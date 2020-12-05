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На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН

У 2021 році людству загрожує найважча з часів закінчення Другої світової війни гуманітарна криза. З голоду може померти 270 млн людей.

Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі під час свого виступу на спеціальній сесії Генасамблеї ООН з питань боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За його словами, через пандемію кількість людей, які можуть померти від голоду, зросла з прогнозованих 135 млн до 270 млн. Бізлі наголосив, що зважаючи на ситуацію, яка є зараз, 2021 рік може стати "катастрофічним". Гуманітарна криза може сягнути найбільших масштабів із часу заснування ООН 75 років тому.

Тому він закликав світових лідерів і міжнародні організації приділити увагу фінансуванню боротьби з голодом і подоланню причин міграції у світі.

Читайте також: Генсек ООН попередив про загрозу продовольчої катастрофи через коронавірус: Можуть постраждати сотні мільйонів осіб

В ООН наголошують, що не допустити кризу заважає відсутність ресурсів, оскільки їх витратили на боротьбу з пандемією.

"Оскільки ми потратили $19 трлн, грошей на подолання гуманітарної кризи може і не бути у 2021 році. Ми бачимо економічне падіння, а потреби зросли вдвічі", — наголосив Бізлі.

Водночас він додав, що якщо гроші вдасться зібрати, є шанси запобігти кризі: "Ми повинні надавати пріоритет проблемам дестабілізації, голоду і міграції".

Читайте також: Від спричиненого пандемією COVID-19 голоду до кінця року може померти більше людей, ніж від самого вірусу, - Oxfam
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Топ коментарі
+23
А еще спрашивают зачем был нужен коронавирус... Распил за распилом - причем в международных масштабах...
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05.12.2020 00:04
+14
Человечество ждет масштабный гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек, - ООН - Цензор.НЕТ 8430
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05.12.2020 00:02
+14
разве лжепандемия не для этого раскручивалась международными опг, целью которого - сокращение человечества на планете, вследствие падение экономик всех стран..
сейчас богатые нувориши, наивно полагают, что они переживут кризис и голод..
голодный народ - не будет сидеть и умирать дома, а выйдет на улицу для экспроприации и погромов в пользу голодающих..
сейчас зеленский и его кодла добивает экономику и бредит, что оно пересидит кризис..
зелемойские, в подвалах и по схронам будете прятаться от народа..
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05.12.2020 00:05
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Сторінка 2 з 2
Вот где наши властьимущие, раз такой прогноз, значит нужно кинуть все силы на сельхозпроизводство, то что будет востребовано то и нужно предложить, и по хорошей цене раз дефицит тем боле Украина располагает всем именно для этого земля родюча, климат благоприятный, люди трудолюбивые! Но как всегда никому ничего не нужно властьимущим! Печально....
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05.12.2020 00:35 Відповісти
я не первый год наблюдаю огромные посевы подсолнечника, который полностью уничтожает плодородный слой.
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05.12.2020 00:42 Відповісти
Лайк. В Молдове тоже самое. У Украины и Молдовы лучшая земля в Европе, почти везде чернозём, но то что делают фермеры с подсолнечником - это вредительство.
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05.12.2020 00:50 Відповісти
від того чорнозему вже нічого не залишилось ... майже ...
то вже не та земля ...
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05.12.2020 03:55 Відповісти
Извините, коррупция и законы.
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05.12.2020 01:01 Відповісти
ну это вопрос к господарю этой пашни! мой знакомый фермер дает землям отдых, садит попеременно культуры... ну вообщем думает на перед... но фермер разный бывает, и так убивать землю может только какой то инвестор, которому сегодня нужносрубить а завтра пофиг!
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05.12.2020 11:34 Відповісти
Треба вже давно розігнати цю імпотентну Організіцію Обдурених Націй, щоб не лякала міжнародну спільноту регулярними армагеддцями. Вже не знають, що їм ще вигадати. Який ще голод в наш час? Шо вони там нюхають?
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05.12.2020 01:12 Відповісти
Хе-хе-хе Голод...
Кого первыми сьедят?
Самых жирных
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05.12.2020 01:12 Відповісти
Самые жирные уже давно прибрали в свои лапы денежные потоки от экспорта продовольствия с Украины. Ничего не напоминает из истории? Например 33 год.
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05.12.2020 01:46 Відповісти
Попов
На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН - Цензор.НЕТ 4624 На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН - Цензор.НЕТ 4970
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05.12.2020 02:05 Відповісти
А цей священик дотримується божих заповідей про "чревоугодия"? А піст?
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05.12.2020 09:21 Відповісти
НЕМА заповіді про чревоугодие ,але є - не побажай нічого ,що у наближеного твого.... На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН - Цензор.НЕТ 4455
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05.12.2020 13:20 Відповісти
чревоугодие - не заповедь, а один из 7 смертных грехов
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06.12.2020 16:33 Відповісти
А че - нормальный,в чем то даже симпатичный......Все свое носит с собой....Прикинь наши денежные мешки сожравшие свои не свои деньги.....
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05.12.2020 13:17 Відповісти
Казали, що колись країна була спроможна прогодувати 250000000 (двісті п*ятдесят мільонів) нужденних...
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05.12.2020 01:19 Відповісти
Председателей ООН съедят первыми
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05.12.2020 01:36 Відповісти
А що, були якісь надзвичайні природні катаклізми (вулкани, посухи)?. Чи світові війни що привели до розрухи? Прм пандемії ж ніде не забороняли виходити і працювати в сільському господарстві. Тому тут один посил: "Дайте, дайте нам гроші! І багато грошей!!"
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05.12.2020 01:51 Відповісти
Така класна нагода.
Як же подібні можуть відмовитися ?
Тупі проститути-"журналісти" так файно розігнали хвилю ...
Примітиви-"політики" купилися ...
І тепер вся ця кліка дружно "піклується" про людей.
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05.12.2020 03:01 Відповісти
Мучает вопрос - сколько платят безработным в Китае?
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05.12.2020 13:22 Відповісти
Шо за туфту он несёт?270 миллионов голодных в поисках пищи способны завалить не только Матрицу,но и захватить Галактику
На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН - Цензор.НЕТ 4982 На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН - Цензор.НЕТ 1807
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05.12.2020 02:02 Відповісти
ну виростуть ціни на продовольство в два-три рази! НУ ТО Й ЩО???
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05.12.2020 02:23 Відповісти
Подякуйте собі.
Ви десятки мільярдів доларів на вакцинку позбирали.
А тепер виявляється, що найбільш розрекламована, МОЖЛИВО, РАПТОМ діятиме АЖ три місяці.
Створили проблему на рівному місці і верещите.
При этом он добавил, что если деньги удастся собрать, есть шансы предотвратить кризис: "Мы должны отдавать приоритет проблемам дестабилизации, голода и миграции".Источник: https://censor.net/ru/n3235166

