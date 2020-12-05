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МВС пропонує запровадити кримінальне покарання за підробку вакцини проти коронавірусу, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

МВС пропонує запровадити кримінальне покарання за підробку вакцини проти коронавірусу, - Геращенко

У Міністерстві внутрішніх справ пропонують розглянути питання зарахування вакцини проти COVID-19 до списку сильнодіючих ліків або у інший спосіб передбачити кримінальне покарання за її підробку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю ввечері заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Є нюанс щодо підробки вакцин. Ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я з питанням. У нас є кримінальна відповідальність за продаж і підробку сильнодіючих лікарських препаратів. Чи належать вакцини до "сильнодіючих лікарських засобів"? Кримінальний кодекс не дає цьому пояснення. І треба зараз разом із юристами і лікарями дати відповідь. Адже якщо виявиться, що вакцина не є сильнодіючим препаратом, то вона не підпадатиме під поняття "фальсифікація лікарських засобів". І це дуже серйозний юридичний момент. Зараз, я думаю, і без мого виступу в студії фальсифікатори про це знають", - сказав Геращенко.

Також заступник міністра звернувся до українців із закликом не купувати вакцину в інтернеті.

"Вакцинуватися варто тільки в органах охорони здоров'я, що мають відповідні ліцензії. І жодної самодіяльності. Інакше ви просто витратите свої кошти даремно. Вколете в кращому випадку плацебо, в гіршому - якусь отруту", - зазначив чиновник.

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Топ коментарі
+11
Та за будь-яку підробку ліків потрібно вводити кримінальну відповідальність, як за тероризм.
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05.12.2020 02:14
+10
Ааааа у нас нет уголовного наказания за подделку медикаментов? Серьезно, он в себе вобще этот чувак?
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05.12.2020 03:30
+7
Ідіоти... За підробку лікарських засобів є карна відповідальність- від 5 до 8 років позбавлення волі.
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05.12.2020 06:46
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Та за будь-яку підробку ліків потрібно вводити кримінальну відповідальність, як за тероризм.
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05.12.2020 02:14 Відповісти
за подделку Президента, за подмену на приЗЕденыша не надо?
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05.12.2020 12:30 Відповісти
Та давай сразу гадюк штрафовать Геращенко!Вони ж носители ядовитых речовин! МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1788
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05.12.2020 02:19 Відповісти
А за фальшиві результати тестів яка і чия відповідальність ?
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05.12.2020 02:49 Відповісти
это к пальчевскому с бубочкой - лично на прием НАДА... Кста, канадский усь NADA - довольно таки гудственный.
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05.12.2020 07:03 Відповісти
ЗА ЛЮБУЮ ПОДДЕЛКУ!! ЛЕКАРСТВ И ПРОДУКТОВ!!! Ответственность за преступления это признак цивилизации.БАРАНЫ во власти как и в барыжной тоже :ЕСЛИ ЭТИМ ЗАНИМАЕТЕСЬ НЕ ВЫ тогда почему этот бардак столько тянется?
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05.12.2020 08:56 Відповісти
1. Мені вистачає здорового глузду навіть без знання юриспруденції, щоб розуміти, що за подібні злочини є відповідальність. Якого Геращенко випхався зі своєю пришелепкуватою "ініціативою" - я не знаю.
2. Ваше питання не розумію. Я при владі не була. За бардак населення теж несе свою частку відповідальності.
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05.12.2020 09:00 Відповісти
Ааааа у нас нет уголовного наказания за подделку медикаментов? Серьезно, он в себе вобще этот чувак?
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05.12.2020 03:30 Відповісти
законодатели считают,что подорожник подделать невозможно МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9299
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05.12.2020 09:04 Відповісти
Наивные люди. Аваков попросил Геращенко замутить схему чтобы менты напрямую смоли обилечивать фарммафию. Не о какой законности нет речи. Следите за руками как говорят фокусники.
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05.12.2020 12:30 Відповісти
Ідіоти... За підробку лікарських засобів є карна відповідальність- від 5 до 8 років позбавлення волі.
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05.12.2020 06:46 Відповісти
Ну в поддельной наверняка будет чистая вода, хоть не повредит,в отличие от настоящей МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1413
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05.12.2020 06:49 Відповісти
наказание - через повешанье... дурбыцалы... если вакцина с госпредприятий будет бесплатной для населения, то никто ее не будет подделывать, бо понту с того. Вот бы закон через повешанье приняли для оФФшорников.
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05.12.2020 07:01 Відповісти
направление мысли правильное. но хочу эту мысль продолжить. если Антошку волнует подделка вакцины то он точно знает,что всех или даже половину населения вакцинировать никто не собирается. заранее планируется нехватка вакцины при ажиотажном спросе.где дефицит,там и подделки.
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06.12.2020 18:39 Відповісти
За РАБссиянский Вакцинарий "Спутник" низзя сажать... МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8973мышибраття....
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05.12.2020 07:03 Відповісти
А это - бактериологическое оружие
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05.12.2020 07:10 Відповісти
Тю, вы омеригу тока открыл. Там не стока таукитайцы замешаны, скока на вороговi шапка горить... коронавирус еще не дошел до нас, а в январе кацапы заявили, шо у них уже 5 вакцин готовы к использованию.
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05.12.2020 07:16 Відповісти
МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3874 Помню,было дело...
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05.12.2020 07:19 Відповісти
МВС пропонує запровадити кримінальне покарання за підробку вакцини проти коронавірусу, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8176
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05.12.2020 11:18 Відповісти
помиловать? МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2487
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05.12.2020 07:12 Відповісти
МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9867....
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05.12.2020 07:14 Відповісти
шо , хутин сдох?
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05.12.2020 07:18 Відповісти
Странные вы люди. Нафик вам это ***** застряло в глотке! Живите вы счастливо и не поминайте его никогда, как будто не существует.
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05.12.2020 11:20 Відповісти
Не существует? ваши слова та до Бога. АМИНЬ !
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05.12.2020 13:35 Відповісти
*как будто*,- сказано.
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05.12.2020 13:37 Відповісти
фух, най буде хоч так. Але ж бо на серцi легкiсть пiшла.
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05.12.2020 13:44 Відповісти
МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6216

МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7410
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05.12.2020 07:21 Відповісти
Меня называли Бандерой еще в 1989 году,когда заканчивал службу в советской дохлой армии... МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6856
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05.12.2020 07:20 Відповісти
И не посадили?
Странно...
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05.12.2020 07:23 Відповісти
Перестройка шла дерьма советского.... МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9322типа Шариковы сменяли Швондеров...
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05.12.2020 07:26 Відповісти
Так ты ещё молодой...
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05.12.2020 07:33 Відповісти
51 год был недавно
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05.12.2020 07:35 Відповісти
Я бы дал больше.
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05.12.2020 07:36 Відповісти
Младшему брату 47...и он тоже Сенатор,но ленится сюда царапать... МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1282
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05.12.2020 07:37 Відповісти
Значит, это у вас наследственное... МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6170
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05.12.2020 07:40 Відповісти
..А все таки батько був більш жартівливим МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7235
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05.12.2020 07:40 Відповісти
И он Сенатор. МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 659
Тяжёлая наследственность.
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05.12.2020 07:41 Відповісти
..Забув скільки там *діду-сенатору* було ..Здається за 75
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05.12.2020 07:41 Відповісти
Отец умер 3 года назад...71 год был
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05.12.2020 07:43 Відповісти
Вже три роки ...
Так час летить.
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05.12.2020 07:48 Відповісти
Та да, МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2942 МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2942
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05.12.2020 07:49 Відповісти
То це він тут дописував?
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05.12.2020 07:49 Відповісти
мені теж цікаво
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05.12.2020 08:07 Відповісти
Стронг Рок..?
Ти певно тут недавно ..Бо всі *старожили * знали *деда Сенатора * .який зранку давав *зяряд жартів * та *опусів * про життя в *совдепії * .
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05.12.2020 07:44 Відповісти
Отец не умел вбрасывать фото и ссылки сюда.
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05.12.2020 07:48 Відповісти
..Я пам*ятаю ....Він навіть писав *Прийде синуля ..закине фоткі та інш * .
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05.12.2020 07:56 Відповісти
Было дело,правда не часто
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05.12.2020 08:01 Відповісти
Я пам'ятаю, але різниці не помітила.
І вони одним ніком користуються ?
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05.12.2020 08:09 Відповісти
Ник - по наследству /как бы/. Нну, и стиль - заодно. Большинство не уловило разницы. Я - в том числе, пока случайно не прочла...
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05.12.2020 10:09 Відповісти
Я теж не зрозуміла.
Було спершу відчуття - ніби не та людина.
Але подумала - нік той самий, тобто , Сенатор той самий.
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05.12.2020 15:18 Відповісти
Зеля смеет над Украиной,я смеюсь над Быдлом Кремля... МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4571
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05.12.2020 07:36 Відповісти
Царство небесне Вашому батькові.Я не знав.
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05.12.2020 12:18 Відповісти
какая сообразительность !
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05.12.2020 07:47 Відповісти
Антошка а кто ее покупать в инете будкт...если вы зеленые скоты говорите что вакцинация будет бесплатной??
