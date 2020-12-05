На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У 2021 році людству загрожує найважча з часів закінчення Другої світової війни гуманітарна криза. З голоду може померти 270 млн людей.
Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі під час свого виступу на спеціальній сесії Генасамблеї ООН з питань боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
За його словами, через пандемію кількість людей, які можуть померти від голоду, зросла з прогнозованих 135 млн до 270 млн. Бізлі наголосив, що зважаючи на ситуацію, яка є зараз, 2021 рік може стати "катастрофічним". Гуманітарна криза може сягнути найбільших масштабів із часу заснування ООН 75 років тому.
Тому він закликав світових лідерів і міжнародні організації приділити увагу фінансуванню боротьби з голодом і подоланню причин міграції у світі.
В ООН наголошують, що не допустити кризу заважає відсутність ресурсів, оскільки їх витратили на боротьбу з пандемією.
"Оскільки ми потратили $19 трлн, грошей на подолання гуманітарної кризи може і не бути у 2021 році. Ми бачимо економічне падіння, а потреби зросли вдвічі", — наголосив Бізлі.
Водночас він додав, що якщо гроші вдасться зібрати, є шанси запобігти кризі: "Ми повинні надавати пріоритет проблемам дестабілізації, голоду і міграції".
Будь ласка, зачекайте...
то вже не та земля ...
Кого первыми сьедят?
Самых жирных
Як же подібні можуть відмовитися ?
Тупі проститути-"журналісти" так файно розігнали хвилю ...
Примітиви-"політики" купилися ...
І тепер вся ця кліка дружно "піклується" про людей.
Ви десятки мільярдів доларів на вакцинку позбирали.
А тепер виявляється, що найбільш розрекламована, МОЖЛИВО, РАПТОМ діятиме АЖ три місяці.
Створили проблему на рівному місці і верещите.
При этом он добавил, что если деньги удастся собрать, есть шансы предотвратить кризис: "Мы должны отдавать приоритет проблемам дестабилизации, голода и миграции".Источник: https://censor.net/ru/n3235166
Шо ? Перед цим була новина про =обсчєґо врага=: ковід.
Ви вже там домовтеся, як брехати. Бо бабки ви дуже любите, це - зрозуміло.
Побачу когось з форумчан зі Штатів, перепитаю, бо читаю, що американці пишуть, ніби їх приманюють чеками на 1500$ за щеплення.
Оголосили, що до кінця вже цього року прищеплять 20 млн.
Источник: https://censor.net/ru/n3235166
А вы в Ухань обратитесь, ведь вас же Китай взял на содержание?
Ведь вы - китайские холуи?
Вот и дуйте за бабками в КПК!
тому завчасно створюємо запаси галєт, кукурудзяних палочок і соломки солодкої до чаю...і видавати лише на звертання українською при наявності посвідки переходу до пцу...одного отченаша прочитати - мало
Дык, об этом говорилось ещё весной
К большинству доходит, как к жирафам.
Кстати, откуда такая цифра? Как по мне она должна быть больше и...это в основном страны экватора.
Если б одна часть населения позаботилась о другой-планета изменилась бы.
Ведь можно в этих отсталых странах провести воду,наладить производства,обучить людей.
В наше время миллионы умирают от голода,подумать только
А мы все вспоминаем ПМВ,Голодомор.
А сколько у нам выкидывают еду,выкидывают деньги на глупости,проигрывают.
Щоб ви не робили, скільки б грошей не збирали, які б урожаї не вирощували, якщо населення землі буде десять мільярдів, то звичайно не буде чого їсти і головне не буде чого пити, бо вода прісна перетвориться в мочу!!!
Тому єдиний вихід із ситуації обмеження народжуваності за формулою, одна жінка - одна дитина і іншого не дано!
Проти країн які не дотримуватимуться обмеження народжуваності найжорстокіші санкції!
Читайте зебилы, история циклична. 1921-2021 г. Внесши на трон правнуков картавых мародеров "мудрый нарид" расплатится сполна за свою тупость и идиотизм. Когда ветхий корабль попадает в шторм команда не меняет старого капитана на молодую портовую девку.
Главное побольше необоснованных локдаунов.