Шо ? Перед цим була новина про =обсчєґо врага=: ковід.
Ви вже там домовтеся, як брехати. Бо бабки ви дуже любите, це - зрозуміло.
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05.12.2020 02:54 Відповісти
Ну так на вакцине теперь кто-то будет делать офигенные деньги!
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05.12.2020 08:15 Відповісти
Зараз вони її продаватимуть урядам.

Побачу когось з форумчан зі Штатів, перепитаю, бо читаю, що американці пишуть, ніби їх приманюють чеками на 1500$ за щеплення.

Оголосили, що до кінця вже цього року прищеплять 20 млн.
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05.12.2020 08:22 Відповісти
Куда оон слила 19 триллионов баксов? По моим подсчетам, этого хватило бы, чтоб поголовно каждого негра в африке до 200 кг раскормить.
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05.12.2020 02:56 Відповісти
Афро-африканца.
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05.12.2020 03:31 Відповісти
Ну, вы знаете что делать. Хлиборобы будут вывозить зерно эшелонами, а мы будем пухнуть с голоду и жрать друг друга. Начинайте слушать кенибал корпс и проникаться атмосферой.
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05.12.2020 03:01 Відповісти
А Зєля робить все, щоб продати українську землю. Кому? А яка різниця? Українською ця земля вже не буде ніколи. Ким будуть українці без землі? Нарід, який на цій теріторії не потрібний. Тому українців буде винищено. Як? А яка різниця?
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05.12.2020 04:07 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові
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05.12.2020 04:08 Відповісти
ТНК купили цілі країни і тепер винищують там населення голодом. Скільки людей в світі помруть від голода, а скільки від ковіду? Гарантую, що різниця буде в тисячу разів і більше.
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05.12.2020 04:14 Відповісти
Цей зовсім з катушок з'їхав. З юлі переключився на голод.
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05.12.2020 09:28 Відповісти
"Поскольку мы потратили $19 трлн, денег на преодоление гуманитарного кризиса может и не быть в 2021 году. Мы видим экономическое падение, а потребности выросли вдвое", - отметил Бизли."
Источник: https://censor.net/ru/n3235166

