, але ФОПом не столичним, а ФОПом простим, з української глибинки, який щодня зтикається з тією несправедливістю", - додав Наталуха.