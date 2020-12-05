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Новини Політика України
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"Слуга народу" Наталуха про ФОП: не все, що було ухвалено в турборежимі, себе виправдало

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха переглянув погляди на фіскалізацію роботи приватних підприємців і вважає, що в турборежимі було ухвалено неправильні рішення.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", обговорюючи законопроєкт про фіскалізацію роботи фізосіб-підприємців, інформує Цензор.НЕТ.

"Не все, що було прийнято в турборежимі, нажаль, виправдало себе, і не все було правильним. Час виправляти помилки, час змінювати свої думки. Той, хто не змінює свою думку, той ніколи нічого взагалі не зможе змінити", - сказав Наталуха.

Він розповів, що робоча група депутатів з понеділка починає разом із підприємцями працювати над тим, щоб остаточно вирішити питання фіскалізації для ФОП, а не просто відстрочити це рішення.

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"Не малий бізнес винуватий в том, що великий бізнес зловживає системою спрощеного оподаткування. І не малий бізнес керує митницею. Якщо ми говорим про ці 2 речі як основні цілі цієї реформи - про те, щоби убезпечити країну від контрабанди і про те, щоби убезпечити країну від обходу оподаткування - то, напевно, це не має бути така реформа, від якої буде незручно, зле певній кількості людей", - заявив "слуга народу".

"Тих моїх колег, які вважають, що все добре, і не треба нічого робити, я би запросив до дуже простого виклику: на один день стати ФОПом, але ФОПом не столичним, а ФОПом простим, з української глибинки, який щодня зтикається з тією несправедливістю", - додав Наталуха.
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Топ коментарі
+6
когда уже разгонят эту синагогу?
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05.12.2020 00:07
+5
""Слуга народа" Наталуха о ФОП: не все, что было принято в турборежиме, себя оправдало"

Подождите, а как же эти, как их, "инвестиционные няни"?
Эти эскортницы - они как, себя оправдали?
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05.12.2020 04:44
+4
Скіко вам потрібно часу?
Мені з вами все зрозуміло, але є знайомий зезбочінець, то йому цікаво
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04.12.2020 23:39
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Скіко вам потрібно часу?
Мені з вами все зрозуміло, але є знайомий зезбочінець, то йому цікаво
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04.12.2020 23:39 Відповісти
Вот болваны
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04.12.2020 23:44 Відповісти
А если быть точным то ничего
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04.12.2020 23:55 Відповісти
когда уже разгонят эту синагогу?
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05.12.2020 00:07 Відповісти
А где тогда раввин кормиться будет, у Стены плача не подают.
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05.12.2020 05:46 Відповісти
Использованный презерватив начал шо-то подозревать?
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05.12.2020 00:11 Відповісти
*...Наталуха-Наталуха---подержи меня за.....у-х-о....*.
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05.12.2020 00:36 Відповісти
"Слуга народу" Наталуха про ФОП: не все, що було ухвалено в турборежимі, себе виправдало - Цензор.НЕТ 3774
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05.12.2020 00:48 Відповісти
"Слуга народу" Наталуха про ФОП: все, що було ухвалено в турборежимі, себе не виправдало

...
fixed
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05.12.2020 04:44 Відповісти
""Слуга народа" Наталуха о ФОП: не все, что было принято в турборежиме, себя оправдало"

Подождите, а как же эти, как их, "инвестиционные няни"?
Эти эскортницы - они как, себя оправдали?
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05.12.2020 04:44 Відповісти
Они "бабушками" оказались, причем жадными.
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05.12.2020 05:42 Відповісти
А прошло-то немногим больше года, когда в турборежиме стали делать "много но дурного".
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05.12.2020 05:40 Відповісти
А ця Наталуха звідки ? Хіба не теж саме лайно ?
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05.12.2020 08:35 Відповісти
И никто не задается вопросом, что важнее турборежим или качество принимаемых решений.
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05.12.2020 12:43 Відповісти
"Слуга народу" Наталуха про ФОП: не все, що було ухвалено в турборежимі, себе виправдало - Цензор.НЕТ 1863
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05.12.2020 12:43 Відповісти
Там даже адекватні є
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05.12.2020 14:32 Відповісти
Где фамилии наказанных? Нанесен вред экономике Украины. Разрушаете семьи, жизни людей ... И нет даже извинений?
Голосовал не думая? Зачем голосовал?
Или как при совке, сплошной "одобрямс".
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05.12.2020 17:04 Відповісти
 
 