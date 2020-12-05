Окупанти РФ за минулу добу двічі порушили режим припинення вогню, поранено бійця
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
За минулу добу російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, поранено одного українського воїна.
Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу, 4 грудня, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості, яких було досягнуто в межах Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Унаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепального поранення", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС у фейсбуці в суботу вранці.
Зазначається, що бійцю надали першу медичну допомогу і госпіталізували.
У штабі також зазначили, що поблизу Водяного ворог вів вогонь у напрямку українських позицій з артилерійських систем 122-го калібру і мінометів 120-го калібру.
Крім того, на ділянці біля Луганського противник застосував снайперську зброю.
"Від початку поточної доби, 5 грудня, противник один раз порушив режим припинення вогню. Обстріл не становив загрози життю і здоров'ю українських захисників", - підкреслили в штабі.
Зокрема, неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
"Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Дякують блазню і ко мало не щодня.
І їхнім безпосереднім командирам ?
Ни какие ОБСЕ или СЦКК, не в состоянии засечь снайпера. Поэтому, если непосредственный командир, которому подчиняется снайперская группа, решит покласть на вышестоящих большой и толстый и скажет снайперам -"работайте", то они и будут работать, пока их не остановит либо команда "отставить", либо контрснайпер.
Пошукайте. То влітку було.
Издание и введение в действие с 00:01 (по киевскому времени) 27 июля 2020 года руководством Вооруженных сил Украины и руководством вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей и соблюдение на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта соответствующих приказов о прекращении огня, содержащих следующие меры по поддержке прекращения огня:
запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;
запрет на применение огня, включая снайперский;
запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;
эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;
создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;
ответный огонь в случае наступательных действий* допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;
вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.
*Под наступательными действиями следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий.
Командир взвода, это тоже - "соответствующее руководство Вооруженных сил Украины".
Если рядовой боец докладывает ему - " похоже к нам гости, 150-200 метров", то он, в соответствии с этим документом, в принципе в праве дать распоряжение - "всем полная боевая готовность, наблюдать, в случае преодоления ДРГ наших минных заграждений огонь на поражение".
В. Зеленский
або
все є реклама, крім некролога
Pavel Gukasov
2 ч.
Вчора на Клавдієвській фабриці стався інцидент, який вимагає моїх коментарів як представника керівництва фабрики.
Основою конфлікту стали кульки з лого російської армії, які відвідувачі побачили під час екскурсії на фабриці. Хочу зауважити, що фабрика веде активну діяльність в сфері освіти, розваг і внутрішнього туризму, а також розвиває проекти і бізнеси не тільки на території України, а й за її межами, під моїм керівництвом. Історично склалося так, що одним з ринків збуту продукції була російська федерація.
У зв'язку з короткою сезонністю бізнесу та в боротьбі за ринок з китайськими виробниками за останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку. Частина річної продукції фабрика поставляла в росію, замовлення розміщувалися через CRM-систему, що дозволяло максимально оптимізувати і прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів. Економічна криза та введення карантинних заходів, призвели до скорочення екскурсійного потоку, що поставило питання про подальше існування фабрики, тому розвиток нових проектів зайняв основний ресурс мого часу і всі замовлення від російської сторони йшли безпосередньо без моєї уваги. Через те, що співробітники не були проінструктовані мною не брати замовлення подібного формату, почали його виконання без усякого сумніву. І тільки конфліктна ситуація дозволила мені взяти безпосередню участь у відхиленні від виробництва даного замовлення.
На даний момент тираж ліквідовано.
Дана конфліктна ситуація дала мені поштовх до зміни налаштувань системи і надалі всі замовлення будуть безпосередньо проходити цензурний та етичний контроль.
Хочу висловити подяку авторам відео на вказівку проблем у нашій системі прийому замовлень, але в свою чергу, хочу побажати їм більш глибоко вникати в суть питань, перш ніж винищувати працю людей і хайпувати на недоліках інших.
Я поділяю обурення громадськості і приношу свої вибачення щодо даної ситуації і сподіваюся на відновлення теплого ставлення до імені та колективу фабрики ..
в.о. голови правління Гукасов П І