МВС пропонує запровадити кримінальне покарання за підробку вакцини проти коронавірусу, - Геращенко
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У Міністерстві внутрішніх справ пропонують розглянути питання зарахування вакцини проти COVID-19 до списку сильнодіючих ліків або у інший спосіб передбачити кримінальне покарання за її підробку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю ввечері заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Є нюанс щодо підробки вакцин. Ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я з питанням. У нас є кримінальна відповідальність за продаж і підробку сильнодіючих лікарських препаратів. Чи належать вакцини до "сильнодіючих лікарських засобів"? Кримінальний кодекс не дає цьому пояснення. І треба зараз разом із юристами і лікарями дати відповідь. Адже якщо виявиться, що вакцина не є сильнодіючим препаратом, то вона не підпадатиме під поняття "фальсифікація лікарських засобів". І це дуже серйозний юридичний момент. Зараз, я думаю, і без мого виступу в студії фальсифікатори про це знають", - сказав Геращенко.
Також заступник міністра звернувся до українців із закликом не купувати вакцину в інтернеті.
"Вакцинуватися варто тільки в органах охорони здоров'я, що мають відповідні ліцензії. І жодної самодіяльності. Інакше ви просто витратите свої кошти даремно. Вколете в кращому випадку плацебо, в гіршому - якусь отруту", - зазначив чиновник.
Будь ласка, зачекайте...
2. Ваше питання не розумію. Я при владі не була. За бардак населення теж несе свою частку відповідальності.
Странно...
Тяжёлая наследственность.
Так час летить.
Ти певно тут недавно ..Бо всі *старожили * знали *деда Сенатора * .який зранку давав *зяряд жартів * та *опусів * про життя в *совдепії * .
І вони одним ніком користуються ?
Було спершу відчуття - ніби не та людина.
Але подумала - нік той самий, тобто , Сенатор той самий.
Свою зробили ? Чиюсь купуватимуть ?
Їм же більше всіх треба ?
"В стране сейчас разрабатываются 11 вакцин, пять из них находятся на стадии клинических испытаний."
Це звідси: Вирусолог объяснил, почему на «родине» коронавируса Китае прекратилась пандемия COVID-19
Їх навіть не спитають.
І нікому не скажуть.
Ввести смертную казнь за подделку или недовложение действующего вещества - любых препаратов продающихся в аптеке!.