А вы в Ухань обратитесь, ведь вас же Китай взял на содержание?
Ведь вы - китайские холуи?
Вот и дуйте за бабками в КПК!
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05.12.2020 04:33 Відповісти
Як тільки перевішають ООН і ВООЗ, загроза "голоду" зникне, як роса на сонці. Разом з "Ковідом".
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05.12.2020 04:54 Відповісти
не факт...може бути, як у 33..тільки цього разу на україну посунуть хліб з кукурудзою забирати не одна голодна росія, а весь голодний світ...
тому завчасно створюємо запаси галєт, кукурудзяних палочок і соломки солодкої до чаю...і видавати лише на звертання українською при наявності посвідки переходу до пцу...одного отченаша прочитати - мало
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05.12.2020 13:09 Відповісти
Плюс раптові перевірки....
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05.12.2020 13:26 Відповісти
плюс потужна армія, щоб боронити україну від світової навали голодних
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05.12.2020 13:37 Відповісти
Есть выход: разрешить съедать умерших от коронавируса после их термообработки. На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН - Цензор.НЕТ 8624
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05.12.2020 07:01 Відповісти
Скіки тобі рочків, шо таке пишеш?
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05.12.2020 08:19 Відповісти
Не хочешь- не ешь... На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН - Цензор.НЕТ 7433
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05.12.2020 09:04 Відповісти
это не выход: там, где нужно разрешение, будет коррупция...
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05.12.2020 13:41 Відповісти
В сухом остатке - в 200 раз больше, чем от сопутствующих болезней инфицированных.
Дык, об этом говорилось ещё весной
К большинству доходит, как к жирафам.
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05.12.2020 09:43 Відповісти
Білл Гейтс вже нагодував людство короновірусом створеним доктором Баріком для міжнародних фармкорпорацій.
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05.12.2020 10:15 Відповісти
Даааа ...ООН, вот тогда петушок и клюнет вас всех в жопу. А вы выскажете глубокую озабоченность.
Кстати, откуда такая цифра? Как по мне она должна быть больше и...это в основном страны экватора.
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05.12.2020 10:32 Відповісти
ООН - это шаражка чинуш, которая наваривается на откатах по закупкам "гуманитарки"! Если бы не плодились люмпены и неучи как мухи, то не было бы проблем ни с перенаселением, ни с голодом! Проблема должна быть решена естественым механизмом регулирования популяции не важно саранчи или людей!
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05.12.2020 10:46 Відповісти
С одной стороны-куча миллиардеров,сорящих деньгами на любую прихоть,с другой-миллионы голодающих,больных детей.
Если б одна часть населения позаботилась о другой-планета изменилась бы.
Ведь можно в этих отсталых странах провести воду,наладить производства,обучить людей.
В наше время миллионы умирают от голода,подумать только
А мы все вспоминаем ПМВ,Голодомор.
А сколько у нам выкидывают еду,выкидывают деньги на глупости,проигрывают.
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05.12.2020 10:53 Відповісти
Нехрін лупиться непомірно!!!
Щоб ви не робили, скільки б грошей не збирали, які б урожаї не вирощували, якщо населення землі буде десять мільярдів, то звичайно не буде чого їсти і головне не буде чого пити, бо вода прісна перетвориться в мочу!!!
Тому єдиний вихід із ситуації обмеження народжуваності за формулою, одна жінка - одна дитина і іншого не дано!
Проти країн які не дотримуватимуться обмеження народжуваності найжорстокіші санкції!
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05.12.2020 11:05 Відповісти
Голодомор в Україні (1921-1923) - Вікіпедія

Читайте зебилы, история циклична. 1921-2021 г. Внесши на трон правнуков картавых мародеров "мудрый нарид" расплатится сполна за свою тупость и идиотизм. Когда ветхий корабль попадает в шторм команда не меняет старого капитана на молодую портовую девку.
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05.12.2020 11:06 Відповісти
))а місяць назад усі тут так розпинались,що ковід - це не видумки,це ужас)),треба дотримуватись карантину,носити маски,це не змова - це вірус,супер мега крутий...Дибіл..їди , хавайте далі інформаційні заливи в ваші голови, трамп програв - зявилась вакцина і падає статистика,за рік ніхто вже і не памятатиме про ковід, а від голоду і війни будуть знищені не 270,а яу мінімум 500 мільйонів жителів, але це так нікому не цікаво,поки 90%+ будуть бидлом і баранами ,поти ними будуть маніпулювати ,як стадом.
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05.12.2020 11:44 Відповісти
Каждый год от голода умирает значительно больше. Типа обратили внимание лет через столько то. Их так голодные волнуют, ага, прям как собственные карманы.
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05.12.2020 14:57 Відповісти
Но это же мелочи, да?
Главное побольше необоснованных локдаунов.
На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН - Цензор.НЕТ 1117
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05.12.2020 17:00 Відповісти
а як же вірус??? всьо прапало...
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05.12.2020 20:24 Відповісти
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