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05.12.2020 08:12 Відповісти
До речі, ніхто не в курсі, що там китайці про вакцину кажуть ?
Свою зробили ? Чиюсь купуватимуть ?
Їм же більше всіх треба ?
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05.12.2020 08:38 Відповісти
багато не говорять... але наче б то тестують. В організації (про яку нам вже набили голову) COVAX, лише у Китая та Індії потенційно достатньо розвинута фармацевтика.
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05.12.2020 08:51 Відповісти
Якраз щойно натрапив у новинах на таку інформацію:
"В стране сейчас разрабатываются 11 вакцин, пять из них находятся на стадии клинических испытаний."
Це звідси: Вирусолог объяснил, почему на «родине» коронавируса Китае прекратилась пандемия COVID-19
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05.12.2020 08:54 Відповісти
Жаль китайців.
Їх навіть не спитають.
І нікому не скажуть.
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05.12.2020 09:07 Відповісти
КОгда кацапы в январе заявляли , шо у них 5 вакцин уже готовы, китайцы бахвалились двумя или тремя.
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05.12.2020 13:42 Відповісти
купувати в інтернеті??? МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3496 МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3496 МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3496 і доставка НП?!! МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3496 МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3496 МВД предлагает ввести уголовное наказание за подделку вакцины от коронавируса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3496 юморист. він чи взагалі "чистий лист," чи стєбається?
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05.12.2020 08:46 Відповісти
От неправильной вакцины, козлёночком станешь?
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05.12.2020 09:21 Відповісти
В аптеках Украины продаётся процентов 30 фуфломицина, и лизоблюда это никогда не интересовало. Так о чем это он сегодня?
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05.12.2020 09:14 Відповісти
Если ею вакцинировать депутатов, то надо премии выписывать!)
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05.12.2020 09:21 Відповісти
В Египте за подделку лекарств - смертная казнь.
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05.12.2020 09:51 Відповісти
Це означає що вакцинація є гешефтна і дуже вигідна для міжнародних і доморощених бариг.
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05.12.2020 10:26 Відповісти
Уведите что угодно, суд решает наказывать или нет! Разве нет? Венедиктова не задекларировала имущество например - суд дело закрыл,.
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05.12.2020 10:41 Відповісти
Вот гад, переживает, как бы финансовые потоки мимо барского кармана не прошмыгнули.
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05.12.2020 10:58 Відповісти
Что этот Антон чудит? Дело же не в том, чтобы придумать какое-то уголовное наказание, дело в том, что суды никого за 6 лет не наказали по самым серьезным статьям, придумывают разные отмазки со штрафами или дают такие статьи, которые через неделю другой суд снимает. Сегодня можно и расстрел ввести, а суды могут перевернуть дело так, что расстреливаемому нужно давать Государственную премию.
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05.12.2020 11:21 Відповісти
очередной вкид для овец от сабакова, а что за подделку лекарств нет ответственности?
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05.12.2020 12:57 Відповісти
Почему только вакцины?
Ввести смертную казнь за подделку или недовложение действующего вещества - любых препаратов продающихся в аптеке!.
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05.12.2020 16:55 Відповісти
Російський уряд займається підробкою вакцини . Вже випустили , пробують комусь втулити .
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05.12.2020 17:22 Відповісти
Антоша. А ты какое отношене имеешь к вакцине? Что вляпался и теперь хочешь лапки помыть?
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05.12.2020 21:29 Відповісти
 
 